Resultado e gols Grêmio 2x1 Godoy Cruz na Copa Libertadores da América 2017 (3-1)

O Grêmio manteve os 100% em casa nesta Libertadores: 4 jogos, 4 vitórias.

Primeiro tempo difícil, Godoy Cruz na frente com Correa, mas Pedro Rocha marcou duas vezes para dar a virada ao Grêmio. Duas vitórias sobre o Godoy Cruz, 3 a 1 agregados no placar e Grêmio aguarda Botafogo ou Nacional de Montevidéu. A decisão do outro confronto é nesta quinta-feira.

48' FIM DE JOGO! Apita o árbitro e vitória gremista na Arena! Grêmio nas quartas de final!

46' EXPULSO! Michel. Recebe o segundo amarelo e o Grêmio termina com um a menos. Não joga a ida das quartas Ô, MICHEL! Eu havia avisado...

Minutos finais. Grêmio avança às quartas de final da Libertadores da América.

Grêmio trocou: Pedro Rocha saiu aplaudido pelos dois gols e entrou Marcelo Oliveira. Última mexida gremista.

41' CARTÃO AMARELO! Olivares por falta, discussão, bate boca e mais algumas coisas. Recebe a tarjeta.

39' MARCELO GROHE! Godoy Cruz roda a bola, ela chega na direita após cruzamento, Verdugo devolve para área e o goleiro agarra após o quique no solo.

36' Falta cobrada pelo Godoy Cruz, procurava Olivares, mas passou por ele, pelo zagueiro Kannemann e é tiro de meta.

35' TROCA NO GODOY CRUZ: Verdugo no lugar de Rodríguez.

34' IMPEDIMENTO! Léo Moura adiantado ao receber de Barrios. Grêmio seguia trocando passes. Há pouco, Grohe pegou sobra de um cruzamento.

Grêmio domina a bola e controla o jogo. Godoy Cruz rendido. Somente uma escapada ou bola parada para empatar.

30' TROCA NO GRÊMIO: Sai Ramiro e vem Fernandinho. Quem sabe mais um gol?

27' TROCA NO GRÊMIO: Sai Maicon e vem Arthur. Primeira mudança de Renato no time.

25' Chutes bloqueados por Kannemann e Léo Moura. Na sequência, Gímenez tenta e manda longe do gol. Só tiro de meta a Grohe. A torcida canta bonito.

22' QUE PANCADA! Maicon experimenta o chute de fora da área e manda próximo à meta! Reposição do Godoy Cruz.

22' TROCA NO GODOY CRUZ: Henríquez sai e entra Facundo Silva.

18' Grêmio toca a bola e... aí já sabe. Adversário Godoy Cruz na roda aqui na Arena.

15' TROCA NO GODOY CRUZ: González no lugar de Juan Garro. Ambos tem três gols no torneio.

Contra-ataque de Geromel, para Luan, Luan finta, engana a marcação, larga na direita: faz, Lucas Barrios! Barrios carimba a trave e Pedro Rocha tá esperto, tá ligado, tá mandando dentro no rebote! Gol do Grêmio e 2 a 1 no placar! Tranquilidade. É o Grêmio avançando.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! ADIVINHA? PEDRO ROCHAAAAA! É REDE!

8' PRA FORA! Luan rouba a bola, toca na direita para Léo Moura experimentar e o lateral chutou direto pela linha de fundo.

7' CARTÃO AMARELO! Henríquez por atingir Pedro Geromel. Falta ao Grêmio na defesa.

6' OPA²! Pedro Rocha na área, cai, pede pênalti e é só tiro de meta para o Godoy Cruz. Muita reclamação dos dois lados.

5' Angilieri quase marca contra! Mandou para escanteio na bola cruzada de Pedro Rocha!

3' Atendimento médico ao atacante Juan Garro, do Godoy Cruz. Jogo parado.

1' Angieleri passa pela marcação, avança e chuta cruzado para fora. Sem muito perigo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA!

No agregado, vai passando o Grêmio, mas o jogo é perigoso. Godoy Cruz começou na ofensiva. Juan Garro obrigou Grohe a defender um chute forte. Na sequência, em outro lance, Correa foi muito feliz ao acertar um chute de muito longe e encaixar nas redes, mesmo com Grohe e o travessão raspando na bola. Após a abertura do placar, os argentinos recuaram mais, o Grêmio se impôs tocando bola. Luan acertou a trave. Não demorou muito e o goleiro Murian falhou para Barrios encontrar Pedro Rocha e este empatar. 1 a 1. Com o gol, o Tricolor ficou mais tranquilo, trouxe de vez a torcida a seu favor e podia ter virado com um pouco mais de impulso. Destoa da boa atuação gremista o lateral-esquerdo Cortez e o volante Michel, errando muitas jogadas. Renato pode pensar a respeito no intervalo. Por enquanto, agregado de 2 a 1 ao Grêmio, somando o 1 a 0 conseguido na Argentina.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Nervoso, jogado, corrido. 1 a 1 na Arena do Grêmio.

43' NO TRAVESSÃO! MAS NÃO VALEU! Pedro Rocha recebe pelo meio, dribla, conduz, mas Barrios é quem iria completar a jogada, em posição adiantada. Escapa o Godoy Cruz na Arena. 1 a 1.

41' CARTÃO AMARELO! IH, MICHEL! Michel faz cair o jogador adversário com um golpe e recebe o cartão amarelo. Escapou de sair pela decisão do juiz.

39' MURIAN! Grêmio pressiona, rouba com Rocha, bola com Maicon, que serve Luan, que gira e chuta para defesa do arqueiro argentino.

38' Barrios tenta passe no centro do campo e acerta o braço de Galeano. Falta ao Grêmio cobrar.

36' Falta sobre Ramiro na direita. Poderia sair o cartão ao lateral-esquerdo do Tomba.

32' Atendimento médico a Ramiro no meio de campo.

31' Ótima acústica esta noite na Arena. Torcedores cantam muito.

30' E O CARTÃO? Gimenez dá carrinho em Barrios e árbitro só assinala a falta no meio de campo, pela direita.

O goleiro dá rebote em cruzamento de Luan, Barrios domina, gira e encontra Pedro Rocha para empurrar às redes! 1 a 1!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! PEDRO ROCHA!

26' OPA! Pedro Rocha arrisca drible em Abecasis, cai pedindo pênalti, mas árbitro manda seguir.

24' CARTÃO AMARELO! Abecasis por demorar a bater arremesso lateral.

21' SALVA A ZAGA! Caneta de Pedro Rocha na esquerda, passe rasteiro e a defesa impede que chegue em Barrios.

19' IMPEDIMENTO! Léo Moura recebe de Luan, finta, chuta, mas a bola desvia no atacante impedido, Lucas Barrios.

17' GOL ANULADO! Grêmio com Geromel em impedimento na conclusão na pequena área! Segue 1 a 0 aos argentinos na Arena.

16' NA TRAVEEEE! Luan recebe pelo meio, acha espaço, dispara rasteiro e carimba o poste! Escanteio ao Grêmio!

De longe, com espaço e num chute espetacular para vencer Marcelo Grohe! A bola ainda toca no travessão antes de entrar! 1 a 0! Igualado o marcador no geral.

13' GOLAÇO! GOOOOOOOOOL DO GODOY CRUZ! CORREA MARCA DE FORA DA ÁREA!

11' Ramiro acelera na corrida pelo lado direito, cruza, a bola desvia e sobra nas mãos do goleiro argentino.

9' E tome pressão do Godoy Cruz. Kannemann cortou chute com cabeçada. Grohe defendeu o rebote da jogada.

7' QUASE! Godoy Cruz no ataque! Gimenez cobra falta, Michel coloca para escanteio. Na cobrança, Ramiro desvia contra e Grohe espalma no centro do gol, no susto! Podia ter segurado firme. Grêmio se defende no início.

4' MARCELO GROHE INCRÍVEL! Godoy Cruz lança bola na esquerda para o camisa 7 Juan Garro, que dispara forte e Grohe segura no reflexo!

3' Michel chuta a primeira e manda para fora, sem muito perigo. Tiro de meta.

2' Falta sobre Luan na esquerda. Grêmio não aproveita e Kannemann derruba adversário na sequência.

0' BOLA ROLANDO! A saída de bola favorece ao Grêmio!

Grêmio à direita das cabines de imprensa. Godoy Cruz à esquerda.

Vamos lá! Tudo pronto para a bola rolar no estádio gremista. Vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América.

EQUIPES NO GRAMADO! Grêmio de camisas tricolores, calções pretos, meias brancas. Godoy Cruz todo de branco, as meias são azuis. Assim estão perfiladas as equipes no hino nacional de Brasil e de Argentina.

Goleiro Paulo Victor, reserva de Grohe no aquecimento realizado há pouco na Arena. Assessoria do atleta disponibilizou a foto.

Divulgação / Assessoria de Paulo Victor

Godoy Cruz: Artilheiro do time é Juan Garro, com três gols na Libertadores. Também com três gols, González começa no banco de reservas.

19h03: Lado de fora da Arena, imagem do Richard Ducker. Logo, logo é casa cheia pelo lado de dentro. Vem com a gente!

Foto: Richard Ducker

Equipes retornam ao vestiário e só voltam com uniformes de jogo, em definitivo. É a volta das oitavas de final da Libertadores. Acompanhe lance a lance com a VAVEL Brasil, com direito a imagens dos gols da partida! 19h15 com bola rolando na Arena do Grêmio.

19h00: Torcida do Godoy Cruz presente na Arena. Argentinos vieram em grande número a Porto Alegre. Foto: Divulgação / @RinconBodeguero

18h58: Arthur, que vinha atuando bastante, fica fora do jogo e Maicon compõe o meio de campo do Tricolor do técnico Renato Portaluppi.

18h55: Arena do Grêmio recebe seu 17º jogo de Libertadores. O primeiro foi uma vitória gremista sobre a LDU em 2013. Elano marcou no tempo normal e Grohe salvou o Grêmio nos pênaltis na ocasião.

18h50: Equipes no aquecimento no gramado da Arena do Grêmio. Goleiros, como habitualmente ocorre pelo mundo, foram os primeiros a pisar no gramado com o bate bola com seus preparadores. Público vem chegando e vai ser bom, anota aí.

Godoy Cruz escalado: Burián; Abecasis, Olivarez, Galeano, Angileri; Rodríguez, Henríquez, Giménez, Garro; Correa e Morro.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Pedro Rocha e Luan; Lucas Barrios.

ATENÇÃO! Vamos confirmar as duas escalações para Grêmio x Godoy Cruz, confronto das 19h15. Acompanhe!

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Godoy Cruz ao vivo, jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Quem passar do confronto entre o clube brasileiro e o clube argentino enfrenta o vencedor de Botafogo e Nacional do Uruguai, que disputam a vaga na quinta.

Quem passar do confronto Grêmio x Godoy Cruz encara o vencedor de Botafogo x Nacional. Na ida, a vantagem foi botafoguense por 1 a 0, em partida realizada no Gran Parque Central de Montevidéu.

O Godoy Cruz está em disputa da fase oitavas de final pela primeira vez. Classificação no grupo veio com a segunda posição na chave do Atlético Mineiro. Godoy Cruz eliminou Libertad do Paraguai e Sport Boys da Bolívia na fase de grupos.

No histórico, o Grêmio soma 82 vitórias, 35 empates e 45 derrotas na Libertadores. Na Arena, são 11 vitórias, três empates e duas derrotas.

O Grêmio até aqui na Copa Libertadores tem apenas a derrota para o Deportes Iquique. Em casa, somou resultados positivos dentro da fase de grupos. Porém, do outro lado um Godoy Cruz conhecido por bons resultados longe de seus domínios. Toda atenção é necessária.

Logo mais, vamos trazer mais informações de Grêmio e Godoy Cruz, bem como suas respectivas escalações para definir a vaga na Copa Libertadores da América. Às 19h15, a bola rola na Arena do Grêmio. Fique por dentro do que importa pela VAVEL Brasil!

Argentinos classificados na terça: River Plate eliminou o Guaraní do Paraguai e o Lanús, que eliminou o Strongest da Bolívia.

Além de Grêmio x Godoy Cruz, outros dois clubes brasileiros entram em campo esta noite. 21h45, Atlético Mineiro x Jorge Willstermann; Palmeiras x Barcelona do Equador. Ambos precisam reverter derrota por 1 a 0.

A arbitragem da noite é paraguaia. O conhecido Enrique Cáceres será auxiliado por Eduardo Cardozo e Juan Zorrilla. A expectativa de público está acima das 30 mil pessoas no estádio gremista.

Palco da partida: o jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Estádio inaugurado em dezembro de 2012, recebeu seu maior público em dezembro de 2016, na final da Copa do Brasil conquistada pelo Grêmio. Para esta noite entre Grêmio x Godoy Cruz, expectativa de público em 30 mil pessoas.

Fica ou sai? Esta é dúvida do torcedor gremista sobre Luan, que recebe proposta do Spartak Moscou. Além disso, representantes do Liverpool podem oficializar proposta nesta quarta-feira para tentar contar com o atacante na próxima temporada. Com isso, a partida contra o Godoy Cruz pode ser a despedida de Luan. Ou, melhor para o gremista, ele pode sair ao final de 2017.

O desfalque de Renato para a partida fica por conta do lateral-direito Edilson, que mais uma vez sentiu desconforto muscular e está de fora do jogo. Em seu lugar, entra o veterano Léo Moura, que também jogou a partida contra o Atlético-MG no último final de semana. O atacante paraguaio Lucas Barrios, recuperado de desgaste muscular, deve voltar a time e jogar ao lado de Pedro Rocha e Luan. O tricolor fez um último treino fechado na manhã de terça-feira (08) para definir os últimos ajustes da partida.

O técnico Renato Portaluppi mais uma vez mostra que o foco do clube são as competições mata-mata e vai a campo com time titular, depois de poupar jogadores contra o Atlético-MG no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Grêmio conta com o bom retrospecto na fase de grupos para avançar, na fase inicial da competição o tricolor ocupou a liderança da chave, com 13 pontos, conquistados com quatro vitórias, um empate e uma derrota, 15 gols marcados e apenas seis sofridos.

Grêmio recebe Godoy Cruz para definir classificação às quartas da Libertadores

O time argentino está sem disputar jogos oficiais desde a última partida contra o Grêmio, devido ao calendário de futebol argentino, sendo assim está apenas treinando, enquanto o Tricolor vem embalado em ritmo da disputa de competições. Na preparação para o jogo desta quarta, realizou apenas um amistoso contra o San Lorenzo e perdeu pelo marcador mínimo de 1 a 0.

Para essa quarta-feira, as principais mudanças do Godoy Cruz em relação ao time que enfrentou o Grêmio na partida de ida são as entradas do goleiro Burian, no lugar de Rey que foi negociado com o Paok, da Grécia, e o retorno do lateral-esquerdo Angileri, que se recuperou de lesão.

Desde a partida de ida, no dia 4 de julho, o time argentino passou por muitas mudanças, começando pelo técnico Lucas Bernardi, que foi demitido e substituído pelo uruguaio Maurício Larriera. Além do treinador, outros cinco jogadores foram contratados nesse período: os goleiros Burián e Martínez, os zagueiros Cardona e Rodríguez e o atacante Ramis.

Vamos primeiro com as informações do time argentino com a repórter Victória Tonetto, da VAVEL Brasil.

Nesta quarta-feira (9), o Tricolor gaúcho recebe o time argentino na Arena do Grêmio, no horário das 19h15. O tricolor detém a vantagem de um gol e basta vitória simples ou empate para confirmar a vaga. Caso o Godoy Cruz marque um gol, o jogo vai para os pênaltis