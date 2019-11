Resultado Coritiba x Chapecoense no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Ecerramos a transmissão por aqui. Agradecemos pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Após mais um tropeço, a Chapecoense nos 22 pontos e cai para 15º colocação. Na próxima rodada o time de Santa Catarina enfrenta o Corinthians, na Arena Condá. Por conta dos jogos amistosos fora do país, a partida foi adiada para quarta-feira (23), ás 19h30.

Com a vitória o Coritiba chega a 9º colocação com 22 pontos. Na início do returno, o coxa visita o Atlétiico Goianiense no estádio Olímpico. A partida acontece no sábado (12), às 16h.

49' FIM DE JOGO! O Coritiba vence a Chapecoense por 2 a 0 no Couto Pereira.

48' Léo levanta na área, Neto Berola cabeceia e Jandrei faz a defesa.

46' Contra-ataque em velocidade, Neto Berola lança William Matheus, o lateral-esquerdo invade a área e chuta cruzado mas erra o alvo.

45' Mais quatro minutos de acréscimos. Vamos até 49.

43' Coritiba procura controlar o jogo que vai encaminhando pro seu final.

39' Substituição na Chapecoense: sai Seijas para entrada de Guerrero.

38' Em jogada pela direita, Arthur recebe de Túlio, entra na área mas o árbitro marca empurrão do jogador em William Matheus.

36' Cruzamento de Diego Renan acha Penilla dentro da área mas o atacante pega mal na bola.

34' Substituição no Coritiba: sai Rildo para entrada de Filigrana.

33' Chape toca a bola tentando chegar na área do coxa.

30' Cruzamento na direita para a área, o ábitro marca impedimento de Douglas Grolli.

22' Substituição no Coritiba: sai Thiago Carketo para entrada de Neto Berola.

18' Substituição na Chapeceoense: sai Júlio César para a entrada de Túlio de Melo.

17' A Chapecoense é mais incisiva nesse segundo tempo, mas falta a concluir melhor.

11' Arthur recebe dentro da área, finaliza de primeira e Wilson faz grande defesa com o pé.

07' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Carleto cobra falta do meio de campo e a bola passa muito perto do gol de Jandrei.

02' QUASE A CHAPE DIMINUI! Na bola invertida para direita, Wilson interceptou o cruzamento, ela sobrou para Penilla que finalizou fraco e Marcio afastou o perigo.

0' Substituição na Chapecoense: sai Luiz Antonio para entrada de Penilla.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Primeira etapa sem muita inspiração de ambas as equipes. O Coritiba aproveitou melhor as chances que teve e tem boa vantagem no placar.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Dois minutos de acréscimos. Vamos até 47 minutos.

43' O atacante recebeu próximo a entrada da área, avançou, e livre finalizou bonito no canto para marcar.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO CORITIBA! RILDO AMPLIA!

35' As duas equipes permanecem bem postadas na defesa. Chape tenta avançar buscando o empate e descola escanteio pela direita.

30' Coritiba adianta a marcação e tem mais posse de bola nesse momento do jogo.

28' Cruzamento na área, Rildo não alcança e a bola sai pela lateral.

22' Na boa cobrança de falta pela direita, Alecasandro desvia no meio do caminho e tira qualquer chance de defesa de Jandrei.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO CORITIBA! ALECSANDRO!

21' Cruzamento de Matheus Galdezani na direita, a defesa da Chapoe corta antes de chegada de Alecsandro,

19' Chapecoense troca passes no campo de ataque tentando criar perigo ao aadversário.

16' Lançamento pelo meio para Júlio César, Wilson se antecipa e fica com a bola.

14' Thiago Carleto é lançado em profundidade na esquerda mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

10' O jogo é amarrado, as equipes dão pouco trabalho ofensivamente.

4' Rildo arrisca de fora da área mas a bola passa longe do gol de Jandrei.

2' Chapecoense avança com Arthur pela direita mas o cruzamento sai pela linha de fundo.

COMEÇA O JOGO!

Hino Nacional sendo executado.

Escalação da Chapecoense: Jandrei; Diego Renan, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Roberto; Luiz Antonio, Andrei Girotto, Lucas Marques e Seijas; Arthur e Júlio César.

Escalação do Coritiba: Wilson; Léo, Marcio, Luizão e William Matheus; Jonas, Matheus Galdezani, Alan Santos e Thiago Carleto; Rildo e Alecsandro.

Equipes escaladas para a partida!

Nos confrontos entre as equipes pelo Brasileirão, a Chapecoense leva pequena vantagem. Em seis jogos, são três vitórias do time catarinense contra dois triunfos do Coritiba e um empate. A última partida aconteceu em setembro de 2016, a Chape venceu pelo placar de 1 a 0.

Pensando nisso, apesar de um banco de reservas muito modificado, o técnico Vinícus Eutrópio vai com o que tem de melhor disponível para a partida de logo mais. As ausências ficam por conta dois laterais Apodi e Reinaldo, que cumprem suspensão ppr terem tomado o terceiro cartão amarelo contra o Bahia.

Com as atenções voltadas para o jogo contra o Barcelona, na Espanha, a Chapecoense não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. Na 14º posição com 22 pontos ganhos, o time catarinense precisa retomar os caminhos da vitória após dois tropeços em casa.

Apesar dos muitos desfalques, a equipe curitibana também conta com o retorno de alguns jogadores. O zagueiro Luizão, o lateral-esquerdo William Matheus e o atacante Henrique Almeida voltam ao time após cumprirem suspensão na rodada anterior.

Para esta partida, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com seis jogadores. O volante Anderson, o meia Daniel e o atacante Iago estão machucados e não tem previsão de retorno. Kleber está suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e só voltará a atuar em setembro. O zagueiro Werley se recupera de lesão. Além deles, o zagueiro Thallison Kelven é outra baixa para o duelo.

Após importante vitória no meio de semana contra o São Paulo fora de casa, o Coritiba volta a atuar em seus domínios na tarde deste domingo.

Na 13º colocação com 22 pontos ganhos, o coxa branca espera poder engrenar na competição para voltar a brigar na parte de cima da tabela.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Coritiba x Chapecoense ao vivo pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece neste domingo (6), às 16h, no estádio Couto Pereira.