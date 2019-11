Resultado Flamengo x Cruzeiro  na Copa do Brasil (1-1)

Decisão será no Mineirão no dia 27. CdB não tem critério de gol qualificado; novo empate leva decisão aos pênaltis. #FlaVAVEL #CECVAVEL

49' FIM DE JOGO! Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

48' Rafinha ajeita para Robinho bater cruzado, mas para fora, na última chance do jogo.

47' AMARELOU CRUZEIRO! Cartão amarelo para Raniel

46' Raniel cruza para Arrascaeta arriscar uma bicilceta, mas isolar.

45' O juiz marca mais 4 minutos de acréscimos

44' AMARELOU CRUZEIRO! Cartão amarelo para Arrascaeta

44' AMARELOU FLAMENGO! Cartão amarelo para Everton

Público pagante: 56.135 Presente: 66.165Renda: R$ 7.039.230,00

41' Gabriel recebe no meio, carrega, invade a área e bate pela linha de fundo

38' GOOOL DO CRUZEIRO!! Thiago falha, espalma para frente, e Arrascaeta pega o rebote completamente livre para empatar o jogo no Maracanã: 1 a 1!

36' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Lucas Paquetá e entra Gabriel

34' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Thiago Neves e entra Arrascaeta

30' GOOOL DO FLAMENGO!! Gol de Paquetá!

28' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Alisson e entra Rafinha

26' FÁBIO SALVA O CRUZEIRO! Berrío chega à linha de fundo e bate cruzado para Fábio espalmar. No rebote, Arão solta a bomba para grande defesa do goleiro cruzeirense.

24' Berrío recebe nas costas de Diogo Barbosa e toca para trás, mas erra o passe para Diego.

21' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Márcio Araújo e entra Cuéllar

18' Diego cobra falta para a área, Réver sobe com três, mas cabeceia longe do gol.

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Rodinei e entra Vinicius Jr

13' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Rafael Sóbis e entra Raniel

12' THIAGO SALVA O FLAMENGO! Diogo Barbosa avança pela esquerda e cruza para Alisson pegar de primeira na pequena área, à queima-roupa, para defesaça do goleiro rubro-negro.

11' Diego cobra nova falta, bola desvia na barreira e vai direto para as mãos do goleiro.

10' Berrío recebe na linha de fundo e cruza na área, mas ninguém do Flamengo aproveita a chance.

09' AMARELOU CRUZEIRO! Rafael Sóbis. Atacante estava pendurado e não joga a volta no Mineirão.

08' Diego cobra falta para a área, mas Hudon tira de cabeça.

06' Thiago Neves voltou ao jogo

05' Thiago Neves escorrega sozinho no gramado e cai sentindo muitas dores. Jogo parado para atendimento.

01' Thiago Neves avança sozinho contra três e acaba desarmado.

Equipes sem alterações no intervalo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo 0 x 0 Cruzeiro #FlaVAVEL #CECVAVEL

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Flamengo 0 x 0 Cruzeiro

45' O juiz marca mais um minuto de acréscimo.

44' Pará faz belíssima jogada invade a área pela linha de fundo e bate cruzado, mas ninguém aparece para desviar.

Finalizações: Flamengo 7x3 Cruzeiro

Posse de bola: Flamengo 63% x Cruzeiro 37%

37' Diego chuta colocado no ângulo do gol, mas Fábio defende

33' Diego toca para Arão, que recebe com liberdade perto da meia-lua da área e arrisca o chute, mas longe do gol de Fábio.

31' Berrío cruza rasteiro na área, mas Henrique chegar para afastar o perigo.

28' Berrío ganha no corpo e na velocidade de Diogo Barbosa, invade a área pela lateral e bate para defesa segura de Fábio.

26' FÁBIO SENSACIONAL!! Diego levanta na área, Arão chega de trás e desvia de cabeça, mas Fábio faz milagre.

20' Escanteio cobrado, o zagueiro Léo do Cruzeiro afasta da área o perigo

20' Everton cruza para Berrío na área, mas Diogo Barbosa corta para escanteio.

Jogo é disputado no Maracanã. Até agora, posse de bola é de 51% Cruzeiro e 49% para o Flamengo.

15' Primeira falta do Flamengo no jogo! Arão em cima de Hudson

11' Lucas Paquetá é lançado na área, divide com a marcação e cai pedindo pênalti, mas o árbitro nada marca

08' Robinho chuta rasteiro, mas o goleiro rubro-negro defende

07' Diego lança do meio de campo para Berrío, que entrou sozinho na área e desviou de cabeça para trás, mas não o suficiente para tirar de Fábio.

06' Thiago Neves arrisca um chute que passou perto do gol do Flamengo.

04' Pará pega rebote na entrada da área, chuta de primeira, mas pega mal na bola e isola a finalização

01' Cruzeiro começou total ataque em cima do Flamengo. O time mineiro teve dois escanteios seguidos, mas sem perigo ao gol de Thiago

COMEÇOU O PRIMEIRO TEMPO! Flamengo x Cruzeiro

TIMES EM CAMPO!!

Olha ela aí! Taça da Copa do Brasil no gramado do Maracanã. #FlaVAVEL #CECVAVEL

Equipes no gramado para o aquecimento. #FlaVAVEL #CECVAVEL

Assim está o Maracanã a 40 minutos do apito inicial. #FlaVAVEL #CECVAVEL

Fábio e Rafael estão no gramado do Maracanã. Foram vaiados na entrada. #CECVAVEL

Confusão segue no setor norte do Maracanã. Quebra-quebra e torcedores tentando invadir o setor. #FlaVAVEL

FLAMENGO CONFIRMADO: Thiago; Rodinei, Réver, Juan e Pará; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Berrío, Éverton e Paquetá. #FlaVAVEL

CRUZEIRO CONFIRMADO: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, T. Neves, Alisson; Sobis. #CECVAVEL

Torcedores do Flamengo estão pulando a grade do Maracanã. Muitos estavam no setor sul e estão passando para o setor norte. #FlaVAVEL

Conca está relacionado para a partida. #FlaVAVEL

Rua de fogo da torcida do Flamengo para receber a delegação. #FlaVAVEL

Ônibus do Flamengo chegou ao Maracanã. Delegação foi recebida com festa pelos torcedores no portão do estádio. #FlaVAVEL

Papel com a letra da nova música do Flamengo é distribuída no setor norte. #FlaVAVEL

Thiago Neves passou por aqui. Jogadores do Cruzeiro foram direto para o vestiário. #CECVAVEL

Ônibus do Cruzeiro é o primeiro a desembarcar no Maracanã. #CECVAVEL

Felipe Vizeu está no Maracanã. Lesionado, atacante não veio com a delegação. #FlaVAVEL

Boa noite a todos! A VAVEL Brasil já está presente no Maracanã para a grande final de Copa do Brasil! #FlaVAVEL #CECVAVEL

Atenção pra selfie. Clima de paz entre as torcidas. #FlaVAVEL #CECVAVEL

Por outro lado, o clube carioca também acumula três vice-campeonatos. Em 1997, 2003 e 2004, o Flamengo foi superado na final por Grêmio, Cruzeiro e Santo André.

O Flamengo é tricampeão da Copa do Brasil – o Rubro-Negro levantou o troféu nos anos de 1990, 2006 e 2013 ao superar Goiás, Vasco e Atlético-PR, respectivamente.

Em sua sétima final de Copa do Brasil, o Flamengo tem um ‘tabu’ positivo: mesmo quando foi vice-campeão do torneio, o Rubro-Negro jamais foi derrotado no jogo de ida da final.

Duelo de craques: Diego e Thiago Neves são duas das principais figuras nas equipes de Flamengo e Cruzeiro. Diego, no lado rubro-negro, tem 33 jogos em 2017, 12 gols e sete assistências. Thiago, por outro lado, tem 41 jogos pela Raposa neste ano, com 12 gols e nove assistências. Quem leva a melhor?

Apesar de estar regularizado, Éverton não pode atuar pelo clube carioca na Copa do Brasil – o prazo para inscrições de atletas no torneio terminou no dia 24 de abril; o meia chegou ao Flamengo no início de junho deste ano.

Outro que “trocou de lado” foi Éverton Ribeiro: hoje no Flamengo, o meia marcou um golaço memorável na vitória da Raposa por 2 a 1 sobre o Rubro-Negro, nas oitavas de final da Copa do Brasil (edição 2013).

Hoje no Cruzeiro, Thiago Neves também já teve seus dias de Flamengo. Durante sua passagem pelo clube carioca, foram 57 jogos, 21 gols, 12 assistências e um título (Carioca 2011). Na Raposa, Thiago já atuou em 41 jogos; foram 12 gols marcados e nove assistências.

A maior vitória cruzeirense na edição de 2017 foi a goleada por 6 a 0 contra o São Francisco. Na Copa do Brasil, o maior artilheiro da Raposa é Rafael Sobis, com cinco gols.

Já no Cruzeiro, a trajetória pela Copa do Brasil em 2017 inclui 12 jogos; são sete vitórias, três empates e duas derrotas. Foram 22 gols marcados e oito gols sofridos - totalizando um saldo de 14 gols pró.

O artilheiro do clube carioca na campanha nacional é Paolo Guerrero - na Copa do Brasil 2017, o atacante peruano tem dois gols marcados com a camisa do Flamengo.

Campanha do Rubro-Negro na Copa do Brasil começou nas oitavas de final, conta o Atlético-GO. Desde então, são seis jogos, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Flamengo tem um saldo positivo de dois gols - foram sete tentos marcados e cinco sofridos.

Rivalidade repleta de gols: ao longo da história, são 230 gols marcados no confronto. O Flamengo balançou a rede 116 vezes contra a Raposa; o Cruzeiro, por sua vez, tem 114 gols marcados diante do Rubro-Negro.

Na Copa do Brasil, são oito partidas entre Flamengo e Cruzeiro, com quatro empates e duas vitórias para cada lado.

O retrospecto do confronto de logo mais é favorável ao Cruzeiro: em 88 partidas, são 34 vitórias da Raposa, 30 triunfos do Flamengo e 24 empates.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Flamengo x Cruzeiro ao vivo na final da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Marcelo Aparecido apitou dois jogos do Flamengo nesta temporada. No dia 13 de julho, derrota para o Grêmio por 1 a 0. Já no dia 27 de agosto, vitória por 2 a 0 contra o Atlético Paranaense. Já os jogos do Cruzeiro, esteve presente em quatro jogos em 2017. Como árbitro, trabalhou nas partidas contra Volta Redonda (vitória por 2 a 1), em 15 de fevereiro, Coritiba (vitória por 2 a 0), em 25 de junho, e contra o Grêmio (derrota por 1 a 0), válida pela Copa do Brasil, em 16 de agosto. Já como quarto árbitro, participou do empate por 3 a 3 contra o Palmeiras.

O árbitro da partida será o paulista Marcelo Aparecido de Souza para o confronto no Rio de Janeiro.

Flamengo x Cruzeiro terá uma novidade: A decisão será transmitida desde o pré-jogo, a partir das 21h15, em salas de cinema da rede Cinemark, nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Brasília, Cuiabá e Vitória.

A provável escalação do time rubro-negro: Muralha; Rodinei, Rever, Juan e Para; Cuellar e Arao; Everton, Diego e Vinicius JR; Berrio

O treinador do Flamengo Reinaldo Rueda ainda não definiu toda a escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro. As dúvidas são no gol, com Muralha e Thiago disputando a posição, e no ataque, que não tem Paolo Guerrero (suspenso) e Felipe Vizeu (machucado).

O time mineiro deve jogar com Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis (Raniel).

O time que deve ir a campo contra o Flamengo não tem muito mistério. Além da dúvida quanto à disponibilidade de Lucas Romero, que tem a chance de ser substituído pelo lateral Ezequiel caso não se recupere, tem o ataque da Raposa, que pode ter Rafael Sóbis ou Raniel. Os dois vivem momentos distintos, estando o primeiro há mais de dois meses sem marcar, e o segundo em boa fase.

A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes viaja para o Rio de Janeiro, onde treina às 18h do mesmo dia. O time titular da Raposa foi poupado do último compromisso do time, a eliminação para o Londrina na Copa da Primeira Liga. Os atletas Fábio, Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa, Henrique, Hudson, Robinho, Arrascaeta, Thiago Neves, Alisson, Rafael Sóbis e Raniel sequer viajaram para o Paraná, justamente pela decisão contra o Flamengo.

O primeiro jogo da final entre Flamengo x Cruzeiro ocorre nesta quinta-feira (7), às 21h45, no Maracanã. A partida de volta será no dia 27 de setembro, também às 21h45, no Mineirão. A Raposa vai em busca do quinto título na competição, já levantou o caneco em 1993, 1996, 2000 e 2003. Por sua vez, time carioca conquistou o torneio em três oportunidades: 1990, 2006 e 2013.