Resultado Flamengo x Palestino pela Copa Sul-Americana 2017 (5-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

No Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG no Independência, no domingo (13).

Com o resultado, o Flamengo está classificado e enfrentará a Chapecoense nas oitavas da Sul-Americana. A primeira partida será na Arena Condá e a volta será na Ilha do Urubu.

FIM DE PAPO NA ILHA DO URUBU! FLAMENGO 5 x 0 PALESTINO (CHI)!

45' Um minuto de acréscimo.

45' No contra-ataque, Vizeu tocou para Vinicius Jr que tentou encobrir Melo, mas pegou mal e o goleiro defendeu.

44' NO TRAVESSÃO! Romo cobrou falta, o desvio ocorreu e a bola parou no travessão de Muralha.

41' Mudança no Palestino: Sai: Sandoval / Entra: Como

39' Partida esfriou, e o Flamengo busca com calma o sexto gol.

32' Primeira mudança do Palestino: Sai: Arario / Entra: Ángel Melo

31' Vinicius Jr entrou com tudo. Cartão amarelo para Fernández, do Palestino.

29' Última mudança no Fla: Sai: Éverton Ribeiro / Entra: Lucas Paquetá

27' DEIXA O MENINO BRINCAR! Éverton Ribeiro lançou Vinicius que cruzou, Berrío tocou e o menino encheu o pé para marcar seu primeiro gol pelo profissional do Flamengo. Fla 5 a 0.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE VINICIUS JR!

26' Mudança no Fla: Sai: Everton / Entra: Vinicius Jr

25' Torcedores pediram e Vinicius Jr vem aí.

23' ISOLOU! Everton perdeu a bola, e Carmona chutou muito mal.

19' UHHHHHH! Jogadaça de Berrío pela direita e cruzamento perfeito para Éverton Ribeiro chutar para fora.

17' Após escanteio, Juan tocou de cabeça pela linha de fundo.

16' UHHHHHHHHHHH! Carmona cobrou falta com perigo para fora. Mas os torcedores do Palestino acharam que havia sido gol. Momento engraçado na Ilha do Urubu.

13' UHHHH! Boa jogada individual de Arario, e a finalização saiu com perigo.

11' Mudança no Fla: Sai: Geuvânio / Entra: Berrío

10' Geuvânio sentiu e Berrío vem aí.

6' UHHHHH! Geuvânio recebeu de Éverton Ribeiro e buscou a finalização no canto, mas Melo espalmou.

3' Flamengo começa o segundo tempo em busca de mais gols.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! FLAMENGO 4 x 0 PALESTINO (CHI)

44' Everton cruzou novamente com perfeição, na cabeça de Arão que tocou pro fundo do gol. Goleada rubro-negra, Flamengo 4 a 0.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE WILLIAN ARÃO!

42' UHHHHHHHHHH! E o Fla quer mais! Éverton Ribeiro tocou para Vizeu, na cara do gol, mas o camisa 25 tirou demais e a bola foi para fora.

41' Geuvânio lançou Éverton Ribeiro com perfeição, e o camisa 7 não tremeu na frente para marcar. Fla 3 a 0.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE ÉVERTON RIBEIRO!

34' Com a vantagem enorme, Jayme de Almeida poderá fazer mudanças e colocar jovens jogadores como Lucas Paquetá e Vinicius Jr no segundo tempo.

31' Palestino tentou ameaçar, mas Gutiérrez finalizou fraco e Muralha defendeu.

25' Flamengo chegou bem, Pará cruzou para Éverton Ribeiro que tentou tocar ao invés de chutar. No contra-ataque, três contra três, Geuvânio salvou o Fla.

24' UHHH! Renê perdeu a bola, Arario cruzou para Gutiérrez que tentou o chute, mas Rhodolfo travou na hora certa.

21' Com a vantagem enorme, o Flamengo segue sem querer a bola, mas dessa vez não está conseguindo emplacar mais os contra-ataques.

15' OPA! Everton deixou três adversários para trás, um levando uma caneta, mas errou o passe para Renê.

14' Flamengo agora precisa levar seis gols do fraco Palestino para ser eliminado. Jogo fácil para o Fla.

9' No contra-ataque, Everton recebe na lateral e cruzou na cabeça de Geuvânio que tocou para o fundo do gol, marcando seu primeiro gol pelo Rubro-Negro. Fla 2 a 0.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE GEUVÂNIO!

7' Após o gol, o Flamengo dá a bola para o Palestino e espera o contra-ataque para buscar o segundo.

4' Pressão do Fla deu certo. Após escanteio, Éverton Ribeiro rolou para Arão chutar, e no meio do caminho Felipe Vizeu desviou para o fundo do gol. Fla 1 a 0.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE FELIPE VIZEU!

0' UHHHHHHH! Flamengo chegou pela primeira vez com segundos de partida, na finalização de Geuvânio e defesa de Melo.

BOLA ROLANDO NA ILHA DO URUBU! COMEÇA FLAMENGO x PALESTINO!

Equipes em campo! Ilha do Urubu recebe seu menor público desde a inauguração.

PALESTINO ESCALADO! Melo, Tapia, Toro, Cereceda, Fernández, Torres, Arario, Sandoval, D. Gutiérrez, Carmona, R. Gutiérrez.

FLAMENGO ESCALADO!

Boa tarde torcedores ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos Flamengo x Palestino ao vivo, da Ilha do Urubu, pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Fique conosco e acompanhe todos os lances hoje.

Na ida, o Flamengo goleou o Palestino em Santiago por 5 a 2. Réver, Leandro Damião, Berrío, Rafael Vaz e Éverton Ribeiro marcaram para o Rubro-Negro. Na volta, o Fla poderá perder por até 3 a 0 que enfrentará a Chapecoense nas oitavas de final.

Após a derrota para o Vitória no Rio, o Flamengo viu a crise aumentar, a chance de título brasileiro praticamente acabar e perdeu o técnico Zé Ricardo. Hoje, quem comandará a equipe será o interino Jayme de Almeida.

Enquanto a equipe se concentra para a partida Flamengo x Palestino ao vivo desta noite, a diretoria do clube está muito perto de anunciar o novo comandante. Trata-se de Reinaldo Rueda, técnico campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional (COL). A expectativa é que ele chegue ao Rio até o final dessa semana.

No treinamento de ontem (08), ficou definido que Diego, Réver, Mancuello, Rodinei e Conca não enfrentarão o Palestino.

Ao invés de fazer o reconhecimento no gramado da Ilha do Urubu, os jogadores chilenos foram passar a tarde da véspera da partida na praia, e não treinaram ontem.

Éverton Ribeiro comentou o papo que teve com Cuéllar e Berrío sobre Rueda: "É uma das alternativas que estamos escutando. Perguntamos a Berrío e Cuéllar sobre ele. Disseram que tem muita capacidade. Treinou grandes equipes, seleções. Berrío disse que ele é uma pessoa boa de grupo, que é estudioso, lembrou que foram campeões juntos. Se vier, vai ajudar bastante. Mas não chegou a dizer quando vem (risos)".