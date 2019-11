Resultado Santos x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017 (3-2)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Um jogaço digno do Pacaembu. Cinco gols, duas viradas, duas expulsões e emoção até o final. Melhor para o Peixe que segue em 3º, com 34 pontos, e o Fla segue em 5º com 29 pontos.

51' PARÁ ISOLOU! FIM DE PAPO NO PACAEMBU! SANTOS 3 x 2 FLAMENGO!

50' David Braz está expulso! Ao fazer a falta em Éverton, o zagueiro do Peixe também levou o segundo amarelo.

49' Falta perigosa em Éverton Ribeiro. Será o último lance do jogo.

45' Cinco minutos de acréscimos.

44' Um jogo espetacular. Digno dos grandes campeonatos europeus.

43' Daniel Guedes cruzou, Ricardo Oliveira, nas costas de Réver, cabeceou para o gol. Mais uma virada no jogo: Peixe 3 a 2.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE RICARDO OLIVEIRA!

42' NÃO VALEU! Na cobrança de falta, Réver tocou para o gol, mas a arbitragem marcou o toque de mão.

39' Alisson recebeu, ganhou de Márcio Araújo e acertou um chutaço no ângulo de Diego Alves, indefensável. 2 a 2.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO SANTOS! É DE ALISSON!

38' UHHHH! David Braz recebeu na intermediária com espaço, arriscou mas a bola foi pela linha de fundo.

37' Palmeiras volta a ficar na frente do placar contra o Botafogo e ultrapassa novamente o Fla, deixando o Rubro-Negro em 4º.

34' Flamengo segue organizado em campo, mesmo com um jogador a menos. Tocou a bola por quase dois minutos no último lance.

31' Mudança no Santos: Sai: Jean Mota / Entra: Kayke

29' Mudança no Fla: Sai: Diego / Entra: Pará

27' RODINEI ESTÁ EXPULSO! Na tentativa de contra-ataque, Rodinei atropelou Jean Mota e recebeu o segundo amarelo.

23' Com os resultados, o Flamengo - além de conseguir a segunda vitória contra times que ocupam a primeira parte da tabela - vai ultrapassando Santos e Palmeiras na classificação.

21' Um belíssimo gol do Fla. Arão dominou, tocou de maneira magistral para Vizeu, rasgando a defesa santista, e o jovem atacante tocou na saída de Vanderlei para virar o jogo. Flamengo 2 a 1.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE FELIPE VIZEU!

19' Mudança no Santos: Sai: Renato / Entra: Alisson

17' UHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Contra-ataque fulminante do Flamengo. Diego acionou Everton que cruzou na cabeça de Vizeu, livre e de frente para o gol, mas o jovem atacante cabeceou por cima.

15' UHHHHHHHHHHHH! Lucas Lima cobrou a falta, Ricardo Oliveira tentou desviar e a bola passou tirando tinta da trave.

14' Cartão amarelo para Everton, do Flamengo.

11' Segundo tempo alucinante no Pacaembu.

10' Éverton recebeu com muito espaço, arriscou de longe e a bola entrou no ângulo de Vanderlei, golaço. 1 a 1.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É DE ÉVERTON RIBEIRO!

8' Renato tocou para Ricardo Oliveira, Márcio Araújo tentou cortar e a bola ficou para Bruno Henrique que tocou por debaixo das pernas de Diego Alves. Peixe 1 a 0.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE BRUNO HENRIQUE!

4' Cartão amarelo para Lucas Lima, do Santos.

1' UHHHHHHHH! Fla voltou na pressão. Em jogada coletiva, Vizeu fez o pivô para Everton que chuta para fora.

Equipes retornaram ao gramado. Santos com mudança: Sai: Yuri / Entra: Zeca

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! SANTOS 0 x 0 FLAMENGO!

47' UHH! Na cobrança de falta, Lucas Veríssimo subiu e ganhou, mas tocou fraco e Diego Alves defendeu.

45' Dois minutos de acréscimos.

43' Diego Alves saiu jogando mal, Copete tentou surpreender mas isolou.

40' Cartão amarelo para Yuri, do Santos.

39' Cartão amarelo para Diego, do Flamengo.

38' INACREDITÁVEL!!!!!!!!!!!!!! Diego chutou, Vanderlei espalmou. No rebote, Vizeu chute com capricho mas a bola foi na trave. No fim, Vanderlei salvou novamente.

34' INCRÍVEL!!!!!!!! No escanteio, Arão desviou para Juan, livre, tocar consciente e com muito perigo para fora. Tirou tinta da trave de Vanderlei.

30' Um jogo de xadrez no Pacaembu. Muito equilíbrio.

25' Guerrero vai sair. Mudança no Flamengo: Sai: Paolo Guerrero / Entra: Felipe Vizeu

24' UHHHHHH! Renê levantou para Arão que, em posição legal, finalizou e Vanderlei defendeu. Porém, o assistente marcou impedimento.

22' UHHHHHHH! Rodinei tabelou com Diego e cruzou com açúcar para Guerrero, mas o camisa 9 finalizou mal.

20' Flamengo e Santos erram muitos passes. Jogo é fraco no Pacaembu.

14' Cartão amarelo para Rodinei, do Flamengo.

13' Guerrero está sentindo a posterior da coxa direita, mas segue em campo.

9' Pressão do Santos! Após cruzamento, Diego Alves espalmou mal e David Braz chutou por cima.

8' UHHHH! Lucas Lima cruzou, Copete tocou mal e Juan impediu o toque de Bruno Henrique.

6' OPA! Diego lançou Éverton Ribeiro que tentou o balão, mas Jean Mota desarmou com o peito. Fla pediu pênalti.

4' Jogo muito truncado, e pegado nesse início.

1' Flamengo começa com a bola, mas não conseguiu finalizar.

BOLA ROLANDO! COMEÇA SANTOS x FLAMENGO!

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Santos x Flamengo ao vivo, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo será disputado nesta quarta-feira (2), às 21h45, no Pacaembu.

Na ''revanche'' do duelo da Copa do Brasil, Santos e Flamengo se enfrentam, dessa vez no Pacaembu, pelo Brasileirão. O confronto entre o 3º colocado e o 5º marcará quem continuará vivo na briga pelo título.

Na última quarta-feira, o Santos venceu por 4 a 2, mas foi eliminado da Copa do Brasil no critério dos gols marcados fora de casa. Reveja os gols da partida:

Aos 40 do primeiro tempo, Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti em Bruno Henrique, mas o quarto árbitro, Flávio de Souza, avisou que não houve a penalidade e Vuaden voltou atrás. O Santos acusou o repórter da TV Globo, Eric Faria, de interferência externa, pediu o descredenciamento do repórter e a anulação da partida. A CBF negou o pedido do Peixe.

Até a noite de ontem (1), 17.500 ingressos haviam sido vendidos para o duelo. A diretoria do Santos espera que o Paca esteja lotado.

Na próxima rodada, as duas equipes jogarão no domingo. Às 11h, o Flamengo receberá o Vitória na Ilha do Urubu. Já o Santos enfrentará o Avaí na Ressacada às 19h.

Gosto amargo! Para Alisson, volante do Peixe, o gosto que ficou da eliminação na Copa do Brasil foi amargo, mas o Santos tem que concentrar para vencer um adversário direto no Brasileirão: "Ficou um gosto amargo por conta da eliminação contra eles na última semana. Merecíamos a classificação pelo que jogamos, mas é passado. Quarta é Campeonato Brasileiro. Será mais um jogo difícil e temos que enfrentar de maneira natural. É um jogo muito importante, contra um candidato ao título, que está brigando conosco na ponta da tabela. Será bem difícil, mas vamos nos preparar bem".

Manter a pegada! Para Zé Ricardo, o Flamengo tem que manter a pegada do segundo tempo contra o Corinthians para vencer o Santos, um adversário complicado e conhecido: "Logicamente que quando duas equipes se enfrentam com uma certa frequência elas acabam se conhecendo e fica muito mais complicado surpreender o oponente. Isso porque ele sabe as suas principais estratégias. Mais do que nunca este tipo de situação nos força a trabalhar no sentido de tentar alternativas e procurar encontrar novas maneiras de vencer. O Santos tem um elenco qualificado, joga em casa e vai mais uma vezs exigir demais de nós. O importante é mantermos a pegada exibida contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo".