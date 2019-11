Resultado Flamengo 2x0 Sport no Campeonato Brasileiro 2017

A VAVEL Brasil agradece a todos que nos acompanharam durante mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro 2017. Boa noite e até a próxima!

Em uma palavra, tem espaço para Éverton Ribeiro e Diego jogarem juntos no Flamengo? "Tem", diz o camisa 7 do clube carioca.

Autor do segundo gol do Flamengo, Éverton Ribeiro fala na saída do gramado: "Nosso time é unido. Tivemos muito empenho, a torcida sempre pede raça e vontade. A gente tenta se movimentar ao máximo para criar e graças a Deus saiu o gol no finalzinho", disse o jogador.

Guerrero também falou sobre as demonstrações de apoio a Alex Muralha: "A torcida deu moral pra ele e é assim que é bom, com apoio da torcida".

Guerrero, que abriu o placar para o Flamengo: "Precisava desse jogo, ganhar em casa, retomar a confiança. O gol deu uma tranquilidade para jogar o segundo tempo. Passamos perigos, mas controlados, e no finalzinho fizemos o segundo gol", afirmou o peruano.

Alex Muralha é o mais exaltado na saída do Flamengo. Goleiro fez boa atuação na partida e conta com o apoio da torcida para afastar a má fase.

Com o resultado, o Flamengo sobe à quarta posição do Brasileiro, com 38 pontos. O Sport, por sua vez, permanece na 12ª colocação, com 29 pontos.

FIM DE PAPO NA ILHA DO URUBU! Com gols de Guerrero e Éverton Ribeiro, Flamengo vence o Sport por 2 a 0!

47' GOOOOOOOOL DO FLAMENGO! ÉVERTON RIBEIRO AMPLIA PARA OS CARIOCAS NA ILHA DO URUBU!

47' Sport continua trocando passes na partida. Leão faz suas últimas tentativas pelo empate contra o Flamengo!

45' MAIS 4! Vamos até os 49 minutos na llha do Urubu!

45' Éverton Ribeiro tenta infiltração pela direita, cai e pede falta, mas arbitragem manda seguir o lace.

43' Vamos nos encaminhando para os minutos finais na Ilha do Urubu. Flamengo vai vencendo o Sport por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero!

40' Sport tenta trocar passes mas para na forte marcação do Flamengo. Leão recua e tenta recomeçar a jogada com Magrão.

38' MURAAAAALHA! Wesley domina sozinho e chuta forte, mas goleiro salva o Flamengo e evita o empate!

36' Partida perdeu um pouco da velocidade neste final de segundo tempo. Equipes preferem manter a posse de bola e tentar a troca de passes.

36' Última SUBSTITUIÇÃO no Flamengo: entra Lucas Paquetá, sai Diego.

33' Thallyson recebe um bolão dentro da área do Flamengo, mas zaga carioca afasta na sequência.

31' Berrío aparece pelo lado direito e cruza para Guerrero, mas defesa do Sport estava a postos para interceptar a jogada!

30' Guerrero arrisca de fora da área após receber de Márcio Araújo, mas peruano chuta longe do gol de Magrão, sem perigo para o goleiro.

28' UHHH! Mena vem pela esquerda e consegue cruzar para Rogério, que desperdiça a chance e manda a bola para fora!

27' Trauco chega rápido pela esquerda tentando cruzar para Guerrero na área, mas zaga do Sport afasta na sequência do lance.

26' SUBSTITUIÇÃO no Flamengo: entra Berrío, sai Willian Arão.

25' Pará e Arão tentam tabela, mas passe é longo demais e sai pelo fundo. Tiro de meta para o goleiro Magrão.

24' Arão recebe na direita e tenta o cruzamento na área, mas bola acaba saindo pela linha lateral.

23' Última SUBSTITUIÇÃO no Sport: entra Rogério, sai Osvaldo.

21' Sport tenta o ataque mais uma vez com André, que chuta e é interceptado por Pará.

20' Thallyson cruza para Osvaldo, que entra já chutando na área do Flamengo, mas defesa carioca consegue o bloqueio!

20' SUBSTITUIÇÃO no Sport: entra Anselmo, sai Rithely.

19' TÁ EXPULSO O PATRICK! Jogador do Sport leva amarelo por dura falta em Márcio Araújo; na sequência, Patrick reclama muito da marcação, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso na Ilha do Urubu!

18' Flamengo não tem pressa e vai trocando passes em campo, voltando a bola até Alex Muralha para recomeçar a jogada.

17' Com a substituição, Willian Arão irá assumir posição mais avançada em campo, enquanto Cuéllar cumpre o papel de segundo volante.

16' SUBSTITUIÇÃO no Flamengo: entra Cuéllar, sai Gabriel.

15' Wesley cobra falta direto na área, mas Réver afasta.

14' Juiz marca falta próxima à área do Flamengo após dura entrada de Diego em Wesley. Lance de perigo para o Sport!

12' Arão fica com a sobra de bola após zaga do Sport afastar lance do Flamengo, mas chuta para fora. É apenas tiro de meta para Magrão!

10' UHHHHH! QUASE UM GOLAÇO NA ILHA DO URUBU! Éverton Ribeiro recebe de Arão, toca para a esquerda. Na sequência, jogador chuta forte e quase amplia para o Flamengo! Bola passou muito próxima à trave!

9' Sport chega ao ataque trocando passes, mas André desperdiça a finalização e chuta fraco, sem perigo para Alex Muralha.

7' Trauco chega pela esquerda e cruza na área, mas defesa do Sport intercepta. Na sequência, bola sobra para Éverton Ribeiro, que chuta para fora.

6' Guerrero recebe no meio e tenta construir a jogada, mas é empurrado por Rithely.

5' Parou o tempo! Jogo é interrompido para Magrão receber atendimento médico no gramado.

4' UHHHHHH! Jogada rápida de Diego pela direita, que arrisca o chute de longe; na sequência, Magrão defende e evita o gol do Flamengo!

2' Alex Muralha tem seu nome gritado mais uma vez pela torcida do Flamengo na Ilha do Urubu.

1' Raul Prata arrisca o chute forte de longe, mas defesa do Flamengo intercepta o lance e afasta o perigo!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ILHA DO URUBU!

SUBSTITUIÇÃO no Sport: sai Lenis, entra Thallyson.

Equipes já estão de volta ao gramado. Vai começar o segundo tempo!

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Flamengo vai vencendo o Sport por 1 a 0 na Ilha do Urubu!

47' Sport tenta a troca de passes nos minutos finais, mas Gabriel consegue interceptar a jogada.

45' Vamos até os 49! 4 minutos de acréscimos na primeira etapa!

43' Segundo jogador que mais sofreu faltas no Flamengo foi Guerrero, com apenas uma falta sofrida.

42' Diego é o principal alvo da marcação na Ilha do Urubu: até agora, camisa 35 do Flamengo já sofreu cinco faltas, sendo que só três foram assinaladas pela arbitragem.

41' Outro CARTÃO AMARELO na Ilha: desta vez é para Wesley, do Sport. É a segunda falta sem bola que o jogador faz em cima de Diego.

39' Primeiro CARTÃO AMARELO da partida vai para Rithely, do Sport, por dura entrada em Diego.

39' Guerrero tenta abrir ataque com Diego pelo meio do campo, mas camisa 35 é derrubado e fica pedindo falta.

38' Wesley cobra escanteio para o Sport e tenta o gol olímpico, mas bola bate na rede pelo lado de fora.

37' Arão toca para Éverton Ribeiro, que finaliza errado, para fora.

35' Osvaldo cobra falta para o Sport de longe, bola passa pela defesa do Flamengo e vai direto para fora, sem oferecer perigo à Alex Muralha.

34' UHHH! Flamengo cobra de escanteio na primeira trave e zaga do Sport afasta. Na sequência, bola sobra com Diego, que chuta forte e dá trabalho para Magrão, que defende em dois tempos.

33' Gabriel se livra da marcação e tenta fazer o cruzamento na área, mas defesa do Sport afasta e é escanteio para o Flamengo!

30' Sport tenta investir no ataque com Lenis, mas bandeirinha assinala impedimento do jogador do Leão.

30' Parada técnica para hidratação na Ilha do Urubu. Calor é intenso na cidade do Rio de Janeiro.

27' Jogadores do Flamengo e torcida contestam muito a arbitragem na Ilha do Urubu. Diego sofre mais uma dura falta na partida, mas juiz manda seguir o lance.

25' UHHH! Flamengo cobra escanteio na área e bola fica com Gabriel, que arrisca de longe, mas bola vai para fora.

24' Márcio Araújo toca para Arão, que tenta o cruzamento na área. Defesa do Sport afasta e é escanteio para o Flamengo!

23' Guerrero faz tabela com Trauco pela esquerda. Lateral peruano cruza bola na área, mas ninguém do Flamengo aparece para receber.

21' Willian Arão toca para Pará pela direita, que cruza para Éverton Ribeiro na área. Na sequência, defesa do Sport afasta e bola sobra no meio de campo.

20' Lenis recebe de Osvaldo no contra-ataque, mas desperdiça a jogada. Posse de bola é novamente do Flamengo.

19' Flamengo tem domínio da partida e mostra calma na saída de bola, fazendo a troca de passes desde seu campo defensivo.

17' Pará puxa rápido contra-ataque pela direita e sai tabelando com Éverton Ribeiro e Gabriel, mas defesa do Sport consegue fazer a interceptação da jogada.

15' Primeira grande chance do Sport! Patrick se livra da marcação e aparece dentro da área do Flamengo, mas finalização vai para fora.

14' Éverton Ribeiro arrisca de longe após sobre de bola no desarme de Márcio Araújo, mas bola sai pelo fundo e é tiro de meta para o Sport.

12' Flamengo tem jogadas pela esquerda como ponto forte; Éverton Ribeiro é um dos destaques do clube carioca até agora.

8' GOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! PAOLO GUERRERO!

7' Flamengo tenta infiltração com Pará, mas lateral erra o passe e defesa do Sport recupera a bola.

4' Sport tem sua primeira chance na partida com Osvaldo, mas Rhodolfo corta a jogada para escanteio.

2' Éverton Ribeiro cobra falta para o Flamengo na área, mas zaga do Sport sobe alto e intercepta a jogada.

1' Flamengo chega novamente ao ataque com tabela de Guerrero e Éverton Ribeiro, mas defesa do Leão estava a postos para afastar o perigo.

1' Diego é lançado pela esquerda, busca espaço para finalizar e acaba chutando para fora. Apenas tiro de meta para Magrão, goleiro do Sport.

APITA O ÁRBITRO! COMEÇA FLAMENGO X SPORT NA ILHA DO URUBU!

Torcida solta o grito de "Muralha, Muralha, Muralha" como forma de apoiar o goleiro titular do Flamengo.

Marcelo Rezende também será homenageado durante o minuto de silêncio. Jornalista morreu ontem (16), vítima de um câncer.

Minuto também servirá como forma de conscientização acerca do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

Será respeitado um minuto de silêncio em homenagem à Seu Expedito, torcedor que virou símbolo da torcida do Flamengo na Ilha e faleceu nesta última semana.

Arbitragem do confronto é de Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP), assistido por Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Herman Brunel Vani (SP).

Equipes já estão em campo na Ilha do Urubu para a execução do hino nacional.

Um dos principais desfalques do Leão é Diego Souza - o atacante levou o terceiro amarelo no confronto contra o Avaí, na última rodada, e cumpre suspensão automática.

O Sport também já está confirmado para entrar em campo neste domingo. Confira a escalação:

Titular na equipe do Flamengo, Everton tem lesão na panturrilha e foi substituído por Gabriel neste domingo.

Esta é a primeira vez em que Éverton Ribeiro e Diego começarão juntos como titulares desde a chegada de Reinaldo Rueda, atual treinador do Flamengo.

Escalações divulgadas! Confira abaixo quem entra em campo pelo Flamengo, mandante da partida:

"Não dá para jogar da mesma forma que foi aqui. Na Ilha é diferente, precisávamos fazer o placar contra a Ponte e foi uma vantagem boa. Mas enfrentar o Flamengo, fora de casa, não dá para se atirar ao ataque de todo jeito. Temos de ser bem postados e se fizemos um jogo concentrados, temos tudo para conseguir vencer", disse Raul Prata, lateral-direito do Sport.

A partida Flamengo x Sport acontece na Ilha do Urubu, casa do Flamengo. Estádio fica localizado na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro.

A torcida do Flamengo ganhou uma preocupação a pouco menos de duas semanas da final da Copa do Brasil: na tarde de sábado (16), o Rubro-Negro confirmou que o goleiro Thiago sofreu uma fratura no punho e está fora da grande decisão contra o Cruzeiro.

Diego Alves chegou ao Flamengo após o fim do prazo para inscrição de atletas na Copa do Brasil; por isso, Alex Muralha será o titular no Mineirão.

O retrospecto geral também é favorável ao rubro-negro carioca: em 47 partidas, são 21 vitórias do Flamengo, 15 vitórias do Sport e 15 empates.

Pelo Campeonato Brasileiro, o histórico do confronto é favorável ao Flamengo. O Urubu tem 16 vitórias e o Leão venceu em 11 ocasiões; história do confronto no torneio ainda conta com oito empates.

Último confronto entre os times aconteceu na quinta rodada do Brasileiro 2017. Na ocasião, vitória por 2 a 0 para o Sport na Ilha do Retiro. Os gols do Leão na partida foram marcados por Osvaldo e Thomás.

O Sport chega para enfrentar o Flamengo visando pôr um fim à sequência negativa no Brasileiro: o Leão não vence há seis rodadas no torneio nacional.

A última vitória do Sport no torneio foi na 17ª rodada, no dia 30 de julho. Na ocasião, o Leão derrotou o Bahia em plena Fonte Nova pelo placar de 3 a 1.

O Flamengo conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no Brasileiro. Na última rodada do torneio, o Rubro-Negro perdeu para o rival Botafogo no Estádio Nilton Santos - o placar da partida foi 2 a 0 para o Glorioso, com dois gols de Roger.

A derrota para o Botafogo deu fim a um tabu positivo no Flamengo: O Rubro-Negro não perdia para o rival alvinegro desde março de 2015.