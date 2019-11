Resultado Palmeiras x Atlético-PR Pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Confira nosso especial do eterno camisa 12 do verdão

Feliz dia de São Marcos

INFORMAÇÃO IMPORTANTE !!

Segundo o Reporte André Hernan do globoesporte.com, o lateral Mayke sofreu uma torção no tornozelo no treino de hoje pela manhã na academia de futebol e virou duvida para o duelo decisivo desta quarta feira pela oitavas de finais da Libertadores.

Palmeiras quebra uma sequencia de cinco jogos sem perde. Apesar disso clube ainda está na 4º colocação do campeonato com 32 pontos ganhos.

Atlético-PR consegue a terceira vitória seguida, clube da um salto importante na tabela. Furacão agora ocupa a 8° colocação do campeonato com 26 pontos.

Deyverson e Esteban Pavez se estranham após o final do jogo, mas a turma do deixa disso entrou em ação e acalmou os ânimos !!

51' Acaba o jogo no Allianz Parque, Palmeiras 0x1 Atlético-PR Gol do Zagueiro Thiago heleno

50' Sidcley recebe na esquerda corta para o meio e finaliza para defesa tranquila do goleiro Fernando Prass

49' Cartão Amarelo para Atlético-PR

Fabrício volta ao campo e recebe amarelo por limpar o sangue com a camisa

48' +1 de acréscimo ! Vamos a 51 minutos !!

47' Lance curioso !!

Thiago Heleno volta a campo mas continua sangrando, Fabrício percebe e limpa o sangue com a camisa. Arbitro manda os sair de campo, Thiago Heleno para conter o sangramento e Fabrício para trocar a camisa !

46' Moisés tenta o cruzamento na área, mas Thiago Heleno absoluto na jogada domina e afasta o perigo !

45' + 5 minutos de acréscimo !!

44' Tudo bem com Thiago Heleno, zagueiro volta a campo com a famosa toca de natação !!

43' Deyverson e Thiago Heleno disputam bola de cabeça e zagueiro do Atlético-PR fica caído no gramado sangrando muito.

O famoso choque de cabeça !!!!!

42' Moisés faz lançamento para Michel Bastos mas bola vai para linha de fundo !

41' Borja recebe passe de Deyverson e finaliza para fora !!

40' Corte Providencial !!!!

Deyverson recebe presente de Eduardo e toca para Borja, atacante Palmeirense domina e finaliza em cima do lateral Fabrico !!

Pressão do Verdão !!!

38' Moisés cobra lateral na área, Michel Basto sobe de cabeça e bola fica com goleiro Weverton

37' Zé Roberto recebe na direita e cruza, Borja sobe e cabeceia para fora

36' Cartão Amarelo para Atlético-PR

Paulo Andre é advertido pelo arbitro

35' Substituição no Atlético-PR

Sai:Pablo

Entra: Nikão

34' Jean recebe passe de moisés na entrada da área e finaliza para fora !!!

33' Impedido !!!

Furacão sai em contra ataque, Guilherme lança Pablo mas atacante estava impedido !!

32' Quase !!!

Moises recebe na esquerda e cruza na área, Michel bastos Cabeceia e bola bate em Paulo Andre e sai para escanteio.

Na cobrança, Thiago Heleno sobe e afasta o perigo

31' Público no Allianz Parque: 29.778

Renda: R$ 1.706.659,17

30' Impedido !!

Guilherme recebe passe em profundidade mas arbitro marca impedimento

27' Atlético-PR não consegue jogar nesse segundo tempo, Palmeiras pressiona o Furacão e vem pra cima !

26' Fabiano faz o cruzamento na área, Borja sobe e cabeceia para fora !

25' Substituição no Palmeiras

Sai: Erik

Entra: Deyverson

24' Erik faz grande jogada pela esquerda e cruza na área, Jean fura e Thiago Heleno afasta o perigo

23' Michel bastos tenta o passe para Borja mas Weverton antecipa a jogada e fica com a bola

22' Impedido !!

Antonio Carlos faz lançamento para Michel Bastos mas meia estava impedido !!

21' Substituição no Atlético-PR

Sai: Éderson

Entra: Lucas Fernandes

20' PRA FORAAA !!!

Borja recebe lançamento na entrada da área domina e toca para Antonio Carlos, zagueiro palmeirense na cara do gol finaliza para fora !!

Que chance perdeu o verdão !!

19' Na cobrança Michel bastos acerta a barreira !!!!

18' Falta perigosa para o Verdão !!!

Edu Dracena recebe na entrada da área mas é empurrado por Fabrício.

17' Moisés cobra lateral dentro da área, mas Thiago Heleno sobe de cabeça e afasta o perigo

16' Sidcley recebe passe na direita mas é desarmado por Fabiano !

15' Michel Bastos recebe na direita, tenta o cruzamento mas erra !!

13' Weverton de novo !!!!

Michel bastos cobra falta na área, Antonio Carlos cabeceia no canto esquerdo do goleiro do furacão que faz outra defesa importante na partida. Pressão do Palmeiras !

11' Weverton espetacular !!!!

Fabiano recebe ótimo passe na esquerda e cruza na área. Borja raspa de cabeça e bola sobra para Erik que finaliza de primeira, Weverton faz uma defesa a queima roupa espetacular. Quase o empate do Verdão !!!

10' Pablo e Guilherme tabela pela direita, atacante do furacão tenta o passe na entrada da área para Éderson mas Antonio Carlos antecipa a jogada afastando o perigo

09' Pablo recebe ótimo passe em profundidade pela esquerda e cruza na área, Edu Dracena antecipa a jogada e afasta o perigo

08' Edu Dracena recebe cruzamento da esquerda, mas cabeceia para fora

07' Substituição no Atlético-PR

Saiu: Lucho González

Entra: Eduardo Henrique

05' Fabiano e Michel Basto fazer dobradinha pela esquerda, lateral palmeirense cruza na área para Borja, mas Paulo Andre antecipa a jogada e afasta o perigo

04' Falta para o palmeiras na esquerda

Michel Basto cobra falta na área, mas Paulo Andre sobe de cabeça e afasta o perigo

02' Fernando Prassssss !!!!!!!!

Em ótimo contra ataque Guilherme recebe na esquerda corta para o meio e finaliza para ótima defesa do goleiro Palmeirense

01' Fabiano recebe na esquerda e cruza na área, Moisés ajeita de cabeça mas Borja não consegue a finalização

Começa o segundo tempo, Palmeiras 0x1 Atlético-PR

Substituição no Palmeiras

Sai: Raphael Veiga

Entra: Moisés

Primeiro tempo com bastante erros de passe do Palmeiras, equipe do técnico Cuca errou 11 passes.

Atlético-PR marcou muito bem e na primeira oportunidade que teve fez o gol. Palmeiras encontra dificuldades para passar pela bola marcação adversaria e abusa das jogadas de cruzamento.

47' Acaba o primeiro tempo, Palmeiras 0x1 Atlético-PR (Gol Thiago Heleno)

46' Fernando Prass

Éderson recebe ótimo passe na esquerda e finaliza para ótima defesa do Fernando Prass

45' Zé Roberto recebe na esquerda e tenta o cruzamento. Bola bate em Jonathan e vai para linha de fundo, escanteio para o verdão.

Na cobrança de escanteio zaga do Atlético-PR sobe e afasta de cabeça

44' Raphael Veiga toca para Jean, volante Palmeirense domina mas é desarmado pelo Thiago Heleno

43' Dois minutos de acréscimo

41' Antonio Carlos tenta o lançamento mas erra e bola sai para linha de fundo

40' Cuca manda Moisés para o aquecimento.

39' Impedido!!

Guilherme faz passe para Pablo mas arbitro marca impedimento

38' Raphael Veiga avança pelas esquerda e tenta o lançamento para Zé Roberto, mas Paulo Andre antecipa a jogada e fica com a bola

36' Cartão amarelo para o Palmeiras

Michel Basto da carrinho perigo no Éderson

35' Tchê Tchê avança pela direita e cruza na área, bola passa por todo mundo e sobra na esquerda para Michel bastos que domina e cruza na área novamente. Thiago Heleno sobe de cabeça e afasta o perigo no rebote Zé Roberto finaliza para fora

34' Substituição no Palmeiras

Sai: Juninho (Machucado)

Entra: Antônio Carlos

33' Juninho caído no gramado sentido dores no tornozelo

31' Pablo recebe ótimo passe em profundidade dribla Juninho e cruza na área. Fabrício chega chutando mas bola bate em Edu Dracena e fica com o goleiro Fernando Prass

30' Michel Bastos receba na esquerda e faz o cruzamento, Borja não consegue o cabeceio e Thiago Heleno afasta o perigo

28' Fabiano lança Borja, mas atacante Palmeirense não domina e perde a bola

26' Palmeiras com bastante dificuldade no jogo, equipe do técnico cuca erra muitos passes

24' UHHHHHH PALMEIRAS !!

Fabiano faz grande jogada pela direita e cruza, Erik domina e finaliza em cima do Thiago Heleno.

23' Sem direção !!

Raphael Veiga cobra falta na área, Thiago Heleno afasta o perigo de cabeça. No rebote, Jean domina e finaliza sem direção

22' Cartão Amarelo para Guilherme

Meia do Atlético-PR faz falta dura em Jean

21' Borja tenta o lançamento para Tchê Tchê, mas colombiano erra o passe e bola sai para linha de fundo

19' Tchê Tchê tenta a jogada pelo meio, mas sofre falta de Esteban Pavez

17' Guilherme cobra escanteio, Thiago Heleno sobe e cabeceia no campo do goleiro Fernando Prass. Abre o placar o Furacão, Palmeiras 0x1 Atlético-PR

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATLÉTICO-PR

THIAGO HELENO

17' Pablo recebe na direita, tenta o cruzamento mas Edu Dracena faz o corte. Escanteio para o Furacão

16' Paulo Andre faz lançamento para Pablo, mas atacante não consegue o domínio e bola sai para linha de fundo

15' Raphael Veiga sofre falta no meio campo

14' Raphael Veiga faz ótimo lançamento para Borja, Thiago Heleno toma a frente e o atacante palmeirense faz falta

13' Atlético-PR mantém a posse de bola no campo de defesa, equipe tem muita dificuldade para passar da marcação do Palmeiras

11' Guilherme tenta o lançamento para Pablo, mas Juninho antecipa a jogada e faz o corte

10' Raphael veiga recebe ótimo passe na esquerda mas sofre falta de Lucho González.

Na cobrança de falta Jean finaliza e bola passa perto do gol do Furacão

08' Erik rouba bola de Jonathan avança pela direita mas é desarmado pelo Thiago Heleno

07' Guilherme recebe presente de Zé Roberto, mas meia do Atlético-PR não da continuidade no ataque e perde a bola

05' Sidcley recebe lançamento na esquerda, atacante do Furacão corta para o meio e finaliza para boa defesa do goleiro Fernando Prass

03' Jean e Borja tentam a tabela pelo meio, mas Paulo Andre faz o corte

02' Raphael Veiga recebe um presente de Thiago Heleno. Meia Palmeirense domina e cruza na área, mas Paulo Andre sobe de cabeça e afasta o perigo

01' Borja tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado e bola vai para escanteio. Na cobrança Thiago Heleno sobe e afasta de cabeça

Começa o jogo do Allianz Parque, Palmeiras 0x0 Atlético-PR

Jogadores no gramado para protocolo da CBF.

Daqui a pouco a bola vai rolar

Leia mais: Com retorno de Moisés, Palmeiras busca quarta vitória seguida diante do Atlético-PR

Novidade do Furacão será a estreia do lateral Fabrício ex Palmeiras como titular

Banco do Furacão: Santos; Eduardo H, Lucas N, Nikão, Eduardo da Silva, L. Fernandes, Wanderson, Zé Ivaldo, B. Guimarães, Cascardo e Douglas Coutinho

Atlético-PR Confirmado: Weverton; Jonathas, Paulo Andre, Thiago Heleno e Fabrício; Ederson, E. Pavez, Sidcley, Lucho, e Guilherme; Pablo

Moisés é novidade no banco de reservas do Verdão, jogador volta a ser relacionado depois de uma lesão grave no Joelho.

Banco do Verdão: Vinicius, Daniel Fuzato, Antônio Carlos, Thiago Santos, Gabriel, Bruno Henrique, Hyoran, Moisés, Leo Passos, Deyveson, Keno e Dudu

Palmeiras confirmado: Fernando Prass; Fabiano, Juninho, Edu Dracena e Zé Roberto; Jean, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Michel Bastos; Erick e Borja

As duas equipes já estão no gramado do Allianz Parque fazendo trabalho de aquecimento.

A transmissão do jogo Palmeiras x Atlético-PR ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No último confronto entre as duas equipes na temporada passada, Verdão foi a Arena da Baixada de venceu por 1 a 0 com gol do Brasileiro Victor Hugo

Desfalque Furacão: Matheus Rossetto (Suspenso);

Provável Atlético-PR: Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício ; Esteban Pavez, Eduardo Henrique e Guilherme, Nikão e Lucas Fernandes; Ribamar

Desfalque do verdão: Jailson (suspenso); Mina, Guerra Willian, Arouca e Thiago Martins (Machucados)

Provável Palmeiras: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Michel Basto; Zé Roberto, Tchê Tchê e Raphael Veiga; Erik , Keno e Borja

Equipes tem confrontos importantes no meio de semana pelas oitavas de finais da Libertadores. Palmeiras recebe o Barcelona-EQU no Allianz Parque, já o Atlético-PR vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Por isso os técnicos vem com times mistos para o jogo.

Jogando fora de casa furacão tem nove jogos; foram três vitórias, três empates e três derrotas.

Leia mais: Atlético-PR atropela Avaí, vence segunda seguida e se afasta do Z-4

Atlético-PR cresceu na tabela, está na 10º colocação com 25 pontos, Furacão vem de duas vitórias seguidas. Na última rodada jogando na Arena da Baixada equipe goleou o Avaí por 5 a 0.

Palmeiras está na 4º colocação do campeonato Brasileiro com 32 pontos. Jogando como mandante são oito jogos; seis vitórias um empate e apenas uma derrota.

Leia mais: Em jogo movimentado, Palmeiras vence Botafogo fora de casa e mantém boa sequência

Verdão vive ótimo momento no campeonato Brasileiro, equipe do técnico Cuca não perde a cinco jogos; foram quatro vitórias e um empate. Na última rodada Palmeiras foi ao Milton Santos e venceu o Botafogo por 2 a 1.

Jogo Palmeiras x Atlético-PR ao vivo é uma partida válida pela 19º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (06) às 16h00 no Allianz Parque em São Paulo