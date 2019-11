Resultado e gol de Atlético-GO 0x1 Grêmio no Campeonato Brasileiro 2017

Obrigado a você que acompanhou a 18ª rodada do Brasileirão na VAVEL Brasil! Fique ligado com mais informações, pós-jogo, repercussões e destaques do Campeonato Brasileiro, de outras competições e outras modalidades esportivas. Valeu e uma ótima noite! Até a próxima!

Gol da vitória do Grêmio sobre o Atlético Goianiense, marcado por Michel.



"Fruto de muito trabalho. Renato nos passa tranquilidade para trabalhar e saiu a jogada do gol comigo e Fernandinho", comenta Lincoln sobre a jogada do gol da partida.

"Quem tá entrando tem dado conta do recado", afirma Léo Moura na entrevista do gramado. Estava afastado por lesão.

Grêmio não teve futebol brilhante, mas melhorou no segundo tempo para criar uma chances e aproveitar com seu volante Michel, no quarto gol dele do Campeonato Brasileiro. Mais um triunfo fora de casa do Tricolor. Goianiense segue na lanterna com apenas 12 pontos, praticamente se entregando ao rebaixamento no certame com o fechamento desta 18ª rodada. Situação bastante complicada do técnico João Sanchez.

Tricolor gaúcho chegou ao triunfo no segundo tempo por 1 a 0, gol marcado pelo volante Michel em assistência do jovem Lincoln. Grêmio é vice-líder do Brasileirão com 36 pontos contra 44 do líder Corinthians.

49' ENCERRADO O JOGO! VITÓRIA DO GRÊMIO EM GOIÂNIA!

Vamos até aos 49 minutos do segundo tempo!

46' AGARRA GROHE! Goleiro gremista pega o rebote da bola aérea.

44' CARTÃO AMARELO! Luiz Fernando do Goianiense.

TROCA NO GRÊMIO: Sai Everton e entra Maicon. Última troca tricolor.

Quinto gol do Michel no ano. Quarto gol do Michel no Brasileirão.

Léo Moura para Lincoln e Lincoln na assistência para Michel. Lei do ex. Ex-jogador do Goianiense. 1 a 0!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOO! MICHEL!

TROCA NO ATLÉTICO: Diego Rosa em campo.

37' Bruno Cortez cava um escanteio no fundo de campo. Chance gremista.

35' Walter chuta cruzado e Grohe defende firme no contra-ataque goiano. Jogo um pouco mais aberto no finalzinho.

34' Dois escanteios gremistas, mas defesa se segura. Bruno Pacheco cortou na primeira e goleiro Felipe defendeu na segunda.

27' TROCA NO GRÊMIO: Pedro Rocha sai e entra Léo Moura no Tricolor.

Léo Moura daqui a pouco no Grêmio.

26' QUE PERIGO! Leonardo perde a bola na área, Goianiense cruza de novo na volta e Cortez coloca para escanteio aos goianos.

22' TROCAS NO GOIANIENSE: Silva e Luis Fernando nos lugares de Igor e Jorginho.

20' DEFENDEU FELIPE! Fernandinho por dentro, enfileira a marcação em velocidade, manda rasteiro, o goleiro rebate e a zaga salva no rebote.

18' PRA FORAAA! Walter cobra falta com força e a bola passa ao lado da trave! Antes, Kannemann tomou cartão amarelo.

16' DEFENDE FELIPE! Everton recupera a bola, recebe e chuta rasteiro para o goleiro pegar.

12' Tempo vai passando em Goiânia. Atlético teve mais chances no primeiro tempo, mas Grêmio não chega a equilibrar em oportunidades. Não ameaça a meta adversária.

11' TROCA NO GRÊMIO: Lincoln no lugar de Arthur.

Gremista invadia a área, sofre o contato, mas árbitro manda seguir.

8' OPAAAAAAA! PÊNALTI NÃO MARCADO EM PEDRO ROCHA!

6' Escanteio do Goianiense cobrado, mas falta do ataque na defesa gremisa.

3' Leonardo cruza forte demais e manda a bola pela linha lateral.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Atlético Goianiense não criou tantas chances claras, mas levou muito mais perigo. Teve finalização de Walter espalmada por Grohe e Andrigo errou no rebote. Placar de 0 a 0, mas quem poderia abrir o marcador eram os goianos. Tricolor não finalizou de forma correta contra a meta do goleiro Felipe.

46' ACABA O PRIMEIRO TEMPO! 0 A 0!

43' CARTÃO AMARELO! Gilvan por falta no jogador do Grêmio.

41' NO TRAVESSÃO! QUASE O GOL GOIANIENSE! Cobrança de falta, desvio na área do Grêmio com o zagueiro Roger Carvalho e bola no travessão! Gilvan ficou caído na jogada e o árbitro parou para o atendimento na sequência.

35' CARTÃO AMARELO! Michel, volante do Grêmio. Falta no meio de campo.

33' OUTRO CHUTE! Bruno Pacheco recebe pela esquerda, encontra espaço e arrisca alto demais. Sem perigo a Marcelo Grohe.

31' WALTER ARRISCA FORA! Pelo meio, espaço para ele e o atacante arremata à esquerda da meta. Grohe acompanhou!

25' PRA FORAAAAA! Grande chance! Goianiense ataca na área, chute cruzado de Walter, Grohe dá rebote e seu companheiro Andrigo completa por cima no rebote!

Há pouco, atacante Walter aplicou uma caneta no zagueiro Kannemann.

22' PRA FORA! Ramiro resolve arriscar de longe e erra o alvo, à esquerda da meta.

17' PRA FORAAAA! Cruzamento da direita do Goianiense, Jorginho na pequena área se apoia no defensor e erra o alvo!

15' Falta cometida por Michel no centro de campo. Bola ao Goianiense.

11' TIRO DE META! Cruzamento na área, Bressan tenta o desvio, mas a bola vai na linha de fundo.

10' É FALTA PARA O GRÊMIO! Pedro Rocha foi derrubado próximo à área, pelo lado esquerdo.

8' PRA FORA! Cruzamento na área do Grêmio, Andrigo tenta o cabeceio, mas a bola passa sem muito perigo. Tiro de meta.

7' André Castro cruza fechado e a bola passa à frente da meta do Grêmio. Primeira chegada mais efusiva.

4' Ramiro começa o jogo bastante adiantado, vamos acompanhar o posicionamento dele.

3' Jogo com trocas de bolas no meio de campo e ninguém próximo de abrir o placar.

0' BOLA ROLANDO! Começa em Goiânia!

Minuto de silêncio que homenageia o ex-presidente gremista Hélio Dourado, falecido esta semana.

Expectativa do público pouco acima dos quatro mil torcedores. Torcida gremista equilibra a presença dos mandantes do Dragão Goianiense.

Começos no banco, mas esperança de gols: atacante Everton é o artilheiro gremista no Brasileiro com cinco tentos.

21h35: Temperatura em Goiânia pelos 20 graus. Quase nenhum vento na cidade.

21h30: Equipes voltam para o vestiário e só retornam em definitivo. Uniforme de jogo e os 11 iniciais para a bola rolar na capital de Goiás.

21h25: Gremistas no estádio. Foto do assessor de imprensa Márcio Neves.

21h10: Presença de gremistas é boa enquanto torcida visitante nesta noite. Prometem equilibrar as ações vindas das arquibancadas do estádio Olímpico de Goiânia.

Teremos o reencontro de dois ex-colorados contra o Grêmio: o meia Andrigo e o atacante Walter. Em um Brasileirão da Série A, em 2013, Walter marcou os dois gols do Goiás na vitória sobre o Grêmio no Serra Dourada. O arqueiro gremista era Dida.

21h00: Renato Gaúcho projeta o Grêmio no 4-3-3 para atacar e no 4-1-4-1 para defender. Michel fica mais e Arthur e Ramiro auxiliam na armação das jogadas.

20h55: Goleiros no trabalho de aquecimento. O jogo começa às 21h45.

Atlético-GO: Felipe; André Castro, Roger Carvalho, Gilvan e Bruno Pacheco; Paulinho, Igor, Andrigo e Jorginho; Niltinho e Walter.

Grêmio: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho e Pedro Rocha; Everton.

Vamos escalar as duas equipes, confira a seguir.

O estádio Olímpico de Goiânia foi restaurado recentemente. Capacidade para 13 mil espectadores, mas previsão é de bem menos público. O Goianiense tem quatro dos seis menores públicos da presente Série A do Brasileiro.

O ambiente do Grêmio em Goiânia teve conversas sérias, mas também descontração. O volante Sandro Goiano, que passou pelo Tricolor com títulos estaduais e chegada à final da Libertadores em 2007, aproveitou a passagem do Tricolor para estar presente.

O lateral-direito Edilson está fora pela expulsão no final do jogo contra o Santos. Léo Moura, retornando de lesão, é seu substituto imediato. Vai compor a defesa.

Sem Luan e Lucas Barrios, o Grêmio altera seu ataque com possibilidade de entrada de Everton desde o começo. Fernandinho vem atuando na equipe e inclusive marcando gols. Anotou contra o Vitória fora de casa e contra o Santos, na Arena, pela 17ª rodada. Pedro Geromel, suspenso por terceiro cartão, está fora do jogo na zaga e deve dar lugar ao contestado Bressan.

Grêmio e Atlético Goianiense duelam a partir das 21h45. A partida é crucial para o Dragão ainda sonhar com a fuga do rebaixamento, enquanto o Grêmio, bem posicionado em busca da Libertadores, quer lutar pelo título brasileiro antes de focar nas copas que têm de atuar pela frente.

O volante Arthur comentou sobre o compromisso do Grêmio em sua terra natal: "Eles costumam fazer uma pressão alta. Por terem um time jovem, eles têm essa característica. Eles vão pressionar a nossa saída de bola e quando perder a posse vão fazer pressão para tentar retomar. Temos que manter o nosso padrão de jogo. O Grêmio, independente do adversário, sempre joga para vencer fora", afirmou o volante.

O Grêmio é o vice-líder do torneio, oito pontos atrás do líder Corinthians. O Tricolor soma 33 ao todo e espera uma vitória fora de casa para seguir a caça aos líderes. Nas últimas duas rodadas, dois empates. 1 a 1 com o São Paulo e 1 a 1 com o Santos foram os resultados do Grêmio, que atuou no Morumbi e na Arena. Com bons resultados longe de Porto Alegre, o time de Renato precisa superar desfalques para voltar a vencer.

O Goianiense soma apenas 12 pontos na tabela de classificação, mas venceu seu último compromisso. 2 a 1 sobre a Chapecoense fora de casa, em plena Arena Chapecó. O jogo ocorreu no último domingo e deu alguma esperança ao torcedor goiano.

O lanterna Atlético Goianiense encara o Grêmio esta noite no estádio Olímpico de Goiânia. A partida ocorre às 21h45, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga ao vivo em tempo real pela VAVEL Brasil!