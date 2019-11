Resultado Internacional x Atlético Mineiro (0-1)

Obrigado a você que acompanhou a classificação do Atlético Mineiro sobre o Internacional para as semi-finais da Copa da Primeira Liga. Já já estará disponível toda a repercussão e o pós jogo deste duelo. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar por dentro das notícias de Inter e Atlético-MG. Boa noite!

Inter e Atlético-MG voltam a campo no dia 9 de setembro. Pela Série B, o Colorado vai até Caxias do Sul encarar o Juventude a partir das 16h30. Já o Galo recebe o Palmeiras a partir das 16h, pela Série A.

21:23 | "Me dedico ao máximo. Isso mostra a capacidade dos goleiros" - Giovanni!

21:22 | "Faltou um pouco de sorte. Arriscamos, tentamos, mas a bola não quis entrar. Faltou um pouco de ritmo. Não nos entregamos. Foi por um detalhe" - Eduardo Sasha!

FIM DE JOGO! Inter 0 x 1 Atlético-MG

90+5' FIM DE JOGO NO BEIRA RIO! ATLÉTICO MINEIRO ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEMI-FINAL DA PRIMEIRA LIGA!

90+3' Camilo ajeita para Sasha, mas o camisa 9 manda a bola por cima do gol de Giovanni. Sem perigo!

90+2' CARTÃO AMARELO PARA ROGER BERNARDO. JOGADOR COMETE FALTA EM ROBERSON.

90' CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NA SEGUNDA ETAPA!

90' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: SAI: LEONAN. ENTRA: MANSUR.

88' NA TRAVE! Nico López finaliza, a bola desvia a bate na trave de Giovanni.

87' GIOVANNI!!! Eduardo Sasha, Roberson e Nico López tentam. Giovanni faz três milagres no Beira Rio!

84' Resultado vai colocando o Atlético Mineiro na semi-final da Primeira Liga.

82' Camilo está jogando no sacrifício. Jogador ainda sente dores na perna após o lance aos 31 da segunda etapa.

82' PRA FORA! Mesmo mancando, Camilo deixa Roberson na cara do gol, mas o jogador finaliza para fora!

Carlos e Marcos Rocha. Foto: Divulgação / C.A.M

79' Camilo volta para o jogo. Árbitro não percebeu que o jogador já estava pronto.

76' Camilo fica caído após o lance. Inter com 10 jogadores em campo.

76' EM CIMA DA LINHA! Edenílson cobra a falta para a área e a bola fica com Nico López que finaliza. Gabriel tira em cima da linha. Roberson para em Bremer no rebote.

75' Edenílson na cobrança.

75' Roberson fazia boa jogada, mas foi derrubado. Falta para o Inter.

73' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: SAI: CLAYTON. ENTRA: MARLONE.

72' MARLONE vem aí no Galo!

72' Clayton divide a bola dentro da área e cai, árbitro manda seguir o lance.

69' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: SAI: JOANDERSON. ENTRA: ROBERSON.

67' Roberson vem aí no Inter.

66' Eduardo Sasha finaliza de cabeça e Giovanni faz mais um "milagre" no Beira Rio.

65' Clayton recebe bom passe e aciona Robinho, o jogador vê Fred livre e passa a bola, mas o centroavante não aproveita a chance e finaliza para fora!

64' Eduardo Sasha tenta Nico López, mas o jogador domina a bola com a mão. Falta para o Galo.

Clayton comemora gol na primeira etapa. Foto: Divulgação C.A.M

60' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: SAI: VALDÍVIA. ENTRA: RALPH.

59' Nico López faz fila, entra na área e finaliza para defesa de Giovanni. Escanteio para o Internacional.

58' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: SAI: CARLOS. ENTRA: EDUARDO SASHA.

55' Após o lance Guto Ferreira chama Eduardo Sasha.

55' FRACO! Carlos recebe sozinho dentro da área e perde tempo, na sequência acaba finalizando muito fraco, tranquilo para Giovanni.

53' Jogadores do Atlético-MG vão para o aquecimento.

51' Iago faz ótimo lançamento para Joanderson, que finaliza. Giovanni fez boa defesa, mas assistente já marcava o impedimento.

48' Carlos recebe bom passe de Edenílson, mas se choca com Giovanni na hora de finalizar. Lance normal segundo a arbitragem.

47' Valdívia chega com facilidade e arrisca para o gol, mas manda pra fora.

47' Nico López tenta cruzar para Carlos, mas a bola saiu muito forte. Tiro de meta para Giovanni.

45' Bola rolando na segunda etapa! Vantagem do Galo.

INTERVALO | SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: SAI: ALEX SANTANA. ENTRA: EDENÍLSON.

INTERVALO | "Fizemos uma bela primeira etapa. Vamos caprichar nos contra-ataques para tentar matar no segundo tempo", declarou Clayton, autor do gol do Galo na primeira etapa.

INTERVALO | "Temos que caprichar. Estamos chegando. Um jogo legal. Vamos em busca do empate", falou Camilo, meia do Internacional.

INTERVALO | A vitória parcial por 1 a 0 vai levando o Atlético-MG para as semi-finais da Primeira Liga. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

45+1' Fim de papo na primeira etapa. Atlético Mineiro vai vencendo o Inter por 1 a 0.

45' TEREMOS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA.

45' Nico López faz boa jogada pela esquerda e finaliza. Giovanni faz outra boa defesa.

43' Camilo cobra na cabeça de Joanderson, mas o atacante manda a bola para fora.

42' Escanteio para o Inter, Camilo na bola.

42' Fred lança Valdívia, mas Charles faz mais um desarme no jogo.

41' QUASE! Camilo cobra a falta direto para o gol, Giovanni faz grande defesa evitando o empate do Inter.

40' Camilo é derrubado ao lado da grande área. Falta para o Internacional.

39' GOOOOOOOOOL, DO ATLÉTICO MINEIRO. CLAYTON! Fred cai, mas árbitro dá a vantagem para o Galo. A bola sobra com Clayton que arrisca de longe e marca um belo gol no Beira Rio. A bola ainda desviou antes de entrar no gol de Marcelo Lomba.

35' MARCELO LOMBA! Após a cobrança de escanteio a bola sobra com Fred. O atacante tabela com Robinho e finaliza. Marcelo Lomba salva o Inter de sobre o primeiro gol.

35' Leonam fica com a bola dentro da área e finaliza, a bola desvia em Danilo Silva e sai para escanteio. Valdívia vai para a cobrança.

32' SALVA ALEX SANTANA! Robinho avançava em velocidade e arriscou o chute, Alex Santana, de carrinho, manda para escanteio.

29' Nico López aproveita vacilo da defesa e puxa contra-ataque. A bola chega em Carlos, mas o jogador perde tempo e a bola fica com a defesa do Galo.

27' Bremer afasta mal e a bola sobra com Nico López, na hora do chute o próprio zagueiro salvou o lance.

26' Robinho faz pressão em Danilo Silva, mas zagueiro consegue espaço e afasta o perigo.

24' Após bate e rebate a bola sobra com Charles, que arrisca de longe, mas a bola sobe muito e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Giovanni.

21' Carlos avança em velocidade, divide com Bremer e cai na grande área, árbitro manda seguir o lance.

19' Marcos Rocha tenta passe para Valdívia, mas Junio antecipa e fica com a bola.

18' Após cruzamento para área a bola sobra com Nico López que encontra Carlos na área. De cabeça o atacante do Inter manda pra fora. Boa chance.

14' Mais uma vez ele. Valdívia tenta lançar Fred, mas a bola fica com Junio.

12' Valdívia tenta fazer um lançamento buscando Clayton, mas o passe saiu muito forte e saiu pela linha de fundo.

10' Joanderson aperta e o goleiro Giovanni fica sem opção de saída. Acaba chutando pra fora. Pressão do Inter até o momento.

6' Camilo cobra a falta em cima da barreira, sem perigo.

6' Camilo vai para a cobrança!

6' Carlos recebe bom passe e passa para Iago que cruza na área, a defesa do Atlético afasta, mas na sequência árbitro pega toque de mão fora da área. Falta perigosa para o Inter.

5' Pouca bola no chão até o momento, equipes jogam muito na base do chutão.

2' Valdívia domina a bola, mas é desarmado por Charles, que liga o contra-ataque.

0' Valdívia pega na bola e sofre a vaia da torcida Colorada.

0' Bola rolando no Beira Rio, saída de bola para o time Mineiro.

19:29 | Tudo prnto. A bola vai rolar no Beira Rio.

Divulgação: C.A.M

Divulgação: S.C.I

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Internacional x Atlético-MG na Primeira Liga 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana, Camilo, Carlos e Nico López; Joanderson.

Os titulares do Inter relacionados por Guto Ferreira para a partida são: os laterais Uendel e Cláudio Wink, o zagueiro Klaus, o volante Edenílson e o atacante Eduardo Sasha, que vem se destacando no time nas últimas partidas.

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Com o meia D'Alessandro poupado, Camilo deverá ter a chance de atuar como titular desde o início da partida. O jogador não participou do primeiro treino da equipe para o duelo, pois foi liberado para resolver questões particulares. Porém, retornou a tempo para o segundo treino e é a principal aposta para o duelo de logo mais.

O Internacional também deverá entrar em campo com uma equipe alternativa. O time Colorado vem de seis vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro e quer manter o foco na competição. Apenas cinco jogadores do time titular foram relacionados para a partida.

Saiba mais sobre a preparação do Galo AQUI.

Provável escalação do Atlético-MG: Giovanni, Marcos Rocha, Gabriel, Bremer e Leonan; Roger Bernardo, Yago, Valdívia e Clayton; Robinho e Fred.

Em um último trabalho realizado ainda em solo mineiro, Rogério Micale definiu um time alternativo para encarar o Inter em Porto Alegre. Fred e Robinho, estrelas do time do Galo, estarão em campo.

INTERNACIONAL X ATLÉTICO MINEIRO AO VIVO ONLINE PELA PRIMEIRA LIGA 2017

O Atlético Mineiro foi o segundo colocado do Grupo C da competição. Iniciou a campanha com uma derrota para o Cruzeiro. A partida foi de mando do time azul e terminou com o placar de 1 a 0. O Galo se recuperou na rodada seguinte, vencendo o Joinville, em casa, pelo placar de 2 a 0. Na última rodada da primeira fase a equipe, ainda comandada por Roger Machado, empatou fora de casa com a Chapecoense. O Atlético-MG não entra em campo pela competição desde 1º de março.

O 100% de aproveitamento junto com os seis gols marcados e apenas 2 sofridos deram ao Inter a melhor campanha geral da competição. Assim o Colorado, na medida em que for avançando, sempre jogará em casa na fase mata-mata.

Sem atuar pela competição desde o dia 23 de fevereiro deste ano, o Inter encerrou a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento no Grupo A. Na época o clube ainda era comandado por Antônio Carlos Zago e venceu o Brasil de Pelotas (2 a 1) e o Fluminense (1 a 0) no Beira Rio. Fora de casa o Colorado derrotou o Cricúma pelo placar de 3 a 1.

A bola vai voltar a rolar pela Primeira Liga após um longo período. Sem partidas desde abril, a competição entra agora na fase de quartas de final. Em jogo único, no estádio Beira Rio, o Internacional x Atlético Mineiro ao vivo às 19h30 desta quarta-feira (30).