Thiago assume falha no gol do Cruzeiro: "Soltei, errei"

A crise entre os goleiros parece não ter fim. Após a semana ser marcado por polêmicas após as consecutivas falhas de Alex Muralha, foi a vez de Thiago sofrer com erros. Promovido como titular para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira (8), pela final da Copa do Brasil, o jovem soltou a bola nos pés de Arrascaeta no momento do empate mineiro.

O Flamengo vencia por 1 a 0 quando Hudson arriscou de fora da área. Thiago caiu para defender, mas soltou a bola nos pés de Arrascaeta que teve apenas o trabalho de empurrar para as redes. Depois do jogo, o goleiro comentou sobre a falha: "Soltei, errei, mas é cabeça erguida para o próximo jogo da final", declarou.

A partida que define o campeão da Copa do Brasil será disputada no dia 27 de setembro, no Mineirão. Não há critério de gol fora de casa para desempate. Em caso de igualdade no placar, o título será decidido nos pênaltis.