Martelotte sinaliza Santa Cruz com três atacantes para jogo contra ABC

Ciente de se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro 2017, os jogadores do Santa Cruz vem se esforçando durante os treinamentos desta semana, visando o jogo contra o ABC no sábado (9). Mantendo a escalação esboçada durante a preparação, mas mexendo no esquema, Marcelo Martelotte dá indícios de quem vai jogar no final de semana.

Na tarde desta quarta-feira (6), no Arruda, o treinador coral comandou um treino técnico em campo reduzido e indicou ter encontrado o time. Assim como Givanildo Oliveira, esboçou a equipe com três homens no ataque, deixando um centralizado - Grafite - e outros dois abertos pela ponta: André Luís e João Paulo.

A grande novidade entre os 11 no Mais Querido é a presença do meia-atacante Thiago Primão, que treinou bem na segunda-feira (4) e deixou o técnico satisfeito. Além de reforçar o setor de armação, o jogador faz uma função mais recuada, podendo dar ajuda a João Ananias e Derley na marcação.

Lateral Tiago Costa entrou durante a atividade e tenta recuperar titularidade (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

O que parecia ser dúvida na defesa, agora é praticamente certeza. Nas atividades realizadas, Yuri ganhou espaço na lateral-esquerda, contudo os zagueiros Sandro e Anderson Salles e o lateral-direito Nininho ficam como titulares, bem como o goleiro Júlio César, que é o dono da vaga e não deve perder.

Durante uma movimentação no palco do confronto, Martelotte testou quatro alterações. Yuri, João Ananias, Thiago Primão e Grafite saíram e entraram, respectivamente, Tiago Costa, Wellington Cézar, Júlio Sheik e Ricardo Bueno, tentando ganhar novas possibilidades de definir quem vai atuar diante dos potiguares.

Se não mudar o que havia esboçado, o comandante deverá confirmar os pernambucanos com: Júlio César; Nininho, Anderson Salles, Sandro e Yuri; João Ananias, Derley e Thiago Primão; André Luís, Grafite e João Paulo.