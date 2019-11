Resultado São Paulo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2017 (3-2)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

O cruzeiro com a derrota se mantém na 7° colocação do campeonato com 27 pontos, equipe fica a um ponto do G6

Vitória importante para o tricolor paulista, equipe fica fora da zona de rebaixamento neste momento com 22 pontos pontos na 16º colocação do campeonato.

O Cruzeiro saiu reclamando muito dar arbitragem, jogadores não se conforma com o Pênalti marcado para o São Paulo

52' Acaba o jogo no Morumbi, São Paulo 3x2 Cruzeiro. Gols Cruzeiro Sassá 2x, Gols São Paulo: Hernanes 2x e Arboleda !

51' Cartão vermelho para o Cruzeiro

Digão faz falta dura em Hernanes e toma o segundo cartão amarelo !!!

51' + 1 minuto de acréscimo !!!

51' Cartão amarelo para o Cruzeiro

Digão toma amarelo por parar o contra ataque

51' Gilberto puxa o contra ataque em velocidade mas e derrubado por Digão !!!

50' Robinho tenta o cruzamento na área mas Arboleda sobe e afasta o perigo !

49' UHHHHHHHH CRUZEIRO !!

Thiago Neves cobra falta com e bola passa raspando a trave esquerda do goleiro Renan Ribeiro !!!

48' Cartão vermelho para o São Paulo

Lucas Pratto faz em Henrique e toma o segundo amarelo !!

São Paulo vai terminar com jogador a menos !!!

47' Thiago Neves cobra escanteio na área, mas Gilberto sobe de cabeça e afasta o perigo !!!

46' 6+ minutos de acréscimo !!

45' Denilson tenta a jogada pela esquerda, mas bola sai para linha de fundo !!!

44' Pressão do Cruzeiro !!!

Robinho recebe ótimo passe na entrada da área e finaliza em cima do Arboleda na sobra Rafael Sobis é desarmado por Denilson !!!

42' Substituição no Cruzeiro

Saiu: Ezequiel

Entra: Rafinha

41' Arboleda tenta o lançamento para Denilson mas bola sai para linha de fundo

40' Bryan tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado por Jucilei

39' Substituição no Cruzeiro

Saiu: Nonoca

Entra: Thiago Neves

38' Cruzeiro mantém a posse de bola, São Paulo recua todo neste momento do jogo

36' Hernanes cobra com categoria no canto direito do goleiro Rafael

São Paulo vira o jogo no Morumbi,

São Paulo 3x2 Cruzeiro !!!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SÃO PAULOOOOOO

HERNANES O PROFETA !!!!

35' Cartão amarelo para o Cruzeiro

Ezequiel pela falta, Bryan por reclamação !!

34' Pênalti para o São Paulo

Gilberto recebe na entrada da área, mas é derrubado empurrado por Ezequiel

Arbitro marca o pênalti !!

32' Hernanes cobra o escanteio, mas Henrique sobe e afasta o perigo !

31' Jogo paralisado para Hidratação dos jogadores

27° graus na capital paulista neste momento !

30' UHHHHHH São Paulo !!

Marcinho recebe na direita e cruza na área, Marcos Guilherme tenta o cabeceio mas Leo antecipa atacante São Paulo e afasta o perigo

Escanteio para o São Paulo

28' Substituição no Cruzeiro

Saiu: Hudson

Entra: Henrique

27' Cartão amarelo para São Paulo

Lucas Pratto faz falta dura no Nonoca

26' Henanes cobra escanteio, Arboleda sobe de cabeça e empata o jogo no Morumbi,

São Paulo 2x2 Cruzeiro !!!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOOO

ARBOLEDA

25' Renan Ribeiro de novo !!!

Rafael Sobis recebe na área, gira pra cima do Rodrigo caio e finaliza para ótimo defesa do Renan Ribeiro !

Quase o terceiro gol do Cruzeiro !!!

24' Renan Ribeiro !!!

Robinho recebe na entrada da área e finaliza para ótima defesa do goleiro do Cruzeiro !!

21' Nonoca fica caído no gramado sentindo dores no tornozelo

20' Substituição no São Paulo

Sai: Petros

Entra: Gilberto

20' Substituição no São Paulo

Sai: Buffarini

Entra Denilson

19' Corta Jucillei !!!

Alisson avança pela esquerda faz o cruzamento, Sobis domina e finaliza em cima do Jucilei,

Quase o terceiro do Cruzeiro !!!

18' Arboleda tenta o lançamento para Lucas Pratto mas bola sai para linha de fundo !

16' Hernanes faz o drible em cima do Nonoca, mas é derrubado falta para o São Paulo

Na cobrança Hernanes joga bola na área, mas Ezequiel faz o corte

14' Robinho cobra falta na área e Lucas Pratto sobe de cabeça para fazer o corte.

13' Alisson recebe na esquerda e sofre falta de Marcinho.

Vem bola na área do São Paulo !

11' Robinho faz lançamento para Sassá, Rodrigo Caio falha e bola sobra para Sassá, que domina e finaliza sem chances para goleiro Renan Ribeiro.

Vira vira do Cruzeiro para cima do São Paulo, São Paulo 1x2 Cruzeiro !!

11' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO !!!!!

SASSÀ DE NOVO !!!!!

10' Marcos Guilherme tenta o passe para Lucas Pratto mas bola sai pela linha lateral

09' Ezequiel recebe na direita faz o cruzamento mas bola passa por todo mundo e fica na esquerda com Buffarini

07' Hernanes tanta o cruzamento na área mas Leo afasta o perigo

06' Na cobrança de falta, Robinho cruza na área, Digão ajeita de cabeça e Sassá acerta um voleio sem chances para o goleiro Renan Ribeiro

Cruzeiro empata no Morumbi, São Paulo 1x1 Cruzeiro

06' GOOOOOOOOL DO CRUZEIROOOOO

SASSÁ

05' Alisson tenta a jogada pela esquerda, mas Buffarine faz falta

Vem bola na área do São Paulo

04' Atacante Sassá já esta de volta ao gramado

03' Sassá fica caído no gramado sentindo dor

02' DEFESAAA DO RAFAELLLL

São Paulo sai em velocidade no contra ataque e Petros deixa Marcinho na cara do gol. Atacante do tricolor domina finaliza para ótima defesa do Rafael !!!

Quase o segundo do tricolor !

01' Alisson e Rafael Sobis fazem tabela pela direita, mas Marcinho faz o corte.

Começa o segundo tempo, São Paulo 1x0 Cruzeiro

Substituição no São Paulo

Saiu: Militão

Entra: Jucilei

Acaba o primeiro tempo, São Paulo 1x0 Cruzeiro Gol de Hernanes

46' Golaço do profeta tricolor.

Hernandes cobra falta no ângulo esquerdo do goleiro Rafael e abre o placar no Morumbi

São Paulo 1x0 Cruzeiro

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃOOOOO PAULOOOO

HERNANDES !!!!!!!!!!

45' Falta perigosa !!!

Marcos Guilherme recebe ótimo passa na entrada da área do Hernanes mas é derrubado por Ezequiel

Falta perigosa para o São Paulo !!

44' + 1 minutos de acréscimo !!

43' Rafael Sobis tenta passe em profundidade para Alisson mas Arboleda faz o corte

41' Rafael Sobis recebe na entrada da área e finaliza.

Bola sai a direita do gol do Renan Ribeiro

40' Militão tenta a jogada pela esquerda, mas Hudson faz o corte e bola vai para linha de fundo

39' Bryan receba na esquerda, tenta a finalização mas bola sai para linha de fundo

37' Robinho faz lançamento para o Sassá mas bola fica com goleiro Renan Ribeiro

36' Rodrigo Caio sai jogando errado e bola fica com Alison, meia do cruzeiro tenta a jogada pela esquerda mas sofre falta

34' Rodrigo Caio tenta o lançamento para Lucas Pratto mas bola sai para linha de fundo

32' UHHHHHH CRUZEIRO!

Robinho cobra falta na área bola passa por todo mundo, Allison domina na direita e cruza na área novamente, Rodrigo Caio sobe de cabeça mas bola sobra para Robinho que finaliza e bola passa com muito perigo !

31' Ezequiel recebe ótimo passe na esquerda, mas sofre falta do Marcos Guilherme. Vem bola na área do São Paulo

30' Bryan tenta o lançamento para Sassá, mas Rodrigo Caio sobe de cabeça e afasta o perigo

28' Edimar tenta o cruzamento mas bola fica com goleiro Rafael

26' UHHHHH LUCAS PRATTO

Marcinho recebe ótimo lançamento na esquerda e cruza na área. Lucas Pratto antecipa o zagueiro Leo e sobe de cabeça. Mas bola passa a esquerda do gol do goleiro Rafael

23' Rodrigo caio arranca pelo meio tenta o passe para Lucas Prattos, mas Leo faz o corte e fica com a bola

Cruzeiro faz uma excelente marcação

21' UHHH Cruzeiro !!!

Rafael Sobis sofre falta na meia esquerda, na cobrança Robinho cruza na área. Hudson domina e finaliza com perigo.

Cruzeiro melhor na partida

19' Rodrigo Caio tenta o lançamento para Marcos Guilherme, mas Ezequiel antecipa a jogada e fica com a bola

17' Marcos Guilherme sofre falta na meia esquerda.

Na cobrança da falta, Hernanes joga bola na áera mas goleiro Rafael sobe e afasta a bola de soco !

15' Edimar tenta o passe para Lucas Pratto mas Digão sobe de cabeça e afasta o perigo

13' Petros recebe ótimo passe na direita, tenta o cruzamento mas Leo sobe e afasta o perigo

12' PERDEUUUUUUUUUUUUUU

Sassá cobra no canto direito do Renan Ribeiro mas acerta a trave !!!

Perde a chance de abrir o placar o Cruzeiro !

11' Pênaltiiii para o Cruzeiro !!!

Rafael Sobis faz lançamento para Sassá, Atacante do Cruzeiro domina mas é derrubado por Renan Ribeiro.

Juiz não tem duvidas e marca o Pênalti

10' Arboleda tenta o lançamento para Petros, mas meia do São Paulo não domina e bola fica com goleiro Rafael

09' Militão toca na esquerda para Marcos Guilherme, mas meia do São Paulo não domina e bola sai para linha de fundo

06' Robinho cobra falta na área, mas Petros sobe de cabeça e faz o corte

05' Alisson recebe passe na esquerda, mas sofre falta do Buffarini.

Vem bola na área do São Paulo

04' Robinho tenta o passe em profundidade para Sassa, mas Rodrigo caio faz o corte

03' Alisson recebe ótimo lançamento do Robinho na esquerda, tenta o cruzamento mas Petros faz o corte.

02' Buffarini cobra falta na área, Lucas Pratto sobe de cabeça mas falta no zagueiro Leo

01' Petros tenta jogada pela direita e sobre falta.

Vem bola na área do Cruzeiro

Começa o jogo no Morumbi, São Paulo 0x0 Cruzeiro

Hino nacional Brasileiro no Morumbi

Banco do Cruzeiro: Fabio, Lucas França, Diego Barbosa, Henrique, Lennon, Elber, Lucas Romero, Thiago Neves, Arthur, Murilo, Raniel e Rafinha

Cruzeiro escalado: Rafael; Ezequiel, Digão, Léo e Bryan; Nonoca, Hudson e Robinho; Alisson, Rafael Sobis e Sassá

Técnico Dorival Junior vem com novidades na equipe titular, Militão ganhou a vaga do Jucilei no time titular

Banco do tricolor: Sidão, Lugano, Maicosuel, Gilberto, Thomaz, Shaylon, Junior Tavares, Jucilei, Aderlan, J. Gomez, Brenner e Denilson

São Paulo escalado: Renan; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Militão, Petros, Hernanes, Marcinho, Marcos Guilherme, Pratto

As duas equipes já estão no gramado do Morumbi, bola vai rolar daqui a pouco

As duas equipes já se enfrentaram três vezes neste ano, duas pela copa do Brasil e uma pelo campeonato Brasileiro; Cruzeiro ganhou duas vezes e o São Paulo uma. Pelo campeonato brasileiro no primeiro turno, Raposa venceu por 1 a 0 com gol do argentino Ábila.

Desfalque do Cruzeiro: Lucas Silva (Suspenso) e Dedé (Machucado)

Provável Cruzeiro 4-3-3: Rafael; Ezequiel, Digão, Léo e Bryan; Nonoca, Hudson e Robinho; Alisson, Rafael Sobis e Sassá.

Desfalque do tricolor: Wellington Nem, Morata, Araruna e Lucas Fernandes (Machucados) e Cueva (Suspenso)

Provável São Paulo 4-1-4-1: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Éder Militão; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Marcinho; Lucas Pratto

Jogando como visitante no campeonato, Cruzeiro tem 10 jogos; três vitorias, dois empates e cinco derrotas.

Raposa tem confronto importante na próxima quarta feira pela semi finais da copa do Brasil. Equipe vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, por isso técnico Mano Menezes deve levar a campo um time misto.

Cruzeiro está na 7º colocação do campeonato com 27 pontos. Na última rodada do campeonato empatou em casa contra o Botafogo por 0 a 0

Jogando como mandante tricolor tem nove jogos; são quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

São Paulo vem de duas derrotas seguidas para Coritiba e Bahia, que são adversários diretos na luta contra o Z4. Na última rodada o tricolor perdeu para o Bahia por 2 a 1.

Tricolor paulista precisa reagir na competição, com 19 pontos e na 17º colocação do campeonato São Paulo fez o seu pior turno na história do Brasileirão

São Paulo x Cruzeiro ao vivo é uma partida válida pela 20º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (13) às 11h00 no estádio da Morumbi em São Paulo