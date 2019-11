Resultado Corinthians x Vitória no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Grande abraço e até lá.

Encerramos aqui nossa transmissão. Desejamos uma ótima noite e ótimo domingo.

O Timão perde, mas segue líder do Brasileiro, oito pontos na frente.

O Vitória faz o que ninguém tinha feito no campeonato e quebra o recorde do Corinthians!

96' Acabou!

95' Minuto final.

94' Um turno depois, o Corinthians perde a invencibilidade.

93' Vitória gasta o tempo e se aproxima dos três pontos!

92' Corinthians com um segundo tempo fraquíssimo.

91' Timão ainda se prende na raça para empatar.

90' Mais seis de acréscimos!

89' Vitória troca passes e vai quebrando a invencibilidade corinthiana.

88' Jô faz o pivô, tenta buscar Rodriguinho, mas Wallace afasta novamente.

87' AMARELO, FELIPE SOUTO. Pancada em Fagner.

86' Timão ainda tenta algum milagre.

85' Reta final de jogo.

84' Patrick recebe na grande área, arrisca cruzado e Gabriel trava.

83' Essa será apenas a terceira derrota corinthiana no ano.

82' FERNANDO MIGUEEEEEEEL! Jadson bate falta, Jô testa e Fernando Miguel faz grande defesa!

81' MUDA O VITÓRIA: Sai Yago e entra Felipe Souto.

80' Outro jogador do Vitória caído. Jogo parado novamente.

79' Gabriel virou zagueiro no Corinthians.

78' FERNANDO MIGUEEEL! Clayson dança, finta, entra na linha de fundo, cruza rasteiro, desvia na zaga e o goleiro pega no susto!

77' Situação crítica do líder do campeonato.

76' MUDA O TIMÃO: Jadson na vaga de Balbuena.

75' MUDA O VITÓRIA: Carlos Eduardo entra e sai Neílton.

74' É um ataque contra defesa!

73' Neílton dança pela esquerda, chuta colocado na mão de Cássio.

72' Corinthians vai na pressão sem nenhuma tática.

71' Vitória vai tirando a invencibilidade do Timão.

70' São 42.075 pessoas em Itaquera.

69' CÁÁÁÁSSIO! Contra-ataque gigante após outro erro de passe no meio-campo e Neílton ficou livre, mas bateu mal demais e Cássio pegou.

68' FERNANDO MIIIGUEEEL! Jô testa cruzamento da direita e o goleiro faz milagre!

67' AMARELO, RAMON. Por atrasar o jogo.

66' IMPEDIDO! Marquinhos enfia na medida pra Clayson, que finalizou impedido.

65' Fagner arrisca de canhota e isola a bola.

64' MUDA O VITÓRIA: Patrick na vaga de David.

63' MUDA O TIMÃO: Romero sai e entra Marquinhos Gabriel.

62' Romero faz partida bem fraca em Itaquera.

61' Vitória tenta escapar mais. Timão nervoso.

60' Balbuena já virou quase ponta-direita. Corinthians numa pressão enorme.

59' Muito tempo depois a bola volta a rolar.

58' Vitória totalmente na dele. Ganha e cadencia o relógio.

57' Fernando Miguel cai, fica no chão, gasta o tempo, esfria o jogo.... Fiel maluca.

56' PRA FOOOOORA! Fagner cruza, Fernando Miguel tira de soco e Rodriguinho finaliza de cobertura. A bola foi na rede superior!

55' A atuação da arbitragem nessa tarde é muito ruim.

54' Vitória se segura como pode.

53' Moisés não vê a bola, perde o tempo e comete falta ofensiva. Torcida chia.

52' Bombardeio na área baiana, mas Rodriguinho estava impedido. Jogo parado.

51' Rodriguinho arranca pela direita, cruza e ganha escanteio.

50' Vitória adianta a marcação.

49' Corinthians novamente tenta aumentar o ritmo para logo buscar o empate.

48' Vitória sem pressa nenhuma para colocar a bola em jogo.

47' AFAAAAAASTA! Moisés arranca pela esquerda, cruza por baixo e Wallace tirou do pé de Jô!!! Escanteio!

46' Moisés e Clayson fazem grande jogada pela esquerda, mas a zaga trava e salva a vida baiana.

45' Começou!

45' MUDA O TIMÃO: Arana sai com problema na coxa e entra Moisés.

Equipes retornam para a segunda etapa em Itaquera.

A segunda etapa promete fortes emoções!

Timão vai perdendo sua invencibilidade de mais de 30 jogos. O campeonato agradece.

Corinthians amassou, sufocou, tentou de todo jeito, mas tudo deu errado. Vitória fez um lance e marcou no comecinho.

48' Acabou.

47' Minuto final.

46' PRA FOOOOOOOOOOOOOOORA! Corinthians segue no abafa, Clayson cava para Jô, que testa no cantinho, Fernando salva, Romero divide, Rodriguinho pega a sobra, senta o pé e manda pra fora!

45' Mais três de jogo.

44' Clayson busca Romero, que testa sem força e Fernando Miguel pega.

43' É uma pressão absurda do Corinthians, mas que não surte em gol.

42' Romero e Jô batem cabeça e a bola sobra fácil com Fernando Miguel.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' PRA FOOOOOOOOOOOOOOORA! Fagner cruza, Balbuena surge como atacante, testa com estilo e tira tinta da trave!

39' Corinthians numa pressão absurda!

38' Vitória perde enorme contra-ataque em erro de passe. Timão agradece.

37' Balbuena mete na medida para Rodriguinho, que entra na direita, mas cruza muito mal e arruma escanteio.

36' Corinthians se complica pelas laterais. Erro sempre tem a resposta nas costas dos alas.

35' A Fiel segue cantando alto. Timão perdendo a invencibilidade.

34' Vitória gasta o tempo do jeito que manda o ritual.

33' Rodriguinho não domina, Jô divide com a zaga e o juiz dá falta.

32' IH RAAAAPAAAZ!! Arana entra na esquerda, é tocado, cai, todo mundo para, o juiz dá vantagem, mas Maycon chuta contra a defesa.

31' PRESSÃO! Jô sai da área, arma o lance e Wallace salva debaixo do gol!

30' IMPEDIDO!! Fagner cobra escanteio, Balbuena escora, Romero marca, mas muuuuuuuito impedido.

29' Volta a chover forte em Itaquera.

28' Vitória todo fechado em seu campo. A pressão é enorme.

27' Corinthians tem mais de 70% de posse, mas perde o jogo em Itaquera.

26' Rodriguinho arrisca da entrada da área e isola.

25' David foi puxar ataque baiano, mas passou um pedaço de telha e ficou fácil com Cássio.

24' Vitória todo fechadinho esperando um erro corinthiano.

23' Romero foi tentar lance na linha de fundo e tropeçou sozinho na bola.

22' Corinthians segue na pressão e Vitória perigoso no contra-ataque.

21' TRAVAAAADO! Romero deixa Rodriguinho livre na esquerda. Ele poderia cruzar rasteiro, mas tentou um drible antes e a zaga travou! Escanteio.

20' PRA FOOOORA! Bombardeio corinthiano, Jô divide com a zaga, cai, pede pênalti, juiz não dá e Clayson manda de primeira. A bola queima a rede do goleiro!

19' Carille inverte Clayson com Romero. Paraguaio volta à esquerda.

18' Jogo recomeça. Fiel segue empurrando.

17' Goleiro do Vitória fica no chão sentindo a dividida com Jô.

16' FERNANDO MIGUEEEEL! Rodriguinho arrisca de fora, o goleiro pega, larga, Jô briga no rebote e quase empata a partida!

15' Corinthians tem a posse, mas sem muita objetividade.

14' Festa da pequena, mas feliz torcida do Vitória!

13' Tudo que o time baiano queria. Agora vai cozinhar o jogo no máximo possível.

12' FULMINANTE! Corinthians erra na direita, contra-ataque do Vitória rápido, descida com Neílton, que acha Trellez pela direita. Ele chuta cruzado, a bola desvia em Arana e mata Cássio!

11' GOOOOOOOOOOOL, TRELLEZ, DO VITÓRIA!

10' Arana cruza da esquerda, Jô não acompanha e a bola fica fácil com a zaga baiana.

9' Vitória sem nenhuma pressa para repor a bola.

8' Corinthians começa usando muitos os dois laterais e trocando passes curtos.

7' Descida boa pela esquerda da equipe baiana, mas Pedro Henrique rasgou o perigo por baixo.

6' Vitória todo fechadinho querendo o contra-ataque pela direita.

5' Maycon cruza da esquerda, Rodriguinho desvia de cabeça, mas sem nenhum perigo.

4' A Fiel canta muito alto. Duas semanas de saudade.

3' Corinthians começa na busca da pressão ofensiva.

2' FOOORA! Fagner cruza na área, a bola fica pipocada, Arana divide, Clayson cruza da esquerda e Maycon bate de primeira por cima.

1' E seeeeegue uma enormidade de torcedores chegando.

0' Começou!

Vitória com camisa listrada em vermelho e preto, calção branco e meias rubro-negras.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Gramado ainda mais liso. Chuva cai, mas a drenagem é perfeita.

Péricles cantou à capela e o Hino já foi. Preparativos finais para a bola rolar.

Equipes chegam ao gramado e se perfilam. Momento do Hino Nacional Brasileiro.

Torcida ainda chega ao estádio. Muita gente do lado de fora.

Equipes na boca do túnel para entrada no gramado.

O cantor Péricles será a voz da Arena nessa tarde. O Corinthians anunciou parceria com o Spotify.

Timão com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Clayson, Rodriguinho e Ángel Romero; Jô

O Vitória com Fernando Miguel; Caíque Sá, Wallace, Kanu e Juninho; Ramon, Uillian Correia, Yago e David; Santiago Tréllez e Neílton.

Equipes definidas e escaladas.

A chuva cai, mas nada que impeça a presença de mais de 40 mil torcedores. Expectativa enorme para o duelo.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partida Corinthians x Vitória ao vivo a partir das 16h no horário de Brasília. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Arena Corinthians certamente estará lotada. Não há mais ingressos à venda.

Fique de olho: Romero, atacante: O mais tático jogador do Brasileirão entra no estádio onde é artilheiro e vai ser empurrado pela Fiel para marcar mais gols.

Fique de olho: Neílton, atacante: Rápido, habilidoso e finalizador, Neílton é a esperança da equipe baiana para surpreender o líder.

Mais de 40 mil pessoas são esperadas em Itaquera para essa partida. A Fiel conta os minutos para reencontrar o Timão.

O Corinthians terá o importante retorno de Jadson, que se recuperou de um problema na costela, mas dificilmente entrará em campo. Clayson deve seguir como titular.

No primeiro turno, o Timão venceu com gol de Jô já na reta final da partida. O duelo foi muito ruim e quase sem emoção.

A lei do ex pode acontecer com o zagueiro Wallace, campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial com o Corinthians. Hoje, defende o time que o revelou.

O time deve seguir seu modelo mais fechado, mais reativo e buscando o contra-ataque, principalmente com Neílton.

O Vitória terá de se superar novamente. Após vencer o Flamengo em plena Ilha do Governador, o rubro-negro perdeu em casa e segue brigando na zona de rebaixamento.

Caso o Corinthians vença a Chape, a vantagem pode subir aos 11 pontos, isso, se todos os concorrentes vencerem.

E ainda assim, o alvinegro viu os rivais não aproveitarem a rodada em que o Corinthians não jogou. Na 20ª rodada, abertura do returno, o Timão não enfrentou a Chapecoense, que estava em excursão na Europa.

Foram quase 15 dias de descanso. Desde a vitória contra o Sport, na última rodada do primeiro turno, o Corinthians não entrava em campo.

Depois de muito tempo longe dos gramados, o líder Timão volta aos gramados para buscar aumentar a liderança enfrentando o Leão baiano.

É a abertura da 21ª rodada. E nesta tarde de sábado, Corinthians x Vitória se enfrentam valendo três pontos.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Corinthians x Vitória ao vivo online em tempo real online.