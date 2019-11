Resultado Botafogo x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite, e até a próxima!

Com o resultado, o Botafogo pula para a 7ª posição, com 34 pontos. O Alvinegro enfrentará o Santos na próxima rodada. Já o Flamengo segue em 5º, com 35 pontos. O Rubro-Negro enfrentará o Sport, na próxima rodada.

FIM DE PAPO NO NILTON SANTOS! BOTAFOGO 2 x 0 FLAMENGO!

46' Botafogo gasta o tempo, e espera o fim da partida.

45' Quatro minutos de acréscimos.

41' UHHHHH! Melhor jogada coletiva do Flamengo no jogo. Cuéllar tocou para Trauco que driblou dois alvinegros e devolveu para o colombiano chutar rasteiro, e desviado, com perigo.

39' Guerrero levou solada na costela e sente muito.

35' Última mudança no Botafogo: Sai: Valencia / Entra: Fernandes

31' Está sendo a primeira derrota do Flamengo sob o comando de Rueda. Desde 2015, o Rubro-Negro não perdia para o Botafogo, e desde o duelo contra o Fluminense no segundo turno do Brasileiro de 2016, que não perdia clássicos estaduais.

24' Última mudança no Flamengo: Sai: Matheus Sávio / Entra: Everton

24' Mudança no Botafogo: Sai: Rodrigo Pimpão / Entra: Guilherme

23' Valencia tocou para Bruno Silva que, nas costas de Trauco, cruzou para o artilheiro completar para o gol. Botafogo 2 a 0.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! 'E DE ROGER!!

22' Com o resultado em Chapecó, o Botafogo ainda não está retornando ao G-6, mas tem a mesma pontuação do Cruzeiro, 6º colocado.

21' Tem gol na rodada: Chapecoense 0 x 2 (Raniel) Cruzeiro

19' Mudança no Flamengo: Sai: Rômulo / Entra: William Arão

19' Flamengo parte para cima do Botafogo, e ensaia uma pressão.

16' OPA! Cruzamento de Berrío, Rômulo furou e a bola sobrou para Guerrero que caiu após dividida com Igor Rabello. Juiz mandou seguir.

14' Mudança no Flamengo: Sai: Geuvânio / Entra: Berrío

13' Flamengo tenta a resposta. Rodinei cruzou forte, Sávio tocou fraco e a bola saiu por cima do gol.

12' UHHH! Victor Luis aproveita, mais um, vacilo da defesa rubro-negra, toca para Roger que chuta colocado, com perigo.

10' Na cobrança de escanteio, Igor Rabello ganhou de Cuéllar, cabeceou na trave e Roger apareceu livre para abrir o placar. Botafogo 1 a 0.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE ROGER!

9' Em jogada iniciada com um lindo toque de Pimpão, Roger completou o cruzamento de Valencia, em cima de Trauco.

9' Mesmo com entradas duras, nenhum cartão amarelo foi aplicado no jogo até aqui.

6' Partida paralisada para o atendimento a Gatito. Problema com a lente de contato do paraguaio.

4' UHHHHHHH! Éverton Ribeiro arriscou bonito, para boa defesa de Gatito Fernández.

1' UHHHH! Matheus Sávio tabelou com Éverton Ribeiro, mas bateu torto, pela linha de fundo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

?INTERVALO | Equipes retornaram para o gramado do Nilton Santos.

?INTERVALO | Mudança no Botafogo: Sai: Leandrinho / Entra: Dudu Cearense

INTERVALO | Gol na rodada: Chapecoense 0 x 1 (Rafinha) Cruzeiro

INTERVALO | Com o resultado parcial, o Botafogo vai entrando no G-6 (6º colocado, com 32 pontos), enquanto o Flamengo se mantém na 5ª posição, com 36 pontos.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! BOTAFOGO 0 x 0 FLAMENGO

45' Um minuto de acréscimo.

43' UHHHH! Diego Alves tirou de soco, a bola sobrou para Pimpão, que tentou chutar colocado, mas errou o alvo.

37' Jogo é bom no Nilton Santos. As duas equipes tentam aproveitar os erros dos adversários.

35' UHHHHHH! No erro de saída de bola do Botafogo, Guerrero tabelou com Éverton Ribeiro e bateu com muito perigo.

?34' DIEGO ALVES ESPETACULAR!!!! Contra-ataque rápido do Botafogo. Valencia cruzou na cabeça de Roger, que tocou firme, no chão para ótima defesa de Diego Alves.

30' QUE SUSTO, DE NOVO! Dessa vez, foi Gatito quem quase entregou o ouro, para Éverton Ribeiro. Mas o paraguaio se recuperou e jogou para escanteio.

29' Se não é um primor técnico, a partida é bem melhor que os dois duelos na Copa do Brasil!

26' Geuvânio ganhou de Matheus Fernandes, invadiu a área, mas caiu pedindo pênalti. Juiz mandou seguir.

23' UHHH! Matheus Sávio arma o contra-ataque, a bola sobra pra Geuvânio que toca para Éverton chutar, com desvio, para fora.

20' GATITO ESPETACULAR! Guerrero cobra falta no ângulo, mas Gatito voa e defende.

19' QUE SUSTO! Diego Alves recebeu a bola, e tentou o drible para cima de Matheus Fernandes. Para sorte do goleiro, deu certo.

18' UHHHHHHH! Contra-ataque do Botafogo. Valencia cruzou para Roger, que girou e bateu para fora.

16' UHHH! Após o corte da defesa, a bola sobrou para Pimpão que, em posição irregular, finalizou para boa defesa de Diego Alves.

13' Primeira finalização do Botafogo foi com Victor Luís, mas por cima do gol.

10' Flamengo tem mais a bola, mas pouco cria. Botafogo espera o contra-ataque, mas não conseguiu um, ainda.

6' Na sequência, Cuéllar e Leandrinho disputaram a bola, e o jogador do Botafogo ficou no chão, pedindo falta.

5' Entrada dura de Bruno Silva em Trauco. Ricardo Marques Ribeiro só conversou com o volante alvinegro.

3' Tocando a bola, o Flamengo chegou e finalizou pela primeira vez. Porém, Trauco chutou mal.

1' Jogo começa com muitos passes errados.

BOLA ROLANDO NO NILTON SANTOS! COMEÇA BOTAFOGO x FLAMENGO!

A bola vai rolar no Nilton Santos, que recebe um público muito reduzido nessa noite. Antes, um minuto de silêncio está sendo respeitado.

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

FLAMENGO ESCALADO! Com mudanças, Rueda surpreende e manda o seguinte Flamengo a campo:

BOTAFOGO ESCALADO! Jair Ventura manda a campo o que tem de melhor disponível:

Goleadores: Roger lidera a artilharia do Botafogo no Brasileiro em 2017; na sequência, estão Bruno Silva, Rodrigo Pimpão, Marcos Vinícius e Guilherme.

Vale lembrar que Leandro Damião marcou três gols pelo Flamengo no Brasileiro 2017, mas o atleta transferiu-se ao Internacional.

Promessa de gols? Diego, Guerrero, Everton, Réver e Vinícius Jr. são os artilheiros do atual elenco do Flamengo no Brasileiro.

Hoje no Botafogo, Valencia foi carrasco do Flamengo em 2016 - no ano passado, o jogador atuava pelo Palestino e fez o gol que eliminou o Rubro-Negro da Copa Sul-Americana.

15 dias após sua última atuação, Diego Alves reassume o gol do Flamengo. Goleiro sofreu oito gols em seis jogos pelo Rubro-Negro.

Os números do Botafogo de Jair Ventura. Treinador está há pouco mais de um ano no comando do Glorioso.

Último confronto entre Flamengo e Botafogo é favorável ao Rubro-Negro; na semifinal da Copa do Brasil, gol de Diego garantiu vaga na final ao Flamengo.

Hoje é dia de clássico entre Botafogo e Flamengo, às 19h, no Nilton Santos. Confira o restrospecto do Clássico da Rivalidade abaixo:

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Botafogo x Flamengo ao vivo, partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá às 19h no estádio Nilton Santos e aqui em tempo real na VAVEL!

No primeiro turno, as duas equipes empataram em 0 a 0. Recentemente, os dois rivais se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil, e o Flamengo levou a melhor.

No Brasileiro, o Botafogo é o 8º colocado com 31 pontos, e vem de vitória sobre o Bahia, por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Já o Flamengo é o 5º colocado, com 35 pontos, pode terminar a rodada no G-4, e vem de vitória sobre o Atlético-PR, por 2 a 0. Veja os melhores momentos

Na próxima rodada, o Botafogo receberá o Santos no Nilton Santos, enquanto o Flamengo enfrentará o Sport, na Ilha do Urubu.

Após empatar com o Cruzeiro, no Maracanã, na primeira partida da final da Copa do Brasil, o Flamengo terá o reforço dos principais jogadores do elenco, que não puderam jogar a decisão: Diego Alves, Rhodolfo, Geuvânio, Éverton Ribeiro e Guerrero retornam e ficam a disposição de Rueda.

Já pelo lado do Botafogo, que teve duas semanas só para treinar, o técnico Jair Ventura mandará a campo o que tem de melhor, preparando a equipe para o duelo contra o Grêmio, pela Libertadores. Marcos Vinicius, Rodrigo Lindoso, Joel Carli e João Paulo desfalcarão o Alvinegro.

Sem tempo para lamentar! Buscando contar com todo o elenco disponível na quarta-feira, Jair Ventura lamentou não poder contar com jogadores importantes logo mais, mas espera aproveitar o período em que a equipe ficou treinando: "Foi um trabalho de recuperação. Perdi cinco jogadores e acabei treinando algumas alternativas. Foi bom para tratar com mais carinho quem não vinha jogando. Passamos nosso modelo de jogo, passamos vídeos. O sonho seria jogar domingo e domingo. Agora, temos chance de recuperar esses jogadores contra o Grêmio".