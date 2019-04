Meia Wesley celebra acerto com Sport: "Não estava sendo aproveitado no São Paulo"

Renascer. Esse é o principal objetivo de todo jogador quando está com a fase abaixo do esperado. Tentando dar um novo ânimo à carreira do meia Wesley, que estava sem espaço no São Paulo, o Sport firmou um vínculo até o fim da temporada. O time, inclusive, tem ainda a opção de compra ao término contrato em possível bom rendimento.

Após realizar exames médicos de praxe e treinar junto ao restante dos companheiros, o novo atleta rubro-negro demonstra estar agraciado e motivado com o acerto. Por faltas de oportunidade entre os titulares e tentando ressurgir profissionalmente, o meio-campista busca retribuir a chance cedida pelos pernambucanos.

"Eu não estava sendo aproveitado lá pelo São Paulo. Conversei com o professor Dorival Júnior e procurei outro caminho. É um baita desafio vir para cá e estou muito feliz. Quero demonstrar da melhor maneira a oportunidade cedida pelo Sport para minha vida, que é apenas dentro de campo", declarou o camisa 28, que valoriza a equipe e a torcida, já que foi adversário em outras vezes.

Wesley não vinha rendendo no São Paulo e tenta ressurgir na carreira pelo Leão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Já joguei contra o Sport aqui e sei da dificuldade que é. Sei o quanto o Sport é grande. Quero a torcida do nosso lado para nós conquistarmos nossos objetivos e sermos felizes. Sei das dificuldades sofridas durante a competição e é super natural se tratando do Brasileiro, porém nossa equipe está focada e ciente do que tem que fazer", completou.

Além do Tricolor Paulista, acumula passagens por Atlético-PR, Werder Bremen e Palmeiras. Foi revelado, em 2007, no Santos pelo seu - agora - atual técnico Vanderlei Luxemburgo, sendo um dos principais nomes na Copa do Brasil 2010 junto a Paulo Henrique Ganso, Neymar e André na conquista.

O armador não poderá jogar a Copa Sul-Americana, pois já foi inscrito pelo ex-clube na primeira fase. Assim como Diego Souza e André, foi à Seleção Brasileira, mas em 2010 e sob o comando de Mano Menezes. Na Canarinho, foi convocado por duas vezes, sendo reserva em duelos com Irã e Ucrânia, entrando somente nos minutos finais.