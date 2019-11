Resultado Vitória x Ponte Preta pelo Brasileirão 2017 (3-1)

Fim de mais um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro e você, amigo ligado na VAVEL Brasil, fique ligado para mais informações sobre o torneio mais disputado do mundo!

FIM DE JOGO! O Vitória vence no Barradão, depois de abrir 3 a 0 no primeiro tempo, administrando a larga vantagem na segunda etapa, sem sofrer riscos contra a Ponte Preta

48" Nada de importante acontece no tempo adicional

45" O juizão quer jogo. Teremos quatro minutos de acréscimos

44" Cartão amarelo para Uillian Correa, que chutou a bola em cima de Nino Paraíba. Está suspenso para a próxima rodada

42" Nino Paraíba aparece bem na ponta, tenta o cruzamento rasteiro, mas a defesa corta antes que a bola chegasse para Emerson Sheik

40" POR POUCO! David recebeu pela esquerda, tentou a finalização e acertou a rede, mas pelo lado de fora. Segue 3 a 1 para o Vitória

39" Rodrigo tentou corte dentro da área, chutou a bola sobre a própria mão, mas a arbitragem ignorou

38" Substituição na Ponte Preta: sai Jeferson, entra Nino Paraíba

36" Cartão amarelo para David por fazer cera

36" Substituição no Vitória: sai Santiago Tréllez, entra Danilinho

35" Danilinho será a última alteração de Vágner Mancini

33" Lucca recebe excelente passe de Renato Cajá pela esquerda, tenta o cruzamento para o meio, mas a zaga rubro-negra acaba afastando

32" Substituição do Vitória: sai Yago, entra Patric

31" ARANHA SEN-SA-CIO-NAL! Em cruzamento de Caíque Sá, Trellez escorou para o meio e André Lima concluiu, mas parou em uma espetacular defesa do goleiro da Ponte!

30" Time da casa vai mexer novamente. O nome da vez é Patric

28" Substituição no Vitória: sai Neílton, entra André Lima

27" André Lima vem aí no time do Vitória

25" Saraiva chega bem, ginga pra cima da marcação, finaliza forte, mas Caíque faz mais uma boa defesa para o Vitória

24" Saraiva tenta o passe, a bola desvia no meio do caminho e sai em tiro de meta para o Vitória

18" CAÍQUE SALVA O VITÓRIA! Danilo Barcelos entrou na área, finalizou com muita força, o goleiro desviou com o pé e se recuperou para dar um tapinha por cima do gol. Que chance para a Macaca!

16" Substituição na Ponte Preta: sai Maranhão, entra Saraiva

14" Maranhão aproveita corte ruim de Kanu, puxa para a canhota, mas não cruza, nem chuta, e manda por cima do gol de Caíque

12" Lucca tenta partir em velocidade, mas o passe vem nas costas e o atacante da Ponte Preta se desespera

10" Os visitantes avançam suas peças e vão jogando com praticamente todo o time no campo de ataque

7" Jogo começa elétrico na segunda etapa! Lucca puxou contra-ataque rápido, rolou para Emerson Sheik, que cortou para a perna direita e tentou bater colocado, mas parou na defesa do goleiro Caíque

5" UHHH! Vitória responde pela direita com Santiago Tréllez! O atacante tentou o cruzamento, mas acabou forçando demais e ninguém alcançou para desviar

4" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! É DA PONTE PRETA! E QUE GOLAÇO DA MACACA! Elton diminui no Barradão. Após saída de bola ruim do Vitória, o camisa 5 ajeitou e soltou uma bomba de muito longe, sem chance para o goleiro adversário!

2" O Vitória roda a bola em sua defesa

0" COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! A Ponte Preta dá a saída e tem a primeira posse de bola

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! A torcida do Vitória, em êxtase, aplaude os atletas na saída do gramado. Vitória maiúscula por 3 a 0 nestes primeiros 45 minutos

45' Rodrigo mostra alguma desenvoltura para sair da marcação de Neílton, com habilidade

44' Emerson Sheik ia recebendo bom passe dentro da área, mas o assistente pega impedimento do capitão da Ponte

41' Cartão amarelo para Yago, por falta sobre Lucca, parando o contra-ataque da Ponte Preta

39' O Vitória chega novamente! Caíque Sá entra na área, é tocado, cai dentro da área, mas a arbitragem manda seguir e diz que não houve nada

35' David puxa contra-ataque, passa para Tréllez, livre, fuzilar a rede de Aranha! É o segundo do colombiano nesta noite

35' GOOOOOOOOL DO VITÓRIA!!!!

34' Vitória chega trocando passes, Neílton busca a finalização e para na zaga da Ponte mais uma vez

33' Caíque Sá invade a área em velocidade mas a zaga alvinegra fecha a porta. Vitória volta a ter o domínio do duelo

32' UUUUUH! Neílton cobra escanteio na primeira trave e Kanu toca de cabeça. A bola passa raspando a trave de Aranha

32' Mais um escanteio para o Vitória! Neílton se posiciona para a cobrança

31' Goleiro do Vitória é atendido em campo

29' Vitória segue com sua estratégia defensiva, apostando nas saídas em velocidade

27' Rodrigo solta a bomba, mas a bola para na barreira

26' Lucca recebe passe de Cajá na entrada da área e sofre de Kanu.

25' Cajá entrou em campo vaiado pela torcida do Vitória

SUBSTITUIÇÃO na PONTE PRETA - SAI: JADSON; ENTRA: RENATO CAJÁ

24' Danilo Barcelos cobra lateral pro Vitória, Wallace corta sem problemas

23' Renato Cajá já está em trabalho de aquecimento e vai entrar. Gilson Kleina não está satisfeito com a atuação de sua equipe, em especial no meio campo.

21' U. Correia fura, Neílton corta Rodrigo e finaliza em cima de Marllon.

20' Marllon afasta o cruzamento de Neílton. Vitória já recupera a bola

19' Neílton busca a tabela e é parado com falta. Mais uma bola na área da Macaca

18' Vitória escapa em contra-ataques. Ponte Preta comete muitas faltas, oportunidades perfeitas para o bom jogo aéreo rubro-negro

17' Ponte tem muita dificuldade de ultrapassar o meio campo e encontra um Vitória muito bem postado defensivamente

16' Emerson escapa pela direita, tenta cruzamento, a bola bate na zaga e sai em escanteio para a Ponte

14' Dois gols em doze minutos, um início fantástico do time baiano que segue pressionando a Ponte

12' Juninho cruza, Rodrigo escorrega e a bola sobra pra Neílton deslocar Aranha e correr pro abraço! Que início do Vitória!

12' GOOOOOOOOOOL DO VITÓRIAAAA!

11' Jogo começa disputado no Barradão. As duas equipes com muita disposição

9' CAIQUE! Rodrigo solta a bomba de longe e obriga o goleiro a fazer grande defesa

8' Emerson sai em velocidade e é parado com falta pelo Ramon. Ponte vai ter a chance na bola parada

7' Sheik corta o escanteio, tenta ligar o contra-ataque mas a zaga do Vitória recupera sem problemas

7' UUUH! Yago cobra falta rasteira, a zaga desvia e a bola sai em escanteio

5' Neílton bagunça a zaga da Ponte e é parado com falta! Mais uma oportunidade pro Vitória!

4' Ponte troca passes na zaga, ainda tenta se estabilizar após o gol relâmpago

1' Neílton cruza na medida e Tréllez sobe sozinho, a bola bate no travessão e entra, abrindo o placar para o Vitória!

1' GOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Barradão!

20:56 Times já postados em campo aguardando apenas o apito do árbitro

20:51 Os jogadores já estão perfilados para a execução do Hino Nacional

20:45 Voltamos em definitivo para a transmissão do duelo entre Vitória e Ponte Preta! As equipes já estão escaladas.

Boa noite torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real de Vitória x Ponte Preta ao vivo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rolará às 21h no Barradão

A última partida envolvendo essas duas equipes terminou com a vitória da Ponte Preta por dois gols a zero no duelo realizado no Moisés Lucarelli. Na ocasião, Rhayner e Wendel marcaram os gols da vitória que você confere abaixo.

VITÓRIA

ÚLTIMA PARTIDA

Na última rodada do Brasileirão o pressionado Vitória visitou o Cruzeiro e surpreendeu o time mineiro, segurando o empate sem gols em pleno Mineirão. O destaque do jogo foi o goleiro Fernando Miguel que fez uma partida impecável.

AUSÊNCIAS

Para a partida o leão não contará com William Farias, Fred e Kieza que seguem se recuperando. Outro desfalque é o meia Cleiton Xavier, lesionado na partida contra o Cruzeiro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Fernando Miguel; Caique Sá, Kanu, Wallace Reis; Geferson; Ramon, Uillian Correia, Carlos Eduardo, Yago; David e Tréllez

FIQUE DE OLHO

Apesar do futebol apresentado não corresponder ao que já foi um dia, Carlos Eduardo é um jogador diferenciado e pode surpreender a Ponte Preta se em um dia inspirado.

PONTE PRETA

ÚLTIMA PARTIDA

Oficialmente, não houve 17ª rodada para a Ponte já que sua partida contra o Fluminense foi adiada devido a morte do filho de Abel Braga. No entanto, a última partida oficial da macaca pelo Brasileirão terminou com uma boa vitória por dois gols a zero frente ao Atlético Paranaense na Arena da Baixada.

AUSÊNCIAS

Para a partida, a Ponte não contará com peças importantes de seu esquema como Fernando Bob, Yago e João Victor, todos estão recuperando-se no departamento médico da equipe paulista.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

Aranha, Jeferson, Marllon, Rodrigo e Danilo Barcelos; Naldo, Elton, Jádson e Léo Artur; Lucca e Emerson Sheik.

FIQUE DE OLHO

Na briga pela artilharia com Jô e Henrique Dourado, Lucca é o principal nome da macaca em 2017 e é a principal ameaça ao time do Vitória.