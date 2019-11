Resultado Atlético-MG x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Já o Atlético-MG fica distante do G6, equipe ficou na 9° colocação com 30 pontos

Com o empate Palmeiras se mantém na 4° colocação do campeonato com 37 pontos. Equipe pode ser ultrapassada pelo Flamengo que ainda joga na rodada

Palmeiras com dois a menos consegue um ótimo resultado no Horto.

50' Acaba o jogo em Belo Horizonte, Atlético-MG 1x1 Palmeiras

Gol do Palmeiras: Deyverson

Gol do Atlético-MG: Fabio Santos

49' Fernando Prass

Otero recebe na esquerda corta para o meio e finaliza no cantinho para excelente defesa do goleiro palmeirense

48' Otero tenta o cruzamento mas é desarmado pelo Egídio

47' PRA FORA !!!!!

Robinho faz o cruzamento na área, Valdívia sobe e cabeceia no canto direito do Fernando Prass

46' Egídio puxa o contra ataque e lança Mayke na direita, lateral palmeirense acha Moisés na entrada da área que finaliza nas mãos do goleiro Victor

45' + 5 minutos de acréscimo

44' Alex Silva cobra lateral dentro da área Edu Dracena sobe de cabeça mas é empurrado pelo atacante Fred

42' Robinho faz o cruzamento, Leonardo Silva sobe e cabeceia para fora !

41' Atlético-MG encontra muita dificuldade para passar da forte marcação do Palmeiras. Com dois a menos alviverde fez duas linhas de quarto e congestiona a entrada da área

40' Cartão amarelo para o Palmeiras

Fernando Prass é advertido por fazer cera na cobrança de tiro de meta

39' Pra fora !!!

Otero cobra escanteio, Yago sobe e cabeceia para fora !

38' Otero tenta jogada pela direita mas é desarmado pelo Thiago Santos

37' Fabio Santos tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Thiago Santos

36' Palmeiras com dois jogadores a menos !!

34' Substituição no Palmeiras

Saiu: Jean

Entra: Thiago Santos

32' Cartão Vermelho para o Palmeiras

Valdívia e Willian disputam bola, mas jogador Palmeirense da um chute por trás no meia do galo

31' UHHHHHHHHHH

Robinho avança pela direita e cruza na área, Fred disputa com Edu Dracena que afasta, mas bola sobra para Valdívia que domina e finaliza com muito perigo !

30' Fabio Santos tenta o cruzamento mas Edu Dracena faz o corte

29' Cartão amarelo para o Palmeiras

Tchê Tchê faz falta dura em Elias

28' Substituição no Atlético-MG

Saiu: Luan

Entra: Otero

27' Pra fora do Estadio !!

Elias recebe na entrada da área mas finaliza por cima do gol !!

26' Impedido !

Jean recebe lançamento do Dudu, mas arbitragem marca impedimento

25' Impedido !!

Robinho recebe na esquerda do Yago mas arbitragem marca impedimento

23' Substituição no Atlético-MG

Saiu: Cazares

Entra: Yago

22' Substituição no Palmeiras

Saiu: Deyverson

Entra: Dudu

21' Pênalti ?

Fred e Deyverson disputam bola pelo alto bola bate na mão dos dois jogadores mas arbitragem marca falta para o Palmeiras

Atléticamos reclamam muito da marcação !

20' Afasta Mayke !!!

Cazares faz ótimo lançamento na esquerda para Robinho, atacante do galo domina e lança Fred, mas Mayke antecipa a jogada e faz o corte

19' Robinho faz ótimo passe para Luan na direita, atacante do galo acha Valdívia dentro da área. Meia tenta o giro para finalizar mas é desarmado pelo Edu Dracena

17' Cazares recebe na esquerda, cruza na área mas Egídio bem posicionado faz o corte

16' Na cobrança de falta, Jean joga bola direto para linha de fundo

15' Cartão amarelo para Atlético-MG

Alex Silva faz falta dura em Willian

15' Willian recebe na esquerda corta para o meio mas sofre falta dura de Alex Silva.

Vem bola na área do Atlético-MG

14' Willian recebe no meio do campo e sofre falta de Elias

12' Substituição no Atlético-MG

Saiu: Adilson

Entra: Robinho

11' DEFENDE VICTOR !!!!!

Deyverson cobra no canto esquerdo mas Victor se estica todo e faz uma grande defesa !!

10' Pênalti para o Palmeiras !!!

Na cobrança de escanteio Leonardo Silva sobe com Juninho e coloca a mão na bola

08' Jean recebe na direita e cruza na área, Luan chega primeiro que Willian e faz o corte.

Escanteio para o Palmeiras

06' Com a expulsão do Luan, palmeiras montou duas linhas de 4 com Willian na esquerda e com Deyverson na frente dessa duas linhas.

04' Elias tenta o lançamento para Alex Silva mas bola sai direto para linha de fundo

03' Luan toca para Alex Silva na direita mas lateral do galo não domina e bola sai para linha lateral

02' Alex Silva tenta a jogada pela direita, mas é desarmado pelo Egídio

01' Impedido !

Moisés faz lançamento para Willian, mas atacante Palmeirense estava impedido

Começa o segundo tempo, Atlético-MG 1x1 Palmeiras

Jogadores de volta ao gramado, vai começar o segundo tempo

49' Acaba o primeiro tempo, Atlético-MG 1x1 Palmeiras.

Gol do Verdão: Deyverson

Gol do Galo: Fabio Santos

48' Tchê Tchê recebe ótimo passe do Willian na esquerda corta para o meio mas finaliza para fora

46' Victor defende !!

Jean cobra falta na área, Leonardo Silva faz o corte e bola sobra na entrada da área para Moisés. Meia Palmeirense domina e finaliza para ótima defesa do goleiro do Galo

45' Luan tinha um cartão amarelo por falta dura em Fred, por isso jogador Palmeirense foi expulso no lance do pênalti

44' + 4 minutos de acréscimo

42' Fabio Santos cobra a penalidade no ângulo direto sem chances para o goleiro Fernando Prass que pulou no canto esquerdo

42' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICOOO

Fabio Santos

41' Substituição no Palmeiras

Saiu: Guerra

Entra: Juninho

40' Cartão Vermelho para Luan

Zagueiro do Palmeiras toma vermelho no lance do Pênalti

39' Pênalti para o Atlético-MG !!!

Cazares cobra falta dentro da área, Leonardo Silva tenta o cabeceio mas é puxado pelo Luan. Arbitragem marca pênalti.

Muita reclamação dos jogadores do Palmeiras

38' Luan tenta puxar o contra ataque mas é derrubado pelo Willian

36' Valdívia tenta o passe para Elias, mas volante do galo não domina e bola sobra para Edu Dracena

34' Cazares faz o cruzamento na área, mas Edu Dracena sobe e afasta o perigo

32' Moisés puxa o contra ataque e toca para Willian, atacante Palmeirense dribla Leonardo Silva e deixa o Deyverson na cara do gol. Jogador domina e finaliza no canto esquerdo do goleiro Victor

Abre o placar o Verdão

Atlético-MG 0x1 Palmeiras

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!

Deyverson

30' Defende Victor !

Jean recebe na entrada da área e finaliza para defesa tranquila do goleiro Victor

29' Guerra tenta jogada pela direita mas é desarmado pelo Fabio Santos

27' DEFENDE FERNANDO PRASSSS

Fred cobra no canto esquerdo e Fernando Prass fica com a bola sem dar rebote

Excelente defesa do goleiro do Verdão !!!

26' Pênalti para o Atlético-MG !!!!

Alex Silva recebe passe do Fred, mas é derrubado por Egídio !

Fred na Bola !!!

25' Parou !!

Guerra faz falta em Fred no meio campo

23' Impedido !

Valdívia faz cruzamento na área, Fred domina mas estava impedido !

22' Tranquilo Fernando Prass !

Luan cruza na área, Edu Dracena rebate e bola sobra para Leonardo Silva, zagueiro do Galo domina e finaliza no centro do gol. Prass bem posicionado faz a defesa

21' FERNANDO PRASS

Valdívia recebe passe de Luan na entrada da área, meia do Galo domina e finaliza para ótima defesa do goleiro Fernando Prass

18' Cazares recebe ótimo lançamento de Elias na esquerda, mas Mayke sobe de cabeça e faz o corte

16' Trave Edu Dracena !!

Luan recebe lançamento na área, atacante do galo domina e toca para valdívia que chega finalizando, mas Edu dracena chega junto e trava a finalização

14'UHHHHHHH

Cazares cobra o escanteio, Gabriel sobe e cabeceia com perigo.

13' Fred acha Fabio Santos livre na esquerda, lateral do galo domina e faz o cruzamento. Luan sobe de cabeça e coloca bola para linha de fundo

Escanteio para o Atlético

11' Jean cobra falta na área, mas Fred sobe de cabeça e afasta o perigo

09' Fabio Santos recebe ótimo passe do Fred, tenta o cruzamento mas Edu Dracena faz o corte

07' Cartão amarelo para o Fred

Atacante do Galo faz falta dura no Willian

06' NO TRAVESSÃO !!!

Luan recebe na entrada da área e finaliza. Bola bate no travessão e sai em linha de fundo.

Quase o galo abre o placar !!

05' Luan recebe na direita e cruza na área, Luan antecipa a jogada e faz o corte

04' Mayke recebe ótimo lançamento nas costas do Alex Silva, mas Victor sai do gol e fica com a bola

03' Willian recebe ótimo lançamento do Guerra, corta para o meio mas finaliza em cima do Luan

02' Egídio cobra lateral na área, mas Leonardo Silva sobe de cabeça e afasta o perigo

01' Valdívia tenta jogada pelo meio, mas é desarmado pelo Edu Dracena

Começa o jogo no Independência, Atlético-MG 0x0 Palmeiras

Hino nacional Brasileiro. Daqui a pouco a bola vai rolar

As duas equipes fazem o trabalho de aquecimento no gramado do Independência

Leia mais: Em alta no Atlético-MG, Luan comemora sequência e garante não ter mais problemas físicos

Cuca deixa Dudu no bando de reservas, jogando esta voltando de uma lesão muscular

Banco do Verdão: Vinicius, Fabiano, Juninho, Zé Roberto, Thiago Santos, Bruno Henrique, Hyoran, Raphael Veiga, Erik, Róger Guedes, Keno e Dudu

Palmeiras confirmado 4-4-2: Prass; Mayke, Luan, Edu Dracena e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson

Técnico Rogério Micale deixa Robinho no banco de reservas, jogador não vive bom momento

Banco do Galo: Giovani, Uilson, Robinho, Otero, Rafael Moura, Yago, Felipe Santana, Leonan, Brener, Roger Bernando, Marlone e Clayson

Galo confirmado 4-2-3-1: Victor; Fabio Santos, Leonardo Silva, Gabriel e Alex Silva; Adilson, Elias, Valdivia, Cazares e Luan; Fred

As duas equipes já no independência.

Foram vendidos de forma antecipadamente 10 mil ingressos, estádio com pequeno público neste momento

A transmissão do clássico Atlético-MG x Palmeiras ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro turno no Allianz Parque as duas equipes empataram sem gols.

Leia mais: Pitbull sem focinheira: Felipe Melo e a conturbada relação com Palmeiras

Destaque da Semana do Verdão: Felipe Melo é reintegrado ao elenco do Palmeiras. Volante estava fora do time depois de divergência com o técnico Cuca.

Destaque do Verdão: Jailson, Arouca e Yerry Mina (Machucado) e Felipe Melo (Aprimorando forma física)

Provável Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson.

Destaque da semana no Galo: Galo vem de vitória na primeira Liga, equipe jogou no passado passado e venceu por 1 a 0. Destaque para o volante Elias que fez o gol da partida

Desfalques do Atlético: Marcos Rocha (Suspenso)

Provável Atlético-MG: Victor; Alex Silva, Léo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Valdívia; Fred.

Jogando como visitantes verdão tem 11 jogos; quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas

Palmeiras está na 4° colocação do campeonato com 36 pontos a 14 pontos do líder Corinthians

Leia mais: Dois de Willian, susto de Pratto e jogo eletrizante: Palmeiras vence São Paulo no Allianz Parque

Depois de um momento turbulento, Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 4 a 2 com gols de Willian duas vezes, Keno e Ryoran. Hernandes e Marcos Guilherme descontou para o São Paulo

Leia mais: Victor vê partida contra Palmeiras como chance para embalar no Brasileirão

Jogando como mandante Atlético-MG tem a segunda pior campanha do campeonato, foram 11 jogos; com três vitórias, dois empates e seis derrotas.

Na última rodada equipe foi a campinas enfrentar a Ponte Preta e venceu por 2 a 1 com gols de Elias e Otero

Galo está na 10° colocação do campeonato com 29 pontos a dois pontos do G6 e a seis pontos do Z4

Atlético-MG x Palmeiras ao vivo é uma partida válida pela 23º rodada do campeonato Brasileiro. Clássico acontece neste sábado (09) às 16h00 no Independência em Belo Horizonte.