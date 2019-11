Após demissão de Milton Mendes, Vasco confirma contratação de Zé Ricardo

Buscando se restabilizar no Campeonato Brasileiro, o Vasco optou por Zé Ricardo para o lugar de Milton Mendes. O novo treinador vascaíno, que já teve passagem pelo clube no futebol de salão durante a década de 90, e estava recentemente no Flamengo, retorna ao Gigante da Colina com um desafio diferente do que vinha vivendo.

Zé Ricardo é o novo técnico do Vasco da Gama! Bem-vindo ao Gigante da Colina! https://t.co/HGw4FoSQP4 pic.twitter.com/ybjRdOZ4hn — Vasco da Gama (@VascodaGama) 23 de agosto de 2017

No Vasco, terá que ajeitar um time que vem de cinco partidas sem vencer e está a três pontos de entrar no Z-4. Mesmo que tenha saído do Flamengo após uma sequência negativa, o desempenho no Rubro-negro não foi ruim. Em 90 partidas à frente do time da Gávea, teve um aproveitamento de 62,2%.

Após reunião com Eurico Miranda na última terça-feira (22), Vasco e Zé Ricardo acordaram a respeito da proposta. Contudo o treinador não deve estar à beira do campo no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, no próximo sábado (26).