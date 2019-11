Resultado Grêmio x Atlético-PR no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Grêmio x Atlético-PR ao vivo minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

O próximo compromisso do Grêmio é na quarta-feira, contra o Cruzeiro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Já o Furacão volta a campo no próximo domingo(27), no Rio de Janeiro contra o Flamengo.

Com o empate, o Grêmio chega a 40 pontos, ficando 7 atrás do líder Corinthians. Já o Furacão vai aos 30 pontos na tabela de classificação da competição.

49' APITA O JUIZ! Fim de jogo na Arena.

47' PERDEU! D.Coutinho faz boa jogada, cruza para a área e Guilherme antecipa a aga gremista. A bola sai com perigo ao lado do gol de Paulo Victor.

45' Teremos 4 minutos de acréscimo nessa segunda etapa.

42' Cartão amareo para kaio.

35' Alteração no Furacão: entra Pablo no lugar de Sidcley.

35' Alteração no Furacão: Eduardo Henrique sai para entrada de Matheus Rosseto.

31' Alteração no Atlético-PR: Sai Éderson e entra D. Coutinho.

31' Cartão amarelo para Guilherme.

29' Alteração no Grêmio: Sai Lincoln par a entrda de Patrick.

18' Alteração no Grêmio: Entra Conrado no lugar de Marcelo Oliveira.

14' Alteração no Grêmio: Sai Léo Gomes para a entrada de Beto da Silva.

10' QUE JOGADA! Everton apicou chapéu no marcador, na hora do chute Weverton fechou o ângulo pra finalização gremista.

09' Ederspn recebe dentro da área, arrisca o chute e a bola sai direto pela linha de fundo.

05' Muito mal! Guilherme avançou no contra-ataque, tinha opções de passe mas preferiu chutar. A bola saiu direto pra fora.

04' Falta perigosa! Zé Ivaldo uxa a camisa de Kaio a um passo da grande área.

00' RECOMEÇA O JOGO NA ARENA!

47' Mão pro alto do juiz! Fim de jogo no primeiro tempo.

45' Teremos 2 minutos de acréscimo nessa primeira etapa.

42' O Grêmio tenta trocar passes, mas sem criar oportunidades.

33' Com perigo! Em ocbrança de falta, Nikão chuta e a bola passa com perigo da meta gremista.

31' Por cima do gol! Niikão faz boa jogada, cruza e a defesa do Grêmio afasta. No rebote, Guilherme arrisca o chute e a bola vai por cima do gol.

27' Cartão amarelo para Zé Ivaldo por falta em Fernandinho.

21' mais uma vez defende o goleiro do Grêmio! Esteban Pavez finaliza para a defesa de Paulo Victor.

20' Paulo Victor! Nikão faz boa jogada e cruza para a área, no entanto, o goleiro gremista sai para ficar coom a bola.

13' Com falta! Jailson avançava em direção da área, foi parado com falta.

09'Jogo trucad e sem oportunidades de gol até aqui. As equipes marcam com força e não proporcionam espaços ao adversário.

03' Lincoln sofre forte chegada e cai no ggramado. O meia recebe atendimento médico.

00' APITA O JUIZ! COMEÇA O JOGO NA ARENA DO GRÊMIO!

O Atlético-PR vem a campo com seu uniforme tradicional com camisa rubrio-negra. Calções brancos e meias pretas complementam o fardamento do furacão.

O Grêmio vem a campo com seu uniforme tradicional com camisa tricolor preta, branca e azul. Calções pretos e meias brancas complementam o fardamento gremista.

As equipes adentram ao gramado para a execução do hino nacional brasileiro.

Atlético-PR confirmado: Weverton, Eduardo, Sidcley, Nikão, Paulo André, Guilherme, Pavez, Zé Ivaldo, Fabricio e Ederson

Grêmio confirmdo: Paulo Victor; Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Kaio, Lincoln, Léo Moura e Fernandinho; Everton.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Grêmio x Atlético-PR ao vivo, valendo para Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 11h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O histórico do confronto Grêmio x Atlético-PR tem vantagem tricolor. Após 66 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 32vezes, marcando 15 gols. Já o Atlético-PR superou os gaúchos em 15 oportunidades, tendo marcado 69 gols, além dos 19 empates entre as duas equipes.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Grêmio x Atlético-PR terá Jailson Macedo Freitas como juiz da partida, auxiliado por Alessandro Rocha Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (trio baiano) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Atlético-PR deve ser: Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Fabrício; Pavez, Matheus Rossetto, Guilherme e Nikão; Lucas Fernandes e Ribamar.

Já o Atlético-PR vive grande fase no ano e mantendo bom desempenho depois da chegada do técnico Fabiano Soares. Antes na zona de rebaixamento, o furacão visa a classificação para a Libertadores 2018, depois de fazer uma das melhores campanhas de sua história na competição em 2017, depois de ser eliminado nas oitavas de final contra o Santos.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Paulo Victor; Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Machado, Kaio, Lincoln e Fernandinho; Everton.

O Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador pediu para não ser relacionado e é desfalque à algumas semanas. Logo, o meia Douglas e o centro-avante Jael se recuperam do rompimento dos ligamento de seus joelhos sofrido no início do ano. Além disso, o recém contratado atacante Michael Arroyo se recupera de fratura no nariz. Logo, o zagueiro Rafael Thyere ainda está em recuperação de lesão muscular.

O técnico Renato Portaluppi irá optar por uma equipe inteiramente alternativa, nem mesmo relacionando diversos titulares para poupa-los para as semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro. O técnico Renato optou por manter Léo Moura no time, logo, no meio de campo. Além disso, Fernandinho e Everton são os outros destaques dessa equipe alternativa tricolor.

O Grêmio vem a campo neste domingo com o objetivo de diminuir a vantagem para o líder Corinthians, que perdeu sua invencibilidade para o vice-lanterna Vitória, em plena Arena Itaquera. O tricolor gaúcho irá poupar boa parte do time principal, levando em consideração a disputa da decisão das semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro.