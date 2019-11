Resultado Botafogo 2-0 Santos no Campeonato Brasileiro 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma ótima noite, e até a próxima.

Na próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar o Coritiba, em Curitiba. Já o Santos vai receber o Avaí, na Vila Belmiro. Na quarta-feira (20), as duas equipes jogarão. pela Libertadores: o Santos receberá o Barcelona-EQU, enquanto o Botafogo irá enfrentar o Grêmio em Porto Alegre.

Com o resultado, o Alvinegro carioca pula momentaneamente para a 5ª posição, com 37 pontos. Já o Santos continua na 3ª posição com 41 pontos.

O Botafogo encerra a série de 17 jogos invictos do Santos. E com autoridade, vendo Gatito terminar a partida sem nenhuma defesa.

FIM DE PAPO NO NILTON SANTOS! BOTAFOGO 2 x 0 SANTOS

45' NA TRAVE!!! Matheus Oliveira teve a primeira chance real de gol do Santos no jogo, mas acertou a trave.

45' Três minutos de acréscimos.

39' O jogo está chegando ao fim no Nilton Santos, e o Gatito Fernández não fez nenhuma defesa. Partida abaixo da crítica do Santos.

37' UHHHH! A melhor chance do Santos no jogo. Orinho recebeu de Kayke e arriscou uma bomba, a bola passou por cima do gol.

37' Cartão amarelo para Victor Luis, do Botafogo.

36' VANDERLEI! Leo Valencia arriscou de longe, a bola desviou em Luiz Felipe e o goleiro do Peixe espalmou para escanteio.

33' Público pagante: 4.669 torcedores / Público presente: 5.780 torcedores / Renda: R$ 159.210,00

30' Última mudança no Botafogo: Sai: Guilherme / Entra: Gilson

30' Última mudança no Santos: Sai: Léo Cittadini / Entra: Matheus Oliveira

28' UHHH! Linda tabela entre Guilherme e Victor Luis, e o atacante alvinegro chutou colocado, nas mãos de Vanderlei.

27' Cartão amarelo para Luiz Felipe, do Santos.

24' Após cobrança de escanteio, Nogueira subiu mais alto mas tocou para fora.

23' Mudança no Botafogo: Sai: Bruno Silva / Entra: Marcos Vinicius

19' UHHHH! Boa chegada do Santos. Donizete tocou para Orinho que arriscou de longe, e Emerson Silva desviou para escanteio.

17' Mudança no Botafogo: Sai: Roger / Entra: Brenner

15' Mais um erro de saída de bola do Santos, dessa vez com Luiz Felipe, que gerou outro contra-ataque do Botafogo. Dessa vez, Roger levou sozinho e finalizou para fora.

13' Vecchio retorna aos gramados após dois meses se recuperando de lesão.

13' Mudanças no Santos: Saem: Jean Mota e Thiago Ribeiro / Entra: Vecchio e Serginho

8' Sozinho, Victor Luis sentiu e está sendo atendido.

7' NO ÚLTIMO PASSE... Jean Mota errou o passe no meio e gerou um contra-ataque do Botafogo que seria mortal, mas Roger errou o passe para Valencia, que sairia na cara do gol.

3' Cartão amarelo para ?Guilherme, do Botafogo.

3' Buscando o empate, o Santos tenta pressionar o Botafogo no início do segundo tempo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

?INTERVALO | Equipes de volta ao gramado. Times sem mudanças.

INTERVALO | Domínio do Botafogo foi absoluto. Seis finalizações no gol, contra nenhum do Santos. Gatito não trabalhou nessa primeira etapa, enquanto Vanderlei evitou uma goleada.

INTERVALO | Botafogo vai assumindo a 5ª colocação com 37 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, 4º colocado. O Santos continua na 3ª posição, com 41 pontos.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! BOTAFOGO 2 x 0 SANTOS!

44' Cruzamento perfeito de Luis Ricardo, na cabeça de Guilherme que, na entrada da área, tocou no canto de Vanderlei. Botafogo 2 a 0.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE GUILHERME!

41' Em mais um ataque perigoso, Bruno Silva ajeitou para Rodrigo Lindoso que encheu o pé e acertou uma pancada, indefensável para Vanderlei. Botafogo 1 a 0.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE RODRIGO LINDOSO!

37' INACREDITÁVEL!!!!!! Contra-ataque perigoso do Botafogo. No quatro contra um, Valencia cruzou para Lindoso, livre, chutar para fora. Incrível a chance perdida pelos cariocas.

35' Cartão amarelo para Leandro Donizete, do Santos.

31' Números da posse de bola até aqui (Fonte: Footstats): Botafogo 49% x 51% Santos

28' Após mais de dez minutos sem conseguir sair do seu próprio campo, o Santos volta a atacar. Mas sem perigo ao gol de Gatito.

25' VANDERLEEEEEI! Na sequência, a bola sobrou para Bruno Silva que arriscou uma bomba e forçou uma grande defesa do goleiro santista.

24' COM VENENO! Da intermediária, Leo Valencia arriscou direto e Vanderlei não deixou de defender, mesmo com a bola quicando no gramado.

22' UHHHH! Mais uma chegada do Botafogo pelo lado direito do ataque. Valencia achou João Paulo na entrada da área, e o volante chutou forte para boa defesa de Vanderlei.

17' UHHHHHHHHH! Cruzamento de Valencia na cabeça de Victor Luis, que tocou no cantinho, e a bola passou muito perto do gol.

15' Partida ainda está sob domínio do Botafogo, que agora cadencia mais a partida.

11' UHHH! Cruzamento de Victor Luis na cabeça de Bruno Silva, mas o toque do volante foi fraco e nas mãos de Vanderlei.

9' Léo Cittadini foi derrubado por Marcelo, e está recebendo atendimento médico.

7' Jogando em casa, e com mais titulares em campo, o Botafogo domina a partida e quase abriu o placar após cruzamento de Valencia, mas Luiz Felipe cortou antes da bola chegar no Roger.

5' UHHHHHH! Na cobrança de falta, Roger aproveitou o vacilo defensivo do Peixe e quase abriu o placar.

4' Victor Luis avançou pela esquerda, e foi parado por Daniel Guedes. Na queda, o lateral do Botafogo se machucou.

2' Daniel Guedes arrancou pela direita, passou por dois marcadores e foi derrubado na entrada da área. Na cobrança de falta, Jean Mota parou na barreira.

BOLA ROLANDO! COMEÇA BOTAFOGO x SANTOS!

SANTOS ESCALADO!

BOTAFOGO ESCALADO!

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Nilton Santos.

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Botafogo x Santos ao vivo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro! A partida será realizada no Estádio Nilton Santos às 19h.

No primeiro turno, o Peixe venceu o Alvinegro carioca no Pacaembu, por 1 a 0, gol de Daniel Guedes no último lance do jogo. Veja os melhores momentos:

Na terceira colocação com 41 pontos, o Santos poderá assumir a vice-liderança em caso de vitória (e reduzir a diferença para o líder Corinthians para apenas seis pontos). Já o Botafogo, que ocupa a 7ª posição, com 34 pontos, poderá terminar a rodada no G-6.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrentará o Coritiba no Couto Pereira, enquanto o Santos receberá o Avaí na Vila Belmiro.

Na quarta-feira (13), Botafogo e Santos entraram em campo pela ida das quartas de final da Libertadores. No Nilton Santos, o Botafogo empatou com o Grêmio em 0 a 0. Em Guayaquil, o Santos empatou com o Barcelona-EQU em 1 a 1.

Como as partidas de volta da Libertadores acontecerão na quarta-feira (20), Jair Ventura e Levir Culpi pouparão a maioria dos titulares logo mais.

Para aproveitar a chance! Matheus Fernandes, que deverá ser poupado nessa noite, garantiu que os jogadores que jogarão hoje pelo Botafogo, estão ansiosos para entrar em campo logo mais: "Está todo mundo bem focado. Todos querem uma oportunidade. Com essa sequência de jogos todos estão tendo a chance de mostrar a qualidade. Se eles entrarem, estarão preparados para fazer uma boa partida".

Manter a pegada! Mesmo sem entrosamento, Daniel Guedes garante que os jogadores que entrarão em campo logo mais, manterão o mesmo espírito dos titulares do Santos: "O espírito é o mesmo do quem vem jogando direto. Trabalhamos para aproveitar essas oportunidades que aparecem. Elas estão aparecendo e temos que entrar para fazer um bom jogo, buscar a vitória. O entrosamento não é igual, mas temos de superar isso dentro de campo".