Resultado Avaí x Santos pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

FIM DE JOGO! Avaí e Santos empatam por 0 a 0 na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

46' SALVOU VANDERLEI! Em contra-ataque ótimo após escanteio afastado, Junior Dutra saiu na cara do goleiro santista, mas o arqueiro fez um milagre e salvou sua equipe.

45' QUASE GOL CONTRA! Em cruzamento do Thiago Ribeiro, Alemão tenta tirar a bola e quase toca para o fundo das redes. Escanteio para o Santos.

45' Teremos três minutos de acréscimos.

44' Bruno Henrique domina no meio do campo e decide arriscar de lá. A bola passa ao lado do gol de Douglas.

43' Em cruzamento, Junior Dutra desviou mas sem perigo. A bola sai em lateral para o Avaí, depois de toque do jogador santista.

43' Vamos chegando aos minutos finais e nada de gol até aqui.

41' Bruno Henrique se infiltra na defesa do Avaí, driblando três jogadores, mas na hora do passe decisivo errou.

40' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ:

Sai: Juan

Entra: Rômulo

39' Jean Mota recebe na intermediária e arrisca chute longo, mas Douglas segura.

39' A bola é afastada mas sobra para Capa, que domina e tenta cruzar, mas joga nas mãos de Vanderlei.

38' CARTÃO AMARELO! Lucas Veríssimo faz falta na corrida no campo de defesa, o bandeirinha marcou a falta e o juiz amarela o santista.

37' Escanteio sem muito perigo para a defesa do Avaí.

36' BAGUNÇA! Após chute na barreira, Douglas afasta mal um cruzamento e a bola sobra com o Santos. No bate-rebate, é escanteio para o Peixe.

35' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ:

Sai: Joel

Entra: Luanzinho

35' Falta na intermediária para o Santos, boa chance para os paulistas.

34' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS:

Sai: Copete

Entra: Thiago Ribeiro

33' O Santos toca a bola pacientemente no campo de ataque.

31' Jean Mota cobra o tiro de canto, mas a bola faz uma curva para fora e sai em tiro de meta.

30' Bruno Henrique recebeu na esquerda da área, tentou o drible e ganhou escanteio para o Santos.

29' CARTÃO AMARELO! Judson fez falta por trás no meio campo e levou cartão. Está suspenso da próxima partida.

29' Com essa mudança, o Leão agora se torna um time mais ofensivo, buscando mais o ataque.

28' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ

Sai: Simião

Entra: Willians

27' Juan faz lançamento longo mas a zaga do Santos põe para lateral.

25' Douglas ficou caído no chão e já recebeu atendimento em campo.

25' Agora, o capitão do Santos é Victor Ferraz.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS:

Sai: Renato (machucado)

Entra: Léo Cittadini

22' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS:

Sai: Ricardo Oliveira

Entra: Kayke

20' QUASE DEU CERTO! Capa achou Joel na entrada da área, mas ele demorou para finalizar, perdendo a bola e fazendo a falta.

19' Jean Mota cruza, mas a bola é afastada pela zaga do Avaí.

19' Jogo perdeu um pouco do ritmo nesses últimos minutos.

18' Mais uma falta de Capa, agora no Copete.

16' Bruno Henrique corre pela esquerda, mas é desarmado por Alemão no que poderia ser uma boa chace para o Santos.

14' UUUUUUUUH DE NOVO! Victor Ferraz recebeu dentro da área, cruzou para trás, mas Ricardo Oliveira não pegou bem e chutou para fora.

12' UUUUUUUH! Agora foi a vez do Santos: em cobrança de falta, a bola foi desviada e passou perto do gol de Douglas.

12' CARTÃO AMARELO! Alemão para a jogada com falta em Bruno Henrique e leva o segundo cartão do jogo.

11' GARRANCHO SEGUIDO DE GRANDE CHANCE! Leandro Silva driblou um jogador do Santos e arriscou chute de fora da área, mas pega muito mal. A bola sobra para Capa, que cruza rasteiro e a bola passa de todo mundo.

10' Junior Dutra ganha de Lucas Veríssimo e toca para dentro da área, mas Fabián Noguera afasta o perigo para lateral.

9' Em lançamento longo para Ricardo Oliveira, o zagueiro Alemão tentou ganhar na corrida e acabou fazendo falta, matando o contra-ataque.

8' Diferente do primeiro tempo, o time catarinense agora arrisca uma marcação mais alta, buscando tomar a bola no campo de defesa do Peixe.

7' O Santos voltou melhor nesses primeiros lances da etapa final, com mais velocidade e levando perigo ao Avaí.

5' UUUUUUUUUUUUUH! Após o escanteio, o rebote sobrou para Zeca fora da área, que bateu de primeira e acertou o travessão do goleiro Douglas. Quase o Santos abre o placar!

4' Santos cobra escanteio, mas Alemão consegue afastar para lateral. Na cobrança, mais um tiro de canto.

3' Zeca driblou Leandro Silva e bateu para o gol, mas Douglas fez uma fácil defesa.

3' Mais uma falta do Avaí, agora no Alison. Leandro Silva tentou chegar na bola mas tocou o santista.

1' Capa tenta virar o jogo, mas Junior Dutra faz falta ao tentar dominar.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Sem substituições!

Os times estão voltando para a segunda etapa.

Estatísticas:

Posse de bola: 38% x 62%

Finalizações certas: 3 x 1

Acerto de passes: 88% x 92%

Faltas cometidas: 9 x 8

Escanteios: 4 x 2

Apesar de ter mais posse de bola, o Santos não consegue chegar com tanta frequência ao gol do Avaí. Já o Avaí, por sua proposta de jogo, faz uma boa partida.

FIM DA PRIMEIRA ETAPA!

45' CARTÃO AMARELO! Junior Dutra adiantou muito a bola e tentou ganhar em um carrinho, mas acabou acertando um jogador do Peixe. Primeiro cartão do jogo.

44' NÃO VALE! Fábian Noguera cabeceia a bola em escanteio e balança as redes. O juiz, no entanto, anulou o gol pois o santista fez falta no lance.

43' SALVOU DOUGLAS! Em bola levantada na área, Bruno Henrique chegou antes do jogador avaiano e finalizou. Douglas fechou o canto e fez uma bela defesa.

41' QUASE UM PROBLEMA! Alemão tentou afastar a bola da defesa, mas cabeceou errado e a bola sobrou para Ricardo Oliveira. No entanto, o zagueiro conseguiu se recuperar e salvar o Avaí.

39' Jogo fica mais truncado, com alguns erros de passes e com poucas chances ofensivas.

36' Juan tenta chegar na bola, mas levanta muito a perna e atinge Alison. Falta para o Santos.

34' Capa manda a bola para a área, Juan chega cabeceando mas a bola vai para fora. Leão melhor no jogo.

32' NA TRAVE! Em bela troca de passes do Avaí, Pedro Castro consegue tocar para Juan dentro da área, que chutou no poste esquerdo do gol de Vanderlei. Foi por pouco!

31' Jogo deu uma esfriada nos últimos minutos.

26' E AGORA, JUIZ? Joel tenta chegar em cuzamento rasteiro mas cai dentro da área em dividida com jogador do Santos. Torcida avaiana se desespera na Ressacada.

25' UUUUUUUH! Em cobrança de falta de Juan, Alemão cabeceia e a bola passa muito perto do gol de Vanderlei.

22' Enquanto isso, o Santos vai tocando a bola, tentando se infiltrar na defesa adversário. Para isso, usa a velocidade de seus laterais, meias e pontas.

21' Avaí se defende em um 4-4-2, com Joel e Junior Dutra posicionados perto do meio campo para puxar contra-ataques.

17' A torcida do Leão pediu um toque de mão de Alison, no meio campo. O juiz não marcou nada.

15' QUE CONFUSÃO FOI ESSA? Em bola aérea na área do Avaí, o zagueiro Alemão cabeceou para trás, a bola bateu no travessão e quase abriu o placar para o Santos.

12' POR CIMA! Em falta frontal, cobrada por Ricardo Oliveira, a bola passa à esquerda de Douglas, sem muito perigo.

10' Simião recebe na entrada da área e arrisca o chute. Vanderlei faz boa defesa e segura a bola.

9' Cruzamento do Santos, mas Capa manda para lateral.

8' Muitos lugares vazios na Ressacada, mas a torcida continua chegando.

7' No tiro de canto, Pedro Castro cabeceou mas a bola para nas mãos do arqueiro santista.

6' Em cobrança de falta pela esquerda, Juan cruza e Vanderlei erra o soco na bola. É escanteio para o Avaí.

5' Muitos erros de passe nesse começo de jogo, impedindo que o jogo corra bem.

4' Joel recebe boa bola na esquerda e tenta cruzar, mas a bola é bloqueada. Na segunda tentativa, a defesa do Santos afasta.

3' Junior Dutra rouba a bola no meio de campo e corre tentando contra-ataque, mas é desarmado facilmente por Zeca.

1' Santos toca a bola no meio de campo, mas Ricardo Oliveira passa errado e devolve a bola para o Avaí.

0' COMEÇA O JOGO!

Um minuto de silêncio.

Os times já estão em campo. Hino nacional sendo executado na Ressacada.

As duas equipes já estão no Estádio da Ressacada, onde o jogo acontecerá. A bola rola às 19h (de Brasília).

SANTOS ESCALADO: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo; Fabián Noguera, Zeca; Alison, Renato, Jean Mota; Bruno Henrique, Copete, Ricardo Oliveira.

AVAÍ ESCALADO: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa; Judson, Simião, Juan, Pedro Castro; Junior Dutra, Joel.

Acompanhe com a VAVEL Brasil o jogo entre Avaí x Santos ao vivo pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado na Ressacada, às 19h deste domingo (6).

FIQUE DE OLHO: Bruno Henrique, atacante do Santos, é o artilheiro da equipe nesta temporada. Com 26 anos, ele já marcou 12 gols neste ano, incluindo um hat-trick contra o Bahia.

FIQUE DE OLHO: Douglas, goleiro do Avaí, tem feito um campeonato excelente até o momento e se mostrando um ótimo jogador. Sua melhor partida foi contra o Grêmio, quando fechou o gol e defendeu até um pênalti. Leia sobre esse jogo aqui.

Levir Culpi, comandante do Santos, também deu coletiva e falou sobre a evolução constante da equipe paulista: "Temos que ter consciência de que os últimos jogos mostraram que o nosso conjunto está em outro nível. Ainda estamos um pouco atrás. Com os que estão voltando do departamento médico, podemos construir um time para superar esses adversários".

Na sexta-feira (4), o técnico do Avaí, Claudinei Oliveira, falou sobre a situação do time: "A gente bate nos grandes, mas na hora de ganhar de um time próximo da gente... Teve a chance contra o Coxa e perdemos. Tínhamos a chance contra o Atlético-PR e foi goleada. Rema, rema, mas quando tá encostando para sair, vem e perde. Quando pegar um adversário direto tem que buscar a vitória".

A última vez que as duas equipes se encontraram foi pelo Campeonato Brasileiro de 2015, em agosto daquele ano. Na ocasião, o Peixe venceu o Avaí por 5 a 2, a maior goleada da história do confronto.

O retrospecto geral da partida de logo mais é positivo para o Santos: são 12 jogos disputados na história, com seis vitórias dos paulistas, duas dos catarinenses e quatro empates.

Na última rodada, o Peixe conseguiu um grande resultado ao virar sobre o Flamengo e conquistar a vitória por 3 a 2. Leia mais sobre esse jogo aqui.

Por sua vez, o Santos vem forte, com 34 pontos e ocupando a 3ª colocação. O time de Levir Culpi não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro há oito jogos.

Na última rodada, o Avaí foi goleado pelo Atlético-PR por 5 a 0 em um péssimo jogo para os catarinenses. Leia mais sobre esse jogo aqui.

O Leão vem numa série de duas derrotas consecutivas, e, ocupando a 18ª colocação, corre risco de rebaixamento. Atualmente, a equipe possui 17 pontos.