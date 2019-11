Resultado e gols Atlético-PR x Avaí pelo Campeonato Brasileiro 2017 (5-0)

Encerramos a transmissão por aqui. Agradecemos sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Confira os gols de Atlético-PR 5x0 Avaí pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Éderson cruza para Eduardo Henrique marcar seu 2º gol em apenas 9 minutos em campo: Atlético-PR 5x0 Avaípic.twitter.com/UMt0wpNR5Z — Goleada Info ? (@goleada__info) August 4, 2017

Eduardo Henrique tabela com Guilherme e amplia: Atlético-PR 4x0 Avaí pic.twitter.com/7i2LfFCoFX — Goleada Info ? (@goleada__info) August 4, 2017

Gol contra do lateral Capa: Atlético-PR 3x0 Avaí pic.twitter.com/qETVQqfMRp — Goleada Info ? (@goleada__info) August 3, 2017

Guilherme aproveita rebote do Douglas e marca pela segunda vez: Atlético-PR 2x0 Avaí pic.twitter.com/LNvrSEe9yr — Goleada Info ? (@goleada__info) August 3, 2017

Após falta cobrada por Rossetto, a bola sobra pra Guilherme fazer: Atlético-PR 1x0 Avaí pic.twitter.com/36C1KtBtIB — Goleada Info ? (@goleada__info) August 3, 2017

Após a derrota, o Avaí estaciona nos 17 pontos, em 18º lugar. Na próxima rodada o leão recebe o Santos, na Ressacada. A partida acontece no domingo (6), às 19h.

Com a vitória o Atlético Paranaense deu um salto na tabela de classificação e foi parar no 10º lugar com 23 pontos ganhos. Na próxima rodada o furacão vai a São Paulo visitar o Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo acontece no domingo (6), às 16h.

O Atlético Paranaense goleia por 5x0 a equipe do Avaí e respira no Campeonato Brasileiro.

47' FIM DE JOGO!

45' Mais dois minutos de acréscimos na segunda etapa.

44' Cartão amarelo para Judson.

44' Capa cruza na área, Weverton espalma para frente mas ninguém do Avaí chega para o arremate.

43' Alemão avança para o ataque e cruza para Júnior Dutra. Wanderson desarma na bola.

40' Avaí tenta pressionar o Atlético para pelo menos diminuir o marcador.

38' Maurinho recebe na área, corta a marcação e tenta finalização, a bola explode na defesa do furacão.

37' Luanzinho lança em profundidade para Maurinho, mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

35' No escanteio pela direita, Pedro Castro cruza na área e a zaga do Atlético afasta.

32' Após receber cruzamento primoroso de Éderson, o meia subiu entre a marcação e cabeceou sem chances para Douglas. Atlético consolida a vitória na partida.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO PARANAENSE! EDUARDO HENRIQUE FAZ O SEGUNDO DELE NA PARTIDA!

32' Em jogada pela direita, Leandro Silva recebe cruzamento mas na hora de finalizar chuta mal e a bola vai para fora.

29' Maurinho recebe passe na área, corta a marcação mas demora para finalizar. Thiago Heleno aparece para efetuar o corte.

25' Jogada de ataque rápida do Atlético, o atacante Guilherme deixa Eduardo Henrique na boa e com um chute cruzado indefensável ele amplia o placar para o furacão. Virou goleada na Arena da Baixada!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO PARANAENSE! EDUARDO HENRIQUE!

24' Substituição no Avaí: sai Joel para a entrada de Willians.

23' Substituição no Atlético Paranaense: sai Matheus Rosseto para a entrada de Eduardo Henrique.

22' Na resposta do Avaí, Júnior Dutra recebe passe na área, faz o cruzamento e a zaga do Atlético afasta para escanteio.

21' Em escanteio pela esquerdam Nikão cruza na área mas a zaga do Avaí afasta.

20' Substituição no Atlético Paranaense??: sai Ribamar para a entrada de Éderson.

19' Capa acha Júnior Dutra na área mas o atacante cabeceia para fora. Tiro de meta para o furacão.

17' Substituição no Avaí: sai Romulo para entrada de Maurinho.

16' Avaí tenta sair para o ataque. Pedro Castro pega o rebote na área mas o árbitro já havia parado o jogo marcando impedimento.

14' Substituição no Avaí: sai Simião para entrada de Luanzinho.

12' Em jogada individual de Nikão, o meia arriscou o cruzamento na área, a bola passou por todo mundo resvalou em Capa e passou da linha, Douglas ainda tentou evitar mas o árbitro validou.. Atlético Paranaense se aproxima da vitória na partida logo no começo da segunda etapa.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO PARANAENSE! CAPA MARCA CONTRA!

10' Após o goleiro Douglas espalmar para o meio da área, o atacante oportunista só precisou escolher o canto para mandar pro fundo da rede!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO PARANAENSE! GUILHERME DE NOVO AMPLIA PARA O FURACÃO!

08' QUASE O EMPATE! Pedro Castro arrisca de fora da área com muito perigo. Weverton se esticou e conseguiu evitar o gol de empate.

05' Na cobrança, Matheus Rossetto cruza rasteiro para Lucas Fernandes, o atacante domina e chuta em cima da marcação.

03' Nikão se livra de dois marcadores, cruza na área mas o árbitro marca falta no meia.

01' Guilherme tenta o cruzamento para a área, a defesa do Avaí afasta. No rebote, Ribamar não domina. o volante Pavez emenda o chute de primeira e a bola vai para fora.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

O Atlético Paranaense foi coroado pela insistência e saiu da primeira etapa com a vantagem no placar. Jogando no contra-ataque, o Avaí criou perigo no início de partida, esteve bem postado mas pagou pelo recuo e acabou ficando em desvantagem.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois minutos de acréscimos. Vamos até 47.

44' Wanderson sobe mais que a defesa do Avaí mas cabeceia fraco. Douglas fica com a bola.

43' No cruzamento de Fabrício pela esquerda, Capa se atrapalha na hora de afastar, fura a bola, mas consegue jogar para linha de fundo. Escanteio para o Atlético.

41' Substituição no Atlético Paranaense: sai Sidcley para entrada de Fabrício.

39' Pela esquerda, Pedro Castro tenta o cruzamento duas vezes. Ribamar, ajudando na defesa, afasta para escanteio.

38' Júnior Dutra cruza para área, Wanderson tira o perigo.

38' Joel pega o rebote da defesa atleticana, chuta e ganha escanteio para o Avaí.

36' Mais Atlético! Do campo de defesa Thiago Heleno lança Lucas Fernandes. O goleiro Douglas se antecipa e fica com a bola.

33' Na falta cobrada por Matheus Rossetto, a bola bateu na barreira e sobrou para Guilherme finalizar sem chances para Douglas.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO PARANAENSE! GUILHERME ABRE O PLACAR!

32' Cartão amarelo para Betão.

32' Nikão arrisca o chute da intermediária, a bola bate na mão de Betão e o árbitro marca falta.

27' Atlético pressiona em busca do primeiro gol. Bem postado, o Avaí joga no erro do adversário.

25' PERDEU! Nikão arrisca o chute rasteiro, Douglas cai para espalmar. No Rebote, Ribamar pega mal e isola. Grande chance do Atlético Paranaense.

21' Nikão acha Lucas Fernandes, o atacante domina e faz o cruzamento. A zaga do Avaí fica com a bola.

19' Sidcley avança pela esquerda, cruza na área e a bola fica com o goleiro Douglas.

18' Cartão amarelo para Matheus Rossetto.

13' Lucas Fernandes é acionado pela direita, livre ele avança e chuta cruzado, a bola passa na frente da área e sai pela linha de fundo.

10' Atlético tenta a resposta. Nikão avança com liberdade e arrisca o chute de fora da área no meio do gol. Douglas encaixa a bola.

09' QUASE O PRIMEIRO! Em jogada individual de Joel pela direita, o atacante levanta na área, a bola sobra para Leandro Silva. Após o chute mascado ela ainda sobra para Romulo que finaliza em cima da marcação. Pressão do Avaí!

08' UUUUUUUUUUUUUUUH! A primeira chegada perigoda do jogo foi do Avaí. Júnior Dutra recebeu pela esquerda e arriscou chute colocado. A bopa passou perto do travessão!

07' No ataque do Avaí, Leandro Silva repete a jogada do seu adversário. Tiro de meta para Weverton.

06' O atacante Guilherme avança pela direita, chega a linha de fundo mas erra o cruzamento.

05' Gustavo Cascardo tenta o cruzamento, mas a bola fica com Capa, que recebe falta de Lucas Fernandes logo após o domínio.

03' Sidcley tenta achar Ribamar na área. A zaga do Avaí afasta a bola para longe.

02' Nikão avança pela esquerda mas é desarmado por Júnior Dutra. Lateral pro Atlético.

01' Joel ganha a dividida com Thiago Heleno e tenta o cruzamento para área. A zaga do furacão afasta.

COMEÇA O JOGO!

Times em campo. Hino Nacional sendo executado.

Em instantes a bola vai rolar na Arena da Baixada.

Escalação do Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião e Pedro Castro; Junior Dutra, Romulo e Joel.

Escalação do Atlético Paranaense: Weverton; Gustavo Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Esteban Pavez, Matheus Rossetto, Nikão, Guilherme e Lucas Fernandes; Ribamar.

Equipes escaladas para a partida!

Fique ligado! A partida entre Atlético Paranaense x Avaí ao vivo acontece às 19h30 desta quinta-feira (3). Acompanhe o tempo real online conosco. Até logo mais!

O histórico do confronto mostra bastante equilíbrio entre as duas equipes. No Brasileirão foram nove partidas disputadas, com quatro vitórias para cada time e um empate. O último duelo aconteceu em novembro de 2015, também na Arena da Baixada e pela primeira divisão. O furacão levou a melhor vencendo pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Walter e Sidcley, Anderson Lopes descontou para o Avaí.

Segunda opção do treinador para a vaga de Juan, o volante Luan deve começar a partida no banco de reservas. A opção pelo jogador seria por um esquema mais cauteloso. Porém, com a necessidade da vitória e de melhora no poderio ofensivo, já que o Avaí é o time que menos marcou gol no Campeonato Brasileiro (foram apenas 10 bolas na rede anotadas), a tendência é que a equipe vá para cima do adversário fora de casa.

O técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com um dos principais jogadores da equipe. Expulso na partida contra o Palmeiras, Juan não joga contra o furacão. Durante a semana, Claudinei testou um time mais ofensivo, implementando assim um esquema com três atacantes. E confirmou a entrada de Romulo na vaga do meia. O zagueiro Fagner Alemão se lesionou ao final do treinamento e sua escalação não é dada como certa. Caso não possa atuar, Airton será titular ao lado de Betão.

Jogando uma 'partida de seis pontos' o Avaí vai a Curitiba querendo se recuperar do revés para o Palmeiras na rodada anterior. 18º colocado com 17 pontos conquistados, o leão está a três pontos do rival desta quinta-feira e considera a vitória crucial na luta para escapar da zona de rebaixamento.

Outro que pode ser ausência é o atacante Douglas Coutinho, o jogador foi liberado para resolver problemas pessoais, não atuou na partida anterior e ainda é dúvida para o duelo. O argentino Lucho González deve permanecer no time.

Para a partida de logo mais, o técnico Fabiano Soares deverá manter a base do time que venceu o jogo contra o Vasco. Soares treinou com três dúvidas. O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Thiago Heleno dependem de liberação do Departamento Médico do clube para atuar. Caso não estejam à disposição, Gustavo Cascardo e Wanderson permanecem como titulares.

O Atlético Paranaense encerrou um jejum de seis jogos sem vitória na rodada anterior do Brasileirão. Visitando o Vasco, o rubro-negro venceu pelo placar de 1 a 0 ( gol de Ribamar) e conseguiu respirar na competição nacional. Agora, o desafio é voltar a vencer sob seus domínios. A equipe paranaense é a 15º colocada com 20 pontos ganhos, e está apenas a um ponto do Coritiba, primeiro time a figurar a zona de rebaixamento.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Atlético Paranaense x Avaí ao vivo pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece na Arena da Baixada, nesta quinta-feira (3), às 19h30.