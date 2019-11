Resultado Fluminense x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro (2-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Fluminense x Atlético-MG. Até a próxima!

Com o resultado, o time carioca sobe à oitava posição com 30 pontos, e cola no G-6. Já a equipe mineira estaciona nos 26, ficando a três da zona de rebaizamento, em 13º.

O Fluminense vence o Atlético-MG por 2 a 1, no Maracanã. Henrique Dourado, duas vezes de cabeça, marcou para o Tricolor, enquanto Valdívia fez a favor do Galo.

49' FIM DE JOGO!

47' Fluminense segura a bola nesse fim e administra o resultado.

45' Vamos até 49'

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! MAIS UM DE DOURADO!! Scarpa cruza e o centroavante tricolor, novamente de cabeça, coloca o Tricolor na frente!!

41' Substituição no Atlético-MG! Sai: Cazares; Entra: Robinho

41' Substituições no Fluminense! Sai: Wellington Silva; Entra: Peu

39' Scarpa bate e bola vai à direita de Victor, sem perigo.

38' Orejuela sofre falta e Flu tem boa chance.

37' O Atlético-MG tem o jogo totalmente controlado e busca a virada. Assustado, Flu não mostra forças.

35' UUH!! Luan arrisca de longe e novamente assusta Júlio César!

34' CARTÃO AMARLEO PARA WENDEL! (Fluminense)

33' CARTÃO AMARLEO PARA FRED! (Atlético-MG)

32' QUASE A VIRADA!! Valdívia tabela com Fred e solta a bomba. Júlio César manda pra escanteio.

29' Substituição no Fluminense! Sai: Marlon Freitas; Entra: Marcos Jr

29' Substituição no Fluminense! Sai: Lucas; Entra: Matheus Alessandro

28' Fluminense fará a sua primeira alteração. Matheus Alessandro vai entrar.

27' Fred foi batsante hostilizado pela torcida do Flu ao entrar em campo.

26' Fluminense ainda não fez alterações, enquanto o Atlético-MG já queimou duas.

25' Substituição no Atlético-MG! Sai: Rafael Moura; Entra: Fred.

23' Fluminense sentiu o gol do Atlético e pouco conseguiu assustar.

22' Após começo intenso, jogo fica morno, mas com Atlético ainda superior.

20' Fred começa a aquecer e tem chances de entrar em breve no Atlético

19' Após cruzamento, Henrique corta e manda pra escanteio

18' Scarpa cobra e Victor manda pra escanteio.

17' Falta perigosa para o Fluminense. Scarpa na bola.

14' Fluminense fica com a bola, mas não confegue furar o bloqueio atleticano.

12' Atlético-MG já havia retornado melhor à etapa final e foi premiado com o gol de empate.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!! VALDÍVIA!! Meia tabela com Cazares, chuta rasteiro no canto e deixa tudo igual no Maracanã!!

11' Lateral tricolor volta ao gramado usando uma toca na cabeça

9' Lucas leva a pior em dividida com Fábio Santos

7' Chuva aperta no Maracanã

6' Após cruzamento, Rafael Moura cabeceia e Júlio César defende.

4' Atlético-MG tenta contra-ataque, mas Orejuela estraga ao desarmar Cazares.

3' Atlético-MG já queimou uma substituição. No Flu, Abel ainda não mexeu.

2' EXPULSÃO! Micale discutiu com árbitro no fim do primeiro tempo e foi expulso. Com isso, Diogo Giacomini assume o comando do banco de reservas

1' Começa a chover bem no Maracanã. Campo molhado, bola mais rápida.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

0' Substituição no Atlético-MG! Sai: Roger Bernardo; Entra: Valdívia

Jogadores retornam para a etapa final

Com gol de Henrique Dourado, o Fluminense vai vencendo o Atlético-MG, por 1 a 0, no Maracanã. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' Fim de primeiro tempo!

45' JÚLIO CÉSAR!! Elias recebe cruzamento e, livre, cabeceia para ótima defesa do goleiro tricolor!

42' RESPOSTA! Luan gira como um pivô e bate pela direita do gol do Flu.

40' Esse foi o 11º gol de Henrique Dourado no Brasileirão.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! HENRIQUE DOURADO!!! Após cobrança de escanteio, o camisa 9 tricolor cabeceia e abre o placar!!

37' CARTÃO AMARELO PARA LUAN! (Atlético-MG)

36' DE NOVO, VICTOR!! Scarpa chuta de primeira, bola passa por baixo das pernas de Léo Silva, e goleiro faz outra grande defesa. É o nome do jogo até aqui!

34' O Fluminense é o time que tem mais empates na competição, com nove.

32' Dourado tenta de voleio, mas acaba cometendo falta em Yago

30' Atlético-MG fica um pouco mais acuado nesse momento mediante a pressão do Flu.

29' No Galo, Fred, do banco, busca orientar os jogadores dentro do campo.

28' UUH!! Fluminense explora os lados do campo, principalmente o direito com o lateral Lucas, que bate de primeira para ótima defesa de Victor!

27' Scarpa finaliza, mas Leonardo Silva se joga e manda pra escanteio.

25' Jogo fica bastante movimentado no Maracanã!

23' Roger Bernardo cabeceia fraco, e Julio César defende.

22' Público no Maracanã é pequeno, porém, barulhento.

21' Fábio Santos cabeceia, mas se atrapalha e quase complica Victor.

20' Abel Braga e Micale bastante agitados à beira do campo.

18' Marcos Rocha arrisca, mas manda longe do gol.

17' He-Man consegue escanteio para o Atlético.

15' Caso vença, Atlético e Flu ficarão próximos ao G-6.

14' Jogo é corrido, porém morno no Maracanã!

12' UUH!! Scarpa emenda de primeira, de canhota, e Victor espalma!

11' Último confronto entre as equipes no Maracanã foi em agosto de 2015, com vitória para o Atlético-MG, por 2 a 1. Naquela ocasião, Ronaldinho Gaúcho estava no time carioca.

9' Rafael Moura tenta jogada individual pra cima do Henrique, cai, mas árbitro ignora.

8' UUH!! Dentro da área, Cazares chuta e Júlio César encaixa.

7' Robinho, ex-Figueirense e recém-contratado pelo Flu, está no Maracanã.

5' Atlético-MG responde com Rafael Moura, que tenta chute, mas é travado.

4' UUH!! Após cruzamento, Marlon Freitas chuta de pé direito, e Victor espalma!

3' BANCO DE LUXO! Micale tem como opções no banco de reservas Robinho e Fred.

2' Atlético-MG retoma a bola e sai jogando.

1' Fluminense inicia a partida com a posse de bola no campo de ataque.

0' Começa o jogo!

Times em campo. O Fluminense joga com o seu uniforme número 1 tradicional, com short e meiões brancos. Já o Atlético atua de blusa branca, short e meiões pretos.

Fluminense x Atlético-MG prontos para subirem ao gramado do Maracanã. A bola rola às 20h.

ATLÉTICO-MG TAMBÉM ESCALADO!

FLUMINENSE ESCALADO!

Delegações de Fluminense e Atlético-MG já estão no Maracanã. Em instantes, confirmaremos as escalações oficiais das equipes. Fique conosco!

Duelo de artilheiros: Henrique Dourado leva vantagem contra Fred na temporada

Antes contestado, Dourado espanta de vez fantasma de Fred

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam em busca de aproximação do G-6

A arbitragem do confronto Fluminense x Atlético-MG ao vivo fica por conta de Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP). Ele terá como auxiliares Rogerio Pablos Zanardo e Herman Brumel Vani, ambos também paulistas.

O Maracanã é o palco do jogo Fluminense x Atlético-MG. O estádio tem capacidade para 80 mil torcedores e promete receber bom público.

Já o Atlético-MG deve ter a seguinte escalação: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Bremer e Fábio Santos; Roger Bernardo, Yago e Elias; Cazares, Luan e Rafael Moura.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Julio César; Lucas, Renato Chaves e Léo; Marlon Freitas, Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado.

No Atlético-MG, o técnico Rogério Micale não poderá contar com o zagueiro Gabriel, poupado com dores. Com isso, surge a oportunidade para o jovem Bremer, que forma dupla com o experiente Leonardo Silva. Além disso, o Roger Bernando e Yago treinaram entre os titulares e devem herdar vagas de Adilson e Rafael Carioca, suspensos. Por fim, no ataque, Robinho e Fred permanecem no banco, assim, Luan e Rafael Moura seguem titulares.

''Estou esperando (oportunidade) desde que cheguei, dando meu máximo. Nas três, quatro partidas que atuei, fiz meu melhor. Espero ajudar meus companheiros a manter o bom desempenho fora de casa. Espero fazer uma bela partida e poder ajudar eles, se eu for entrar como titular ou como suplente'', disse Roger Bernardo.

Pela primeira vez no Brasileirão, o técnico do Fluminense, Abel Braga, conseguirá repetir a mesma escalação por duas rodadas seguidas, fato raro devido a lesões, suspensões e negociações. Para o jogo contra o Galo, havia a expectativa para os retornos do volante Douglas e do meia Sornoza, mas eles ainda não estão prontos, segundo Abel:

''Sornoza se encontra bem, mas, por vezes, sente o ritmo. Para este jogo, ainda não deve fazer parte do grupo. Se mantivermos os 11, seria a primeira vez (que repetimos o time) na rodada 21. É algo surreal'' - contou Abel, que falou sobre o confronto desta segunda: ''Atlético-MG foi bem no último jogo, vai vir aqui marcar alto. É um time qualificado, era um dos candidatos ao título, mas isso não significa nada. A gente tem tido bom rendimento. Estamos variando de sexto a décimo, mas atuamos de igual para igual. A tendência é de que os jogadores se soltem, o nosso coletivo começa a melhorar.''

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG leva vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 55 jogos, com 24 vitórias mineiras, 17 empates e 14 triunfos tricolores. Também, o Galo fez mais gols: 84 contra 66.

No primeiro turno da competição, pela segunda rodada, o Fluminense venceu o Atlético-MG, no Independência, por 2 a 1. Richarlison e Henrique Dourado marcaram para o Tricolor, enquanto Gabriel descontou.

Já o Atlético-MG voltou a vencer dentro de casa ao derrotar o Flamengo, no Independência, por 2 a 0. Fábio Santos e Rafael Moura marcaram os gols do jogo.

Na última rodada do Brasileirão, o Fluminense ficou apenas no empate sem gols contra o Santos, no Pacaembu.

Próximos na tabela de classificação, Fluminense x Atlético-MG fazem confronto direto de olho no G-6. O Tricolor é o 11ª colocado com 27 pontos, enquanto o Galo é 13º, com 26.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Atlético-MG ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio da Maracanã, nesta segunda-feira (21), às 20h.