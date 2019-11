Resultado Botafogo 1x0 Grêmio no Campeonato Brasileiro 2017

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Botafogo e Grêmio minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

O Grêmio retorna a campo também na quarta-feira(16), às 21h45, contra o Cruzeiro com partida válida pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira(16), às 21h45 contra o Flamengo com partida válida pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil.

Com a vitória, o Botafogo vai a 7ª colocação da tabela de cassificação com 28 pontos. Já o Grêmio se mantém na vice-liderança da competição com 39 pontos.

O Botafogo vence o tricolor gaúcho pelo placar de 1 a 0 e mantém a escrita de ter perdido apenas uma vez para o Grêmio no Rio de Janeiro.

49' APITA O JUIZ! FIM DE JOGO NO ESTÀDIO NILTON SANTOS!

47' Com perigo! Bruno Silva faz boa jogada e toca para Gilson, que chuta com força mas vê a bola passar com grande perigo pela linha de fundo.

45' Teremos 4 minutos de acréscimos nessa segunda etapa.

43' Quase! Fernandinho faz boa tabela com Kaio e chuta, a bola desvia e quase trai Gatito.

41' Mais uma vez Paulo Victor! O goleiro fez defesa tranquila na cabeçada de Guilherme.

37' Alteração no Grêmio: Sai Lincoln e entra Jean Pyerre.

37' Por cima! Guilherme rouba a bola, avança e não toca para seus companheiros. chuta e a bola vai muito acima do gol.

28' Alteração no Botafogo: Sai Arnaldo para entrar Emerson Santos.

28' Alteração no Grêmio: Sai Jailson para a entrada de Patrick.

27' Everton chuta com força mas a bola vai totalmente sem direção.

20' Alteração no Botafogo: Sai Brenner e entra Fernandes.

20' Alteração no Grêmio: Sai Batista e entra Dionathã.

19' Mais uma vez Paulo Victor! Arnaldo passa pela marcação, finaliza e o goleiro tricolor faz mais um milagre na partida!

17' Alteração no Botafogo: Sai Leandrinho para a entrada de Vitor Luis.

13' Cartão amarelo para Gilson.

13' Milagre! Após erro no meio campo de Lincoln, Léo Valencia finaliza e o goleiro do Grêmio faz grande defesa!

11' Cartão amarelo para Bruno Rodrigo.

09' Por cima do gol! Lincoln em cobrança de falta chuta por cima do gol de Gatito.

04' Passa por todo mundo! Léo Valencia puxa o contra-ataque, lança Brenner que cruza rasteiro para a área... mas ninguém chega para concluir!

04' Em cima da marcação! Marcelo Oliveira faz boa jogada, passa para Everton que finaliza em cima da marcação advvsersária!

02' Por pouco! Batista cabeceia bola com força mas sem direção alguma.

00' RECOMEÇA A PARTIDA!

As equipes estão de volta ao gramado para a disputa da etapa complementar.

47' APITA O JUIZ! Fim de jogo nesse primeiro tempo.

45' DEFENDE GATITO! O goleiro do Botafogo faz grande defesa na cobrança de Marcelo Oliveira.

45' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! O juiz da partida viu toque na mão dentro da área.

36' Gatito! Everton recebe bom passe, avança e chuta para a defesa tranquila do goleiro do Botafogo.

29' Quase o empate! Everton avança em veocidade, passa pelo marcador e finaliza, mas a bola sai pela linha de fundo.

24' Paulo Victor! Guilherme roubou a bola na defesa, puxou o contra-ataque, passa peo zagueiro Bressan e finaliza para a defesa de Paulo Victor.

21' Por pouco! Após cobrança de escanteio e confusão na área, a bola é finalizada no gol mas a defesa carioca consegue bloquear o chute!

20' Travado! Everton faz boa jogada, passa por Bruno Silva mas a cobertura afasta para escanteio!

11' Léo Valencia faz grande jogada, tenta o cruzamento para a área mas ninguém consegue chegar para a finalização!

06' Após erro de Kaio, a equipe carioca trabalhou com velocidade, Leandrinho recebeu na frente de Paulo Victor e bateu por cima do goleiro gremista para colocar o fogão em vantagem no placar!

06' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BOTAFOGO! LEANDRINHO PARA O FOGÃO!

00' APITA O JUIZ! Rola Bola no Nilton Santos!

As equipes já estão perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

O Grêmio vem a campo com todo seu uniforme nas cores celeste. Já o Botafogo vem com seu uniforme tradicional nas cores brancas e pretas.

Grêmio confirmado: Paulo Victor, Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Kaio, Jailson, Lincoln, Fernandinho, Everton e Batista.

Botafogo confirmado: Gatito Fernández, Arnaldo, Marcelo, Emerson Silva, Gilson, Matheus Fernandes, Bruno Silva, Leandrinha, Leonardo Valencia, Guilherme e Brenner

O histórico do confronto Botafogo x Grêmio tem vantagem tricolor. Após 62 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 24vezes, marcando 77 gols. Já o Botafogo superou os gaúchos em 19 oportunidades, tendo marcado 69 gols, além dos 19 empates entre as duas equipes.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Botafogo e Grêmio terá Wagner Reway (MT) como juiz da partida, auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Botafogo deve ser: Jefferson; Émerson Santos, Marcelo, Émerson Silva e Gílson; Lindoso, Dudu Cearense, Léo Valencia, Marcos Vinicius e Guilherme; Brenner.

O comandante Jair não poderá contar com alguns jogadores por impossibiidade física e jurídica para a partida. O volante Dudu Cearense recebeu cartão amarelo na partida anterior e não poderá ficar a disposição contra o tricolor gaúcho. Além disso, Gustavo Bochecha, Jonas, Marcinho e Airton ainda permanecem no Departamento Médico e não tem condições físicas para a partida. Por fim, por opção técnica de Jair, visando as demais competilções, nove titulares serão poupados do confronto.

Já o Botafogo vive grande fase no ano e mantendo bom desempenho na temporada, principalmente nas competições mata-mata. Vindo de uma classificação contra o Nacional, que o colocou nas quartas de final da Copa Libertadores, o time de Jair Ventura ainda decide a permanência na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, diante do Flamengo. De tal forma, o técnico Jair optou por poupar alguns titulares para a partida.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Paulo Victor; Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Machado, Kaio, Lincoln e Fernandinho; Everton.

O Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador sofre de dores no púbis e é desfalque à algumas semanas. Logo, o meia Douglas e o centro-avante Jael se recuperam do rompimento dos ligamento de seus joelhos sofrido no início do ano. Além disso, o recém contratado atacante Michael Arroyo se recupera de fratura no nariz. Logo, o zagueiro Rafael Thyere ainda está em recuperação de lesão muscular. Por fim, Maicon e Arthur estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O técnico Renato Portaluppi irá optar por uma equipe inteiramente alternativa, nem mesmo relacionando diversos titulares para poupa-los para as semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro. O técnico Renato optou por manter Léo Moura no time, logo, no meio de campo. Além disso, Fernandinho e Everton são os outros destaques dessa equipe alternativa tricolor.

O Grêmio vem a campo no fim deste domingo com o objetivo de seguir pontuando para não permitir que a distância pro líder Corinthians fique ainda maior. Vindo de uma classificaçã para as quartas de finais da Copa Libertadores da América diante do Godoy Cruz(ARG), na última quinta-feira, o tricolor gaúcho, assim como aconteceu contra o Atlético-MG na rodada anterior. Irá com time alternativo visando a Copa do Brasil.