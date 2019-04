Após quase um mês sem vencer em BH, Cruzeiro encara 'mistão' do Botafogo

Jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

O triunfo do Cruzeiro para cima do Vasco na última quinta-feira (3), por 3 a 0, aproximou a equipe celeste do G-6. Empolgada com a vitória sobre o time carioca, a Raposa tem um novo encontro com um clube do Rio de Janeiro neste domingo (6), às 16h. No Mineirão, a equipe mineira recebe o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que encerra o primeiro turno da competição.

Com 26 pontos, o Cruzeiro é o sétimo colocado da tabela de classificação do campeonato, e o Botafogo vem logo atrás, com 24. Quem fecha o G-6 é o Sport, que perdeu para o líder invicto Corinthians na rodada e tem 28 pontos.

Se a Raposa chega para o confronto com uma grande vitória fora de casa na conta, o Botafogo não. O Glorioso perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 na última rodada, em partida que aconteceu no Estádio Nilton Santos. Por outro lado, o time celeste não vence uma partida em Belo Horizonte há quase um mês. O último triunfo cruzeirense em solo mineiro foi diante do Palmeiras, por 3 a 1, no dia 9 de julho.

Cruzeiro tem retorno de Alisson e Nonoca entre os titulares

O Cruzeiro tem a chance de entrar no G-6 ainda nesta rodada com o revés do Sport diante do Corinthians. Para isso, o técnico Mano Menezes tem algumas baixas, mas também retornos dentro do plantel celeste. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa cumpriu suspensão automática na última rodada e volta a ficar disponível para o comandante gaúcho.

Além dele, quem também volta é o meia-atacante Alisson, que foi poupado contra Vitória e Vasco por desgaste. Em boas condições de jogo, é opção para Mano diante do time carioca. Mas não só boas notícias tem o torcedor cruzeirense. O lateral-direito Ezequiel segue tratando de uma pubalgia, o que tem lhe tirado de muitos jogos da equipe.

+ Apesar de mercado bastante rotativo, Mano Menezes completa um ano no Cruzeiro

O zagueiro Manoel, que fraturou o pé esquerdo no jogo diante do São Paulo pela partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil, já se recuperou, mas voltou a sentir dores no local e não foi relacionado. O departamento médico da Raposa segue com Arrascaeta, Dedé, Judivan, Hudson e Ariel Cabral.

No último treino da equipe, Nonoca esteve entre os titulares ao lado de Lucas Silva, e por isso Henrique pode ficar no banco devido a cansaço. O provável time do Cruzeiro pode ser formado por: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Nonoca, Lucas Silva, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Sassá.

O volante Lucas Silomentou sobre o duelo deste domingo. “Não podemos deixar escapar os três pontos neste final de semana, para o nosso intuito que é sempre estar brigando na parte de cima da tabela. O Botafogo é uma grande equipe e sempre difícil de enfrentar, mas ainda mais dentro de casa, pelos objetivos que temos, é vitória ou vitória”, disse.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucão e Rafael

Lateral-direito: Lennon

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo Cerqueira

Laterais-esquerdos: Bryan e Diogo Barbosa

Volantes: Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca

Meias: Alisson, Elber, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Marques, Rafael Sobis, Raniel e Sassá

Com foco na Libertadores, Botafogo se arma com equipe alternativa contra Cruzeiro

A agenda do Botafogo tem outra competição com a qual o time precisa se preocupar além do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra também está disputando a Libertadores da América e vai enfrentar o Nacional, do Uruguai, na próxima quinta-feira (10), pela partida de volta das oitavas de final do torneio continental. Com essa tarefa pela frente, o técnico Jair Ventura já afirmou que deve levar uma equipe alternativa a campo diante do Cruzeiro.

"Preocupa [time alternativo], mas é o preço que se tem que pagar. É um risco calculado, por conta da grande final que temos na quinta-feira", comentou o comandante alvinegro, já projetando a decisão contra os uruguaios a – partida de ida terminou com vitória do Botafogo por 1 a 0 fora de casa.

A tendência é que apenas três jogadores titulares estejam em campo contra o Cruzeiro, justamente devido a essa preocupação com o importante duelo de quinta. São eles o goleiro Gatito Fernández, o lateral Luis Ricardo e volante Bruno Silva – que pode ser substituído por Fernandes.

A provável equipe do Botafogo diante do Cruzeiro terá: Gatito Fernández; Luis Ricardo, Marcelo, Emerson Silva, Gilson; Dudu Cearense, Bruno Silva (Fernandes); Valencia, Marcos Vinicius, Guilherme; Brenner.