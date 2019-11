Resultado Cruzeiro 2x0 Grêmio na Primeira Liga 2017

OBRIGADO A TODOS QUE ACOMPANHARAM A LIVE VAVEL DE CRUZEIRO 2X0 GRÊMIO, PELA PRIMEIRA LIGA. BOA NOITE E ATÉ A PRÓXIMA!

O DUELO ENTRE LONDRINA X CRUZEIRO É NO PRÓXIMO DOMINGO, NO ESTÁDIO DO CAFÉ, NO PARANÁ.

PÓS-JOGO - JEAN PYERRE: "A gente não se conhecia muito, juntamos outro dia para treinar. Fica a lição: não podemos dar mole. Vínhamos bem na partida. Mas, tudo é aprendizado."

PÓS-JOGO - RANIEL "Estou ajudando meus companheiros, dando meu máximo. Graças a Deus ajudei na vitória. Isso é muito importante para mim, sempre venho batalhando em busca da titularidade."

PÓS-JOGO: O Cruzeiro enfrenta o Londrina na semifinal da Copa da Primeira Liga.

Estrela do garoto de 21 anos: Raniel abriu o caminho para a vitória do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

FIM DE PAPO NO MINEIRÃO: CRUZEIRO 2X0 GRÊMIO PELA PRIMEIRA LIGA!

49' Sassá recebe na esquerda e cruza para Arrascaeta só escorar e definir a vitória celeste no Mineirão!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO CRUZEIRO! ARRASCAETAAAAAAAAAAAAA!

47' O Grêmio tenta a finalização de fora, mas Rafael defende.

46' Público Presente: 7.545 Público // Pagante: 5.708 // Renda: R$ 69.343,00

45' MAIS QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS

44' Sassá fez linda jogada pela esquerda, passando pela marcação de dois jogadores e cruzou. Na confusão, Raniel se jogou na bola e mandou para o fundo das redes.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO CRUZEIRO! RANIEEEEEEEEEEEEELLLLLLL!

42' QUASE O GRÊMIO ABRE O PLACAR!!! Jean Pierre recebeu na esquerda, que caprichou no chute e tirou tinta do travessão.

40' Alisson faz jogada pela esquerda, dá lindo passe para Robinho, que de frente, errou o gol. Lance claro perdido!

Substituição no Grêmio Sai: Beto da Silva Entra: Batista

38' COM 0X0 ATÉ AQUI, O JOGO SERÁ DECIDIDO NOS PÊNALTIS!

37' Dionathã faz jogada pela direita, corta pro meio e bate à direita de Rafael.

36' Arrascaeta tenta a finalização pelo meio, mas a bola pega na zaga.

Substituição no Cruzeiro Sai: Arthur Entra: Murilo

34' Na resposta, Robinho recebe no fundo, Léo saiu, e o meia não conseguiu acertar o gol.

33' Machado manda nas mãos de Rafael.

33' No contra-ataque, Nonoca dá um encontrão em Dionathã e o árbitro marca falta.

32' O zagueiro está de volta ao jogo.

31' Arthur cai no gramado sentindo cãibras.

30' Na cobrança, a zaga afastou o perigo.

30' Escanteio para o Cruzeiro.

29' Lucas Silva faz tratamento com gelo no banco de reservas, após pancada na parte trás do joelho.

28' CARTÃO AMARELO para Raniel por falta em Machado.

27' Na cobrança, Bruno Rodrigo afasta o perigo.

26' QUASE O CRUZEIRO FAZ O PRIMEIRO, Sassá é lançado na esquerda, bate cruzado e o goleiro dá um tapinha pra salvar. Escanteio.

Substituição no Cruzeiro Sai: Lucas Silva Entra: Sassá

24' Na cobrança, Arthur tenta desviar mas manda a bola pra fora.

23' Falta perigosa em cima de Arrascaeta, para o Cruzeiro, pelo lado esquerdo.

Substituição no Cruzeiro Sai: Rafael Sobis Entra: Alisson

20' CARTÃO AMARELO para Machado, do Grêmio.

19' PRESSÃO DO CRUZEIRO, ROBINHO BATE FORTE E CONRADO DESVIA QUASE FAZENDO GOL CONTRA.

18' QUASE ABRE O PLACAR, RAFAEL SOBIS. Jogada pela esquerda, Sobis passa por 3 marcadores e bate para defesa de Léo Jardim.

17' Mano saiu falando para o auxiliar: "Você tá querendo aparecer, rapaz? Você tá querendo aparecer?"

16' Depois de reclamar muito de um lance na lateral, Mano Menezes está expulso do jogo.

14' Falta cobrada na intermediária pro Grêmio. Na cobrança, Rafael foi no segundo andar e ficou com ela.

13' Detalhe é que Patrick se lesionou numa disputa de bola no meio campo com Raniel.

Substituição no Grêmio Sai: Patrick Entra: Dudu

09' CARTÃO AMARELO para Arthur por falta dura em Beto da Silva.

08' Robinho tabela com Raniel, que arrisca o chute. Bruno Rodrigo intercepta.

Se falta inspiração, transpiração não faltam às duas equipes. (Foto: @mineirao)

06' Dionathã de longe experimentou, mas Rafael encaixou firme.

04' Falta dura de Nonoca em Patrick no meio campo.

03' Conrado levanta a bola com veneno, mas Bryan evitou que ela chegasse até Machado na grande área.

01' Arrascaeta cobrou e mandou à esquerda de Léo Jardim.

01' Falta de Bruno Rodrigo em Nonoca na meia-lua. Lance perigoso demais.

BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO PARA O SEGUNDO TEMPO DE CRUZEIRO 0X0 GRÊMIO

INTERVALO: Substituição no Grêmio Sai: Esperon Entra: Dionathã

INTERVALO: Times voltando para o gramado no Mineirão.

De volta ao time titular desde o incio, Arrascaeta se movimentou bem, mas não deve voltar para o segundo tempo

FIM DE PAPO NO MINEIRÃO. CRUZEIRO 0X0 GRÊMIO PELA PRIMEIRA LIGA.

46' Bryan arrisca de longe e Léo Jardim encaixa firme.

45' Arrascaeta tenta bola alçada para Arrascaeta, mas Thyere acompanha e a bola sai pela linha de fundo.

44' MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO

43' Na cobrança, Machado afasta o perigo e Esperon sofre falta no meio.

42' Raniel arrisca de fora da área e Léo Jardim espalma pra fora. Escanteio.

41' Na cobrança a bola atravessa toda a área e sai sem perigo.

41' Escanteio para o Cruzeiro, após jogada de Arrascaeta.

39' Robinho é derrubado dentro da grande área e o árbitro da partida manda seguir o lance.

37' Raniel tenta escapar da marcação, próximo à intermediária, e perde a bola.

34' No contra-ataque Lennon toca para a entrada da grande área e Robinho bate carimbando a zaga.

33' MAIS DE 40 PASSES ERRADOS NO JOGO!

32' QUASE ARRASCAETA ABRE O PLACAR: Lennon briga pela bola que sobra para Sobis que cruza para o camisa 10 primeiro de direita, para defesa de Léo, e depois de esquerda mandou pra fora.

30' Robinho cobra fechado e Léo Jardim espalma.

29' Kaio coloca a mão na bola. Falta perigosa para o Cruzeiro.

27' Falta para o Grêmio na esquerda, a bola é lançada para a área mas ninguém conseguiu desviar. Segue 0x0.

26' Arrascaeta recebe de Nonoca, corta pro meio e bate. Porém Bruno Rodrigo intercepta evitando o perigo.

24' No meio de campo, Robinho faz o lançamento na esquerda para Bryan, que corre, corre, mas não alcança.

21' Na cobrança a zaga afasta o perigo e sai jogando.

21' DEFENDE LÉO JARDIM. Em jogada pela esquerda de Bryan, ele cruza para Arrascaeta cabecear e o goleiro do Grêmio fazer linda defesa. Escanteio!

20' Cruzeiro tenta o levantamento na área, mas Arrascaeta errou geral no lançamento.

16' Na cobrança a zaga afastou e de fora da área, na sobra Jean Pyerre mandou longe. MUITO LONGE DO GOL!

16' Esperon é lançado na esquerda, e Arthur desvia pra escanteio.

14' Jogo bem morno até aqui. Os dois times trocam passes na intermediária, sem muito perigo para os dois goleiros.

13' Lançamento longo para Beto da Silva, melhor para Rafael.

10' Patrick faz boa jogada pela direita, passa pela marcação e arrisca o chute. Rafael defende firme.

'Garotada em campo no Mineirão (Foto: @Mineirao)

07' Lennon faz ótima tabelinha com Robinho. O lateral cruzou, a zaga desviou o perigo e na volta, o goleiro ficou com ela.

04' Na esquerda, Bryan tenta o passe para Arrascaeta, mas é interceptado.

03' Arrascaeta abre bola para Robinho na direita, que cruza, mas na matada Raniel deixa a bola escapar.

01' Grêmio roda a bola no seu campo de defesa, com o Cruzeiro só dando combate no seu campo de defesa.

BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO. CRUZEIRO X GRÊMIO PELA PRIMEIRA LIGA!

PRÉ-JOGO: Zagueiro Arthur, do Cruzeiro, faz sua estreia no time principal!

PRÉ-JOGO: Lei do ex? O velho conhecido da torcida celeste, Bruno Rodrigo, estará em campo como capitão do tricolor gaúcho.

HINO NACIONAL BRASILEIRO SENDO TOCADO NO MINEIRÃO.

PRÉ-JOGO: Cruzeiro joga com a camisa retrô, azul, alusiva a do time de 66. Já o Grêmio vem de branco.

PRÉ-JOGO: Times subindo para o gramado do Mineirão.

PRÉ-JOGO: Jogadores indo para o vestiário.

PRÉ-JOGO: A movimentação de torcedores no Mineirão é muito tímida. No máximo 2 mil pessoas estão no estádio agora.

PRÉ-JOGO: Times no aquecimento neste momento no Mineirão.

Mineirão prontinho para receber os torcedores e os times de Cruzeiro e Grêmio (Foto: @Mineirao)

O Grêmio também está definido para o jogo de hoje

Cruzeiro escalado pro jogo de hoje

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estaremos juntos para o jogo entre Cruzeiro x Grêmio ao vivo, no Mineirão, valendo pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. A bola rola às 21h45. Fique conosco!

Reservas em cena: O time do Grêmio ainda terá a presença de jogadores que vinham disputando a terceira divisão do futebol gaúcho, no time B, como o lateral-esquerdo Conrado, o volante Esperon e os meias Patrick e Jean Pyerre.

Mano faz mistério: O técnico Mano Menezes não confirmou o time do Cruzeiro que vai mandar a campo nesta quarta-feira, mas o que se sabe é que alguns titulares como Léo e Thiago Neves serão poupados.

Renato só pela tv: No Grêmio, a prioridade claramente não é a Primeira Liga, tanto é que nem mesmo o técnico Renato Gaúcho vai para Belo Horizonte. O treinador ficará em Porto Alegre comandando o time titulares e os reservas, enquanto apenas jogadores que não vem sendo aproveitados.

Revanche Tricolor? Na Copa do Brasil, a Raposa levou a melhor. Após perder por 1 a 0 na Arena do Grêmio, devolveu o placar em casa e se classificou na disputa de pênaltis para enfrentar o Flamengo na final.

Grêmio na Primeira Liga: O tricolor avançou como segundo colocado o Grupo B, com uma derrota por 2 a 0 para o líder Flamengo, uma vitória de 1 a 0 sobre o América-MG e um empate por 1 a 1 com o Ceará.

Cruzeiro na Primeira Liga: A raposa foi a primeira colocada do Grupo C, vencendo o rival Atlético-MG por 1 a 0, e a Chapecoense por 2 a 0, e empatando sem gols com o Joinville na rodada final.