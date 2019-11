Resultado Vitória x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Vitória e São Paulo, aqui na VAVEL Brasil.

Na próxima rodada, o Vitória encara o Atlético-MG no Independência. Já o São Paulo tem Clássico contra o Corinthians no Morumbi.

Destaque para Lucas Pratto! Atacante do São Paulo foi o grande nome da partida para o lado tricolor. O São Paulo sobe para 17º colocação do campeonato Brasileiro.

Já o Vitória com a derrota fica com 26 pontos, em 19º colocado, o pior mandante do campeonato não conseguiu dominar o jogo e amarga mais um péssimo resultado dentro de casa!

São Paulo vence o Vitória por 2 a 1, com gols de Militão e Cueva e respira no campeonato, ainda sem sair da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Bahia, o primeiro time fora do Z4

FIIIIIIIM DE JOGOOOO!!!

48' Escanteio para o Vitória, até o goleiro Fernando Miguel na área!!!

47' SIDÃO!! Goleiro faz ótima defesa depois do chute de longe!

ACRÉSCIMOS: 4 minutos

No cruzamento na área, Cleiton Xavier chutou a bola na trave e sobrou para Tréllez sozinho, diminuir o prejuízo para o Vitória

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIAAA!!!! TRÉLLEZ!!!

43' Contra ataque do São Paulo, Cueva toca fraco para Pratto e zaga do Vitória tira

ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO: Entra Bruno Alves e sai Marcos Guilherme

40' Fernando Miguel!!!! Hernanes chuta com desvio e goleiro do Vitória faz ótima defesa!!

São Paulo faz 2 a 0 no Barradão e fica muito perto de conseguir Importantíssimos 3 pontos para fugir da zona de rebaixamento!

37' Cueva cobra escanteio fechado, Filipe Soutto tenta afastar e manda para dentro do gol, árbitro irá assinalar gol de Cueva ou contra?

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOO!!!! CUEVAAAAA

36' No cruzamento, zaga do Vitória afasta, mas a bola sobra para Junior Tavares que dá drible da vaca e cruza, Fernando Miguel tira o perigo, novo escanteio para o tricolor!

35' Thomaz ganha no corpo do zagueiro e rola para Cueva, que tenta jogada individual e ganha escanteio!

33' PÊÊNALTI??? Tréllez cai na área e reclama de pênalti, árbitro manda seguir

31' Hernanes lança Thomaz, que chuta por fora do gol!

AMARELOU: Cleiton Xavier recebe o amarelo por falta no meio campo

ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO: Entra Thomaz e sai Lucas Fernandes

ALTERAÇÃO NO VITÓRIA: Entra Cleiton Xavier e sai Neilton

PRA FORAAAAAA!!!! Neilton recebe bola desviada em Hernanes e chuta pra foraaaa, mas o bandeira já havia assinalado impedimento!

20' São Paulo troca passes na intermediária, tentando procurar espaço na zaga do Leão

ALTERAÇÃO NO VITÓRIA: Entra Carlos Eduardo e sai Uillian Correia

17' Lucas Fernandes cobra na área e Rodrigo Caio cabeceia pra fora!

16' Pratto cruza e Wallace afasta, escanteio para o tricolor

15' Neilton cruza na área e Arboleda tira pra fora, Vitória vem pra cima do São Paulo

13' Neilton tenta cruzamento na direita mas Sidão afasta o perigo!

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL: Com o resultado, o São Paulo ainda não sai da zona do rebaixamento, mais sobe para 27 pontos, ficando com a 17º colocação.

No cruzamento na área, Éder Militão sobe mais alto que todo mundo e cabeceia forte para o fundo das redes, São Paulo sai na frente no duelo em Salvador!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOO!!!!! MILITÃO !!!!

06' Cueva sai cara a cara com Fernando Miguel, segura a bola demais e tenta o passe para Pratto, que chutou em cima do goleiro, escanteio para o São Paulo

05' SIDÃOOOO!! Goleiro do São Paulo salva duas vezes, nos chutes de Neilton e Patric!

RODADA BRASILEIRÃO: Arthur abre o placar para a Chapecoense contra o Grêmio em Porto Alegre!

03' UUUUUUUHHHHH!!!! QUASE O GOL TRICOLOR!! Cueva da ótimo passe para Marcos Guilherme, que bateu prensado em Fernando Miguel, no rebote Pratto chutou em cima da zaga.

ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO: Entra Cueva e sai Gomez

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM SALVADOR!!!

ESTATÍSTICAS: Vitória x São Paulo



Posse de bola: 44% x 56%

Finalizações: 3 x 6

Faltas: 12 x 11

Passes errados: 16 x 13

Já o Leão assustou Sidão com um foguete de Uillian Correia, em uma jogada ensaiada do Vitória. Mas o time de Salvador não conseguiu impor o mando de campo até aqui.

Em um jogo muito nervoso, São Paulo foi superior ao Vitória, com Lucas Pratto como destaque, o Tricolor Paulista teve mais posse de bola e assustou mais vezes o gol de Fernando Miguel!

FIIIM DO PRIMEIRO TEMPO: Vitória e São Paulo vão empatando em 0 a 0!

Cartão Amarelo para Uillian Correia

NAAA TRAVEEEEEE!!!! Uillian Correia manda uma bomba e acerta a trave de Sidão, na sobra o árbitro assinala falta na área do São Paulo

43' Lucas Fernandes faz falta em Wallace na área, segue 0 a 0 no fim do primeiro tempo no Barradão!

40' Marcos Guilherme toca pra Pratto que pega mal na bola, chutando por cima do gol!

37' Pratto tenta tabela mas erra passe, a bola sobrou para Hernanes que bateu para defesa do goleiro!

36' No cruzamento, Militão cabeceia com muito perigo, passando a esquerda de Fernando Miguel

35' Militão raspa de cabeça para Marcos Guilherme, que cruza para Pratto com perigo, e a zaga do Leão afasta, escanteio para o São Paulo

AMARELOU: Arboleda por reclamação

32' Neilton aplica cama de gato em Éder Militão, falta dentro da área tricolor

30' Kieza tenta o contra ataque e Gomez puxa o atacante, amarelo para o meia são paulino

ALTERAÇÃO NO VITÓRIA: Entra Filipe Soutto e Sai Caíque Sá

FALTAS NA PARTIDA: Vitória 7 x 5 São Paulo

28' Pratto tenta jogada individual e é parado por falta

25' Uillian Correia lança Caíque Sá muito forte, o lateral do Vitória sente a perna e o árbitro para o jogo para atendimento médico

23' Lucas Fernandes tenta tabela com Hernanes mas é parado com falta!

RODADA BRASILEIRÃO: No Rio, Guerrero abre o placar para o Flamengo contra o Sport.

POSSE DE BOLA: Vitória 34% x 66% São Paulo

19' Jogada individual de Lucas Fernandes, que bate fraco sem problemas para Fernando Miguel

18' Yago pega sobra de Neilton e chuta pra fora, sem perigo para Sidão

15' No contra ataque do São Paulo, Pratto recebe na área e ajeita para Hernanes, o meia chuta pra fora!

14' Na cobrança de falta, Neilton levanta a bola para a área e a zaga do São Paulo afasta!

13' Caique Sá tenta o cruzamento na lateral e o árbitro assinala toque no braço de Petros, vem bola pra área do São Paulo!

PASSES ERRADOS: Vitória 7 x 2 São Paulo

10' Na cobrança, Hernanes tentou o canto do goleiro, e a bola passou por cima do gol!

09' FALTA PERIGOSA!! Hernanes faz fila na zaga do Vitória e sofre falta na entrada da área, vem ótima chance para o Tricolor!

08' Neilton! Depois do passe errado, a bola sobrou para o atacante que chutou cruzado, passando perto do gol de Sidão

07' No cruzamento, depois do bate rebate, a bola quase sobra para Arboleda, mas a zaga do Leão conseguiu afastar

06' Gomez cruza rasteiro para Pratto, Kanu tira o perigo!

05' Vitória sobe a marcação, tenta abafar a saída de bola do São Paulo

03' Neilton cobra escanteio e a zaga do São Paulo tira o perigo

03' Lucas Pratto tenta ganhar no corpo de Wallace, mas árbitro assinala falta

01' Pratto tenta tabela com Gomez, mas meia são-paulino perdeu a bola na entrada da área, Tricolor começa melhor!

00' COMEEEEÇAAA A PARTIDAA!!!!!!!!

Equipes entram em campo no Barradão!!!

JOGO DE 6 PONTOS: Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento, uma vitória para qualquer lado é significado de ganhar 3 pontos importantes, e de quebra tirar pontos de um adversário direto.

Banco do Tricolor Paulista: Denis, Aderllan, Bruno Alves, Lugano, Cueva, Maicosuel, Shaylon, Thomaz, Denílson, Gilberto, Marcinho e Paulo Bóia.

SÃO PAULO ESCALADO: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros, Gomez, Hernanes, Marcos Guilherme e Lucas Fernandes; Lucas Pratto.

Banco do Leão: Caique; Alan Costa, Geferson, C. Eduardo, Jhemerson, Renê, Bruno, F. Souto, Junior, Thallyson , Cleiton Xavier e David.

VITÓRIA ESCALADO: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Patric; Ramon, Uillian Correia e Yago; Neilton, Kieza e Santiago Tréllez.

A transmissão do jogo entre Vitória x São Paulo ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques apita o jogo, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos

Desfalques do tricolor paulista: Edimar e Jucilei (suspensos); Bruno, Morato, Wellington Nem e Araruna (machucados)

A provável escalação do São Paulo: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros, Gomez, Hernanes, Marcos Guilherme e Lucas Fernandes; Lucas Pratto.

Desfalques do Leão: Juninho e William Farias (lesionados)

Provável escalação do Vitória: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Patric (Fillipe Soutto); Ramon, Uillian Correia e Yago; Neilton, Kieza (David) e Santiago Tréllez.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu o Vitória no Morumbi por 2 a 0, com gols de Thomaz e Lucas Pratto.

São Paulo está na 19º colocação do Campeonato com 24 pontos, foram 23 jogos com seis vitórias, seis empates e onze derrotas.

Em entrevista após o jogo, Dorival Júnior mostrou satisfação com as mudanças, apesar do empate em casa!

São Paulo também empatou em casa na última rodada, vem de um 2 a 2 contra a Ponte Preta dentro do Morumbi, Hernanes e Bruno Alves fizeram para o tricolor paulista, mas Danilo Barcelos e Léo Gamalho deixaram tudo igual na partida.

Vitória está na 17º colocação do campeonato com 26 pontos, foram 23 jogos com sete vitórias, cinco empates e onze derrotas.

Vitória vem de empate no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Vagner Mancini empatou com o Fluminense no Barradão por 2 a 2. Com gols de Neilton e Kanu para o Leão, e Henrique Dourado e Wendel para o Tricolor carioca.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Vitória x São Paulo ao vivo no estádio do Barradão, valendo pela 24º rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!