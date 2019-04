Através das redes sociais, atletas, artistas e clubes parabenizam Grêmio pelos 114 anos

15 de setembro de 1903. Há exatos 114 anos, o Grêmio era fundado em Porto Alegre. Ali iniciava sua trajetória de conquistas, vitórias, empates, derrotas, campanhas memoráveis, com ou sem final feliz. Uma legião de apaixonados passava a seguir o clube que reunia as cores azul, preto e branco. Influente em milhões de vida, não foram poucas homenagens. O Tricolor recebeu as mais diversas felicitações na data de seu aniversário. Atletas da atualidade ou que passaram pelo clube, artistas e perfis oficiais de clubes deixaram suas mensagens de parabenização.

Titulares do Grêmio atualmente, o goleiro Marcelo Grohe e o meia Ramiro postaram na rede social Instagram.

Outros atletas do atual grupo profissional demonstraram o carinho pelo clube. Foram os casos dos jogadores Luan, Douglas, Geromel, Lucas Barrios, Léo Moura, Michel, Everton, Beto da Silva, Machado, Edilson, Marcelo Oliveira e Kaio. Recém saídos do Grêmio, o meia Lincoln, por empréstimo, e o atacante Pedro Rocha, em venda para o Spartak Moscou, deixaram suas mensagens.

Ex-atletas do Grêmio, as homenagens partiram dos volantes Lucas Leiva e Rafael Carioca, do meia Douglas Costa, hoje no Bayern de Munique e do polêmico Ronaldinho Gaúcho, que recebeu diferentes interpretações e visões sobre sua postagem, entre aplausos e vaias. O atacante Luis Mário, campeão da Copa do Brasil de 2001, parabenizou o clube, assim como o lateral-esquerdo Wendell, atualmente no Bayer Leverkusen. Em relação intensa nos anos com o clube, o argentino Hernán Barcos não esqueceu a data e publicou pelo Tricolor.

Entre os clubes, diversas homenagens de perfis oficiais. Brasil de Pelotas, Ypiranga de Erechim, Paraná, Atlético Goianiense e Chapecoense foram alguns deles.

Da música, grandes homenagens não faltaram. A banda composta por somente torcedores do Grêmio, a Vera Loca postou a seguinte mensagem: "Parabéns Grêmio. Estamos sempre juntos na boa e na ruim", com a seguinte imagem.

Talvez a mais bela menção tenha vindo com o músico Gilberto Gil, também através da rede social Twitter. Ele relembrou conversa com o cruzeirense Bituca, em que revelava o porquê de sua admiração ao Grêmio Porto Alegrense. A despedida deste aniversário é com as palavras do baiano.