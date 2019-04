Destaque na Série A, Everton Felipe atrai interesse do Spartak e pode deixar Sport

O meio campista rubro-negro Everton Felipe vem sendo sondando pela direção do Spartak Moscou e o jogador está bem próximo de um acerto com time russo. O atleta iria disputar a próxima Liga dos Campeões. O Sport deve receber uma oferta milionária. O Spartak é o atual campeão russo.

Everton Felipe confirmou a proposta do clube, na primeira sondagem, o Sport recusou, mas o clube russo não desistiu e aumentou a oferta para 3 milhões de euros, em reais fica em torno de 13 milhões.

O vice-presidente de futebol Gustavo Dubeux falou que o clube não recebeu nenhuma proposta por Everton, mas o atleta confirmou que o empresário Marineu Barros está quase fechando a negociação. O jogador já tem aprovação do técnico do Spartak, Massimo Carrera.

Everton Felipe faz a melhor temporada pelo Sport. Em fevereiro, o jogador teve o contrato estendido até 2022 e o salário reajustado. Com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o meio-campista de 20 anos assumiu a titularidade no time e vem se destacando como uma das peças na campanha que o Sport faz na Série A do Campeonato Brasileiro.

O Spartak Moscou conta com três brasileiros em seu elenco. São eles Maurício (ex-zagueiro do rubro-negro), Fernando (ex-volante do Grêmio) e Luiz Adriano (ex-atacante do Internacional).