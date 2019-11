Resultado Grêmio x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Confira nosso pós-jogo: Robinho perde pênalti, Grêmio liquida partida no primeiro tempo e vence Atlético-MG

Obrigado por acompanhar conosco a partida entre Grêmio x Atlético-MG. Até a próxima!

O Atlético recebe o Jorge Wilstermann, na quarta-feira (9), às 21h45, no Mineirão. O Grêmio recebe o Godoy Cruz, no mesmo dia, às 19h15.

48' FIM DO JOGO!

47' Falta para o Grêmio.

46' TRÊS! Juiz sinaliza três de acréscimo.

46' AMARELO! Cartão para Paulo Vitor por cera.

45' PERDEU! Robinho bate no meio do gol e Paulo Vitor espalma.

44' PÊNALTI PARA O GALO! Bruno Rodrigo puxa a camisa de Bremer dentro da área.

43' Sai Valdívia e entra Pablo.

43' Escanteio para o Atlético.

42' SUBSITUIÇÃO! Sai Everton e entra Patrick.

41' SUBSTITUIÇÃO! Sai Maicon e entra Jailson.

38' AMARELO! Cartão para Maicon.

36' NADA! Leonan é tocado na entrada da área por Léo Moura, mas árbitro não sinaliza a falta.

35' Atlético troca passes no meio de campo.

34' IMPEDIMENTO! Léo Moura estava em posição irregular.

33' Falta para o Grêmio.

32' VICTOOOOOR! Ninguém encosta no cruzamento, bola pipoca na área e com os pés, Victor afasta.

31' Falta para o Grêmio.

30' ALTERAÇÃO! Sai Adilson e entra Marlone.

29' Grêmio cruza, defesa alvinegra tira e sai jogando.

27' Grêmio toca a bola no campo de defesa.

26' Falta pega na barreira e é lateral para o Atlético.

25' AMARELO! Bremer impede a passagem de Fernandinho e leva o cartão.

23' Alex Silva tenta o cruzamento, erra e a bola para nas mãos de Paulo Vitor.

22' Falta para o Atlético.

21' SUBSTITUIÇÃO! Sai Pedro Rocha e entra Lincoln.

20' SENTIU! Matheus Mancini colocou a mão no posterior da coxa direita. Felipe Santana no aquecimento.

19' Robinho é pressionado e cede o lateral para os gremistas.

18' Lateral para o Galo no campo de ataque.

17' UUUUH! Robinho recebe a bola de Alex Silva e toca por cima do gol de Paulo Vitor.

16' Atlético toca a bola no campo de defesa.

15' Lateral para os visitantes.

14' É mais um escanteio para a equipe alvinegra.

13' Escanteio para o Atlético.

12' UUUUUH! Leonan chuta, Marcelo Oliveira tira o perigo.

11' Falta para o Galo.

9' Grêmio tenta chegar ao ataque, mas não encontra espaços na defesa alvinegra.

8' Alex Silva toca errado e defesa do Grêmio recupera a bola.

7' Atlético toca a bola no campo de defesa.

6' NÃO FOI NADA! Marcelo Oliveira se joga na área e árbitro deixa o jogo seguir.

5' NA TRAVE! Pancada de Pedro Rocha, Victor resvala na bola e manda na trave.

4' IMPEDIMENTO! Atlético chega tocando, mas Robinho estava em posição de impedimento.

3' Falta de ataque em cima de Moura.

2' Escanteio para o Atlético.

0' JUIZ APITA O INÍCIO DE JOGO!

SEM MUDANÇAS! Renato não muda sua equipe para o segundo tempo.

ALTERAÇÃO NO GALO! Sai Elder e entra Robinho.

46' ÁRBITRO APITA FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' MAIS UM! Árbitro sinaliza mais um minuto de acréscimo.

44' Falta em Leonan no campo de defesa.

42' ERROU! Éverton recebe cruzamento de Léo Moura, mas não consegue dominar e manda para fora.

41' Como em toda a etapa inicial, Grêmio toca a bola em seu campo defensivo.

40' OPA! Otero pede toque de mão, árbitro não marca nada e Pedro Rocha não consegue puxar contra-ataque. É lateral para o Galo.

39' Yago também erra e Bruno Rodrigo recupera a bola.

38' Paulo Vitor erra e cede o lateral para os visitantes.

37' POSSE DE BOLA! No momento, o Grêmio tem 65% de posse.

36' Falta no campo de defesa para a equipe visitante.

35' Lateral para o Galo.

34' Grêmio recupera a bola.

33' Falta em Roger Bernardo.

32' Atlético retoma a bola, mas não consegue levar perigo ao gol gremista.

31' Lateral para o time da casa.

30' Grêmio toca a bola em seu campo de defesa.

29' Léo Moura não consegue dominar a bola e é tiro de meta.

28' Falta de Bremer em Luan.

26' GOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Victor salva a primeira bola, mas na sobra, Fernandinho mandou para o gol.

25' Fernandinho tenta virar o jogo para Éverton, mas cruza mal e a bola sai pela lateral.

24' Grêmio toca a bola rapidamente, tentando entrar na defesa alvinegra.

23' Atlético sai em contra-ataque rápido e Maicon faz falta em Otero.

22' Falta de Roger Bernardo em Pedro Rocha.

21' Falta no campo defensivo para o Grêmio.

20' Leonan cruza para a área, mas a zaga tira.

19' Léo Moura recebe a bola de Luan, mas estava impedido.

17' Valdívia chuta e a bola fica nas mãos de Paulo Vitor.

16' DE CABEÇA! Victor sai do gol e tira o perigo de cabeça.

15' Leonan arrisca de longe, mas Paulo Vitor pega a bola sem risco.

14' Grêmio toca bola em seu campo de defesa.

12' Atlético pressiona para tentar roubar a bola em seu campo de defesa.

11' Escanteio para o Atlético.

10' Grêmio toca a bola no meio de campo.

9' Lateral para o Grêmio.

8' Matheus Mancini desvia a bola em falta cobrada por Valdivia, mas a bola saiu sem perigo.

7' Leonan é atropelado por Fernandinho e é falta para o Atlético.

6' Após o gol, Victor discute com Roger Bernardo.

6' Lateral para o Galo.

5' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Em contra-ataque mortal, Pedro Rocha recebe cruzamento de Éverton e manda para o fundo do gol.

4' UUUUUUH! Valdívia bate forte e Paulo Vitor manda para escanteio.

3' Falta perigosa para o Galo.

0' COMEÇA O JOGO!

FALA, MICALE! "Temos um planejamento pensando no jogo daqui, mas temos o jogo da Libertadores, quarta. É importante, precisamos da vitória. Confiamos no time que está em campo. Temos algumas opções no banco. Vamos seguir o planejamento", disse.

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO! Paulo Vitor, Léo Moura, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira; Maicon, Arthur, Fernandinho, Luan, Everton, Pedro Rocha; Pedro Rocha.

ESCALAÇÃO DO GALO! Victor, Alex Silva, Bremer, Matheus Mancini, Leonan; Adilson, Roger Bernardo, Yago, Otero, Valdívia; Elder.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Grêmio x Atlético-MG ao vivo, valendo pela rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PROVÁVEL GALO: Uilson; Alex Silva, Bremer, Matheus Mancini e Leonan; Roger Bernardo, Yago, Adilson, Otero e Valdivia; Elder.

PROVÁVEL GRÊMIO: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Bressan e Marcelo Oliveira; Maicon, Jailson, Léo Moura, Luan e Lincoln; Everton.

Equipes tem confrontos importantes no meio de semana pelas oitavas de finais da Libertadores. Galo recebe o Jorge Wilstermann no Mineirão, já o Grêmio recebe o Godoy Cruz. Por isso os técnicos vem com times mistos para o jogo.

No último confronto, válido pela final do Copa do Brasil, as equipes empataram, mas o Grêmio levou o título da competição.

Grêmio e Atlético-MG fizeram 58 jogos e o time gaúcho venceu 21 vezes, enquanto o Galo venceu apenas 19, sendo 18 empates.

FALA, RENATO! "O que posso adiantar é que o Paulo Victor vai fazer a estreia dele", disse o treinador.

Embora tenha feito certo mistério sobre a equipe que levará a campo, o técnico Renato Gaúcho confirmou um titular para o jogo de domingo: o goleiro Paulo Victor, contratado recentemente do Flamengo.

Vice-colocado do Brasileirão, o Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena do Grêmio, neste domingo (6), às 16h.