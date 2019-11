Resultado Sport x Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

51' FIM DE JOGO! SPORT 0 X 0 PONTE PRETA!

51' Everton Felipe prepara o chute, mas é travado pela defesa da Ponte.

47' Aranha demora para repor e por pouco não perde a bola para Diego Souza.

47' O juiz indica mais 5 minutos de acréscimos

45' Aranha sai da área para tirar a bola de Juninho e erra na reposição de bola. O Sport rmanda para área e André sobe para cabecear com o gol vazio, mas Rodrigo corta de cabeça.

44' Lucca bate com força e tira tinta da trave esquerda. Magrão pula, mas nem alcança.

43' Léo Arthur recebe dentro da área, ajeita e bate cruzado. A bola vai com perigo e passa perto de Magrão.

39' Danilo cobra falta na área, mas o Sport se salva por cima.

38' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Thallyson

37' Lucca sai da área, gira e bate. Mas o goleiro Magrão encaixa de forma segura a bola.

Público total na Ilha: 12.967 Renda: R$ 264.169,00

32' André recebe em velocidade e tenta o chute cruzado. Pega mal na bola e manda sobre o gol de Aranha.

30' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Rithely e entra Thallyson

27' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA! Sai Jean Patrick e entra Saraiva

24' NO TRAVESSÃO!! Diego Souza cobra com categoria por cima da barreira. A bola explode no travessão de Aranha

23' Falta para o Sport! Diego Souza é derrubado na entrada da área

21' Everton Felipe faz o cruzamento para a área. Diego Souza sobe para cabecear, mas é Rodrigo quem toca para escanteio.

20' Rithely faz lançamento para Juninho, mas o atacante está em posição de impedimento.

18' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA! Sai Jadson e entra Wendel

14' Juninho tenta entrar na área da Ponte na base da força, mas comete falta em Luan Peres

12' Torcida do Sport vaiou a alteração feita por Luxemburgo: Anselmo no lugar de Patrick.

12' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Patrick e entra Anselmo

12' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Lenis e entra Juninho

12' Partida paralisada na Ilha do Retiro, após choque de cabeça entre Naldo e Rithely.

08' Rithely chuta de primeira com a canhota e pega muito mal.

04' Luan Peres tenta o domínio, mas erra. André pega a sobra e enche o pé direito. Goleiro da Ponte espalma para longe.

02' Léo Arthur arrisca o chute do bico esquerdo da grande área. Mas Magrão no meio do gol defendeu.

00' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA! Sai Maranhão e entra Nino Paraíba

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sport 0 x 0 Ponte Preta.

47' Lenis faz cruzamento do lado esquerdo. André, em posição legal, sobe para cabecear, mas não alcança a bola.

45' Diego Souza dribla a marcação e rola para a chegada de Everton Felipe. O atacante bate, mas em cima da defesa alvinegra.

43' Mena cruza pelo lado esquerdo. A bola ia até Diego Souza, que tenta o cabeceio, mas não alcança. O jogador reclama de um puxão de camisa dentro da área, mas Vuaden não marca.

43' Sport segue sofrendo com a falta de criação pelo meio-campo. Vive de tentar cruzamentos na área, todos sem perigo.

39' Raul Prata cruza para Diego Souza, mas Luan Peres ganha na disputa pelo alto.

36' Ponte faz jogada na esquerda. A bola chega até Danilo Barcelos, que faz o cruzamento nas mãos de Magrão.

33' Jeferson tenta o cruzamento e pega de canela

26' André cai e pede um toque de mão de Naldo, volante da Ponte. Vuadan manda seguir, para irritação dos rubro-negros.

24' Raul Prata arrisca chute cruzado e pega mal na bola.

22' AMARELOU PONTE PRETA! Cartão amarelo para Lucca

21' Raul Prata cruza. André ganha pelo alto e cabeceia, mas muito fraco. Aranha fica com a bola.

18' Patrick erra passe para Everton Felipe, que comete falta em Jean Patrick na sequência

15' André recebe, gira e lança Diego Souza. O meia perde no corpo para Rodrigo e não alcança.

14' Everton Felipe levanta na área para André, mas o atacante não alcança. Tiro de meta para Ponte

08' Rithely tenta passe longo para Lenis, mas pega forte demais na bola. É só tiro de meta para Aranha

07' Ponte ataca na cobrança de escanteio, mas zaga do Sport corta

05' Rithely arrisca o primeiro chute para o Sport. Aranha defende

03' Everton Felipe recebe e rola para trás. E o atacante André deixa para Diego Souza, mas o meia não alcança o passe.

01' MAGRÃO SALVA O SPORT! Lucca arranca, invade a área e bate rasteiro, mas Magrão sai bemdo gol e faz uma grande defesa.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Sport x Ponte Preta

Hino Nacional sendo executado.

O goleiro reserva Agenor e o atacante Osvaldo foram vetados pelo departamento médico para este confronto.

Banco da Ponte Preta: João Carlos; Nino Paraíba, Fernandinho, Mendoza, Formiga, Wendel, Saraiva, Claudinho e Luís Ali.

Macaca vai jogar com: Aranha; Jeferson, Luan Peres, Rodrigo e Danilo; Naldo, Jadson, Jean Patrick, Léo Artur e Lucca; Maranhão.

Ponte Preta escalada! Gilson Kleina confirma Lucca como titular, mesmo com o desgaste, e Rodrigo volta para defesa.

Banco do Sport: Mailson; Durval, Igor, Anselmo, Sander, Fabrício, Thallyson, Rodrigo, Juninho e Thomás.

Leão jogará com: Magrão; R. Prata, R. Alves, Henriquez e Mena; Rithely, Patrick, Lenis, Diego Souza e Everton Felipe; André.

Sport escalado! Luxemburgo promove a volta de Lenis no ataque e Osvaldo sequer fica no banco. Ronaldo Alves e Henriquez na zaga.

Neste domingo dia 13 de agosto, a bola rola para Sport x Ponte Preta ao vivo. O jogo, que acontece a partir das 16:00h (de Brasília) na Ilha do Retiro, é válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A provável escalação da Macaca para enfrentar o Sport tem Aranha; Jeferson, Rodrigo, Luan Peres e Danilo Barcelos; Naldo, Jádson, Jean Patricl e Léo Arthur; Maranhão e Lucca (Saraiva ou Claudinho)

Por outro lado, o artilheiro Lucca, que corria o risco de ficar fora também por conta de desgaste muscular, e Maranhão, desfalque na última rodada por ter seus direitos ligados ao Fluminense, estão confirmados.

Para o duelo, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com Emerson Sheik, poupado por desgaste muscular. Além dele, a Ponte entra em campo sem Elton e Renato Cajá, que estão vetados pelo departamento médico, e o zagueiro Marlon, que cumpre suspensão.

Desta forma, o Sport, que volta cercado de mistério, deve ser formado por Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henríquez (Durval) e Mena; Rithely, Patrick, Éverton Felipe; Diego Souza, André e Lenis (Osvaldo).

O Sport poderá contar com o lateral-esquerdo Mena, que retorna após cumprir suspensão. Do lado direito, Raul Prata entra no lugar do suspenso Samuel Xavier.

Enquanto o Sport viveu seus piores momentos no início do Brasileirão e deu a volta por cima, a Ponte Preta, que começou bem, chega ao segundo turno flertando com a zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 23 pontos.

Após 19 rodadas sentindo o gosto amargo da goleada que levou da Ponte Preta na primeira partida do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a enfrentar a equipe campinense às 16h deste domingo, na Ilha do Retiro.