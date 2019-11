Grêmio é impulsionado por atual momento e ultrapassa marca de 120 mil sócios

O Grêmio atingiu a marca de 120 mil sócios-torcedores com o início deste mês de agosto. Impulsionado por bons resultados dentro de campo, o time do técnico Renato Portaluppi traz consigo a torcida para auxiliar no faturamento do quadro social do clube Porto-Alegrense.

Tudo começou em 2005. O Grêmio vinha talvez no seu pior momento financeiro em meio a um futebol que já exigia melhores gestões e cifras maiores para se manter. A queda para segunda divisão havia complicado de vez o Tricolor, mas a torcida não abandonou. Naquele ano, o Grêmio iniciava com míseros quatro mil sócios e, por meio das campanhas e da arrecadação de novos membros na Série B, chegou a mais de 20 mil sócios em dezembro.

Enquanto a torcida vivia seu auge nas arquibancadas, com festas maiores da entrada em campo ao final dos jogos, o quadro social crescia para não mais diminuir. Para os anos seguintes, o Grêmio projetou seus 60 mil sócios. Após, uma barreira o colocava na marca dos 80 mil. Faltava um título de maior expressão para consumar o momento tricolor. E ele veio. Em dezembro de 2016, a quinta Copa do Brasil conquistada, a quebra do jejum, o primeiro caneco da nova Arena do Grêmio. Estava batido o martelo e batida a marca de 100 mil sócios.

Mas o momento atual do Grêmio segue positivo. Com chances de novas conquistas ao disputar o mata-mata de duas copas, a semifinal na do Brasil e as oitavas de final na Libertadores, além de ser segundo colocado no Brasileirão, o Tricolor gaúcho atingiu a nova marca de 120 mil sócios. Está atrás apenas do Palmeiras no quadro dos clubes nacionais. Apesar da crescente de outros clubes, se mantém à frente do Corinthians e do São Paulo, que vem logo na sequência, times reconhecidos como detentores de grandes torcidas.

Para os gremistas, a expectativa de novos dias gloriosos os mantém fiéis ao Grêmio. Se nem mesmo a queda à segunda divisão disputada em 2005 afastou as festas das arquibancadas, não pode ser nesse bom momento que o torcedor dê para trás. A perspectiva é por lotação e casa cheia nos próximos mata-matas a ser jogados na Arena e que o torcedor, principalmente o sócio, garanta o seu lugar nas decisões.

Confira os primeiros colocados no ranking do site "Histórico Futebol Melhor"