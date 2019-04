Resultado Vasco da Gama x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (0-3)

18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

INCIDENCIAS : 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Foi muito bom estar com vocês, amigos ligados na VAVEL Brasil. Continuem conosco! Abraços!

O Cruzeiro voltará ao Mineirão na próxima rodada. Receberá o Botafogo, domingo (6), às 16 horas.

Na próxima rodada, o Vasco da Gama viaja até Campinas e vai enfrentar a Ponte Preta, domingo (6), às 19 horas, no Estádio Moisés Lucarelli.

Classificação final após o término da rodada: Cruzeiro é o sétimo colocado com 26 pontos. O Vasco é o nono com 23.

Por sua vez, torcida do Cruzeiro aproveita que vai ficar um tempinho no estádio e fazer a sua festa.

Torcida do Vasco da Gama não poupa críticas e xingamentos aos jogadores e ao técnico Milton Mendes.

48' FIM DE JOGO: VASCO DA GAMA 0 X 3 CRUZEIRO

47' Toca a bola o Cruzeiro, esperando o fim do jogo. O Vasco da Gama só assiste.

45' Mais três de acréscimo. Vamos até 48 minutos.

43' GOLAAAÇO DO CRUZEIRO... ROBINHO! Lucas Silva fez boa jogada pela esquerda, cruzou na grande área, Robinho recebeu, driblou dois e bateu de biquinho de chuteira para as redes de Martín Silva. Fechou a conta e passou a régua.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLAAAÇOOO DO CRUZEIRO...

Público presente: 5.780 pessoas; pagante: 4.934. Renda: R$ 108.780,00.

41' Vasco tenta sair do campo de defesa, mas erra e devolve a bola para o Cruzeiro.

38' Entra Raniel e sai Sassá. Mano Menezes queima as três alterações do Cruzeiro.

ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

37' Robinho tenta lançamento para Sassá, mas Martín Silva sai bem para fazer a defesa.

36' Agora, a torcida vascaína grita: "Fora, Eurico"

35' Torcida do Vasco grita: "Vergonha, time sem vergonha"

33' Em toques rápidos, Cruzeiro chega ao ataque. Sassá recebe de Robinho, mas estava em impedimento.

32' Gilberto tenta jogada pela intermediária, passa por Rafinha, bate rasteiro, e a bola passa perto da trave de Fábio.

30' Rafinha tenta arrancada pela esquerda. Paulo Vitor comete falta e leva cartão amarelo.

29' Lucas Romero tenta jogada pela direita, passa por dois, e a marcação coloca a bola para fora.

28' Escanteio para o Vasco. Gilberto cruza na primeira trave, mas a zaga corta.

26' Cruzeiro perde a bola no campo de ataque, Gilberto puxa o contra-ataque e sofre falta de Lucas Silva. Volante leva cartão amarelo.

24' Lucas Silva puxa contra-ataque, faz lançamento longo para Sassá. O atacante disputa com a zaga e perde a oportunidade.

21' Entre Rafael Sobis e sai Thiago Neves.

ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

20' Entra Manga e sai Henrique. Técnico Milton Mendes queima as três alterações que tinha direito.

ALTERAÇÃO NO VASCO DA GAMA

19' Gilberto cruza na área, Thalles tenta e erra a finalização.

18' Daqui a pouca, Manga vai entrar no Vasco.

16' Sai Elber e entra Robinho. Elber sentiu dores na coxa.

15' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

14' Robinho segue na linha lateral esperando para entrar.

14' Cruzeiro cadencia a jogo. Jogadores tocam a bola com inteligência.

13' Vasco toca bola no ataque. Defesa do Cruzeiro se defende da intermediária para trás.

11' Elber sente lesão e pede para sair. Robinho vem aí.

10' Sai Wagner e entra o argentino Andrés Rios. Jogador faz sua estreia no time vascaíno.

10' ALTERAÇÃO NO VASCO DA GAMA...

9' QUAAASEEE O TERCEIRO DO CRUZEIRO... Sassá puxa contra-ataque, e serve a Bryan, que toca para o gol. Martín Silva toca na bola, e Rafael Marques salva a bola que ia entrando.

7' Cruzeiro troca passes no campo de ataque, Elber tenta o passe para Lucas Romero na ponta direita, mas a bola é longa demais. Tiro de meta para o Vasco.

5' Vasco da Gama volta a campo com mais rapidez e intensidade. Cruzeiro mantém o jogo defensivo e explorando os contra-ataques.

4' Henrique tenta cruzar para grande área, a zaga corta. Jean pega a sobra, mas chuta errado.

3' Vasco da Gama tenta sair pela esquerda, a zaga corta para lateral.

2' Falta cobrada, Sassá recebe na área, a zaga corta com dificuldade.

1' Cruzeiro rouba a bola, tenta puxar o contra-ataque e Elber sofre falta.

COMEÇA O JOGO. SEGUNDO TEMPO DE VASCO 0 X 2 CRUZEIRO

Se o tecnico Mano Menezes quiser alterar o time cruzeirense, ele tem a disposição.



12. Rafael, 37. Lucas Franca, 7, Rafael Sobis, 19. Robinho, 21, Lennon, 32. Arthur, 34. Nonoca, e 36. Raniel.

Se o técnico Milton Mendes quiser mexer na equipe vascaína no segundo tempo, ele tem a seu serviço.



12. Gabriel Félix, 13. Ricardo, 14. Andrey, 15. Bruno Cosendey, 16. Alan, 17. Yago Pikachu, 18. Andrés Rios, 20. Mateus Vital, 21. Manga, e 22. Guilherme.

Atacante Sassá exaltou o trabalho durante a semana, e disse que o jogo ainda não acabou, tem todo o segundo tempo para pensar no Vasco. Tá concentrado o rapaz, hein!

Zagueiro Rafael Marques assume a responsabilidade pelo segundo gol sofrido. Admite o erro no bote ao atacante do Cruzeiro.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO. VASCO 0 X 2 CRUZEIRO

45' Uma parte da torcida pede a volta de Renê Simões, ex-técnico do Vasco.

Mais um minuto. Vamos até 46 minutos.

44' Paulinho faz bela jogada, cruza, mas a zaga do Cruzeiro corta.

42' Falta para o Vasco. Wagner bate, mas não consegue resultar a chance em gol.

41' Jean pressionado, sai jogando errado. Rafinha pegou a sobra e bateu errado. Quase o terceiro gol.

41' Bola levantada na grande área, Martín Silva corta.

40' Henrique e Thiago Neves tabelam no ataque, a zaga do Vasco corta. Escanteio.

38' Gilberto domina bola no meio-campo, tenta o lançamento, mas exagera na força. Linha de fundo, tiro de meta para o Cruzeiro.

38' Elber consegue roubar a bola, mas erra no passe e dá a bola para o Vasco.

36' O Vasco consegue retomar a bola, mas perde devido a pressão e a marcação efetiva do Cruzeiro.

34' Técnico Mano Menezes orienta posicionamento defensivo quando o Cruzeiro não tem a bola. Por sua vez, Milton Mendes pede mais movimentação de seus jogadores.

Cruzeiro troca passes, domina o meio-campo, se movimenta com facilidade e defesa vascaína assiste.

30' Começa a chover em Volta Redonda

Cruzeiro chega fácil na defesa do Vasco. O lado esquerdo da defesa vascaína é frágil.

26' Técnico Milton Mendes tira o volante Wellington e coloca em campo o atacante Thalles.

25' ALTERAÇÃO NO VASCO DA GAMA

Com este resultado parcial, Cruzeiro vai chegar ao sétimo lugar, com 26 pontos.

20' Vasco tenta chegar ao ataque, mas para na defesa do Cruzeiro, que está bem consistente, e também no nervosismo do time em campo.

18' No lance do pênalti, zagueiro Rafael Marques levou cartão amarelo.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO.... Na cobrança do pênalti, Sassá bateu bem. No canto esquerdo, com Martín Silva saindo para o lado esquerdo.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO

17' Na disputa do lance, Rafael Marques errou no combate e acerta o atacante Sassá. Pênalti para o Cruzeiro

17' PENALTI PARA O CRUZEIRO...

16' Falta cobrada, a zaga cortou, Lucas Silva pegou a sobra e bateu para fora.

15' Rafinha disputa bola com Gilberto pela esquerda de ataque do Cruzeiro e sofre falta.

14' Paulinho recebe a bola pela direita, cruza na grande área, mas Fábio faz a defesa.

12' Vasco da Gama trabalha a bola no setor defensivo; Cruzeiro tem a sua linha mais ofensiva postada no meio-campo.

10' Thiago Neves marcou seu 12º gol pelo Cruzeiro. No início da temporada, ele prometeu marcar 20 gols.

8' Vasco da Gama tenta pressionar, ficar mais no campo de ataque, mas o Cruzeiro se defende bem.

?5' QUE CHANCE PARA O VASCO... Paulinho recebeu na intermediária, bateu forte, e a bola passou a direita do gol de Fábio.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO.... NA BOLA QUE FOI ALÇADA NA GRANDE ÁREA POR THIAGO NEVES, A BOLA PASSOU POR TODO MUNDO E ENTROU NO CANTO DIREITO DE MARTÍN SILVA.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO CRUZEIRO

1' Falta para o Cruzeiro

0' Equipes disputam a bola com intensidade no meio-campo

AUTORIZA O ÁRBITRO, COMEÇA O JOGO

Ambos os times estão com 23 pontos ganhos. Vasco da Gama é o oitavo colocado. O Cruzeiro é o nono.

O Vasco da Gama vai dar a saída de bola. O time cruzmaltino vai atacar para o lado esquerdo, e o Cruzeiro, por sua vez, ataca para a direita.

VAI COMEÇAR O JOGO. MAIS UMA RODADA DO BRASILEIRÃO AQUI NA VAVEL BRASIL.

Jogadores em campo no Estádio Raulino de Oliveira. Ambos os times jogam com seus uniformes número 2

O árbitro da partida é Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Os auxiliares são: Rogério Pablos Zanardo e Herman Brumel Vani. O quarto árbitro é Vitor Carmona Metestaine. Os árbitros adicionais são: Thiago Duarte Peixoto e Salim Fende Chavez. Todos são de São Paulo.



O Vasco da Gama também está definido pelo técnico Milton Mendes.



A equipe do Cruzeiro já está escalado pelo técnico Mano Menezes.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Vasco da Gama x Cruzeiro ao vivo no estádio Raulino de Oliveira, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo começara às 20hs. Aqui na VAVEL Brasil, a transmissão começa às 19h30. Fique conosco!

O último jogo envolvendo as duas equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2015. Jogando no Mineirão, Cruzeiro e Vasco empataram em 2 a 2. Veja como foi a partida:

O meia Elber, jogador formado nas categorias de base do Cruzeiro, falou sobre a importância do resultado positivo fora de casa no encerramento do primeiro turno do Brasileirão: "Contra o Vitória fizemos um bom jogo, criamos várias oportunidades, mas não conseguimos fazer o gol. Se continuarmos jogando como foi contra Palmeiras e Vitória, mas caprichando um pouco mais nas finalizações, tenho certeza que vamos emendar uma boa sequência".

Já o zagueiro Rafael Marques declarou que a história do jogo contra o Cruzeiro será diferente da última partida, onde o time vascaíno perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0. "Cada jogo é uma história. O Cruzeiro é uma equipe que joga dentro de casa procurando o ataque, fora também. Tem jogadores de muita qualidade. Talvez não tenham jogadores com tanto poder de marcação, mas se empenham. Sabemos que vai ser um grande jogo".

Notícias do Cruzeiro: O técnico Mano Menezes tem muitos problemas para o jogo de hoje contra o Vasco. Perdeu Alisson e Ezequiel. O primeiro ficou em Belo Horizonte-MG fazendo trabalho de reforço muscular. Rafinha deve jogar em seu lugar. O segundo se recupera de uma pubalgia. Lucas Romero segue na lateral direita. Lucas Silva joga no lugar de Ariel Cabral, machucado. Murilo retorna a titularidade na vaga de Manoel, com dores no pé esquerdo. Bryan substitui Diogo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A grande novidade é Robinho. Meia que estava no departamento médico tratando de uma lesão grau dois no músculo adutor da coxa esquerda, sofrido no início de julho.

Notícias do Vasco: O técnico Milton Mendes tem problemas para escalar o time vascaíno. Ramon, com dores no músculo adutor da coxa não joga. Henrique deve jogar. Bruno Paulista, com dores no tornozelo é dúvida. Wellington deve ser seu substituto.

Vasco da Gama e Cruzeiro tem um histórico de confrontos cercado de muita rivalidade e polêmicas. A maior delas é a última partida do Campeonato Brasileiro de 1974. Os dois times decidiram em um jogo extra quem ficaria com o título, já que no quadrangular final ambos ficaram empatados em número de pontos, 4. Na partida disputada no Maracanã deu Vasco por 2 a 1. Os cruzeirenses questionam um gol anulado marcado pelo volante Zé Carlos, o lance apitado pelo árbitro Armando Marques era legal e o árbitro prejudicou o time mineiro. O empate levaria o jogo para uma prorrogação.

O retrospecto de confrontos entre vascaínos e cruzeirenses é favorável aos mineiros. A história que começou ainda na década de 1920 mostra 91 jogos entre os dois times. O Cruzeiro venceu 33 jogos, o Vasco, 28, e ainda aconteceram 30 empates. Os celestes marcaram 139 gols. Os cruz-maltinos balançaram as redes 122 vezes.