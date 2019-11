Resultado Flamengo x Paraná pela Primeira Liga 2017 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigada a todos que acompanharam a partida entre Flamengo x Paraná. Uma excelente noite e até a próxima.

O jogo entre Paraná e Atlético-MG já acontece no próximo sábado (02), em Belo Horizonte. Em seguida, o tricolor tem compromisso pela Série B, contra o Goiás, na quarta-feira (07). No mesmo dia, acontece o jogo de ida pela final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Cruzeiro.

O tricolor irá enfrentar o Atlético-MG fora, devido a melhor campanha do Galo, que venceu hoje de 1 a 0 contra o Internacional.

ACABOU! O Paraná se classifica para as semifinais nos pênaltis e Flamengo dá adeus a competição.

PÊNALTI PARANÁ: GOOOOOOOOOOOLLLLL! E É GOL DE CLASSIFICAÇÃO! Vitor Feijão chuta no canto e marca. FLA 4x5 PAR

Se Vitor Feijão fizer, o Paraná se classifica para as semifinais. Jogador está na bola.

PÊNALTI FLAMENGO: DEFENDEUUUUUUU! Richard defende cobrança de Lucas Paquetá. FLA 4x4 PAR

PÊNALTI PARANÁ: GOOOOOOOOOOOLLLL! Alemão empata novamente. Marca muito bem. FLA 4x4 PAR

PÊNALTI FLAMENGO: GOOOOOOOOOOOOOLLL! Everton Ribeiro bate na classe e amplia. FLA 4x3 PAR

PÊNALTI PARANÁ: GOOOOOOOOOOOOLLL! Brock na cobrança deixa tudo igual. FLA 3x3 PAR

PÊNALTI FLAMENGO: GOOOOOOOOOOLLLL! Conca manda um chutaço no meio e marca. FLA 3x2 PAR

PÊNALTI PARANÁ: ERROUUUUUUU! Murilo acerta o travessão e deixa tudo igual. FLA 2x2 PAR

PÊNALTI FLAMENGO: DEFENDEEEEEEUUU! Vinicius Junior chuta mas Richard defende. FLA 2x2 PAR

PÊNALTI PARANÁ: GOOOOOOOOOOOOOOLLL, Leandro desloca e marca. FLA 2x2 PAR

PÊNALTI FLAMENGO: GOOOOOOOOOOOOOLLL, Gabriel chuta, bola toca na trave e entra. FLA 2x1 PAR

PÊNALTI PARANÁ: GOOOOOOOOOOOOOLLLL, Renatinho tem frieza e marca no canto. FLA 1x1 PAR

PÊNALTI FLAMENGO: GOOOOOOOOOOOLLLLL, Rafael Vaz marca, no centro do gol. FLA 1x0 PAR

ACABOU! Fim de segundo tempo. Flamengo 1x1 Paraná. Sendo assim, a decisão vai para os pênaltis.

46'/2ºT - Vitor Feijão sente o ombro após cair de mau jeito. Médico do Flamengo atende o jogador e já está tudo bem.

45'/2ºT - Flamengo faz lançamentos na área do Paraná, busca o gol, mas segue com dificuldades.

40'/2ºT - TÁ VIVA! A bola fica com Romulo, que não consegue passar e bola fica com Vinícius Júnior, que cruza na área. Everton Ribeiro cabeceia e Lucas Paquetá tenta bicicleta, mas é travado.

35'/2ºT - Vale lembrar: jogo segue empatado e, em caso de empate, a decisão para avançar vai ser pelos pênaltis.

30'/2ºT - Vai entrar! Conca recebe orientações de Rueda e torcida apoia. Jogador vai vir em campo.

24'/2ºT - UHHHHHHHH! Everton Ribeiro manda um chute cruzado e quase amplia. Jogo acirrado no segundo tempo.

21'/2ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO PARANÁ! Renatinho marca do meio da rua em cobrança de falta. Muralha pede pra barreira sair e sofre o gol.

18'/2ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO FLAMENGO! Everton Ribeiro marca um GOLAÇO de pênalti. Que frieza. Richard nem se moveu.

17'/2ºT - PÊNALTI PARA O FLAMENGO! O bandeirinha sinaliza após bola bater na barriga de Igor e escorrer no braço, dentro da área.

10'/2ºT - Vinícius Júnior avança, tem oportunidade de encaixar bola para Everton Ribeiro mas prefere a jogada individual e acaba perdendo.

5'/2ºT - Felipe Vizeu recebe bolão de Márcio Araújo, mas cai de mau jeito na área e machuca o joelho esquerdo. O atacante sai de campo de maca e chorando. Paquetá substituiu.

5'/2ºT - UHHHHHHHH! Maitana lança bola no travessão de cabeça e quase abre o placar. Jogador ficou sozinho.

0'/2ºT - BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo 0x0 Paraná.

No jogo paralelo, o Atlético-MG ganhou o Internacional por 1 a 0. Quem vencer hoje, passa para as semifinais e enfrenta o Galo. Em caso de empate, será decidido nos pênaltis o jogo de hoje.

Eduardo Brock: "A gente sabia da dificuldade, precisamos acertar o passe, a transição, e temos que aproveitar o erro deles."

Felipe Vizeu : "A equipe deles está muito fechada, precisamos tocar mais a bola, trabalhar na lateral, fazer giros... vamos ver o que o professor tem pra nos passar para voltarmos melhor."

48'/1ºT - FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO.

48'/1ºT - UHHHHHHH! Gabriel chuta rente ao gol, mas não acerta.

48'/1ºT - Falta perigosa para o Flamengo. Último lance do jogo.

45'/1ºT - Mais 3 minutos de acréscimos. Vamos até 48.

42'/1ºT - Geuvânio sofre falta perto da área, mas juiz da vantagem. Porém, a sobra ficou com um jogador cercado por atletas do Paraná.

38'/1ºT - IMPEDIDO? Vinícius Júnior recebe bola, vai até a linha de fundo, da corte e é marcado impedimento, mas o árbitro errou.

31'/1ºT - QUASE! Muralha tenta dar soco na bola mas não consegue. Bola passa e quase gol do Paraná. Em seguida, no escanteio, zaga da mole mas Alemão fura.

26'/1ºT - Times trocam passes, mas não conseguem atacar. Paraná tem boa oportunidade, mas a zaga rubro-negra tira.

16'/1ºT - UHHHHHHHHHHH! Vinícius Júnior encaixa bolão para Felipe Vizeu, que desloca Richard uma vez mas o goleiro recupera e espalma a bola.

4'/1ºT - Minho sentiu, pisou em falso, mas já está de volta. Jogo paralisou e o jogador foi atendido, mas já retornou.

Muitos torcedores ainda estão chegando no estádio.

1'/1ºT - Flamengo tenta contra-ataque trabalhando a bola com Geuvânio, mas o atacante é cortado pelo zagueiro Eduardo Brock.

0'/1ºT - BOLA ROLANDO PARA FLAMENGO x PARANÁ.

O rubro-negro está com o terceiro uniforme. O tricolor está de vermelho.

Torcida do Flamengo faz uma "chuva" de papel higiênico. Cantam em alto som, mas são abafados pelo hino nacional que já está sendo executado.

Minho é novidade na equipe do Paraná. O jogador retorna depois de dores na região lombar, substituindo o atleta João Pedro.

BANCO DO PARANÁ: MARCOS, WALLACE, RAYAN, JUNIOR, ASSIS, VINICIUS KISS, VITOR FEIJÃO, JOÃO PEDRO, ITALO, LUIZ OTAVIO E MURILO RANGEL.

BANCO DO FLAMENGO: THIAGO, CESAR, THULER, PABLO, MANCUELLO, MATHEUS SÁVIO, CONCA E LUCAS PAQUETÁ.

PARANÁ ESCALADO: RICHARD; CRISTOVAM, EDUARDO BROCK, MAIDANA E IGOR; GABRIEL DIAS, LEANDRO VILELA E RENATINHO; MINHO, ROBSON E ALEMÃO.

FLAMENGO ESCALADO: ALEX MURALHA, GABRIEL, LÉO DUARTE, RAFAEL VAZ E KLEBINHO; MÁRCIO ARAÚJO, RÔMULO E ÉVERTON RIBEIRO; GEUVÂNIO, VINICIUS JUNIOR E FELIPE VIZEU.

Em Cariacica, os portões já foram abertos. A movimentação do lado de fora ainda é pequena, mas muita gente já entrou no estádio. Ônibus do Flamengo já chegou também.

Boa noite, torcedores ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Flamengo x Paraná ao vivo pelas quartas de final da Primeira Liga! A partida acontecerá às 21h45, no estádio Kléber Andrade.

As duas equipes já se enfrentaram até em Libertadores, mas os últimos 10 anos ruins do Paraná, impediram que o confronto ocorresse. Em 2007, o Flamengo venceu os dois jogos pela maior competição da América do Sul.

Em 2017, o Flamengo vive um ano com altos e baixos. Após ser eliminado da Libertadores na fase de grupos, e estar praticamente sem chances de título no Brasileirão, o Rubro-Negro vai bem na Sul-Americana e está na final da Copa do Brasil. Além disso, está invicto na Primeira Liga.

Já o Paraná, fez uma campanha digna na Copa do Brasil, caindo para o Atlético-MG, e é o 5º colocado na Série B do Brasileiro. A equipe do técnico Lisca quer voar alto também na Primeira Liga, e eliminar o Flamengo.

Na história do duelo entre Gralha e Urubu, a equipe paranaense leva a melhor. Foram 20 partidas em competições oficiais, com 11 vitórias do Paraná, 7 do Fla, além de 2 empates.

Para o duelo em Cariacica, o técnico rubro-negro, Reinaldo Rueda, vai mandar uma equipe reserva. A principal novidade é a volta do argentino Darío Conca, após 17 partidas sem ser relacionado.

Já pelo lado paranaense, Lisca mandará o que tem de melhor para o duelo de logo mais no Kléber Andrade. Em alta com a torcida, o folclórico ''Lisca Doido'' quer ganhar ainda mais moral com os torcedores, e nada melhor que ganhar a Primeira Liga.

Para manter o bom retrospecto! Em terras capixabas, o Flamengo só perdeu uma vez em 2016. E é esse retrospecto do Rubro-Negro que Éverton Ribeiro, titular logo mais, quer manter: "O time já foi bem aqui no ano passado e esperamos manter isso nesse jogo. Estamos representando a camisa do Flamengo, então temos que fazer um bom trabalho independente de quem vá jogar, temos que mostrar que o grupo é forte e é isso que a gente pretende fazer".

Em busco do título! Para dar alegrias ao torcedor, o zagueiro Eduardo Brock quer vencer o Flamengo, e manter vivo o sonho do título da Primeira Liga: "Estamos pensando em fazer bons jogos, ter resultado, conquistar pontos importantes. Estar na briga lá no fim do campeonato. Junto com isso, vem uma grande equipe do Brasil. O tamanho da força que tem aqui dentro, Atlético-MG, Bahia, Vitória... É uma chance de mostrar que aqui tem um grande trabalho, que a gente tem capacidade, estamos trabalhando em alto nível. E que a gente possa fazer um bom jogo, um bom resultado. Todo mundo gosta de estar disputando um título".