Resultado Grêmio x Sport no Campeonato Brasileiro 2017 (5-0)

Grêmio chega aos 43 pontos. São sete a menos que o líder Corinthians. Grêmio em 2º lugar na tabela de classificação. Sport estaciona nos 29 pontos e caiu para o 10º lugar com a 22ª rodada do torneio.

"Os dois gols foram muito bonitos. A falta com decisão e força. E o gol com o Everton, independente dos gols, o grupo todo está de parabéns pela vitória", afirma Edilson.

"Era importante ganhar dentro de casa, nosso objetivo era esse. Estamos ainda no caminho certo, mais duas competições importantes. Eu me sinto tranquilo, falei ao Renato que a posição que ele quiser, quero ajudar o Grêmio. Vamos degrau a degrau", afirma Léo Moura.

Renato Portaluppi deixa o reservado e vai ao vestiário. Atletas gremistas comemoram no campo e com a torcida nas arquibancadas.

45' ACABOU O JOGO! 5 a 0 para o Grêmio na Arena! Mais perto do Corinthians na tabela de classificação!

44' CARTÃO AMARELO! Bruno Cortez. Único gremista na caderneta de arbitragem na tarde.

42' Samuel Xavier cruza fechado e carimba Kannemann.

5 a 0 na Arena. Boa lembrança para os gremistas na partida.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! DIONATHÃ!

Portaluppi colocando bem a gurizada do Grêmio. Sem fogueira, pegando ritmo, contribuindo. Que momento mais favorável em relação a outros — Henrique König (@HenriqueKonig) September 2, 2017

Gurizada do Grêmio em campo. Jovens talentos buscando espaço no cenário tricolor. Brasileirão promovendo esses jogadores no elenco.

36' APLAUSOS: Grêmio troca Everton, o Cebolinha, e coloca Beto da Silva, o atacante peruano.

35' TROCA NO GRÊMIO: Dionathã no lugar de Ramiro. Meio-campista apanhou muito na partida, mas saiu ainda inteiro.

32' PRA FORAAAAA! Jogadaça outra vez do Grêmio com Patrick. O meia faz porta luz, tabela com seu companheiro, invade pelo meio, corta mais um marcador e chuta cruzado ao lado da trave!

Primeira alteração de cada técnico na partida. Renato contente com o desempenho do Grêmio. Luxemburgo com nada a comemorar da atuação.

TROCAS: Sport tira Wesley e entra Lemes. Grêmio troca Léo Moura por Patrick.

27' NA TRAVE! MAS NÃO VALEU! André recebe em posição de impedimento, gira o corpo, chuta de direita, carimba a bola na trave, mas o jogo estava parado. Grohe recebe atendimento médico.

Lançamento para o solitário Ramiro, que ajeita em cabeçada para área e Fernandinho, como quem não quer nada, cabeceia sem força, mas com muita categoria! Bola no canto, Magrão não alcança e busca na rede! Grêmio tem 4 a 0!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Ramiro na assistência, Fernandinho na rede! De cabeça!

Cobrança firme, forte, Magrão acerta o canto, toca na bola, mas não evita o terceiro gol na cobrança do pênalti. Grêmio 3 a 0 para confirmar os três pontos desta tarde. Torcedor contente na Arena.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! O PEQUENO FERNANDO, FERNANDINHO! 3 A 0!

21' CARTÕES AMARELOS! Samuel Xavier e Diego Souza. Pênalti feito e reclamação, respectivamente.

20' PÊNALTI! Samuel Xavier puxa Ramiro e não tem conversa. Torcedor chia e o árbitro marca na Arena. Penalidade máxima ao Grêmio.

17' Wesley domina e chuta por cima da meta. Buscava o ângulo, mas manda alto demais e Grohe apenas acompanha.

14' Sport trabalha, André recebe, perna direita na bola e Grohe defende o chute rasteiro desferido pelo atacante. 2 a 0 para o Grêmio.

14' Ramiro volta. Torcedor o aplaude. Sport erra o passe e Grohe fica com a posse sem pressa à essa altura do jogo.

12' Ramiro divide com Sander e se machuca. Jogadores gremistas no aquecimento. Preocupação com seu joelho.

8' Falta cometida por Henríquez no centro de campo. Jogadores do Sport protestam.

4' PRA FORA! Recuperação de bola do Sport, troca de passes, Diego Souza encontra Wesley, que chuta próximo ao ângulo!

3' Falta de Everton sobre o lateral-direito Samuel Xavier.

1' Everton vem por dentro, erra o passe, a bola volta e Fernandinho chuta por cima da meta.

0' SAÍDA PARA O SPORT! Bola rolando na Arena.

Todos a postos? Vai começar o segundo tempo na Arena do Grêmio.

Não espere ao final do jogo para ver o primeiro gol do Grêmio. Edilson de falta. Difícil para o Magrão fazer algo...

Tricolor domina o jogo, tem paciência no trabalho, trocas, transições e é superior. Sport é uma grande equipe no papel, mas hoje não está em boa jornada. Problemas para encaixar a marcação e para acionar seus principais nomes. Grêmio tem boa vantagem. Gols de Edilson de falta e Everton em outra bela jogada do lateral-direito, que o deixou na área para ampliar. Intervalo na Arena em Porto Alegre.

48' Mentira, fomos aos 48, mas acabou. Grêmio 2 a 0 no jogo.

45' Vamos aos 47.

43' Outra vez o Grêmio no ataque. Fernandinho limpa a jogada, toca para trás, Michel chuta colocado, mas carimba Ronaldo Alves, que cai estatelado em campo. Atendimento médico ao jogador do Sport.

40' Impedimento! Grêmio roda, roda, roda a bola, ela passa da esquerda para o meio, Ramiro cruza, corte da zaga e na sobra a bola levantada novamente vai em direção ao impedido Fernandinho.

Edilson dá dois dribles lindos em jogada pela direita, chega ao fundo de campo e passa para trás! Everton finaliza de canhota e faz 2 a 0!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EDILSON PASSA E EVERTON AMPLIA O PLACAR!

33' ACIMA! Edilson chuta outra falta e erra o alvo. Aproveitamento de uma com um golaço em três tentativas. Tá bom ou nem?

31' GROHE! Diego Souza traz a bola pelo meio, leva para direita, invade a área, cruza fechado e o goleiro faz firme defesa no alto.

26' PRA FORAAAA! Fernandinho recebe pela esquerda, trabalha com espaço para arrematar cruzado, a bola vai rasteira e passa pela grande área! Ramiro tentava no carrinho, mas não alcançou!

25' ESPALMA MAGRÃO! Everton recebe, invade a área, chuta de canhota e carimba o goleiro do Sport! Que chance para ampliar! Escanteio da esquerda.

Gol animou o torcedor gremista na Arena. Público na casa dos 20 mil torcedores.

23' André arrisca de longe, a bola vai rasteira e Grohe defende sem problemas.

Cobrança de falta em uma pancada espetacular! Vale muito replay para acompanhar a pancada que Edilson acertou no fundo das redes! Grêmio tem 1 a 0 na Arena.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EDILSON!

17' CARTÃO AMARELO! Ronaldo Alves. Vocês sabem pelo quê.

17' FALTAAAAA! Fernandinho calçado por Ronaldo Alves a um passo da área. Falta frontal e grande chance. Quem sabe na bola parada?

15' Everton arremata rasteiro após escanteio da direita, o chute sai fraco e Magrão faz firme e tranquila defesa.

14' Everton é derrubado no centro de campo. Sexta falta cometida pelo Sport no jogo. Número alto.

12' Jogo de poucas chances na Arena até aqui.

11' POR CIMA! Edilson cobra falta de longe e manda acima do travessão. Tiro de meta para Magrão.

9' Cortez ganha lance no fundo, cruza fechado e a zaga rebate de cabeça na pequena área. Perigo criado pelo Grêmio em lance despretensioso.

6' Escanteio ao Sport. Edilson protegeu errado e colocou para fora contra Sander.

4' Fernandinho recebe e chuta cruzado, fazendo a bola passar pela extensão da grande área. Tiro de meta para Magrão cobrar.

3' Impedimento! Wesley à frente da marcação gremista. Sport tem mais a bola no campo de ataque.

0' BOLA ROLANDO!

Bola vai rolar na Arena. Grêmio x Sport é o jogo isolado deste sábado. É o complemento da 22ª rodada do Brasileirão.

Grêmio de camisas tricolores. Sport usa um uniforme alternativo. Camisa em um cinza escuro e detalhes vermelhos.

15h55: Hino nacional brasileiro. Times perfilados.

15h42: Times voltam ao vestiário e só retornam ao campo de jogo com os uniformes para o início de partida.

15h35: Equipes no trabalho de aquecimento no gramado. Público vai chegando aos poucos na Arena. Portões foram abertos há cerca de uma hora.

É o complemento da 22ª rodada do Brasileirão. Serão mais 16 rodadas inteiras após essa. 16 jogos de cada clube pelo título, por vaga na Libertadores, para escapar da zona do rebaixamento. Com certeza ainda vai haver emoção no torneio nacional de pontos corridos.

Grêmio com 40 pontos em 2º lugar, Sport Recife com 29 pontos em 10º. O meio da tabela do campeonato pode ficar ainda mais equilibrado após essa partida. Ou a vantagem do líder Corinthians será reduzida pelo Porto Alegrense, que quer voltar a encostar.

E essa publicação oficial do Grêmio? Concordam? Estádio é para todo mundo.

A bola rola a partir das 16 horas. Siga todos os lances na VAVEL Brasil!

Sport escalado: Magrão; Samuel Xavier, Henriquez e Ronaldo Alves; Sander, Anselmo, Rithely e Wesley; Diego Souza, Osvaldo e André.

Grêmio escalado: Grohe; Edilson, Bressan, Kannemann e Cortez; Arthur, Michel, Ramiro, Léo Moura, Fernandinho e Everton.

Goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor em campo para aquecimento! #GRExSPT #Brasileirão2017 pic.twitter.com/BydXLzXQ61 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 2, 2017

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Sport ao vivo, pelo complemento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A partida ocorre na Arena do Grêmio e começa às 16h00 deste sábado (2). Fique conosco e saiba tudo do jogo!

É o Tricolor gaúcho do técnico Renato Portaluppi e o Leão do técnico Vanderlei Luxemburgo, que já treinou o Grêmio na sua carreira.

O Grêmio é segundo colocado com 40 pontos e pode encurar a liderança para o lider Corinthians. Hoje são 10 pontos, podendo cair para sete. O Sport caiu para o 10º lugar com 29 pontos, mas pode entrar no G-6 em caso de vitória. Jogo a menos que pode fazer muita diferença aos dois times.

Logo mais, vamos escalar as duas equipes para o jogo desta tarde na Arena do Grêmio. Grêmio e Sport valendo três pontos muito importantes à essa altura no Campeonato Brasileiro.

Provável Grêmio: Marcelo Grohe; Edilson, Bressan, Kannemann e Cortez; Arthur, Michel, Ramiro, Léo Moura, Fernandinho e Everton.

Se o Grêmio não conta com Luan e Barrios, dois de seus jogadores mais valiosos, Fernandinho e Everton vêm com boas atuações no Brasileiro e esperam deixar suas marcas no jogo deste sábado.

Machucados, Pedro Geromel e o meia Douglas seguem de fora do Tricolor. A expectativa é pela volta do zagueiro ainda nas quartas de final da Copa Libertadores nesse mês de setembro. Douglas está sendo reavaliado após novas dores que não correspondem à sua cirurgia realizada no joelho. O Tricolor está com cautela pela volta do maestro pifador, como é chamado.

Com desfalques: Grêmio está sem o seu ataque titular. Após a venda de Pedro Rocha e o empréstimo de Miller Bolaños, Luan está com a Seleção Brasileira e Barrios com a seleção paraguaia. Com isso, Léo Moura pode ser deslocado para o meio de campo, com Fernandinho aberto na esquerda e Everton como principal esperança de gols.

Como mandante, o Grêmio venceu a maioria dos jogos e sofreu duas derrotas para o Leão da Ilha pernambucano. 19 vitórias e seis empates para o Tricolor gaúcho em Porto Alegre.

São 47 encontros entre Grêmio e Sport.

23 vitórias do Grêmio

13 empates

11 vitórias do Sport

Mau retrospecto recente: Grêmio venceu o Sport Recife somente uma vez nos últimos quatro Brasileirões. Neste ano, com o reserva na Ilha do Retiro, o time gremista perdeu por 4 a 3 de virada. Fernandinho marcou duas vezes na partida.