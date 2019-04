Uendel exalta sequência positiva do Inter sem sofrer gols: "Sistema defensivo tem ajudado muito"

Estabilidade e confiança. O Internacional demorou, mas vai encontrando melhores dias na Série B do Campeonato Brasileiro. Após um turno em que oscilava por posições fora do G-4, a entrada no grupo dos melhores foi definitiva e o Colorado encosta no líder América Mineiro para sonhar com essa conquista. São 33 pontos contra 36 do América ao final do primeiro turno. A última vitória, a terceira consecutiva veio sobre o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O lateral Uendel destacou a produção da equipe e a melhora na competição. "A gente sabia que a fase iria virar, porque o trabalho está sendo bem feito”, destacou o lateral-esquerdo, que ainda elogiou ao técnico Guto Ferreira. Sobre o time, comentou sobre a melhor defensiva, há três jogos sem sofrer tentos, o que era um dos problemas na competição vem virando solução: “Isso é muito importante. Comentamos no vestiário de sair zerado novamente. O sistema defensivo tem ajudado muito”, afirmou.

O atacante William Pottker vem em melhor sintonia com os companheiros, admite a boa fase, mas prega cautela para seguir o embalo na Série B. "O Guto encaixou o time e agora a gente vem em uma crescente. Nós temos que manter a tranquilidade e os pés no chão para conseguir uma sequência ainda maior de vitórias e alcançar o acesso o mais rápido possível”, comentou. Ele afirma que nem sempre está tudo certo quando se ganha ou tudo errado quando se perde. Dessa forma, o time deve continuar somando forças para corrigir os erros e ampliar sua sequência positiva.

No próximo compromisso, para começar o returno, o Colorado encara o Londrina no estádio Beira-Rio, na terça-feira. O Inter venceu na estreia da B com um placar de 3 a 0 no estádio do Café, no oeste paranaense.