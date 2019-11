Resultado Chapecoense x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Encerramos aqui a transmissão. Desejamos aos amigos uma ótima noite e esperamos na próxima partida. Até lá.

No sufoco, no fim, na sorte! O Corinthians consegue de forma impressionante a vitória em plena Arena Condá! Dez pontos para o Grêmio.

94' Acabou!!

93' Minuto final.

92' O Timão abre dez pontos em relação ao vice!

91' ARTILHEIRO! Romero arranca em diagonal pela direita, toca dividindo com a zaga e sobra para Clayson, livre na esquerda. Ele tenta driblar Jandrei, toca forte, Jô ia passando da bola, desvia de bico e a bola vai devagar, devagar, devagar na direção do gol. Ela passa no meio dos dois zagueiro na pequena área e entra mansa na rede.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÕ!

89' CONFUSÃO. Reinaldo cobra lateral na área, Cássio pega, Túlio tromba, cai, juiz dá falta,a bola entra e não valia nada.

88' Um show de horror em Chapecó.

87' AMARELO, ROMERO. Pelo conjunto da obra.

86' Minutos finais de jogo.

85' MUDA A CHAPE: Diego Renan na vaga de Apodi.

84' Léo Santos fazendo um jogo muito seguro.

83' Minutos finais com fortes emoções.

82' MINHA NOSSA SENHORA! A Chape chega pela esquerda, Pedro Henrique e Moisés batem cabeça, a bola sobra para Túlio, que bate rasteiro e Léo Santos tirou debaixo das traves!

81' São quase 16 mil pessoas na Arena Condá nessa noite.

80' IMPRESSIONANTE! Jô cruza rasteiro da esquerda, Romero fechava na pequena área com Reinaldo e a bola foi morrendo devagar na rede. A zaga tirou debaixo do gol.

79' Rodriguinho prendeu, prendeu, prendeu, foi tocar e mandou um tijolo. Quase entrega a rapadura.

78' MUDA A CHAPE: Nenem na vaga de Luis Antônio.

77' MUDA O TIMÃO: Camacho na vaga de Gabriel.

76' Reinaldo bateu direto e na barreira.

75' AMARELO, MOISÉS. Por falta em Apodi quase pênalti, aliás.

74' JAAAAAAAAAAAAAAAAANDREI! Rodriguinho enfia na medida para Clayson, que entra livre na esquerda, tinha Jô livre entrando, tentou chutar cruzado e foi abafado por Jandrei!

73' A qualidade técnica da partida é perto do bizarro.

72' AMARELO, CLAYSON. Pegou por trás em Apodi.

71' Canto da torcida, canto e festa ao time, aos heróis da Chape.

70' Já já a torcida canta em homenagem às vítimas da Chapecoense.

69' Torcida da Chape aumenta o som!

68' Carille muda o lado de Romero. Atua agora pela direita.

67' MUDA O TIMÃO: Clayson na vaga de Marquinhos Gabriel.

66' Rodriguinho novamente se mata sozinho com a bola e sai com tudo em linha de fundo.

65' Reinaldo lança nas costa de Moisés, Wellington Paulista não domina e perde o lance.

64' Reinaldo cobrou o lateral tirando um pé do chão. Reversão.

63' MUDA A CHAPE: Júlio Cesar na vaga de Penilla.

62' Corinthians é melhor, mais perigoso nesse segundo tempo.

61' JANDREI! Fagner novamente aparece na linha de fundo, cruza bem e Jandrei se estica pra salvar do pé de Jô!

60' Jô chamando para jogadas no pivô. Alternativa.

59' Corinthians com 60% da posse de bola.

58' Oooooutro erro de passe de Rodriguinho puxando o contra-ataque.

57' Chape tenta atacar e chamar a torcida para o apoio.

56' Bola na área, dividida entre Romero e Jandrei, mas o bandeira parava anotando impedimento.

55' Um festival de erros de passes no meio-campo. Um dando presente ao outro.

54' Quando tem intensidade e movimentação, Corinthians leva perigo.

53' AMARELO, REINALDO. Por reclamação.

52' PRA FOOOORA! Fagner acionado pela direita. Ele olha e passa pra Rodriguinho, que chuta de primeira e a bola passa à esquerda do gol.

51' Apodi quis dar drible contra Moisés, escorregou, caiu e o jogo segue.

50' Agora foi Maycon quem recebe falta. Resposta alvinegra em cruzamento na área.

49' Cruzamento na área, Grolli testa fraquinho e Cássio pega.

48' Apodi novamente, agora dividindo e ganhando falta de Moisés.

47' APODI............... Luis Antônio deu um lançamento perfeito, Apodi entra na diagonal com espaço, armou o chute e....... Deixa quieto.

46' Moisés e Maycon tabelam pela esquerda e Fabrício Bruno afasta a boa chance alvinegra.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Etapa final deve ter mais emoções, até porque piorar esse jogo é quase impossível.

Corinthians teve um gol anulado de forma polêmica, mas é um horror. Carille faz milagre.

Uma primeira etapa horrorosa. A Chape tenta atacar, mas falta qualidade e assusta nas bolas cruzadas.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Cobrança de falta de Fagner, a bola passa por todo mundo e sai em linha de fundo.

43' Fagner aciona Marquinhos Gabriel e o juiz marca falta. Jogo parado.

42' Ainda faltam alguns minutos para acabar essa tragédia de primeiro tempo.

41' Fagner do céu.... Foi dominar e saiu com bola e tudo.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Falta velocidade, movimentação nos dois times, que aceitam passivamente a marcação.

38' Falta qualidade aos dois times. Desfalques alvinegros e cansaço da Chape podem atrapalhar.

37' Chape chega muito raramente e sem tanta posse. Corinthians é uma tragédia na criação.

36' FOOOOOOOOOORA! Wellington Paulista cruza da direita, Túlio ganha de cabeça contra Pedro Henrique e a bola passa queimando a trave direita de Cássio!

35' Os sistemas ofensivos dos dois times estão trágicos.

34' Timão roda a bola, mas não se mexe para dar opções.

33' Carille pede que Moisés apareça mais no ataque.

32' Corinthians acordou após gol anulado. Muita reclamação dos jogadores.

31' Jô está fora do jogo contra o Atlético-GO sábado que vem.

30' AMARELO, JÔ. Por reclamação.

29' GOOOOOOOOOOOOOOL QUE NÃO VALEU! Jô escapa pela esquerda, cruza pra trás, Rodriguinho divide com a zaga, fica com a sobra e marca. Mas o juizão deu toque de mão do meia alvinegro. Polêmico!!!!

28' Um show de horror nesse primeiro tempo em Chapecó.

27' Chape chega pela esquerda, Fagner afasta, pega no atacante rival e sai. Tiro de meta.

26' O jogo não é ruim... É péssimo. Meio-campo dos times sem nenhuma criatividade e só marcam e brigam pela bola.

25' Reinaldo quase enterra Rodriguinho em falta e discute com o juizão reclamando da marcação.

24' Romero foi tentar enfiada para Jô e mandou na mão de Jandrei.

23' A partida até aqui de Romero e Rodriguinho......

22' Marquinhos Gabriel ia deixando Maycon cara-a-cara, mas Rodriguinho meteu o pé no meio do caminho e matou ótimo ataque corinthiano.

21' Fagner lança Jô e o camisa 7 estava impedido. Acertou o bandeira.

20' Jô rouba a bola, arranca em ótimo contra-ataque, passa para Romero e o paraguaio.......... Tiro de meta.

19' Apesar de dois centroavantes no papel, Chapecoense atua com três atacantes, com Penilla na esquerda, Wellington da direita e Túlio centralizado.

18' Wellington Paulista dá um chapéu em Romero, peteca na linha lateral direita e a torcida aplaude.

17' Outra escapada de Fagner pela direita, mas cruzamento foi travado e Jandrei fica com a bola.

16' Jogo bem fraco. Chape erra muitos passes e Corinthians é lento na armação de jogo.

15' Marquinhos Gabriel arranca pela direita, mas Luis Antônio dá um balão na lua.

14' Tudo bem com o jogador da Chapecoense. Bola volta a rolar.

13' Dividida entre Rodriguinho e Lucas Marques. Pior para o jogador da Chape, que fica no chão.

12' Chape erra passes no meio, mas Corinthians é lento na troca de passes.

11' Luis Antônio mandou de fora de área e quase jogou fora do estádio.

10' Corinthians segue com mais posse e Chape tenta sair nos contra-ataques.

9' Jogo começa a se abrir. Interessante.

8' Boa escapada de Marquinhos e Fagner. O lateral entra na linha de fundo, cruza rasteiro e Grolli salva ótima chance.

7' Corinthians tenta resposta com Romero enfiando para Rodriguinho,mas o meia não dominou e perdeu boa chance.

6' SUSTO! Penilla cruza da esquerda, Wellington Paulista surge na frente Moisés, desvia e Cássio cai e pega firme.

5' Duelo interessante na lateral. Apodi x Romero. Um não desgruda do outro.

4' Começo beeeeeeem começo ainda. Os dois times não queimam ataques e o Corinthians tem mais a posse.

3' Jô aciona passagem de Rodriguinho pela meia-direita, mas Fabrício Bruno tomou a frente e a falta. Jogo parado.

2' Penilla foi tentar um drible de corpo contra Fagner, mas foi tão eficiente que driblou até a bola e saiu com tudo em lateral.

1' Os primeiros toques são corinthianos. Chape aguarda toda em seu campo.

0' Começou!

Tudo pronto. Um luta contra o rebaixamento e o outro quer colocar mais vantagem no topo da tabela.

Chape com camisa branca e uma listra grossa amarela, calção e meias brancas.

O Timão com camisa preta e listras brancas, calção e meias pretas.

Paulo Roberto Alves Jr é o dono do apito.

Bandeirão, muita festa e empolgação da torcida da Chape. Matando a saudade.

Equipes entram no gramado. Momento daquele tradicional Hino Nacional Brasileiro, Hino de Santa Catarina e o protocolo entre os times.

Outro nome especial presente no banco de reservas é Danilo. O veterano superou uma quase amputação para retornar e ajudar a equipe.

E Edílson Capetinha está presente no meio da Fiel. Baixinho, magrinho, está sendo esmagado por braços e celulares querendo fotos. Hilário.

Tanto a Chapecoense quanto o Corinthians também estão na Sul-Americana. A equipe verde enfrenta o Flamengo, enquanto o Timão tem duelo contra o Racing-Arg.

Depois de enfrentar Barcelona, Lyon e Urawa Reds, a Chape retorna ao seu palco tradicional para rever a torcida.

Arena Condá lotada. Fiel também comparece e esgotou sua carga de 2.600 ingressos.

E a Chape terá Allan Ruschel no banco. Momento que arrepia qualquer um. Sobrevivente da tragédia no ano passado e que comemora aniversário hoje.

A Chape com Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo; Lucas Mineiro, Lucas Marques, Luis Antônio, Penilla; Wellington Paulista, Túlio de Melo.

O Timão terá Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Léo Santos e Moisés; Gabriel e Maycon; Romero, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Jô.

Equipes escaladas e prontas para a duelo.

Os dois times terminaram o procedimento dentro do gramado. É a partida adiada depois do tour da Chape pela Europa e Ásia.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Chapecoense x Corinthians ao vivo valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Acompanhe conosco tudo a partir das 19h30 no horário de Brasília.

A Arena Condá certamente estará lotada e a partida será bem emocionante no reencontro entre time e torcida.

A Chape, que nunca perdeu na Arena Corinthians em três jogos, também nunca ganhou do Timão em seus domínios. Até hoje foram três jogos e três vitórias corinthianas.

O Corinthians que perdeu um atacante: Clayton voltou ao Atlético-MG, dono do jogador, que estava emprestado. O treinador do Galo pediu o seu retorno, mas o Timão não pedirá Marlone, que segue emprestado ao time mineiro.

Jadson, que atuou na partida contra o Vitória, nem se quer foi relacionado e ainda se recupera de lesão na costela. Pedrinho, com cirurgia na garganta, também é desfalque, mas Marquinhos Gabriel está recuperado e assume a titularidade na vaga de Clayson.

No entanto, o Timão terá uma série de desfalques: na zaga, Pablo ainda se recupera de lesão e dá lugar à Léo Santos. Balbuena, suspenso e também com lesão, deixa espaço para Pedro Henrique. Guilherme Arana, o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão, também está fora por lesão e dá lugar a Moisés.

Além disso, uma vitória praticamente deixa o Corinthians muito bem encaminhado rumo ao título, já que abriria dez pontos em relação ao vice, Grêmio.

Já o Timão terá enormes problemas. Após conhecer a primeira derrota no campeonato e acabar a sequência invicta de 34 partidas diante do Vitória, em plena Arena Corinthians, o alvinegro quer se reabilitar.

De volta, a equipe da Chape visitou o Palmeiras no último domingo e surpreendeu, vencendo por 2 a 0 e superando vários problemas.

No Velho Continente, amistosos contra Barcelona e Lyon, ambos com derrotas. Já na Copa Suruga, nova derrota para a equipe da casa.

E depois de muito tempo, a Chapecoense reencontrará sua torcida. A equipe viajou para a Europa disputar amistosos e ao Japão jogar a Copa Suruga.

Duelo válido pela 20ª rodada do campeonato. Partida que foi adiada após tour que a Chape fez pela Europa.

É dia de decisão na Copa do Brasil, mas também é dia de Brasileirão. O líder Corinthians viaja até Chapecó para encarar a Chapecoense.

