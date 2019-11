Resultado Sport x Ponte Preta na Copa Sul-Americana 2017 (3-1)

Sport vence Ponte Preta sem dificuldades e abre boa vantagem para volta na Sul-Americana

21:10 Os times voltam a campo, pela 24ª rodada do Brasileirão, neste final de semana. Os pernambucanos vão até o Rio de Janeiro para medir forças com o Flamengo no domingo (17) no Luso Brasileiro, às 16h, enquanto os paulistas vão duelar com o Atlético-GO no sábado (16), às 21h, no Moisés Lucarelli

21:08 Os rubro-negros podem perder por até um gol de diferença que vão avançar, enquanto os alvinegros precisam vencer por dois para ficar com a vaga, contanto que não sofram

93' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 3x1 Ponte Preta! Leão volta a vencer após sete partidas na temporada e sai com vantagem para a volta

92' Jogo fica pouco criativo e com poucos lances ofensivos

90' Três minutos de acréscimo

89' Minutos finais de jogo na Ilha do Retiro

88' Substituição no Sport! SAI André, ENTRA Anselmo

86' UHHHHHHHHH! Cajá bate escanteio fechado e rasteiro, mas Magrão afasta o perigo

84' Macaca se motiva e vai para cima tentando o segundo gol na partida

82' GOOOOOOOL DA PONTE PRETA! FELIPE SARAIVA! Em contra-ataque mortal, Claudinho desce em velocidade e cruza para Felipe Saraiva, que dá de primeira e estufa a rede no primeiro chute a gol da Macaca. Sport 3x1 Ponte Preta

80' Na Ilha do Retiro, público de 6.254, com renda de R$ 114.825,00

78' Ponte dá a última cartada ofensiva em busca do gol de honra

76' Substituição na Ponte Preta! SAI Nino Paraíba, ENTRA Claudinho

75' GOOOOOOOOOOL DO SPORT! ANDRÉ! Raul Prata tenta cruzar e fica com a sobra. Ele mesmo cruza e André, dentro da pequena área, manda a bola ao fundo do gol. Sport 3x0 Ponte Preta

74' Entrada de Rogério manteve a intensidade ofensiva do Sport, que visa o terceiro gol a todo custo

72' Cartão amarelo para Fernando Bob! Volante da Ponte Preta é punido por falta em Diego Souza e recebe o terceiro da série, sendo baixa para a volta

71' Jogo fica truncado e com os donos da casa pressionando em busca do terceiro tento

69' Ponte praticamente ainda não chegou ao ataque com perigo no duelo, ficando presa na defesa e apostando no contra-ataque

67' Substituição no Sport! SAI Reinaldo Lenis, ENTRA Rogério

66' UHHHHHHHHHHHH! Rithely arrisca de fora da área, a bola desvia em Luan Peres, engana Aranha e explode na trave. Quase o terceiro!

65' Substituição na Ponte Preta! SAI Lucca, ENTRA Jeferson

63' UHHHHHHHHHH! Patrick recebe passe na área e bate em direção ao gol. Aranha não segura, a bola pega em um defensor e Nino Paraíba corta em cima da linha

62' Com maior volume de jogo, os leoninos se aproximam cada vez mais do terceiro tento

60' Rubro-negros dominam e deixam a Macaca presa na defesa até esse momento

58' Sem muita criatividade, a Ponte só se defende, enquanto o Leão abafa

56' Mena aparece por trás de Danilo e tenta surpreender, mas chuta fraco e Aranha defende tranquilo

55' UHHHHHHHHHHHH! Raul Prata recebe bom passe de Rithely e sai de frente para Aranha, mas chuta tirando e Marllon tira em cima da linha

53' Cartão amarelo para Nino Paraíba! Lateral-direito da Ponte Preta é punido por falta em Sander

51' UHHHHHHHHHHHH! André lança Diego Souza em profundidade, mas Aranha sai bem e evita o terceiro gol

49' Cartão amarelo para Sander! Lateral-esquerdo do Sport é punido por falta em Nino Paraíba

47' Sander chuta fraco de fora da área e Aranha defende seguro

45' Bola rolando na Ilha do Retiro para a etapa final de Sport 2x0 Ponte Preta!

Substituição na Ponte Preta! SAI Elton, ENTRA Renato Cajá

Times retornam para a etapa final! Macaca vem com uma mudança

45+2' Final de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 2x0 Ponte Preta! Com gols de Ronaldo Alves e Rithely, o Leão abre boa vantagem no intervalo

45' Dois minutos de acréscimo

44' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! RITHELY! Mena bate escanteio com perfeição e Rithely sobe bem para o cabeceio, tirando do alcance de Aranha. Sport 2x0 Ponte Preta

42' Reta final de primeiro tempo na Ilha do Retiro com bastante equilíbrio

40' Com boas posturas, as defesas vão se sobressaindo nessa etapa inicial em relação aos ataques

38' Leão volta a pressionar e tenta marcar o segundo gol, mas a marcação da Macaca é bem postada

36' Cartão amarelo para Durval! Zagueiro do Sport é punido por falta em Felipe Saraiva

34' Partida é equilibrada e com os times procurando alternativas para sair ao setor ofensivo

32' Mena cruza e Luan Peres se atrapalha sozinho no recuo, porém a bola chega limpa para Aranha

31' Tentando usar o contra-ataque como arma, a Ponte ainda não chegou com perigo

29' Cartão amarelo para Diego Souza! Meia do Sport é punido por falta em Lucca

27' Jogo fica truncado e com poucos momentos ofensivos

25' Público ainda segue chegando à área interna da Ilha do Retiro, porém a expectativa não é das melhores

23' Rithely pega a sobra após corte parcial da defesa da Ponte e chuta mal

21' Mais tranquilos com a vantagem, os torcedores do Sport cantam para a equipe seguir atacando

19' Partida fica mais equilibrada e com poucos lances neste momento

17' Bem postados defensivamente, os rubro-negros seguram bem ímpeto dos adversários até o momento

15' Esboçando a reação, os alvinegros saem trabalhando mais a bola, no entanto não assustam

13' André troca passes com Diego Souza e chuta de fora da área, mas não leva perigo

11' Sem criatividade, a Macaca se prende na defesa e procura uma nova situação para atacar

9' Após tanto pressionar, os rubro-negros saem em vantagem, levando os torcedores à loucura

7' GOOOOOOOOOL DO SPORT! RONALDO ALVES! Mena bate escanteio e Diego Souza cabeceia para milagre de Aranha. No rebote, Ronaldo Alves chuta e estufa a rede. Sport 1x0 Ponte Preta

6' Cartão amarelo para Danilo! Lateral-esquerdo da Ponte Preta é punido por falta em Reinaldo Lenis

4' Buscando atacar a todo custo, o Leão é melhor em campo e pressiona o adversário

2' Sport é mais incisivo no ataque e deixa a Ponte fixa na defesa, sem ter opção de passe

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Ponte Preta! Saída de bola é do Leão

19:14 Tudo pronto para o apito inicial! Siga conosco

19:12 Hino nacional sendo executado neste momento

19:11 TIMES NO GRAMADO! Sport vai de rubro-negro e Ponte Preta de branco

19:10 Sport eliminou Danubio e Arsenal de Sarandí, enquanto que a Ponte Preta deixou Gimnasia La Plata e Sol de América para trás

19:07 Já já a bola vai rolar na Ilha do Retiro! Acompanhe todos os detalhes conosco

19:04 Equipes se enfrentaram outras duas vezes na temporada, ambos no Brasileirão. Uma vitória alvinegra - por 4 a 0 - e um empate sem gols

19:01 Times estão realizando o último aquecimento antes da bola rolar

18:58 Suplentes dos pontepretanos: João Carlos, Jeferson, Rodrigo, Jadson, Wendel, Claudinho e Renato Cajá

18:56 PONTE PRETA DEFINIDA! Macaca vai a campo com: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Danilo; Fernando Bob, Naldo e Elton; Felipe Saraiva, Léo Gamalho e Lucca

18:50 Banco rubro-negro: Agenor, Igor Ribeiro, Samuel Xavier, Anselmo, Thallyson, Thomás e Rogério

18:48 SPORT ESCALADO! Com mudanças no time titular, o Leão vai jogar com: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Reinaldo Lenis, Diego Souza e Sander; André

18:45 Movimentação nas áreas externa e interna da Ilha do Retiro ainda é fraca para a partida de logo mais

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Ponte Preta ao vivo, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2017. Fique ligado na VAVEL!

Formado pelo Flamengo com o técnico adversário, o zagueiro Marllon vai cumprimentar quem o promoveu ao futebol. Como um sinal de gratidão, o defensor celebra a chance: "Devo muito ao professor Luxemburgo, que foi um dos melhores que já trabalhei. Sou grato até hoje pela confiança e, além de entender muito, sempre deu muita moral aos meninos da base"

Se decidir por jogar de maneira mais cautelosa, Kleina entra com Elton na trinca de meio-campistas com Naldo e Fernando Bob. Caso decida ir mais solto, o meia Renato Cajá ganha a titularidade, reforçando a armação dos paulistas

O goleador pontepretano se junta a Danilo Barcelos e Felipe Saraiva, que ficaram com vagas de Kadu, Fábio Braga e Lins na lista, respectivamente. Totalmente recuperado de um entorse no tornozelo, Lucca é opção para o treinador, que mantém somente uma dúvida

Por conta disso, Gilson Kleina possui todo o elenco à disposição, mas opta por não assegurar quem serão os 11 diante do Leão. Vivendo boa fase, o atacante Léo Gamalho é o mais cotado para ganhar a vaga, já que fez dois gols em três jogos

Contando com praticamente força máxima para o confronto, a Ponte tem apenas uma ausência. O atacante Emerson Sheik, com o desgaste acima do limite, foi vetado pelo departamento médico e será preservado por ter a idade avançada

Titular na cabeça de área ao lado de Rithely, Patrick pede o incentivo dos torcedores para que o time possa recuperar a confiança, pois acumula um retrospecto negativo no Brasileiro: "Temos que trabalhar junto à torcida e o cenário amanhã tem que ser totalmente voltado para nossa luta, garra e vitória"

Wesley, recém-contratado, estava na lista do São Paulo e não pode jogar. A vaga é disputada por Anselmo e Thallyson, com o marcador podendo vir a ser escolhido por atuar nos últimos jogos. O articulador, contudo, corre por fora, já que possui maior qualidade no passe

Na setor de armação, indefinição fica por conta dos substitutos imediatos também não estarem disponíveis. Inscrito pelo Fluminense, Osvaldo não foi relacionado, assim como o jovem Juninho, vetado pelo departamento médico com uma virose

O meia Everton Felipe, que rompeu o ligamento do joelho na derrota para o Avaí, é desfalque por até oito meses e tem substituto incerto. Já na zaga, Henríquez está suspenso e Durval é o mais cotado para ganhar um espaço entre os 11

Com pouco tempo de preparação e seguir fazendo história na Copa Sul-Americana, o Sport fez o único treino coletivo cercado de muito mistério. O Leão tem baixas importantes no time titular, que motivou Luxemburgo a fechar a última atividade antes da partida