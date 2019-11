Resultado e gols Chapecoense x Bahia no Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Encerramos a transmissão por aqui. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Agradecemos sempre pela sua audiência. Tenha uma boa noite!

Confira os gols de Chapecoense 1x1 Bahia pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Rodrigão aproveitou ótimo cruzamento de Matheus Reis para marcar seu 4º gol em 4 jogos: Chapecoense 1x1 Bahiapic.twitter.com/5i2th6c0IN — Goleada Info ? (@goleada__info) August 2, 2017

Apodi cruza, Arthur Caíke ajeita e Túlio de Melo faz: Chapecoense 1x0 Bahia pic.twitter.com/Nnh0pqSdEp — Goleada Info ? (@goleada__info) August 2, 2017

Já o Bahia alcança os 20 pontos e sobe para o 14º lugar, também ganhando uma posição momentaneamente. A próxima partida da equipe é contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova, domingo (6), às 16h.

Com o empate a Chapecoense chega aos 22 pontos, sobe uma posição momentaneamente e vai para o 11º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada a Chape visita o Coritiba, no Couto Pereira. A partida acontece no domingo (6), às 16h.

48' FIM DE PARTIDA! Na Arena Condá termina tudo igual. Chapecoense 1x1 Bahia.

47' Na cobrança Juninho manda por cima do gol de Jandrei.

46' Falta de Andrei Girotto em Juninho na intermediária.

45' Mais três minutos de acréscimos. Vamos até 48.

45' A bola sobrou para Gustavo Ferrareis pela esquerda e dentro da área mas árbitro marcou impedimento.

44' Cartão amarelo para Matheus Reis.

44' Na cobrança de escanteio a bola passou por toda área e o árbitro marcou falta de ataque.

43' Cobrança de falta para o Bahia pela direita. Juninho cruza na área e Jandrei afasta para escanteio.

39' Juninho recebe de Eduardo, cruza na área mas Ferrareis não alcança.

38' Última substituição na Chapecoense: sai Arthur para a entrada de Moisés Ribeiro.

37' Última substituição no Bahia: sai Mendoza para entrada de Éder.

35' Júlio César lança Arthur na área, o atacante domina mal e é desarmado pela defesa do Bahia.

34' Mendoza arrisca o chute de fora da área e Jandrei faz a defesa.

32' Na cobrança de Juninho a zaga da Chape afasta.

31' Juninho recebe na entrada da área e arrisca o chute para o gol. A bola bate na defesa e sai para escanteio.

30' Substituição no Bahia: sai Zé Rafael para entrada de Gustavo Ferrareis.

29' Cruzamento de escanteio da Chape pela direita, Júlio César pega de chapa mas manda por cima do gol.

27' Impedimento marcado de Edson, após cruzamento de Juninho.

25' Substituição na Chapecoense: sai Seijas para entrada de Fernando Guerrero.

25' Contra-ataque em velocidade do Bahia pela direita. Mendoza avançou livre, tocou para receber de volta mas o passe foi longo e a bola ficou com o goleiro Jandrei.

23' Cartão amarelo para Túlio de Melo por puxão no marcador.

22' Nova falta para o Bahia. Dessa vez Rodrigão disputa no alto com Jandrei e o árbitro marcou a falta no goleiro da Chape.

21' JANDREI ESPETACULAR! Na falta cobrada por Juninho, o meia achou Rodrigão na área, o atacante cabeceou para baixo mas Jandrei evitou a virada do time baiano!

20' Falta de Fabrício Bruno em Zé Rafael pela direita ofensiva do Bahia.

19' Substituição no Bahia: sai Régis para a entrada de Juninho.

17' O jogo esfria. Com a marcação acertada, o Bahia impede as chegadas perigosas da Chapecoense, que tem a posse de bola nessa segunda etapa.

14' Cartão amarelo para Reinaldo por reclamação. O jogador está suspenso para a próxima rodada.

13' Régis manda para a área, o zagueiro Tiago cabeceia mas a bola sai sem perigo.

13' Falta de Seijas em Matheus Reis no círculo do meio-campo.

10' Substituição na Chapecoense: sai Lourency para entrada de Júlio César.

09' Em falta cobrada por Zé Rafael, o goleiro Jandrei saiu de soco para afastar o perigo.

08' Cartão amarelo para Fabrício Bruno por parar Eduardo em jogada individual pela direita.

04' Douglas Grolli comete falta em Rodrigão após caneta do atacante.

02' Na falta cobrada pelo Bahia, a zaga da Chape afasta mal, o atacante Mendoza domina e tenta o chute pro gol, Douglas Grolli de cabeça afasta para escanteio.

01' Reinaldo cruza na área e Renê Júnior afasta.

01' No cruzamento de Apodi na intermediária, a bola bate no braço de Matheus Reis e o árbitro marca falta.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Mais incisiva no início de partida, a Chapecoense abriu o placar na bola área. Após o gol, o time de Santa Catarina recuou e viu o Bahia, insistindo no cruzamento na área, deixar tudo igual na primeira etapa.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Apodi recebe na direita, cruza para Túlio de Melo livre cabecear no meio do gol. Jean faz a defesa.

45' Mais dois minutos de acréscimos na primeira etapa.

44' O cruzamento de Seijas passa por toda grande área e sai pela linha de fundo.

43' Falta em Túlio de Melo pela direita de ataque.

40' Cartão amarelo para Apodi por falta em Mendoza.

39' Cartão amarelo para João Paulo. Atacante do Bahia entrou em campo para comemorar com os companheiros e foi advertido.

39' No contra-ataque do Bahia, 0 lateral Matheus Reis fez o cruzamento na cabeça de Rodrigão que só precisou deslocar Jandrei para empatar a partida. Deu certo a bola alçada na área!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! RODRIGÃO EMPATA!

37' Vez do Bahia atacar. Cruzamento de Eduardo pela direita, Mendoza cabeceia livre mas manda por cima do gol.

35' Apodi faz jogada individual pela direita e tenta o cruzamento na área mas Túlio de Melo não alcança.

Bahia tenta jogadas de ataque buscando o empate mas não encontra muita inspiração. Chapecoense diminuiu o ímpeto do começo de partida após o gol marcado.

31' Matheus Reis lança Mendoza em profundidade na esquerda mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Jandrei.

29' Túlio de Melo manda longe do gol.

28' Arthur cava falta na entrada da área. O árbitro ficou na dúvida mas marcou a infração.

26' Resposta do Bahia. Régis recebe na esquerda e tenta o cruzamento, Jandrei sai do gol com segurança e defende.

24' Reinaldo recebe virada de bola de Girotto, cruza na área para Túlio de Mello mas o árbitro para o jogo marcando falta do atacante da Chape.

22' Bahia tenta o empate. Mendoza desarma na intermediária e lança Rodrigão, o goleiro Jandrei sai do gol e fica com a bola.

19' Após o cruzamento na área, Arthur ajeitou de cabeça no meio da área e a bola chegou em Túlio de Melo, que na antecipação ao goleiro Jean mandou para o fundo da rede! Chapecoense na frente.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA CHAPECOENSE! TÚLIO DE MELO ABRE O PLACAR!

17' Na roubada de bola de Matheus Reis, o lateral-esquerdo cruza na área e a defesa da Chape afasta o perigo.

16' Falta de Seijas em Renê Júnior.

14' Régis acha Rodrigão livre, faz o lançamento mas o árbitro marca impedimento.

12' Lourency é lançado na esquerda, tenta se livrar do marcador mas é travado na bola na hora do cruzamento. Escanteio para a Chape.

10' Rodrigão recebe próximo a entrada da área e é desarmado por Reinaldo.

09' Cruzamento de Eduardo pela direita e Jandrei se estica todo para afastar a bola da área.

08' Renê Júnior avança e chuta de fora da área. Jandrei faz a defesa.

07' Cruzamento de Apodi pela direita, Túlio de Melo disputa a bola no alto com Jean e comete falta no goleiro do Bahia.

05' Lourency arma jogada de ataque em velocidade, arrisca de fora da área e Jean faz a defesa.

04' Falta de Reinaldo em Ze Rafael.

03' Bahia tenta o contra-ataque mas Régis erra o passe na intermediária.

02' Arthur faz jogada individual pela direita, tenta a finalização no canto e Jean cai para fazer a defesa.

01' A primeira falta da partida é de Renê Júnior em Seijas.

01' Chapecoense começa o jogo se lançado ao ataque.

COMEÇA A PARTIDA!

Times no gramado. Hino Nacional sendo executado.

Escalação do Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson, Renê Júnior, Régis e Zé Rafael; Mendoza e Rodrigão.

Escalação da Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Lucas Marques, Andrei Girotto, Lourency, Seijas e Arthur; Túlio de Melo.

Equipes escaladas para a partida!

Fique ligado! A partida entre Chapecoense x Bahia ao vivo acontece às 19h30 desta quarta-feira (2). Aqui na VAVEL Brasil você não perde nada sobre o duelo. Até logo mais!

Chapecoense e Bahia se enfrentaram apenas duas vezes na história. E o verdão de Santa Catarina está invicto até aqui, com dois triunfos em cima do tricolor baiano. O último confronto entre as equipes aconteceu em outubro de 2014, também pela primeira divisão. A Chape venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Tiago Luís.

O técnico interino conta com o retorno do lateral-direito Eduardo, que cumpriu suspensão na partida anterior. Porém, terá o desfalque de sete jogadores. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Vinícius está fora do jogo. Outros seis desfalques permanecem no Departamento Médico. O zagueiro Jackson, os laterais Wellington Silva e Armero, o meia Allione e os atacantes Edigar Junio e Henane continuam fora de combate.

Para o duelo contra a Chape, a equipe baiana também terá mudanças. A principal delas no comando técnico. O interino Preto Casagrande dirige o time após a demissão de Jorginho, que não resistiu ao cargo após derrota para o Sport dentro da Fonte Nova.

Vivendo situação delicada no Brasileirão, o Bahia também vai para a partida precisando de um triunfo para não entrar na zona da degola. Em situação mais complicada que seu adversário da noite desta quarta-feira, o time baiano estacionou nos 19 pontos após duas derrotas consecutivas e foi parar na 15º colocação, com a mesma pontuação do Coritiba, primeiro time do Z4.

Em entrevista coletiva após o treinamento de terça-feira, Eutrópio falou sobre a derrota contra o Atlético-GO e a expectativa para a partida de logo mais. "É quase impossível que se repita a mesma situação pela cara da Chape. Foi fora da curva. Se formos mudar a todo momento, tiramos a confiança deles e não se estabelece a parceria. O caminho está correto. Teremos um jogo importante contra o campeão do Nordeste e temos que voltar o que vínhamos fazendo."

Continuam fora da equipe lesionados, o lateral João Pedro, o volante Neném, o meia Nadson, o zagueiro Victor Ramos e o atacante Osman. Porém, também tem notícia boa para equipe entre os jogadores relacionados. Além do atacante equatoriano Penilla, que chegou a atuar na partida do final de semana, mais três recém-contratados ficam à disposição de Eutrópio no banco de reservas. São eles: o lateral-esquerdo Roberto, o meia Guerrero e o atacante Júlio César.

Pensando na recuperação, o técnico Vinícius Eutrópio promoveu mudanças na equipe durante os treinamentos no começo da semana. O zagueiro Douglas Grolli, que cumpriu suspensão na partida anterior, volta ao time na vaga de Luiz Otávio. Tornando o time mais ofensivo, o treinador testou o atacante Lourency no lugar do volante Moisés Ribeiro, mudando o esquema para o 4-2-3-1. E assim a Chape deve iniciar o duelo contra o Bahia.

Após ser derrotada pelo lanterna Atlético Goianiense em Santa Catarina, a Chapecoense volta a atuar em casa, precisando da vitória para afastar o perigo da zona de rebaixamento. Na 12º colocação com 21 pontos conquistados, o verdão do oeste está a apenas dois pontos do Z-4, e enfrenta um adversário direto. Por isso, a ordem palavra de ordem para o duelo é vencer.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Chapecoense x Bahia ao vivo, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo será disputado nesta quarta-feira (2), às 19h30, na Arena Condá.