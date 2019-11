Resultado Cruzeiro 2x0 Sport no Campeonato Brasileiro 2017

Muito obrigado a você que acompanhou a transmissão, minuto a minuto, de Cruzeiro 2 x 0 Sport, no Mineirão. Continue conosco!

Quer saber como foi o jogo entre cruzeirenses e rubro-negros, é só clicar aqui

Já o Sport só volta a jogar no dia dois de setembro, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. A partida que seria no próximo final de semana foi adiada para a semana seguinte, pois a Arena do Grêmio está entregue para o jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

O Cruzeiro passa a se preocupar com a Copa do Brasil. O time celeste volta a enfrentar o Grêmio, quarta-feira (23), às 21h45, no Mineirão. Os cruzeirenses precisam vencer por dois gols de diferença para conseguir a vaga para a decisão.

Saiba como foi o jogo entre Cruzeiro 2 x 0 Sport.

O rubro-negro é o oitavo colocado com 29 pontos. Pode perder mais uma posição caso o Fluminense derrote o Atlético-MG, amanhã, no Maracanã.

Já o Sport Recife segue sem vencer e acumula o quarto jogo seguido sem vitórias.

Equipe cruzeirense não perde a sexta colocação nesta rodada.

Resultado eleva o Cruzeiro para o G-6. Time cruzeirense sai do nono lugar para a sexta colocação, com 30 pontos.

Cruzeiro vence Sport Recife por 2 a 0. Gols de Sassá e Raniel, um em cada tempo.

49' TERMINA O JOGO. CRUZEIRO 2 x 0 SPORT

46' Escanteio batido curto. Cruzeiro troca passes esperando o fim do jogo.

45' Raniel puxa contra-ataque, mas a zaga corta a bola para escanteio.

45' Sport aceita a derrota e espera o fim do jogo.

44' Quatro minutos de acréscimo. Vamos até 49.

17º jogo de Raniel pelo Cruzeiro. Segundo gol marcado pelo jogador. O primeiro foi contra a Chapecoense pela Copa do Brasil.

42' Thiago Neves disputa bola contra três defensores, a zaga corta, mas a bola sobra para Raniel que dominou, e bateu na saída de Magrão. É GOL, É GOL, É GOL DO CRUZEIRO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO CRUZEEEIROOOO

40' Sport trabalha bola na grande área, André tenta passe de bicicleta, mas Juninho erra.

38' Cartão amarelo para Rafinha, do Cruzeiro.

37' Bola cruzada para a grande área, a zaga do Sport tenta, mas erra na finalização. Tiro de meta para o Cruzeiro.

36' Patrick puxa contra-ataque, tabela com Diego Souza, e a bola chega a Juninho. A zaga celeste corta para escanteio.

35' Thiago Neves puxa contra-ataque, tenta lançamento para Raniel, e mas o goleiro Magrão sai do gol e defende.

34' QUAAASE ANDRÉ... Rogério passa de passagem por Ezequiel, cruza para grande área, André se antecipa, toca de cabeça, e a bola sai pela linha de fundo.

33' Cruzeiro e Sport queimam as três alterações que tinham direito.

32' Sai Sassá e entra Raniel

ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

31' Sai Reinaldo Lenis e entra Juninho

ALTERAÇÃO NO SPORT

30' Daqui a pouco, alteração no Cruzeiro e também no Sport.

28' Preocupação com Thiago Neves, que no lance anterior caiu de mal jeito, sobre o braço e está sendo observado pelos médicos do Cruzeiro.

28' Bola levantada na grande área, zaga cruzeirense corta.

27' Thiago Neves puxa contra-ataque, é derrubado dentro da área por Reinaldo Lenis. Zaga corta, escanteio para o Cruzeiro.

26' Sai Hudson e entra Lucas Silva.

ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

24' Hudson solicita atendimento médico. DM do Cruzeiro entra em campo.

24' Anselmo recebe de Rogério, leva para a perna esquerda, chuta, mas pega mal. Tiro de meta para o Cruzeiro.

Rafinha passa a jogar no lado esquerdo e Elber fecha pela ponta-direita.

23' Sai Alisson e entra Elber.

ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

Rogério é jogador de mais velocidade. Patrick passa a jogar na lateral-esquerda, e Anselmo ocupa o meio-campo.

20' Sai Mena e entra Anselmo

19' Sai Everton Felipe e entra Rogério

DUAS ALTERAÇÕES NO SPORT

18' Escanteio na área, desvio para o gol e a bola sai pela linha de fundo.

17' QUAAAASE SASSÁ... Contra-ataque rápido com Rafinha, Thiago Neves, e a bola chegou no Sassá, e a bola é desviada para escanteio.

16' Everton Felipe erra e Alisson puxa o contra-ataque.

15' Falta para o Sport. Everton Felipe vai para o cruzamento.

15' Cruzeiro se defende com todos os jogadores na defesa. Movimentação do Sport é quase nula.

14' Contra-ataque Rafinha, Thiago Neves, e no último passe, a zaga rubro-negra corta.

13' Lateral-direito Ezequiel aparenta estar bem. Se movimenta e é participativo.

13' Alisson tabela com Diogo Barbosa, puxa para o meio e bate, mas erra por muito.

11' Passe de Rafinha para Sassá, o camisa 99 finaliza, mas o bandeira já assinalou impedimento.

10' Jogo reiniciado. Cruzeiro desce do campo defensivo.

9' Ezequiel sentindo muitas dores no campo de ataque. Recebe atendimento no gramado do Mineirão. Jogo parado.

7' NA HORA CERTA.... Lenis faz o cruzamento, Fábio espalma para o meio da área, e a zaga corta o rebote do Sport.

4' OPAAAAAAA... Jogadores do Cruzeiro reclamam um recuo de bola da zaga do Sport para o goleiro Magrão. Árbitro deixou seguir.

3' QUAAAASE THIAGO NEVES... Passe de Henrique para Thiago Neves. Livre, o TN30 bateu colocado no travessão. Na sobra, Sassá, impedido, mandou para fora.

2' Levantamento de Thiago Neves, a zaga rubro-negra corta para fora da grande área.

1' Falta para o Cruzeiro. Ezequiel sofreu a infração.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO, COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

Nenhum dos dois times mudaram as formações iniciais.

Equipes de volta para o segundo tempo.

Se o técnico Vanderlei Luxemburgo quiser mexer no Leão da Ilha na etapa final, ele tem no banco de reservas: Agenor, Durval, Igor, Anselmo, Sander, Raul Prata, Rodrigo, Thomás, Juninho, Rogério e Índio.

Caso o técnico Mano Menezes queira mexer no time celeste para o segundo tempo, ele tem a seu serviço: Rafael, Lucas França, Lucas Silva, Bryan, Messidoro, Robinho, Lennon, Elber, Arthur, Nonoca e Raniel.

Jogadores saindo para os vestiários. Cruzeirenses satisfeitos com o primeiro tempo. Rubro-negros mantém a confiança em uma reação na etapa final.

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO. CRUZEIRO 1 x 0 SPORT RECIFE.

46' QUE PERIGO, CRUZEIRO... Ezequiel recebeu a bola na direita, bateu cruzado, a bola passou por Thiago Neves, que não toca para o gol.

44' Mais dois minutos, vamos até 47.

43' QUAAAASE CRUZEIROO... Thiago Neves bate falta, Léo sobe, toca de cabeça, e a bola bate no travessão. Quase o segundo gol celeste.

42' Rafinha faz jogada individual, e sofre falta de Mena.

40' Alisson puxa contra-ataque, passa para Thiago Neves, que cruza fechado demais. Magrão defende.

39' Sport pressiona, Patrick tenta cruzamento, mas a zaga corta. Lateral para o rubro-negro.

38' Samuel Xavier pega a bola pela direita, cruza para a grande área, mas erra. Tiro de meta para o Cruzeiro.

32' Passe de Ezequiel para Sassá, e tocou de cabeça para o gol, de leve, e a bola entrou nas redes de Magrão. É GOL, É GOL, É GOL DO CRUZEIRO

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO...

31' Thiago Neves puxa o contra-ataque, bate para o gol, mas a bola desvia. Magrão defende.

30' Bola levantada, mas a zaga rubro-negra corta.

29' Escanteio para o Cruzeiro

28' Até o momento, Cruzeiro só assustou em cobranças de falta. Por sua vez, Sport finalizou três vezes, sendo duas com perigo.

26' DE NOVO, ANDRÉ.... Bola lançada para André, que ganhou na velocidade, entrou na área, e com pouco ângulo, bateu cruzado e errou.

25' QUAAAASE GOL DE ANDRÉ.... Cruzamento para grande área de Samuel Xavier, e André sobe mais que Léo e Artur cabeceando a bola que saiu pela linha de fundo.

24' Bola lançada para Sassá, mas o centroavante estava impedido.

23' Cruzeiro ocupa todo o campo de ataque.

22' Sport puxa contra-ataque. Lenis toca para Mena, que erra o cruzamento. Henrique corta para o Cruzeiro.

20' O técnico Mano Menezes leva uma dura do árbitro da partida Caio Max Augusto Vieira.

18' Quando o Sport está com a bola, o time cruzeirense se defende muito bem. O posicionamento é quase perfeito.

17' QUASE CRUZEIRO... Alisson puxou o contra-ataque, Sassá fechou no meio. O cruzamento veio para Rafinha que errou o posicionamento.

15' Muitos erros de passe por parte dos dois times. As marcações de Cruzeiro e Sport predominam.

13' Sport ocupa o campo de ataque, mas para na marcação do Cruzeiro.

11' AAAHHH THIAGO NEVES... Bateu mal e praticamente recuou nas mãos do goleiro Magrão.

10' Falta para o Cruzeiro. Thiago Neves sofreu a infração. Pode bater direto ou levantar na grande área.

9' Sport tenta ocupar o campo de ataque, mas a defesa do Cruzeiro retoma com facilidade.

6' UUUUHHHH! QUASE... Levantamento fechado de Thiago Neves, fechado, e Magrão saiu do gol para fazer a defesa.

6' Falta para o Cruzeiro. Diego Souza cometeu em Hudson. Bola será alçada pelo lado esquerdo.

5' Diego Souza faz cruzamento, na primeira trave, e André cabeceia pela linha de fundo. Primeira chegada de perigo no jogo.

4' Escanteio para o Sport

3' Ezequiel tenta cruzamento na grande área, mas a bola não chega ao Sassá. Magrão defende.

2' Sport tenta trabalhar a bola. Toques rápidos tentando envolver os jogadores do Cruzeiro que ficam no campo defensivo.

1' Cruzeiro tenta a primeira chegada no ataque, mas Sassá cometeu falta de ataque.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO, COMEÇA O JOGO ENTRE CRUZEIRO X SPORT

Sport Recife está em campo com seu uniforme principal. Camisa rubro-negra, calção preto e meiões pretos.

Cruzeiro jogará com uniforme número 2. Camisa, calção e meiões brancos.

Jogadores de Cruzeiro e Sport. Execução do Hino Nacional Brasileiro

Jogos históricos:



Sport 4 x 1 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro de 1997 - Veja o vídeo abaixo

Jogos históricos:



Cruzeiro 5 x 1 Sport Recife - Campeonato Brasileiro de 1991 - Veja o vídeo abaixo

Retrospecto entre Cruzeiro x Sport Recife:



Jogos: 40

Vitórias do Cruzeiro: 19 (17 pelo Brasileirão, 1 por amistoso e 1 pelo Torneio Heleno Nunes.

Vitórias do Sport: 9 (todos pelo Brasileirão)

Empates: 12 (9 pelo Brasileirão e 3 por amistosos)

Gols do Cruzeiro: 53 (45 pelo Brasileirão, 4 por amistosos e 4 pelo Torneio Heleno Nunes)

Gols do Sport: 27 (25 pelo Brasileirão e 2 por amistosos)



Fonte: Cruzeiropédia

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - CBF/RN

Auxiliares: Vinicius Melo de Lima e Jean Marcio dos Santos, ambos CBF/RN

Quarto árbitro: Flavio Gomes Barroca - CBF/RN

Árbitro assistente 1: Italo Medeiros de Azevedo - CBF/RN

Árbitro assistente 2: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro - CBF/RN



Sport também definido para encarar o Cruzeiro: Magrão; Samuel Xavier, Osvaldo Henríquez, Ronaldo Alves e Mena; Rithely, Patrick e Everton Felipe; Diego Souza, André e Reinaldo Lenis.





Cruzeiro definido para o jogo contra o Sport: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Sassá.



Jogadores pendurados no Sport: Everton Felipe, Patrick, Henríquez, Anselmo

Jogadores pendurados no Cruzeiro: Léo, Robinho, Sassá e Thiago Neves

A grande novidade do Sport é a contratação do volante Wesley, de 29 anos. O jogador desligou-se do São Paulo esta semana e foi um pedido de Vanderlei Luxemburgo, que já trabalhou com o atleta no Santos. O anúncio deve acontecer até amanhã. (Foto: Érico Leonan/sãopaulofc.net)??



??

Buscando voltar a vencer após três jogos, o técnico Vanderlei Luxemburgo fará apenas uma mudança no Sport: Samuel Xavier retorna de suspensão e Raul Prata vai para o banco de reservas. Os demais jogadores serão que entraram em campo contra a Ponte Preta, na última rodada.

Pensando na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes deve colocar equipe alternativa em campo. Já não teria o zagueiro Digão e o atacante Rafael Sóbis, suspensos. Ariel Cabral, lesionado, não joga mais em 2017. Lucas Romero, com dores no tornozelo foi poupado. Manoel e Arrascaeta, próximos de retornar ao time, ainda não reúnem condições de jogo.

Já o Sport começou a rodada no G-6 do Brasileirão, mas com a vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO, o rubro-negro pernambucano caiu do sexto para o sétimo lugar. Tem 29 pontos. Venceu oito jogos, empatou cinco, e perdeu sete. Marcou 30 gols e levou 26.

Até o momento, o Cruzeiro tem 27 pontos, em 20 partidas disputadas. É o nono colocado na tabela de classificação. O time celeste venceu sete partidas, empatou seis, e perdeu outras sete. Marcou 23 gols e sofreu 19.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Cruzeiro x Sport, ao vivo no estádio Mineirão, valendo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo começara às 16hs. Aqui na VAVEL Brasil, a transmissão começa às 15h30. Fique conosco!