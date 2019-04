Após sequência de empates, Abel comemora vitória: "Me fascina estar bem no Fluminense"

Abel Braga falou com a imprensa após a vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG, na noite desta segunda-feira, no Maracanã. O confronto foi vencido pelo Tricolor por 2 a 1, com um gol no fim do segundo tempo. Para o treinador, seu elenco vinha merecendo essa vitória a algumas rodadas e afirmou que o adversário mandou no jogo no segundo tempo.

''Estávamos merecendo essa vitória há algum tempo. Não nos falta altitude. Seis jogos sem perder, mas muitos empates e não saíamos do lugar. Essa rapaziada precisava dessa vitória, fomos merecedores. No momento mais difícil não abdicamos de buscar o gol. De forma até heroica, porque no segundo tempo o Atlético-MG mandava no jogo'', disse Abel.

Foto: Lucas Merçon / Fluminense

​Abel voltou a falar que recebeu propostas para sair do Flu neste ano e que recusou todas prontamente.

''Recebo convites toda hora. Principalmente para voltar para o mundo árabe. Mas isso não me fascina mais. O que me fascina é estar bem no Fluminense'', disse Abelão.

Abelão ainda comentou sobre a fase vivida por Henrique Dourado. O atacante marcou os gols da vitória Tricolor e foi bastante exaltado pelo torcida que gritou seu nome em provocação ao ex-atacante do Fluminense Fred que entrou no segundo tempo da partida nesta segunda.

"Sobre o Dourado, temos um ambiente muito bom. Isso se sente muito em Dourado, Cavalieri, Henrique... O quanto é importante para eles. O Dourado é solto, está feliz. É a nossa maior recompensa. Ele chega para trabalhar, mesmo quando o time não vence, feliz por estarmos juntos. Muito desse ambiente tem a ver com ele. Joga alegre, solto, se dedica. Ele tira as dúvidas comigo quando precisa, é adorado pelo grupo. Estava desacreditado, hoje é o artilheiro do campeonato. Não precisa falar mais nada'', finalizou Abel.