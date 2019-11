Resultado Corinthians 1x0 Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro 2017

50' Fim de jogo na Arena Corinthians

45' Mais cinco minutos

43' Vasco tenta avançar, mas encontra dificuldade na marcação paulista

34' Romero quase marca o segundo na Arena

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jô recebe cruzamento de Marquinhos Gabriel e empurra para rede

24' UUUUUUUUUUUUUH! Fágner recebeu sozinho, arriscou um belo chute que passou tirando tinta da trave

20' Escanteio para o Corinthians

19' Vasco consegue igualar mais a partida agora

14' Corinthians chegando de novo! Rodriguinho recebeu de Jô, mas pegou mal na bola e ela vai para fora

13' Vasco sente muita dificuldade de trabalhar a bola nessa segunda etapa

11' Ramon dispara, mas recebe falta no meio

6' UUUUUUUUUUUUUUUUH! QUE DEFESAÇA DE MARTÍN SILVA! Jô recebe e toca para o meio, Jadson, de baixo das traves, chuta, mas Martín Silva aparece para impedir o gol corinthiano

3' Falta em cima de Nenê. Meia ia partindo em contra-ataque

1' Mateus Vital faz boa jogada, toca para Escudero e tenta adiantar par Nenê, mas a zaga corta para escanteio

0' Começa a etapa final

Jogadores voltando para o segundo tempo

"Ter mais paciência, tocar a bola no pé em pé. Acho que assim a gente chega ao gol", disse Arana na saída

47' Fim de primeiro tempo

45' Teremos mais dois minutos

44' UUUUUUUUUUUUUUH! Romero faz boa jogada na esquerda, cruza acha a cabeça de Rodrighuinho, de baixo da trave, mas o meia manda por cima do gol

39' UUUUUUUUUUUUUH! Nenê recebe de Escudero, arrisca o chute e a bola passa tirando tinta da trave

38' Rodriguinho acha Jô, mas o centro-avante está adiantado e é marcado o impedimento

32' UUUUUUUUUUUUUUH! Ramon arrisca de muito longe e assusta o Corinthians

29' Romero limpa a jogada, mas Mateus Vital aparece e o chute o paraguaio explode no meia vascaíno e vai para escanteio

26' UUUUUUUUUUUUUUUH! Nenê arrisca de fora da área, Cássio espalma, no rebote, a bola foge um pouco de Escudero. Boa chegada do Vasco

23' Escudero enxerga bem Ramon livre, mas a bola corre demais e sai pela lateral

20' Guilherme Arana recebe de Romero e arrisca o chute, mas a bola sobe demais

18' O Vasco espera o Corinthians sempre no campo de defesa

13' BOA JOGADA DO CORINTHIANS! Rodriguinho tabela com Jadson e aparece sozinho na frente, mas a zaga consegue chegar a tempo para afastar

12' Corinthians faz boa pressão na frente e força o Vasco a dar chutões para frente

10' Arana tenta levantar para Jô, mas o atacante não consegue chegar na bola

6' UUUUUUUUUUUUUUUH! Marcação do Vasco falha, Romero parte em disparado e abre para Rodriguinho. O meia chuta na rede pelo lado de fora. Muita gente gritou gol na Arena Corinthians

5' Zaga do Vasco afasta, a bola parecia do Corinthians, mas Ríos ganha no corpo e vê Cássio adiantado, mas o chute sai errado

3' Gilberto tenta limpar a jogar e arrisca o chute, mas a bola sai fraca e sem perigo para Cássio

2' Vasco faz boa triangulação, Nenê acha Madson entrando sozinho, mas o lateral não consegue dominar

1' Corinthians trabalha a bola e arruma escanteio na primeira chegada do Corinthians

0' Rola a bola na Arena Corinthians

Escalação do Vasco: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins, Ramon, Jean, Gilberto, Mateus Vital, Wagner, Nenê e Andrés Ríos

Escalação do Corinthians: Cássio, Fágner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Camacho, Maycon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Corinthians x Vasco ao vivo, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Corinthians entrará em campo contra o Vasco sem poder contar com Gabriel, suspenso na última partida contra o Santos após levar o terceiro amarelo.

Para o lugar do volante, não houve surpresas, Carille utilizará Camacho, como já vinha usando sempre no segundo tempo.

Camacho é o reserva mais utilizado no Campeonato Brasileiro, e estreará como titular pela primeira vez neste domingo (17), na Arena Corinthians, contra o Vasco.

"Estava trabalhando desde o início do campeonato e sabia que, uma hora, precisariam de mim. Estou feliz de começar uma partida como titular e espero fazer um grande jogo", destacou Camacho.

Sem perder há dois jogos, o Vasco de Zé Ricardo tenta surpreender o Corinthians fora de casa para poder conseguir entrar no G6.

Para a partida, o time de São Januário não poderá contar com o volante Wellington, que recebeu o terceiro amarelo.

Para a vaga, Zé Ricardo deve colocar Gilberto improvisado como volante e permanecer com Madson na lateral direita. O baiano, que foi titular do Vasco por quase dois anos seguidos, se anima com a volta ao time.

"Quando o Zé Ricardo chegou, começou tudo do zero. Foi difícil (o tempo sem jogar), tenho que admitir. Mas é preciso buscar motivação de dentro. Em alguns momentos fiquei triste, sou ser humano. Futebol é dinâmico, rotativo, e eu sabia que receberia outra oportunidade. Creio que dei conta do recado todas as vezes em que entrei", afirmou Madson.