Resultado Flamengo x Botafogo na Copa do Brasil (1-0)

Flamengo vence Botafogo com gol de Diego e busca tetracampeonato da Copa do Brasil

23:40 Os times voltam a jogar, pela 22ª rodada do Brasileiro, às 16h deste domingo (27). Os rubro-negros recebem o Atlético-PR na Arena da Ilha, já os alvinegros visitam o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador

23:38 Os flamenguistas agora aguardam seu adversário na final, pois sairá após pênaltis

94' Fim de jogo no Maracanã para Flamengo 1x0 Botafogo! Com gol de Diego, o Mengão avança à decisão e vai em busca do tetracampeonato

93' Substituição no Flamengo! SAI Everton, ENTRA Rômulo

92' INCRÍVEL! Vinícius Júnior sai de cara para o gol, mas demora a chutar e é interceptado pela marcação

90' Quatro minutos de acréscimo

89' Minutos finais vão se aproximando. Torcida rubro-negra já comemora a classificação

87' Flamenguistas pressionam e seguem intensos no ataque mesmo com a vantagem no placar

85' UHHHHHHHH! Arão deixa de cabeça no meio e Vinícius Júnior manda uma bomba sobre o gol após girar sobre a marcação

84' Público total de 53.148, sendo 47.573 pagantes, gerando renda de R$ 2.955.550,00

83' Cartão amarelo para Leandrinho! Meia do Botafogo é punido por falta em Cuéllar

83' Substituição no Botafogo! SAI Guilherme, ENTRA Vinícius Tanque

82' Substituição no Botafogo! SAI Rodrigo Lindoso, ENTRA Gilson

80' Vem aí duas mudanças no Botafogo!

79' Substituição no Flamengo! SAI Réver, ENTRA Rafael Vaz

78' Substituição no Botafogo! SAI Matheus Fernandes, sendo mudança de última hora, ENTRA Leandrinho

77' Vizeu segue aquecendo, pois Guerrero pediu para seguir em campo. Já Pará, após pancada no tornozelo, acena para mudança

76' Jair Ventura chama Leandrinho! Vai ser a primeira mexida no Fogão e sair João Paulo

74' Agora, não teremos mais disputa por pênaltis. Qualquer empate dá a vaga ao Botafogo, porém o Flamengo fica com a classificação por conta da vitória

72' Guerrero pede para sair! Vem aí Felipe Vizeu no Mengão

71' Substituição no Flamengo! SAI Berrío, autor de um belo passe para o gol, ENTRA Vinícius Júnior

70' GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! DIEGO! Berrío faz grande lance pela direita, deixa Victor Luís para trás e cruza na medida para Diego que, de primeira, marca um golaço! Flamengo 1x0 Botafogo

68' Reinaldo Rueda chama Vinícius Júnior e a torcida vai ao delírio!

67' Metade da etapa final já se foi e o panorama segue em aberto para o último quarto de jogo

65' Incentivado pela torcida, o Flamengo vai para cima, já o Botafogo só se defende

63' UHHHHHHHHH! Diego chuta após confusão na área e a bola sai pela linha de fundo, desviando na marcação

61' Partida reinicializa e atleta botafoguense manca ainda fora de campo

59' Rodinei dá entrada dura em Guilherme e o duelo é paralisado. São 30 faltas até o momento

57' Berrío domina com a mão e sai reclamando que não teve intenção, no entanto o árbitro paralisa o lance

55' Pará cruza, Everton escora e Guerrero, de voleio, manda sem força e Gatito defende seguro. Torcida e jogadores, porém, reclamam de desvio na mão de Marcelo. Arbitragem nada marca

53' Jogo é reiniciado após atendimento ao jovem meio-campista

51' Matheus Fernandes cai após entrada dura de Cuéllar e é atendido em campo

49' Jogo segue truncado e com os flamenguistas saindo mais ao ataque

47' UHHHHHHHHHHHH! Pará cruza bem na pequena área e Willian Arão cabeceia com perigo

46' Duelo volta tão equilibrado quanto esteve e sem muitos lances

45' Começa o segundo tempo de Flamengo 0x0 Botafogo! Serão os últimos 45 minutos de bola rolando

Equipes de volta sem nenhuma mudança. Vai rolar a bola

Times já já voltam a campo

45+2' Fim de primeiro tempo no Maracanã para Flamengo 0x0 Botafogo! Times fazem jogo equilibrado e ficam no empate sem gols

45' Dois minutos de acréscimo

43' UHHHHHHHHH! Matheus Fernandes pega a sobra da entrada da área e chuta próximo à trave direita

42' Jogo vai se aproximando dos minutos finais na primeira etapa e segue em aberto

41' Cartão amarelo para Bruno Silva! Volante do Botafogo é punido por falta em Réver

39' Confronto é reiniciado após atendimento ao arqueiro rubro-negro

37' Goleiro Thiago cai após se chocar com Réver e a partida é paralisada

36' Atletas dos dois lados seguem reclamando acintosamente do árbitro

35' Cartão amarelo para Roger! Atacante do Flamengo é punido por falta em Willian Arão

34' Jogadores flamenguistas vão para cima do árbitro reclamar de falta de critério, mas apenas o peruano é punido

33' Cartão amarelo para Guerrero! Atacante do Flamengo contesta falta marcada e é advertido, ficando suspenso para a primeira partida da final, se o Fla avançar

32' Duelo é nervoso e com poucos lances ofensivos

30' Meia hora de bola rolando e a decisão segue em aberto

29' Roger e Willian Arão são chamados atenção do árbitro neste momento por confusão na pequena área

28' Já o Botafogo, mais recuado, tenta surpreender no contra-ataque, pois um gol facilita sua situação

27' Flamengo adianta a marcação e sai mais ao setor ofensivo

26' Jogo é pouco movimentado de lances ofensivos e bastante equilibrado até o momento

25' Agora é a vez dos alvinegros retrucarem e começarem a cantar

24' Torcedores rubro-negros seguem cantando alto para incentivar o time

23' João Paulo chuta cruzado direto para fora e não aproveita a chance

22' Metade da primeira parte está indo embora e o panorama continua o mais imprevisível possível

21' Duelo é equilibrado e com poucos lances ofensivos

20' Posse de bola: Flamengo 62%x38% Botafogo

19' Everton cruza na pequena área após passe de Pará, mas Guerrero faz falta em Igor Rabello ao cabecear e o lance foi impugnado

18' Partida é reiniciada depois de atendimento ao goleiro botafoguense

17' Gatito cai após choque na pequena área e o jogo é paralisado

16' Jogadores começam a se desentender em campo e o árbitro conversa para evitar confusão generalizada

15' Wilton Pereira Sampaio chama a atenção de Guilherme após falta em Diego

14' Botafogo troca passes e procura espaços para chegar ao ataque, mas não é criativo

13' Confronto fica mais acelerado e com as equipes indo para cima

12' UHHHHHHHHH! Guerrero fica com a sobra após corte errado de Luís Ricardo, aproveita escorregão de Igor Rabello e chuta no canto esquerdo, mas Gatito tira com a ponta dos dedos

11' Torcida do Flamengo canta alto e tenta incentivar a equipe para o jogo

10' Diego aparece livre na intermediária e tenta o chute, mas Gatito faz a defesa seguro

9' Apesar de ter bola rolando, torcedores ainda chegam na arquibancada. Expectativa muito boa para o público

8' Sem criatividade, os times deixam o jogo truncado e sem muita emoção

7' Bem no sistema defensivo, os dois lados se seguram bem no começo e usam o contra-ataque como uma arma crucial

6' Precisando da vitória, as equipes tentam qualquer espaço para sair com a vantagem no placar. Novo empate sem gols leva a decisão para pênaltis

5' Botafogo vai mais incisivo ao ataque nesse início, mas o Flamengo sabe se defender bem e segura os ímpetos do rival

4' Mais de 50 mil torcedores presentes ao Maracanã! Festa é bonita pelos dois lados

3' Times trocam passes buscando opções para chegar ao setor ofensivo

2' Roger vai até a linha de fundo pela direita e cruza para Guilherme, que cabeceia sobre o gol e perde boa chance

1' Jogo começa truncado e bastante equilibrado, com os times procurando alternativas de atacar

0' Bola rolando para Flamengo x Botafogo no Maracanã! Saída de bola é dos flamenguistas

21:44 Um minuto de silêncio em homenagem a Luís Carlos Vasconcelos da Silva, ex-jogador do Flamengo e falecido recentemente

21:42 Praticamente tudo proto para a partida começar! Jogo de ida foi 0x0 e o panorama fica em aberto para a decisão. Vale vaga na finalíssima

21:40 TIMES EM CAMPO! Torcidas fazem a festa, com os flamenguistas de uniforme rubro-negro e os botafoguenses de uniforme alvinegro

21:23 | Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da semifinal, assistido por Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence; Marcio Soares Maciel é o quarto árbitro

Foto: Divulgação/Flamengo

21:11 | Flamengo leva vantagem nos confrontos diretos contra o Botafogo

Foto: Divulgação/Flamengo

21:09 | Presidente Eduardo Bandeira de Mello entrega camisa comemorativa para Juan; zagueiro completa 300 jogos com o uniforme do Flamengo

Foto: Divulgação/Flamengo

21:05 | Flamengo também sobe para o aquecimento com muita festa da torcida rubro-negra

Foto: Divulgação/Flamengo

21:03 | Além dos goleiros, os demais jogadores também já estão no gramado para o trabalho de aquecimento

Foto: Divulgação/BFR

21:02 | Gatito e Jefferson sobem para aquecimento

Foto: Divulgação/BFR

20:55 | Maracanã vai enchendo; expectativa é de 60 mil torcedores no estádio carioca

Foto: Divulgação/Flamengo

20:52 | No banco de reservas, Jair Ventura tem a sua disposição: Jefferson; Emerson, Emerson Silva; Gilson, Fernandes, Igor Cássio, Vinícius; Leandro, Fernando, Wenderson, Dudu Cearense e Ezequiel

20:51 | BOTAFOGO ESCALADO: Gatito Fernandéz; Luis Ricardo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes; Bruno Silva, João Paulo e Guilherme; Roger

20:50 | No banco de reservas, Reinaldo Rueda tem a disposição: Gabriel Batista; Trauco, Rafael VAz, Leo Duarte; Márcio Araújo, Rômulo e Mancuello; Matheus Sávio, Lucas Paquetá, Gabriel; Vinícius Jr. e Felipe Vizeu

20:46 | FLAMENGO ESCALADO: Thiago; Rodinei, Réver, Juan e Pará; Cuéllar e Willian Arão; Berrío, Diego e Everton; Guerrero

Foto: Divulgação/Flamengo

20:42 | Linda foto aérea do Maracanã; falta pouco!!

Foto: Divulgação/Flamengo

20:39 | Já nos arredores do Maracanã, a torcida do Botafogo está no tradicional 'esquenta' para o jogo; falta pouco mais de uma hora para a bola rolar

Foto: Divulgação/BFR

20:26 | Torcida do Flamengo vai ocupando seu espaço por aqui; torcedor está confiante na classificação para mais uma final da Copa do Brasil

Foto: Divulgação/Flamengo

20:21 | Botafogo também acaba de chegar no Maracanã e já estão no vestiário

Foto: Divulgação/BFR

20:12 | Flamengo já chegou no Maracanã; Paolo Guerrero desceu no ônibus junto com os companheiros e existe a expectativa de ele iniciar no time titular; a escalação oficial sai daqui a meia hora

20:01 | Botafogo já deixa a concentração e também seguem a caminho do Maracanã

Foto: Divulgação/BFR

19:51 | Companheiros de imprensa já aguardam a chegada do ônibus do Flamengo por aqui

Foto:Divulgação/Flamengo

19:48 | Maracanã já com as cores do mandante Flamengo; estádio estará pintado de rubro-negra nesta noite carioca

Foto: Divulgação/Flamengo

19:45 | O vestiário do Botafogo também já está pronto no Maracanã!

Foto: Reprodução/Botafogo

19:30 | Com o ônibus já a caminho do Maracanã, o vestiário do Flamengo está preparado para a chegada dos jogadores! Pouco mais de duas horas para o início do clássico carioca!!

Foto: Divulgação/Flamengo

19:20 | Torcida do Flamengo já vai chegando por aqui; haverá chuva de papel picado e mosaico por parte dos torcedores rubro-negros dentro do Maracanã

Foto: Divulgação/Flamengo

19:17 | A última parcial de ingressos para a torcida do Botafogo foi divulgada na tarde desta quarta: 2.156 ingressos já foram comercializados para os alvinegros

Foto: Vitor Silva / SS Press / BFR

19:15 | Iniciamos por aqui a transmissão em tempo real do clássico entre Flamengo e Botafogo, na semifinal da Copa do Brasil. Expectativa de casa cheia no Maracanã, com o time rubro-negro esgotando toda sua carga de ingressos

Boa noite, torcedor! A partir de agora você acompanha tudo do clássico entre Flamengo x Botafogo ao vivo, que decidirá uma das vagas na grande decisão da Copa do Brasil de 2017. A transmissão começará horas antes da partida, que tem início às 21h45.

Além dos problemas em relação à venda de ingressos, confira outras situações que apimentam a decisão desta quarta-feira (23): Botafogo e Flamengo: um clássico que começou fora do campo

Para a torcida do Flamengo, ingressos esgotados. Para a torcida do Botafogo, a última parcial divulgada foi de 1.661 ingressos comercializados.

O Flamengo, além de Berrío e Renê, não terá Diego Alves, Éverton Ribeiro, Geuvânio e Rhodolfo, que chegaram ao clube após o prazo de inscrição.

Rueda também analisou o Botafogo, que já foi seu rival na Libertadores quando comandava o Atlético Nacional: "É um adversário maduro e em bom momento. Está muito focado e obediente taticamente. Eles têm como fazer os dois fácil, ou sair para buscar o jogo ou esperar e sair fortes no contra-ataque. Temos que jogar, porque eles podem apresentar as duas opções", completou.

Sem Diego Alves, por ter chego no meio da janela e o prazo de inscrição já ter encerrado, Muralha seria o titular, mas como foi expulso no jogo de ida, Thiago assume a vaga. Rueda espera que o goleiro dê conta do recado: "O Thiago era uma opção para começar contra o Atlético-GO. Mas, tivemos um problema com Renê e também precisamos de uma reação no Brasileirão. Ele não pôde entrar. Amanhã vai ter a responsabilidade e espero que faça um bom jogo", completou.

Vinicius Junior pode ser o provável substituto de Berrío. Segundo o comandante rubro-negro, o menino tem méritos para ser titular: "Fez um bom jogo, vai melhorar, crescer, tem méritos para ser titular. É uma avaliação para se fazer e tomar. Sempre buscando o melhor para ele e para a equipe", afirmou.

Novidade pode ser a volta de Paolo Guerrero ao time. O peruano se recupera de lesão e pode ter condições de voltar. Rueda gosta da ideia: "É importante não forçar. Ele tem muita motivação. É uma decisão para avaliar quanto tempo pode estar no campo. De acordo com rendimento, com o jogo. Se inicia ou com quantos minutos pode entrar. Vamos considerar isso. Mas é difícil determinar quanto tempo. Vai ser um jogo intenso e vai ser determinante a intensidade que se joga para ter o tempo de participação", disse.

O colombiano Orlando Berrío é dúvida para o jogo. O atacante sofreu forte entrada de Rodrigo Pimpão no jogo de ida e ainda não está 100% recuperado.

O Fla chega para o duelo Flamengo x Botafogo ao vivo com alguns problemas. Além do goleiro Muralha, expulso no jogo de ida, Renê, que se machucou no sábado em partida pelo Campeonato Brasileiro, também está fora.

O técnico do time de General não crê em vantagem, já que o Botafogo não venceu em casa. Jair espera um jogo aberto e prega busca pelo equilíbrio: "A vantagem seria se tivéssemos ganho a partida de ida. Não conseguimos. Não vejo vantagem. Vejo um jogo totalmente aberto. É lógico que não levamos gol em casa, mas também não fizemos. Tudo pode acontecer. Vamos buscar o equilíbrio. Se conseguirmos um gol, ficaremos ainda mais vivos", disse.

Sobre Reinaldo Rueda, colombiano recém-chegado ao comando técnico do Flamengo, o técnico do Botafogo fez elogios e pregou certa cautela com as armas do treinador rubro-negro: "Ele já teve tempo para trabalhar, um tempo maior para conhecer os seus atletas. O Botafogo ele conhece bem. Sabemos que podemos ter algumas surpresas. O sistema que o Flamengo joga é o mesmo que ele foi campeão da Libertadores. Temos que tomar cuidado com algumas surpresas, mas também temos nossas armas e nossa estratégia", finalizou.

Jair espera um jogo mais bem jogado que o de semana passada, além de ressaltar que torce para que as confusões passem longe do clássico e que seja de paz: "Quanto mais difícil, mais comemorado. É nosso grande rival, mas que seja o clássico da paz. Rivalidade apenas durante o jogo. Tivemos alguns incidentes fora de campo recentemente e que não se repitam. Foi um jogo muito ruim tecnicamente, as duas equipes foram muito abaixo. Por ser o segundo jogo, acredito em um jogo melhor e maisequilibrado", afirmou.

Na coletiva dessa terça-feira (22), o comandante alvinegro demonstro certa preocupação com individualidade de alguns atletas rubro-negros: "Eles têm o poder de decisão de grandes jogadores. Guerrero, que não sabemos se joga, Diego, Everton, que foi meu jogador aqui. É claro que lá tem trabalho, mas os grandes jogadores desequilibram em algum momento. Essa é a situação que me preocupa. O Vinícius Junior é um jogador diferenciado. Até por isso já foi vendido. Os valores individuais e o talento são o grande pesadelo e tiram o sono do treinador adversário", comentou.

Jair tem outros desfalques além de seu capitão e atacante. Léo Valência, Marcos Vinicius, Brenner e Arnaldo, que chegaram após o prazo de inscrição, não estarão à disposição do técnico glorioso.

O técnico Jair Ventura faz mistério sobre a escalação inicial, mas deve optar por Marcelo e Guilherme para serem os substitutos de Carli e Pimpão.

O Botafogo tem dois desfalques importantes para o duelo. O zagueiro e capitão Joel Carli, expulso no jogo de ida, está fora do jogo no Maracanã, assim como o atacante Rodrigo Pimpão, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

O gol fora de casa é critério de desempate na atual ocasião. Normalmente em clássicos estaduais isso não ocorre, mas como às partidas não serão no mesmo local, o gol fora valerá por dois em caso de igualdade no placar agregado.

O jogo Flamengo x Botafogo de ida, na última quarta-feira (16), disputada no estádio Nilton Santos, acabou em 0 a 0. Logo, para o jogo desta quarta (23), qualquer empate com gols classifica o Botafogo para decisão. Quem vencer avança. Em caso de novo 0 a 0, teremos pênaltis.