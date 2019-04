Resultado de Vitória x Fluminense pelo Brasileirão 2017 (2-2)

23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, partida realizada no estádio do Barradão, em Salvador.

Na próxima rodada o Vitória recebe o São Paulo no Barradão, domingo (17), às 16h (de Brasília). Já o Fluminense, no mesmo dia e horário, visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

Já o Vitória, com o empate, entra na zona do rebaixamento, agora com 26 pontos. Porém, a equipe de Vagner Mancini segue em recuperação no Brasileirão. Nos últimos sete jogos, perdeu apenas uma e venceu quatro.

Com o resultado, o Fluminense se mantém em 10º lugar, agora com 31 pontos, ainda bem próximo do G-6. Porém, novamente o Tricolor perde a chance de terminar a rodada dentro do grupo que se classifica à Libertadores.

Fluminense teve a chance de entrar no G-6, mesmo com um a menos, mas acabou cedendo o empate ao Vitória no fim do jogo. Tricolor foi superior na etapa final, mas a deficiência em bola aérea atrapalhou novamente os planos da equipe de Abel Braga, que tem uma das defesas mais vazadas do país.

50' FIM DE JOGO!

49' Neílton recebe na área, mas na hora do cruzamento escorrega e a bola sai pela linha de fundo.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! KANU! Após cruzamento de Neílton, a bola desviada na primeira trave terminou na cabeça de Kanu na segunda trave para empatar o jogo no Barradão.

47' CARTÃO AMARELO PARA MARLON! Por falta em Caíque Sá.

45' Mais cinco minutos de acréscimo no segundo tempo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! HENRIQUE DOURADO! Bola para um lado, goleiro para o outro, como manda o manual. Virada do Fluminense em Salvador.

42' PÊNALTI PARA O FLUMINENSE! Wellington Silva invade a área e é derrubado por Tallyson.

41' NA TRAVE! Após cruzamento da direita, Kanu sobe sozinho e desvia de cabeça na trave. Pressão do Vitória.

37' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Henrique, entra Nogueira.

34' INACREDITÁVEL! Caíque Sá foi à linha de fundo e cruzou para a área. A bola sobrou limpa para Junior no meio da área e o atacante mandou por cima. Que chance perdeu o Vitória.

28' CARTÃO VERMELHO PARA ROBINHO! Na primeira participação do atacante, dividiu com Caíque Sá e levou cartão vermelho direto. Estreia para se esquecer.

27' Robinho estreia no Fluminense. Foi contratado em agosto e regularizado apenas nessa semana.

27' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Douglas, entra Robinho.

26' UHHH! Vitória ataca mais uma vez pelo alto. Após cruzamento pela esquerda, a bola sobrou na direita com Tallyson. O lateral cruzou na segunda trave e Caíque Sá desviou pra fora.

24' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: sai Tréllez, entra Junior.

22' Vitória insiste na bola aérea. Tallyson cruza e Kieza desvia de cabeça, mas a bola sai pelo canto esquerdo sem muito perigo.

21' Wellington cobra escanteio, Henrique finaliza mas a bola fica na zaga. Na sobra, Wendel chuta por cima.

20' FERNANDO MIGUEL! Wendel aproveita a sobra de cruzamento pela esquerda, corta a marcação e finaliza no canto, mas o goleiro Fernando Miguel salva o Vitória.

18' JÚLIO CÉSAR! Caíque Sá vai ao fundo pela direita e cruza para a área. Neílton finalizou de primeira e o goleiro do Fluminense defendeu firme.

15' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: sai David, entra Kieza.

14' Lucas errou ao tentar o cruzamento pela direita e o Vitória ia sair em contra-ataque com Neílton, mas o lateral-direito parou o atacante com falta ainda no campo de defesa.

12' CARTÃO AMARELO PARA RENATO CHAVES! Por falta em Tréllez.

8' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: sai Juninho, entra Tallyson.

5' Após cruzamento, Júlio César afastou de soco e levou a pior em dividida com David. Goleiro recebe atendimento médico.

4' Marlon lança Sornoza pela esquerda. O meia tenta o cruzamento fechado, mas o goleiro Fernando Miguel ficou com a bola.

2' Pela primeira vez o Fluminense conseguiu marcar um gol que começou em lateral para área. Apesar do Léo levar a fama com esses laterais, quem cobrou desta vez foi Lucas.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! WENDEL! Lucas cobra lateral para a área, Henrique Dourado ganha de Wallace, dribla o zagueiro e finaliza, mas o goleiro Fernando Miguel fez grande defesa. No rebote, Wendel aproveitou a sobra e empatou o jogo no Barradão.

1' Caíque Sá passa por Wendel e Marlon, vai ao fundo e cruza, mas a bola cai na rede de cima do gol do goleiro Júlio César.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Gustavo Scarpa, entra Sornoza.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

Vitória e Fluminense retornam para o segundo tempo. Abel fez mudança no Flu.

O Fluminense demonstrou muita falta de organização no meio de campo. O time sofre sem saída de bola e vê seu principal armador, Gustavo Scarpa, mais uma vez muito apagado na partida. Apenas uma finalização e 23 passes errados (contra 21 do Vitória).

Vitória foi superior no primeiro tempo. Além de ter mais posse de bola, finalizou 9 vezes, sendo 4 no gol, contra apenas uma finalização errada do Fluminense.

Vitória começou com menos posse de bola, mas terminou o primeiro tempo com 58% contra 42% do Fluminense.

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais quatro minutos de acréscimo no primeiro tempo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! NEÍLTON! Fluminense errou mais uma saída de bola, Patric levantou pela direita e Neílton aproveitou na segunda trave para abrir o placar no Barradão.

42' Na cobrança de falta de Neílton, o assistente pegou impedimento do ataque. O Fluminense saiu com a linha de impedimento.

42' Lucas estava pendurado e está suspenso da próxima rodada, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

42' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS! Por falta em Neílton.

39' Boa tabela de Lucas com Gustavo Scarpa na direita, mas o cruzamento do lateral-direito ficou nas mãos de Fernando Miguel.

36' Caíque Sá tenta a finalização de muito longe, mas a bola desvia e Júlio César faz a defesa com tranquilidade.

33' Patric recebe na direita e vê a passagem de Caíque Sá, mas o lateral dominou errado e a bola saiu pela linha de fundo.

32' Após cobrança de falta, zaga do Flu afasta mal e a bola sobra com o zagueiro Wallace que tentou a finalização, mas a bola explodiu em Douglas.

30' Bola rolando novamente no Barradão.

29' PARADA TÉCNICA! Devido ao forte calor que faz em Salvador, o árbitro parou o jogo para a hidratação dos jogadores.

28' Uillian Correia arrisca o chute de fora da área, mas mandou longe.

24' UHHH! Contra-ataque do Fluminense, Wendel tocou para Gustavo Scarpa que tabelou com Wellington Silva e cruzou na segunda trave para Henrique Dourado. De cabeça, o camisa 9 serviu Douglas na entrada da área, mas o volante finalizou por cima.

20' Marlon cobra lateral para área, Renato Chaves desvia e antes do Wellington Silva completar na segunda trave, o goleiro Fernando Miguel ficou com a bola.

19' Fluminense começa o jogo com mais posse de bola, mas não conseguiu levar perigo ainda ao goleiro Fernando Miguel. As melhores oportunidades foram do Vitória.

14' UHHHH! Contra-ataque do Vitória, Tréllez foi lançado, driblou Renato Chaves, invadiu a área e chutou cruzado quando Henrique se aproximou, mas a bola saiu pelo canto.

13' Fillipe Soutto recebeu pelo meio e arriscou a finalização de fora da área, mas a bola saiu pelo canto sem muito perigo ao goleiro Júlio César.

8' Juninho já está de volta ao jogo após receber atendimento médico.

7' JÚLIO CÉSAR! Após cobrança de escanteio, a defesa afastou e o Vitória saiu em contra-ataque com Neílton. O atacante serviu Tréllez que bateu na saída de Júlio César, mas o goleiro do Flu salvou.

6' Lucas arrisca cruzamento da direita e Caíque Sá desvia para escanteio antes da bola chegar em Henrique Dourado.

5' Bola rolando novamente. Juninho segue recebendo atendimento médico fora de campo.

2' Jogo parado no Barradão. O lateral-esquerdo Juninho sentiu incômodo no joelho esquerdo e recebe atendimento médico.

2' Juninho recebe na ponta esquerda, tenta o cruzamento e o goleiro Júlio César fica com a bola.

1' Vitória consegue a primeira finalização do jogo. Patric arriscou o chute de longe, mas não assustou o goleiro Júlio César.

0' COMEÇOU O JOGO! Bola rolando no Barradão. O Vitória deu a saída.

Antes da bola rolar, será respeitado um minuto de silêncio.

Vitória veste a camisa rubro-negra, com short branco e meião preto. Já o Fluminense vai a campo com a camisa branca, short e meião grená.

Equipes já em campo. Hino nacional sendo executado neste momento.

Os retornos de Douglas e Sornoza, além da regularização de Robinho, deixa o elenco do Fluminense mais encorpado para o segundo turno do Brasileirão. O Tricolor ainda disputa a Copa Sul-Americana.

Douglas retorna ao time do Fluminense após três meses lesionado. O volante entra na vaga de Marlon Freitas e, aos poucos, Abel se aproxima do time ideal que iniciou a temporada.





BANCO DE RESERVAS DO FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Nogueira, Léo, Mateus Norton, Marlon Freitas, Sornoza, Robinho, Marcos Junior e Peu.

FLUMINENSE ESCALADO: Júlio César; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Marlon; Orejuela, Douglas e Wendel; Gustavo Scarpa, Wellington Silva e Henrique Dourado.

BANCO DE RESERVAS DO VITÓRIA: Caíque, Ronaldo, Bruno, Alan Costa, Renê Santos, Geferson, Tallyson, Cleiton Xavier, Danilinho, Jhemerson, Júnior e Kieza.

VITÓRIA ESCALADO: Fernando Miguel; Caique Sá, Wallace, Kanu e Juninho; Fillipe Soutto, Uillian Correia e Patric; Neilton, David e Tréllez.

FIQUE DE OLHO: Henrique Dourado é o artilheiro do Brasileirão - empatado com Jô, ambos com 12 gols. No primeiro turno, o 'Ceifador' balançou as redes contra o Vitória.





FIQUE DE OLHO: Neílton tem se destacado no Vitória e o rendimento cresceu desde a chegada de Vagner Mancini. O atacante é veloz e tem bom drible.

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Ramon e Yago. Por outro lado, o treinador confirmou que Fillipe Soutto e Patric serão titulares no meio de campo para manter a equipe ofensiva.

SAUDADES? Desde a saída de Richarlison para o Watford, da Inglaterra, o Fluminense diminuiu o número de finalizações. O atacante era o vice-artilheiro do Flu na temporada e o líder de assistências - posto assumido recentemente por Gustavo Scarpa.

O técnico Abel Braga terá o retorno de Douglas, que ficou lesionado por três meses, e o reforço de Robinho, que foi contratado em agosto e foi relacionado pela primeira vez. O atacante é a esperança para suprir a ausência de Richarlison.

Já o Vitória não sabe o que é vencer o Fluminense desde 2014, quando conseguiu superar o Tricolor por 3 a 1, no Barradão. Desde então foram três jogos, dois empates e uma vitória do Flu. Na última vez que se enfrentaram no Barradão, o jogo terminou empatado sem gols.

O Fluminense não sabe o que é vencer o Vitória no Barradão desde 2010, quando na época brigava pelo título do Campeonato Brasileiro - que viria a conquistar meses depois. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 1.

No primeiro turno, o Fluminense venceu o Vitória por 2 a 1, em partida realizada no Maracanã. Na ocasião, Henrique Dourado e Richarlison marcaram os gols do Flu.





Por outro lado, o Fluminense ficou um mês invicto - foram seis jogos e três vitórias - mas perdeu para a invencibilidade para o Vasco na 21ª rodada.

Nos últimos seis jogos com Mancini no comando, o Vitória venceu quatro e perdeu apenas um. O rubro-negro vem de uma sequência de dois triunfos fora de casa - contra Corinthians e Coritiba, respectivamente.

Em recuperação no Campeonato Brasileiro desde a chegada do técnico Vagner Mancini, o Vitória recebe o Fluminense que ainda sonha com a vaga no G-6.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Vitória x Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!