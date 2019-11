Resultado Chapecoense x Flamengo na Copa Sul-Americana 2017 (0-0)

Chegamos ao fim de mais uma transmissão preparada para você pela VAVEL Brasil. Logo depois, acompanhe detalhes em uma análise geral da partida no pós-jogo. Obrigada pela companhia, boa noite a todos!

Flamengo: O próximo jogo da equipe é neste domingo (17), às 16h, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Urubu.

Chapecoense: O próximo jogo da equipe é neste domingo (17), às 16h, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio.

O próximo jogo entre às equipes acontece na próxima quarta-feira (20), às 19h15, na Ilha do Urubu. Qualquer empate com gol é da Chapecoense, mas se for 0 a 0, vai para os pênaltis. Flamengo precisa da vitória para classificar.

Alan Ruschel: "A equipe lutou até o final. Queríamos a vitória, mas estou feliz por esse momento que estou passando, aos poucos vou pegando o ritmo e o resultado não é ruim diante da equipe que nós enfrentamos."

Guerrero: "Eles tiveram chance e a gente também, mas não tomar gol é importante. Agora é concentrar e trabalhar bem para a próxima quarta-feira jogar bem em casa."

ACABOU! Fim de papo na Arena Condá. As equipes não saíram do 0 a 0 apesar das boas oportunidades que ambas tiveram. Agora, a decisão fica para o jogo da volta.

45'/2ºT - Chapecoense e Flamengo tentam marcar em contra ataques, e a Chape da pressão no final. Diego Alves pede atenção dos jogadores e faz defesas importantes no final.

40'/2ºT - Chapecoense tenta contra ataque em tabela, Penilla tenta marcar mas não consegue. Diego Alves salva Flamengo, tirando bola de perigo na área.

37'/2ºT - UHHHHHHHHHHHHH!! De longe, Paquetá arrisca e surpreende Jandrei, quase marcando no ângulo, mas o goleiro consegue espalmar pra fora.

35'/2ºT - Nada de gols! Times arriscam finalizar e tentam mobilidade, mas a dificuldade da cada vez maior em marcar. Os times não aproveitam a bola no pé, Flamengo mal na partida e Chapecoense conseguindo se defender.

29'/2ºT - QUASEEEEEEEEEEE!!! Reinaldo fica com bola que Diego Alves espalma após fazer uma defesa difícil, mas o lateral desperdiça chance cara a cara com o goleiro.

25'/2ºT - Jogo tá bem equilibrado, as equipes novamente tentam trabalhar a bola mas seguem com dificuldades. Os goleiros estão bem na partida também.

20'/2ºT - Diego faz cobrança de falta na entrada da área, mas Jandrei tira a bola da área e ao se esticar todo e cair mal, o goleiro está sentindo no gramado.

14'/2ºT - QUASEEEEEEEEE!!!! Diego cobra falta perto da entrada da área, Réver cabeceia mas Jandrei com ótimo reflexo defende espalmando.

11'/2ºT - Flamengo tem boa oportunidade no ataque após saída de bola errada de Jandrei, mas Berrío não aproveita ataque e manda a bola por cima do travessão.

5'/2ºT - UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Flamengo tem boa chance com Juan após cobrança de falta do Diego. O zagueiro cabeceou mas Jandrei ficou com a bola.

3'/2ºT - Chapecoense tem boa chance quando Reinaldo cobra lateral com a mão e coloca bola dentro da área, mas bola passa pela defesa do Flamengo e por todos os jogadores da Chape.

0'/2ºT - BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO! Nenhuma mudança foi feita no intervalo em ambas as equipes.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! A primeira etapa termina 0 a 0 para Chapecoense e Flamengo.

44'/1ºT - Vinícius Júnior entra forte em Alan Ruschel e Chapecoense tem falta perigosa, mas Canteros bate e bola vai por cima do travessão. Entretanto, Diego Alves estava na bola.

41'/1ºT - UHHHHHHHHHHHH!!!! Alan Ruschel recebe bola de Canteros, arrisca, Diego Alves espalma, bola quase sobra com Túlio, mas Arão tira perfeitamente.

37'/1ºT - Rodinei sofre falta perto da área, cobra, mas bola fica tranquilamente com Jandrei. Na reposição, quase encaixa para Apodi, mas pará tira.

Chapecoense: Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o próximo jogo.

29'/1ºT - Flamengo tem boa chance para cobrança de falta, mas Guerrero não consegue marcar. Porém, a bola passou bem perto do travessão.

27'/1ºT - Times arriscam, mas jogo está muito equilibrado. As equipes criam, possuem trabalho e disciplina tática, mas possuem dificuldade na hora da finalização.

FLAMENGO: Éverton sentiu pancada e saiu de campo diretamente para o banco de reserva. Vinícius Júnior entrou, e Éverton já está bem.

Posse de bola: 63% do Flamengo, 37% da Chapecoense.

21'/1ºT - QUASEEEEE!!! Rodinei arranca pela direita, cruza para Diego que encaixa bola em um toque para Guerrero mas Jandrei adianta e fica com a bola. Mais uma chegada.

17'/1ºT - UHHHHHHHHHHHH!!! De fora da área, Reinaldo não deixa barato e tira a zaga da jogada, mandando um chutaço no gol, oferecendo perigo. Quase abre o placar.

16'/1ºT - UHHHHHHHHHHHH!! Guerrero fica com sobra, gira, pensa em tocar mas chuta de longe, mandando uma bomba perigosa. Quase marca, mas Jandrei estava na bola.

10'/1ºT - UHHHHHHHHHHH!! Flamengo tem primeira oportunidade após cobrança de falta do Éverton, que mandou a bola a área diretamente no pé de Guerrero, que domina, chuta, mas bola sofre desvio.

9'/1ºT - Chapecoense tenta chegada, mas Juan mata no peito e afasta qualquer perigo, encaixando bola para Berrío, mas sem sucesso. Jogo segue 0 a 0.

4'/1ºT - QUASE! Reinaldo manda um chute de fora da área mas na programado, tentando surpreender Diego Alves, mas o goleiro rubro-negro estava ligado no lance.

0'/1ºT - BOLA ROLANDO! Agora você acompanha tudo em tempo real aqui pela VAVEL Brasil.

EM CAMPO! Os clubes já entram no gramado da Arena Condá e está tudo pronto para começar a partida. Torcedores de pé aplaudindo.

Os jogadores de ambas as equipes já aqueceram no campo e retornaram aos vestiários para se prepararem para a partida. Logo logo se inicia o jogo na Arena Condá.

Na final da Copa do Brasil, o Flamengo busca o quarto título do campeonato. Fase do rubro-negro é boa, portanto, vem com tudo em busca da classificação

Momento da Chape não é o dos melhores. Fase de mudança de técnico, zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e resultados negativos em jogos.

Já o Flamengo goleou o Palestino duas vezes. Tanto no jogo de ida, onde marcou 5 a 2 no Chile, tanto no jogo da volta, quando marcou 5 a 0 no Rio de Janeiro. Garantindo, então, a classificação

Na fase anterior, a Chapecoense eliminou o Defensa y Justicia. No primeiro jogo, perdeu por 1 a 0 fora, depois ganhou por 1 a 0 em casa e fez 4 a 2 nos pênaltis, classificando-se.

Desfalques do Fla: Renê, em fase final de recuperação de lesão, e Felipe Vizeu, com o joelho lesionado.

FLAMENGO ESCALADO: Diego Alves; Réver, Juan, Pará e Rodinei; Arão, Cuéllar e Diego; Éverton, Berrío e Guerrero.

Desfalques da Chape: Seijas, Roberto, Arthur, Osman, Guerrero, João Pedro, Elicarlos, Neto, Nadson, Luiz Otávio, Zeballos e Amaral (no departamento médico). Victor Ramos não faz mais parte dos planos e está treinando à parte.

CHAPECOENSE ESCALADA: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício, Reinaldo; Canteros, Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Alan Ruschel, Túlio de Melo; W. Paulista.

Times já se deslocam para a Arena Condá. No estádio, tudo pronto para a partida entre Chapecoense e Flamengo. Torcedores já no local, esperando para o início da partida, às 19h15.

Agora, é esperar o resultado de todo o trabalho efetuado durante a semana. Jogo acontecerá às 19h15 e você acompanha tudo Chapecoense x Flamengo AO VIVO aqui, pela VAVEL Brasil.

Rueda sobre o acidente aéreo que envolveu a Chapecoense: "Foi um acontecimento que marcou a todos nós. Vir a Chapecó terá sempre essa recordação de algo que não queria viver. Pelo Atlético Nacional, tínhamos viajado umas seis vezes com essa mesma tripulação, neste mesmo avião. Parecia mentira."

Vale lembrar que o atual campeão da Copa Sul-americana é a Chapecoense. Em 2016, o clube quando viajou para jogar a final do campeonato, sofreu o acidente. E então, o Atlético Nacional abriu mão do título, que na época era comandado por Rueda.

O último jogo entre as equipes foi pelo Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo venceu por 5 a 1 a Chapecoense na Ilha do Urubu.

O Flamengo venceu 5 vezes e garantiu somente um empate. A Chapecoense marcou 6 vezes e sofreu 17 gols.

No histórico de confronto entre as equipes, o Flamengo leva vantagem, perdendo somente uma vez para a Chapecoense. Foi no primeiro jogo entre as equipes, em 2014.

Antes, Berrío deu coletiva e falou sobre a Copa Sul-americana: "Tomamos a Copa Sul-Americana como grande responsabilidade e objetivo. É um torneio internacional e queremos fazer história."

O clube carioca treinou também na Arena Condá. Devido a competição internacional, o time viajou um dia antes da partida para fazer avaliação e adaptação do gramado.

Já no lado do Flamengo, o time titular nos treinos é perto do considerado "ideal". Classificado para as oitavas de final, o rubro-negro pôde inscrever o goleiro Diego Alves na vaga de César.

A novidade na escalação é Alan Ruschel, que pode começar jogando. Sem Arthur, fora do jogo por uma pequena lesão no pé direito, Cris testou o lateral um pouco mais avançado.

Enquanto não define um novo técnico, a Chapecoense treinou na tarde desta terça-feira (12), no comando do interino Emerson Cris, que comandará a equipe diante do Flamengo. Foi o último treino antes do confronto.

Em situação conturbada em relação a técnico, a Chapecoense não está mais sob o comando de Vinícius Eutrópio, que foi demitido. O clube já procurou mais 4 técnicos e nenhum aceitou, restando somente Abel Fucks em lista.

A partir de agora você acompanha todas as informações de Chapecoense x Flamengo, já que a equipe se enfrenta nesta quarta-feira, às 19h15. Pelas oitavas de final, esse é apenas o primeiro jogo para de classificar, logo depois, terá o jogo da volta com o mando do Flamengo