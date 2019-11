Vem goleada por aí? Nos últimos quatro confrontos, Barcelona goleou pelo Troféu Joan Gamper

O Barcelona é, atualmente, uma referência mundial do futebol. Encantando jovens e adultos, o time catalão leva multidões ao Camp Nou e arranca milhares de telespectadores. Anualmente, a equipe de Lionel Messi realiza o Trófeu Joan Gamper, torneio internacional que ocorre sempre na segunda semana de agosto em homenagem ao fundador do Barça.

Nos últimos quatro anos, já com a nova leva de grandes astros do futebol vestindo a camisa do time da Catalunha, o Barcelona goleou quase todos os adversários no torneio internacional, tendo acumulado, ao todo, 20 gols feitos. E, nesta segunda-feira (7), a equipe catalã enfrenta a Chapecoense, em homenagem às 71 vítimas do trágico acidente aéreo em Medelín em novembro. Será que vem mais uma goleada por aí?

Barcelona x Santos: O primeiro encontro de Neymar com o clube da Vila Belmiro

Na última semana, Barcelona e Neymar estiveram estampados em todos os jornais esportivos, na TV e em sites. Isso porque o brasileiro deixou o time catalão depois de quatro anos, rumo ao PSG, protagonizando a transferência mais cara da história do futebol. Mas, em 2013, Neymar enfrentou o clube que lhe lançou ao mundo do futebol: o Santos.

Em partida válida pelo Troféu Joan Gamper, o Santos foi ao Camp Nou enfrentar a equipe que encantava o mundo com o bom futebol de Messi, Iniesta, e, recentemente contratado, Neymar Jr. Com mais de 80 mil pessoas presentes no estádio, o Barcelona deu um verdadeiro show de futebol, goleando o Peixe por 8 a 0, com gols de Messi, Alexis Sánchez, Pedro, Fábregas, Adriano, Dongou e Léo, contra.

Foto: AFP

Barcelona x León: O início da tríade Messi-Neymar-Suarez

O “trio MSN”, como ficou conhecido, composto por Messi, Neymar e Suarez encantou o mundo. Diante do León, pelo Troféu Joan Gamper, foi a vez de Suarez se juntar à dupla que já vinha tendo bom entrosamento. Prova disso, foram os gols na goleada por 6 a 0 diante do time mexicano.

Neymar marcou dois, Messi fez um, e o então xodó da torcida, Munir - espanhol de origem marroquina - balançou as redes duas vezes. Suarez jogou apenas 15 minutos, mas, mesmo sem muito tempo com a bola nos pés, teve seu nome gritado nas arquibancadas do Camp Nou.

Barcelona x Roma: Confronto de gigantes para gigantes

Em 2015, o Barcelona enfrentou a Roma, equipe consolidada da Itália, pelo Troféu Joan Gamper. Sem Totti, o maior ídolo italiano, iniciando a partida, o trio MSN, já consolidado, dominou boa parte do confronto e venceu os italianos por 3 a 0 levando o torneio, o primeiro na temporada que ainda teria o título da La Liga, da Copa do Rei, Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes.

Barcelona x Sampdoria: O trigésimo nono

Novamente diante de um equipe italiana, o Barcelona disputou o Troféu Joan Gamper, em 2016, diante do Sampdoria. Em um confronto muito movimentado e de cinco gols, a equipe catalã venceu os italianos por 3 a 2 om gols de Messi (2) e Suárez, com Muriel e Budimir descontando.

A vitória diante da Sampdoria marcou o 39º título do torneio amistoso internacional para o Barcelona. Agora, em 2017, a equipe comandada por Lionel Messi enfrentará a Chapecoense em busca do 40º troféu.