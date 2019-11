Resultado Coritiba x Santos pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Destaque do Santos: Mais uma vez goleiro Vanderlei fez defesas espetaculares e também garantiu o empate !

Destaque do Coxa: Wilson, goleiro fez defesas importantes e garantiu o empate

Santos se mantém na terceira colocação do campeonato com 37 pontos. Já o Coritiba fica estacionado na 14º colocação com 26 pontos a três da zona de rebaixamento.

Resultado ruim para as duas equipes, Santos se mantém longe do Corinthians e Coritiba continua perto da zona de Rebaixamento

Acaba o jogo no Couto Pereira, Coritiba 0x0 Santos !

47' QUE ISSO NETO BEROLA !!!!!

Atacante do Coxa recebe ótimo passe na esquerda dribla Victor Ferraz mas na hora de finalizar se desequilibra e cai no gramado !!!

46' Zeca recebe na entrada da área mas finaliza para fora sem perigo para gol do goleiro Wilson

45' +3 minutos de acréscimo !

45' Anderson tenta o cruzamento mas David Braz faz o corte !

44' Público

9.250 torcedores foram ao Couto Pereira nesta noite !!!!

43' Coritiba neste momento do jogo marcando atrás da linha da bola.

Santos avança a marcação para tentar vencer a partida

41' Falta ?

Neto Berola avança pela esquerda, traz para o meio mas é tocado pelo Alison. Arbitro manda o jogo seguir para revolta dos jogadores do Coxa !!

39' ERROU !!

Victor Ferraz foi cobrar o lateral pela direita, bola escorregada da sua mão e arbitragem marca reversão !!

38' Filigrana tenta jogada individual pela direita mas é desarmado por David Braz

37' Victor Ferraz recebe na direita e cruza na área. Márcio antecipa Nilmar e faz o corte !

36' Apesar do 0x0 jogo é bem disputado no Couto pereira.

Vanderlei e Wilson vem salvando as duas equipes !!!

35' NA TRAVEEEEEEE

Alan Santos recebe ótimo passe na entrada da área e finaliza no canto esquerdo do goleiro Vanderlei. Bola caprichosamente bate na trave e sai para linha de fundo

Quase gol do Coxa !!!

34' Substituição no Coritiba

Saiu: Thiago Carleto

Entra: Filigrana

33' WILSOOOOOOON SALVA O COXA

Léo Cittadini acha Bruno Henrique na área, atacante do peixe finaliza para ótima defesa do goleiro do Wilson !!!

32' Esta tudo bem com o atacantes do Santos que esta voltando para o gramado

31' Bruno Henrique fica caído no gramado sentido dores nas costas !

29' Desvia !!!

Copete recebe na entrada da área do Lucas Lima e finaliza. Bola bate em Walisson Maia e sai para linha de fundo.

Escanteio para o Santos !

28' Nas mão do Wilson !!

Victor Ferraz recebe na esquerda e cruza na área. Mas bola fica nas mão do goleiro do Coxa

27' David Braz faz lançamento para Nilmar, atacante do Santos tenta o drible para cima de Walisson Maia mas é desarmado !

26' Cartão Amarelo para o Coritiba

Neto Berola faz falta dura em Nilmar

25' Neto Berola na sua primeira jogada tenta o cruzamento mas Zeca faz o corte

24' Substituição no Coritiba

Saiu: Matheus Galdezani

Entra: Neto Berola

23' Léo recebe na direita e cruza na área. Thiago Carleto se estica todo mas bola passa por todo mundo e vai para linha de fundo

22' Substituição no Santos

Saiu: Kayke

Entra: Nilmar

21' ESTREIA NO SANTOS !!!

Nilmar vem aiii !!

20' Cartão amarelo para o Coritiba

Matheus Galdezani faz falta dura no lateral Zeca

19' Substituição no Coritiba

Saiu: Iago

Entra: Anderson

18' Cartão amarelo para o Santos

Lucas Lima puxa meia do coxa para parar o contra ataque

16' Pênalti ??

Bruno Henrique avança pelas esquerda e toca para Léo Cittadini. Meia do peixei domina, tenta a finaliza mas é tocado por Márcio. Jogadores do Santos reclama de pênalti mas arbitro manda seguir !

15' Lucas Lima cruza na área, Bruno Henrique ajeita de cabeça mas bola passa por todo mundo e ninguém do Santos consegue finalizar

14' Yago recebe na esquerda faz o cruzamento mas bola passa para todo mundo

12' Thiago Carleto cobra falta na área, Márcio sobe e cabeceia para fora !

11' Matheus Galdezani recebe lançamento na esquerda mas é derrubado pelo Allison. Vem bola na área do Santos

09' Pra fora !!!!!

Bruno Henrique puxa o contra ataque pela esquerda e cruza na área, Marcio afasta mas bola sobra para Léo Cittadini que domina e finaliza para fora !!

Que belo contra ataque do peixe !

08' Vanderlei de novo !!

Thiago Carleto recebe na entrada da área e finaliza no cantinho direita para outra defesa do Vanderlei

Coritiba aperta neste momento !!

07' VANDERLEIIII ESPETACULAR !!!!

Yago recebe na esquerda e finaliza de primeira. Vanderlei se estica todo e toca na bola para linha de fundo..

Que defesa espetacular do goleiro do peixei

06' Observação: CHUVA AUMENTOU NO COUTO PEREIRA !!!

Gramado já apresenta algumas poças de água

05' Copete não domina !!

Bruno Henrique faz grande jogada pela esquerda e cruza na área. Copete sem marcação escorrega e não domina !!!

Santos começa melhor o segundo tempo !

04' Matheus Galdezani tenta a jogada individual mas é desarmado por Lucas Veríssimo

03' Pra fora !!

Lucas Lima faz grande jogada pela direita e toca para Kayke, atacante do peixe domina e finaliza para fora. Quase o Santos abre o placar !

02' Zeca receba na entrada da área e finaliza para fora !

01' Tira Márcio !!

Victor Ferraz cobra lateral para Copete, atacante do peixe cruza na área. Márcio sobe de cabeça antes do Kayke e afasta o perigo !

Começa o segundo tempo no Couto Pereira, Coritiba 0x0 Santos

As duas equipes sem alteração para segunda etapa

Primeiro tempo bastante disputado na capital paranaense. As duas esquipes buscando o gol

47' Acaba o primeiro tempo no Couto Pereira, Coritiba 0x0 Santos

46' Finalização horrível

Kayke receba na esquerda traz para o meio e finaliza. Bola sai na linha lateral !

44' + 2 minutos de acréscimo !!

43' Chute Fraquinho !!!

Copete recebe ótimo lançamento de Lucas Lima, dribla Walisson Maio mas finaliza fraquinho. Defesa tranquila do goleiro Wilson !

41' Victor Ferraz recebe ótimo passe do Alison pela direita, mas zagueiro Walisson Maia faz o corte

40' Copete recebe lançamento na esquerda, tenta o cruzamento mas Allan Santos faz o corte

39' Thiago Carleto recebe na entrada da área e toca para João Paulo, volante do Coxa domina mas finaliza em cima do zagueiro David Braz

37' Iago dias tenta o cruzamento pela direita, mas Zeca faz o corte

36' Victor Ferraz faz o cruzamento na área, mas zagueiro Marcio sobe de cabeça afastando o perigo

35' Vanderlei !

Thiago Carleto recebe na entrada da área e finaliza para defesa segura no centro do gol do goleiro Vanderlei

33' Lucas Lima lança Copete mas bola fica com goleiro Wilson

32' Thiago Carleto faz o lançamento para Alecsandro, mas David Braz antecipa a jogada e faz o corte

30' Impedido !!

Bruno Henrique recebe na esquerda mas arbitragem marca impedimento

28' Bruno Henrique tenta jogada pela esquerda mas sai com bola e tudo

Tiro de meta para goleiro Wilson

27' Lucas Lima tabela com Bruno Henrique, atacante do santos tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Willian Matheus

25' PRA FORA !!!!!

Vanderlei cobra tiro de meta, Bruno Henrique desvia de cabeça e bola sobra para Kayke, atacante do peixe domina e finaliza para fora

Que chance perdeu o Santos !!!

24' Alan Santos faz lançamento para Yago mas atacante do coxa não domina e bola sai para linha de fundo

23' Willian Matheus receba na esquerda e cruza na área, David Braz antecipa Alecsandro e faz o corte

22' Copete recebe ótimo passe de Lucas Lima na entrada da área, atacante do peixe domina mas finaliza para fora

21' Léo Cittadini tenta puxar o contra ataque mas sofre falta do Alan Santos

19' Yago recebe na direita e cruza na área, Alecsandro tenta a finalização mas David Braz faz o corte

18' Afasta Marcio !!

Bruno Henrique é lançado na esquerda e cruza na área. Zagueiro Marcio antecipa Kayke e afasta o perigo.

16' Lucas Lima tenta o cruzamento na área mas bola fica nas mãos do goleiro Wilson

15' Vanderlei seguro !

Iago dias receba na direita e cruza na área. Galdezani sobe e cabeceia no centro do gol para defesa tranquila do goleiro do peixe

14' UHHHHHHH Santos !

Lucas Lima cobra falta e bola raspa o travessão do goleiro Wilson

13' Cartão amarelo para o Coritiba

Zagueiro Márcio foi advertido por falta em Kayke

13' Falta perigosa para o Santos

Lucas Lima faz ótimo lançamento para Kayke, mas zagueiro Marcio segura atacante do Santos e comete falta na entrada da área. Chance para o peixe

12' Impedido !!

Iago é lançando nas costas da marcação, mas arbitragem marca impedimento !!

11' Pra fora !!

Kayke recebe ótimo passe de Copete na direita, domina traz para o meio e finaliza para fora.

10' Carleto sai jogando errado, Copete tenta aproveitar mas zagueiro Marcio antecipa a jogada e afasta o perigo

09' Lucas Lima lança Copete na área mas bola fica com goleiro Wilson

07' Alecsandro tenta a jogada pela esquerda mas arbitro marca falta do atacante do coxa

05' Willian Matheus recebe pela esquerda cruza na área, mas Lucas Veríssimo afasta o perigo. Coritiba começa pressionando o Peixe

04' Iago bate escanteio pela direita, mas David Bras sobe e afasta o perigo

03' Copete faz o cruzamento na área nas mãos do goleiro Wilson

02' UHHHHHH Coritiba

Alecsandro recebe na entrada da área e finaliza com perigo !!

01' UHHH Coritiba !!

Yago dias tenta o ataque pela direita e cruza na área, zaga do Santos afasta no rebato Alan Santos finaliza de fora da área e bola passa com perigo. Começo avassalar do coxa !

Começa o jogo no Couto Pereira, Coritiba 0x0 Santos

Hino nacional Brasileiro

Jogadores no gramado do couto pereira.

Daqui a pouco a bola vai rolar

Chove forte no Couto Pereira, temperatura na capital Paranaense neste momento é 12° graus

Destaque : Pela primeira vez o técnico Levir Culpi relaciona Nilmar para uma partida. Jogador foi contratado a pouco mais de 2 meses.

Banco do peixe: Vladimir, Lucas Gustavo Henrique, Daniel Guedes, Orinho, Leandro Donizete, Jean Mota, Matheus Oliveira, Vladimir Hernandez, Thiago Ribeiro e Nilmar

Santos confirmado no 4-3-3: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke

Banco do Coxa: Rafael Martins, Dodô, Romércio, Luizão, Edinho, Jonas, Yan, Anderson, Tiago Real, Berola, Filigrana e H. Almeida

Atacante Iago ganha vaga do Rildo que está suspenso

Coritiba confirmado no 4-4-2: Wilson; Léo, Márcio, W. Maia e William Matheus; João Paulo, Alan Santos, Galdezani e Carleto; Iago e Alecsandro

As duas equipes já estão no gramado do Couto Pereira fazendo o trabalho de aquecimento.

A transmissão do jogo Coritiba x Santos ao vivo começará na hora da partida, ás 19h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro turno Santos ganhou do Coritiba por 1 a 0 na Vila Belmiro. Gol do peixei foi marcado pelo zagueiro David Braz

Desfalque do peixe: Ricardo Oliveira ; Renato ; Vecchio ; Vitor Bueno e Luiz Felipe (machucados) ; Matheus Jesus ( problemas físicos)

Provável Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke

Desfalque do coxa: Rildo e Kleber (suspenso); Daniel, Thalisson Kelven e Werley (Machucados)

Provável Coritiba: Wilson; Léo, Márcio, Walisson Maia e William Matheus; João Paulo, Alan Santos, Matheus Galdezani e Carleto; Neto Berola e Alecsandro

Jogando como visitante santos fez nove jogos no campeonato, foram três vitória; quatro empate e apenas duas derrotas.

Santos vem de um resultado ruim jogando no Pacaembu, equipe do técnico Levir Culpi empatou em 1 a 1 contra o Fluminense

Coritiba está na 12º colocação do campeonato com 25 pontos. Jogando como mandante foram 10 jogos, quatro vitórias; quatro empates e três derrotas.

Partida importante para o Coxa tentar se afastar da zona de rebaixamento. Na última partida equipe do técnico Marcelo Oliveira perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0 fora de casa

Coritiba x Santos ao vivo é uma partida válida pela 21º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (20) às 19h00 no estádio Couto Pereira em Curitiba