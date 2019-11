Resultado Bahia x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Bahia x Botafogo. Até a próxima!

Em função das Eliminatórias para a Copa do Mundo, os times voltam a campo somente daqui a duas semanas. O Botafogo tem o clássico contra o Flamengo, no dia 10 de setembro, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Já o Bahia enfrenta o Atlético Goianiense, no dia 11 de setembro, às 20h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Grande vitória do Botafogo em Salvador! Glorioso reage rápido após elimação para o Flamengo na Copa do Brasil. Roger e Bruno Silva marcam, Botafogo vence Bahia e sobe para o sexto lugar, com 31 pontos.

O Bahia, por sua vez, perde três posições na tabela, ficando com 26 pontos, na 14ª posição. A diferença para o São Paulo, time que abre a zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Números Finais da partida

Posse de bola: 40% x 60%; Finalizações: 12 x 12; Faltas: 15 x 9; Cruzamentos: 25 x 23.

Resumo do segundo tempo

Após dez minutos de supremacia do Bahia, o Glorioso voltou a equilibrar a partida e chegou com mais perigo ao gol. Rodrigão teve uma boa chance em contra-ataque, mas acabou se enrolando com a bola. Então o Botafogo seguiu com mais posse de bola e não desistiu de marcar. Até que nos acréscimos, após grande jogada de Arnaldo, Pimpão cruzou na cabeça de Bruno Silva, que ganhou de Jean e estufou a rede. Resultado que tranquiliza os ânimos em General Severiano e aumenta a preocupação em Salvador.

50'- FIM DE JOGO NA ARENA FONTE NOVA! BAHIA 1 X 2 BOTAFOGO.

48'- QUASE O EMPATE! Vinicius chuta cruzado, a bola passa por todo mundo e se perde pela linha de fundo. Rodrigão se atira na redonda, mas não consegue alcançar.

46'-GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO BOTAFOGOOOOOOOO!!!!!! BRUNO SILVA É O NOME DELE! Arnaldo avança em contra-ataque, toca para Pimpão que cruza na cabeça de Bruno Silva.

45'- Cinco minutos de acréscimos.

44'- Pimpão avança com a bola pela intermediária, mas é desarmado na hora do chute.

42'- Renê Júnior arrisca de longe e a bola vai pela linha de fundo.

40'- JOGO PARADO MAIS UMA VEZ! Gilson leva a pior em divida com Maykon Leite.

39'- CARTÃO AMARELO! Edson, por falta em Guilherme.

34'- Jogo parado para atendomento a Juninho Capixaba.

PÚBLICO E RENDA! 22.585 pagantes / R$ 571.444,00.

32'- Mendoza cobra falta perto da área, à direita da meta botafoguense.

30'- SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Victor Luis, entra Gilson.

30'- ASSIM NÃO, RODRIGÃO! Em rara oportunidade de contra-ataque, atacante do Bahia se enrola com a bola e perde grande chance.

28'- O Botafogo, que assistiu o Bahia jogar nos dez primeiros minutos da etapa final, agora é quem mais tenta chegar ao segundo gol.

27'- SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA! Voltando de lesão, Maikon Leite entra no lugar de Régis.

21'- Após cobrança de fata de Victor Luis, Igor Rabello raspa a cabeça na bola, mas ninguém aperece para dar sequência ao lance.

20'- SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA! Zé Rafael deixa o campo; Vinicius entra.

17'- CATEGORIA! Zé Rafael faz fila no meio-campo, sai na cara do gol, mas Gatito pega antes.

15'- PERDEU!!! Em velocidade, Mendoza recebe de Régis na área, mas toca muito fraco e Gatito faz a defesa.

14'- Rodrigo Lindoso arrisca do meio da rua e isola. Jogo morno em Salvador.

12'- Bruno Silva tenta passe forte demais para Victor Luis.

08'- Heber Roberto Lopes dá bronca em Gatito, que faz cera para bater tiro de meta.

Bahia comanda as ações no segundo tempo. Tricolor vai abusando dos cruzamentos, mas por enquanto o time alvinegro resiste.

01'- GATITO!!! Rodrigão cabeceia a bola cruzada por Eduardo e o goleiro do Fogão salva o time.

Botafogo volta para o segundo tempo com uma alteração: Guilherme entra no lugar de Marcos Vinicius.

COMEÇA OSEGUNDO TEMPO!

Números do Primeiro Tempo

Posse de bola: 34% x 66%; Finalizações: 5 x 7; Faltas: 4 x 4; Cruzamentos: 11 x 10.

Resumo da primeira etapa

O primeiro tempo na Arena Fonte Nova começou movimentado. Antes de abrir o placar, o Botafogo teve uma excelente oportunidade com Roger, mas o centroavante não conseguiu alcançar a bola cruzada por Arnaldo.

A resposta do Bahia veio no minuto, com Rodrigão, mas o atacante também desperdiçou a bela chance. Oportunidades perdidas à parte, o Glorioso abriu o placar com Roger, após cruzamento de Pimpão.

O atacante alvinegro cabeceou de costas para o gol. Mas a alegria botafoguense durou pouco. Três minutos depois, Renê Júnior, também de cabeça e de costas para o gol, empatou o jogo.

47'- PRIMEIRO TEMPO ENCERRADO! Bahia 1 x 1 Botafogo.

45'- Dois minutos de acréscimos.

44'- SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA! Machucado, Tiago sai para entrada de Becão!

43'- CARTÃO AMARELO! Tiago, do Bahia, é advertido pelo árbitro após entrada forte em Lindoso.

41'- DEFENDEU JEAN! Pimpão pega a sobra de Lindoso, avança com a bola e chuta forte para uma grande defesa do goleiro Jean. Pimpão tenta novamente no rebote, mas o arqueiro tricolor volta a defender.

37'- UHHHHH! Victor Luis dá ótimo passe para Rodrigo Pimpão, que faz a infiltração, finaliza, mas a bola bate na marcação.

35'- SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Carli deixa o campo com dores para a entrada de Marcelo; jogador chora no banco de reservas.

32'- OPA! Árbitro Heber Roberto Lopes se choca com Lindoso e cai no gramado para alegria da torcida.

30'- Marcos Vinicius experimenta o chute de fora da área e a bola ganha a linha de fundo.

29'- Rodrigão arrisca da intermediária e Gatito defende sem problemas.

25'- Victor Luis cruza pela esquerda, Pimpão vai ba bola, mas não consegue controlá-la.

24'- Em cobrança de falta, Régis levanta a bola na área, e Igor Rabelo corta para o Botafogo.

20'- A igualdade no placar faz jus ao que está sendo o jogo. Antes de balançarem as redes, ambos os times tiveram oportunidades reais de gol.

15'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO BAHIAAAAAAAAAAAA!!!!!! RENÊ JÚNIOR! Zé Rafael faz o levantamento na área e, Renê Júnior, de costas para o gol, encobre o goleiro Gatito.

12'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO BOTAFOGOOOOOOOO!!!!!! ROGER! Pimpão faz o cruzamento para Roger, que livre, se antecipa ao goleiro e coloca de cabeça no fundo da rede tricolor.

08'- ASSIM, NÃO! Renê Júnior chega forte em dividida com Bruno Silva, que fica caído no chão. Árbitro só observa.

06'- LÁ E CÁ! Régis rouba a bola no meio-campo, entrega para Rodrigão que chuta cruzado e a bola vai para fora.

05'- QUASE! Ronaldo cruza pela direita, a zaga do Bahia fallha, Roger fica cara a cara com o goleiro Jean, mas não alcança a bola.

02'- João Paulo cobra falta na área, mas a defesa do Bahia aparece para afastar.

01'- Zé Rafael enfia bola para Mendoza no meio da zaga alvinegra, e o goleiro Gatito sai do gol para fazer a defesa.

BOLA ROLANDO NA ARENA FONTE NOVA!

UM MINUTO DE SILÊNCIO! Homenagem póstuma às vítimas da tragédia que aconteceu na última quinta-feira (24). Uma lancha virou quando fazia a travessia entre Mar Grande e Salvador, na Baía de Todos-os-Santos. Ao todo, 18 pessoas morreram.

VAI COMEÇAR! Times perfilados em campo para execução do Hino Nacional.

TUDO PRONTO NA FONTE NOVA! Vai começar a festa!

FIQUE DE OLHO! Considerado vilão de muitos atacantes, o goleiro Gatito Fernández defendeu sete pênaltis de 12 possíveis em 2017.

FIQUE DE OLHO! Mendoza anotou dois gols contra o Vasco no último domingo. O atacante que é conhecido por ser veloz, é um dos principais trunfos do Bahia.

O Botafogo, por sua vez, possui 33% de aproveitamento em jogos fora de casa. Dos 11 disputados longe do Rio, conquistou duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Mais de 22 mil ingressos foram vendidos para o jogo de daqui a pouco. O Bahia quer contar com o apoio do torcedor para buscar a terceira vitória seguida em casa. Dos sete triunfos do Bahia no campeonato, cinco foram conquistados em Salvador.

Relação dos jogadores pendurados

Bahia: Anderson, Eduardo, Feijão e Jean.

Botafogo: Arnaldo, Emerson Santos, Jefferson, João Paulo, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Roger.

BOTAFOGO ESCALADO!

BAHIA ESCALADO!

Boa Tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Bahia x Botafogo ao vivo na Arena Fonte Nova, valendo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

Em confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia leva uma ligeira vantagem sobre o Botafogo. O histórico do confronto, de 1963 a 2017, aponta 38 jogos entre as equipes, com 14 vitórias do Esquadrão, 11 vitórias do Botafogo e 13 empates.

Fala, Professor! “Acho que, como todo jogo do Brasileiro, ele é decisivo. A gente vê exemplos de times como Sport e Atlético-PR, que ganharam três partidas e foram para zona da Libertadores. Eu tenho tentado passar para os jogadores que o importante é pensar no jogo a jogo. Estar sempre pontuando para se manter na parte de cima. O histórico do Bahia é jogar bem dentro de casa, então domingo tenho certeza que vamos bater o recorde de público nosso para conseguir o triunfo”, projetou o técnico interino Preto Casagrande.

O Botafogo sofreu duas amargas derrotas nesta semana. No domingo, com um gol de Emerson Sheik nos minutos finais, o Glorioso perdeu para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, pelo Brasileirão. Já na quarta-feira, o Alvinegro foi eliminado da Copa do Brasil para o arquirrival Flamengo. Mesmo com o momento adverso, os jogadores e comissão técnica seguem focados, e desejam a recuperação já contra o Bahia. Os dois treinamentos após o jogo de quarta aconteceram com os portões fechados para a imprensa.

Jogadores relacionados do Bahia



Goleiros: Anderson, Jean e Rafael Santos



Laterais: Eduardo, Juninho Capixaba e Matheus Reis



Zagueiros: Eder, Everson, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Tiago



Meio-campistas: Edson, Feijão, Juninho, Matheus Sales, Régis, Renê Júnior, Vinicius e Zé Rafael



Atacantes: João Paulo, Maikon Leite, Mendoza e Rodrigão

Vindo de uma grande vitória sobre o Vasco, o Tricolor almeja subir na tabela para se distanciar da zona de rebaixamento. Considerando apenas os dez últimos jogos do Brasileirão, o Bahia tem a sexta melhor campanha. Quando o técnico Preto Casagrande assumiu o time interinamente, o Esquadrão tinha 19 pontos e ocupava a 15ª posição na tabela. Após quatro rodadas, o Bahia está na 13ª colocação, com 26 pontos. Pela primeira vez desde quando assumiu o time o treinador poderá repetir a escalação.

EXPECTATIVA DE CASA CHEIA!

Mais de 20 mil ingressos foram vendidos para o duelo deste domingo na Arena Fonte Nova. O maior público do Bahia no Brasileirão 2017 é de 33.186 pagantes, no jogo contra o Palmeiras, pela oitava rodada. O Tricolor tem média de 18.980 torcedores pagantes por jogo na atual edição do campeonato. Foram destinados 4.473 ingressos para os botafoguenses.

CONFRONTO DIRETO! Com a vitória do Vasco na abertura da rodada, tanto Bahia como o Botafogo perderam um posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão está em 13º lugar, com 26 pontos. Já Glorioso é o 11º, com 28.

FALA, CAPITÃO! "O Bahia vem de uma grande vitória. Mas temos que superar a derrota para o Flamengo e fazer um grande jogo contra eles", disse Joel Carli em entrevista coletiva.

FALA, Renê! "O Botafogo é uma equipe experiente. Lógico que sair de uma competição e ser eliminado pelo rival é complicado. Mas o Jair está no cargo há muito tempo, conhece o grupo. Independente disso, em casa a gente tem que fazer o nosso papel, que é vencer", declarou.



O último encontro entre as equipes aconteceu em maio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida em que o goleiro Gatito Fernández foi o melhor jogador em campo, o Botafogo derrotou o Bahia por 1 a 0, com um golaço do meio-campista Bruno Silva, no Estádio Nilton Santos. O Tricolor finalizou 11 vezes, sendo oito delas em direção ao gol. Mas o arqueiro alvinegro estava em uma noite inspirada e não deixou passar nada.