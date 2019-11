Primeiros no Brasileiro e nas associações: Corinthians e Grêmio lideram ranking de sócios

No futebol, a maioria das situações não é por acaso. Em grande campanha no Campeonato Brasileiro 2017, Corinthians e Grêmio perderam na 23ª rodada do certame, mas seguem na ponta de cima. O Timão soma 50 pontos e o Tricolor gaúcho vem na sequência com 43. São os dois principais candidatos a conquistar o torneio. Fora das quatro linhas, o torcedor faz a parte dele. O levantamento do Histórico Futebol Melhor aponta Corinthians e Grêmio como líderes no ranking de sócios torcedores. Proporcionalmente, estão mais próximos no número de associações do que na tabela.

O placar do dia 11 de setembro aponta 124.368 sócios para o Corinthians. O Grêmio vem na segunda colocação com 123.353, aproxidamente mil sócios de diferença entre os clubes. Ambos passaram o Palmeiras, que não conseguiu concretizar 2017 em um grande ano. Antes líder no quesito, porém eliminado das competições de mata-mata no ano, o Verdão aparece com 122.923, número próximo ao Grêmio.

No ranking mensal, o Grêmio também se destaca. O Tricolor lidera o mês de seu aniversário e de decisão pelas quartas de final da Libertadores da América. Até aqui em setembro, são 2.389 gremistas associados. O Avaí, líder do returno do Brasileirão e hoje fora da zona do rebaixamento, apresenta 2.338 associados no mês. Muitos torcedores do Tricolor gaúcho buscam marcar presença nos jogos decisivos do final do ano, em que adquirir ingresso por meio de associação se tornará mais fácil ao público.

Se a briga entre Corinthians e Grêmio esquenta dentro de campo após tropeços do Timão no Campeonato Brasileiro, nas arquibancadas e no quadro social dos clubes a promessa é de estádios cheios para findar o disputado ano de 2017. Apoio não falta ao Alvinegro e ao Tricolor na caminhada da torcida para sentir-se junto ao time nos grandes resultados.