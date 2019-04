Buscando recuperação, Ponte Preta enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão

Jogo entre Ponte Preta e Botafogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, disputado no Moisés Lucarelli

Com diferentes objetivos ao decorrer dessa temporada, Ponte Preta e Botafogo farão um dos jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 no Moisés Lucarelli, em Campinas, nesse domingo (20) às 16h. A arbitragem fica por conta de Dewson Fernandes Freitas da Silva, que será auxiliado por Hélcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimba, todos do Pará.

Vindo de uma sequência negativa no campeonato, a equipe treinada por Gilson Kleina é ameaçada de entrar na zona de rebaixamento, já que está apenas a dois pontos à frente do 17º colocado, a Chapecoense. Na última rodada, a Macaca foi até Recife, mas não conseguiu tirar o zero do placar contra o Sport.

O Botafogo, por sua vez, se recuperou na última rodada ao vencer o Grêmio por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos e atualmente ocupa a oitava posição na tabela, estando apenas um ponto atrás do sexto colocado. Visando uma vaga no G6, mas ao mesmo tempo pensando no confronto de meio de semana, o treinador Jair Ventura, provavelmente, fará mudanças na escalação.

No primeiro turno, a equipe carioca saiu com o resultado positivo ao vencer por 2 a 0 dentro da sua casa, graças a gols de Bruno Silva e Rodrigo Lindoso. No Brasileirão do ano passado, porém, a vantagem vai para a Macaca: uma vitória por 2 a 0 em Campinas e um empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro.

Superação de momento ruim é prioridade para a Ponte

Sem vencer a quatro partidas – a última vez foi contra o Atlético-PR na 16ª rodada – o treinador Gilson Kleina conta com retornos importantes à sua equipe para tentar escapar dessa má fase. Marllon, que cumpriu suspensão, Elton, recuperado de um problema no joelho, e Emerson Sheik, que jogou no Botafogo em 2014, voltarão a jogar e estão confirmados no time titular

Além deles, há uma novidade no banco: vindo do Goiás, o atacante Léo Gamalho foi apresentado na última sexta-feira (18) como reforço da Ponte Preta. Sem fazer gols há três jogos, o atleta é mais uma opção que Gilson Kleina terá para o setor ofensivo da Macaca, que atualmente conta com Lucca e Sheik. Por outro lado, o meio campo Renato Cajá ficará de fora da partida por conta de uma inflamação no joelho.

Com a semana livre para trabalhar, o treinador destacou a importância do retorno desses jogadores ao time titular: “Com Elton, Marllon, Sheik, voltamos a ter um corpo, uma equipe mais consistente, volta a encorpar Temos também a opção do Léo Gamalho. Esse tempo para trabalhar foi importante para as coisas voltarem a funcionar novamente. Treinamos muita coisa tática, exigimos bastante dos jogadores, conversamos. Foi o que falei. Nossos principais reforços vieram do departamento médico”

Botafogo vai com a cabeça em decisão

Por conta do elenco curto, calendário cheio, com jogos quarta e domingo, e a presença na semifinal da Copa do Brasil, Jair Ventura se vê sem saída e será “obrigado” a poupar os seus principais jogadores visando o jogo da próxima quarta-feira (23) contra o Flamengo, no Maracanã. A prioridade do treinador é que os jogadores titulares estejam 100% fisicamente para esse confronto.

Dessa maneira, Leonardo Valencia, Marcos Vinicius, Brenner e Arnaldo, que não estão inscritos na Copa do Brasil, estão confirmados no time titular. Rodrigo Pimpão e Joel Carli, teoricamente titulares, vão jogar porque estão suspensos para o jogo do meio da próxima semana. Assim, Guilherme e Marcelo provavelmente não começarão entre os onze titulares.

Com um problema muscular, o experiente zagueiro Emerson Silva é dúvida para a partida. Caso não se recupere a tempo, Renan Fonseca ganharia uma vaga no time titular. No gol, dúvida pertinente na cabeça de Jair, Gatito, apesar de ter viajado, provavelmente ficará no banco e Jefferson começará a partida.

Autor do gol na última partida, Leandrinho, que joga como volante na formação do time alternativo, falou sobre essa situação: “Eu gosto de atuar mais recuado, inclusive já tinha jogado algumas vezes na base. A preferência por jogar mais recuado foi porque nesta posição eu vejo o jogo de frente, tenho mais a bola e consigo desenvolver melhor o meu estilo de jogo, que é muito baseado no passe e na leitura rápida das jogadas”